找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
客戶收入優化 (CRO) 軟體使銷售組織能夠透過促進與其他面向客戶的職能（包括行銷和客戶服務）的協調來增加關鍵客戶的收入，從而創建一個擴展的收入團隊。該軟體利用整個企業的洞察力，了解客戶需求，並確保在每個接觸點交付滿足這些需求的結果。這種方法透過在整個客戶生命週期中培養積極且有意義的關係，最大限度地提高供應商對每個客戶的收入。
提議新的應用程式
Vitally
vitally.io
Vitally 協助各種規模的客戶成功團隊提供世界一流的客戶體驗、應對意想不到的挑戰、更有效率地營運並提高業務利潤。透過雙向即時集成，統一整個技術堆疊中所有面向客戶的資料。輕鬆分析帳戶和使用者狀態，包括每個客戶群和生命週期的健康評分。透過為 CS 量身定制的專案管理來標準化客戶成功流程。透過自動化通知和 Playbook 擴展操作。 Surface 客戶成功地以精美、可操作的報告和儀表板獲勝。成長最快的 B2B SaaS 公司使用 Vitally 主動即時應對客戶流失風險和擴展機會。立即安排演示，親自了解為什麼更多行業領導者轉向 Vitally。
Enthu.ai
enthu.ai
Enthu.AI 透過人工智慧驅動的見解幫助聯絡中心提高收入和客戶保留率。 Enthu.AI 可實現 100% 的客戶對話監控、自動顯示重要的交互，並透過個人化和針對性的輔導和培訓幫助品質團隊提高座席績效。 Enthu.AI 適用於收入和支援功能，有助於優化座席績效，從而在呼叫 QA 效率、客戶滿意度評分、新座席入職以及座席培訓和輔導時間方面取得可衡量的收益，最終影響收入。欲了解更多信息，請訪問 https://enthu.ai
Patch Customer Retention
patchretention.com
借助世界上第一個使用 RFM 細分的全自動且可自訂的平台，釋放保留行銷的真正力量。憑藉著十多年的專業知識，Patch 開發了一個頂級的客戶保留平台，幫助 Shopify 品牌提高客戶終身價值並保留更多客戶，所有這些都在一個地方完成。 Patch 是世界上第一個具有整合 RFM（新近度、頻率、貨幣）細分功能的保留平台。模型可自動將客戶分為可操作的類別，包括忠誠客戶、風險客戶，甚至流失客戶。它使您能夠為每個客戶創建個人化、自動化的客戶旅程，以最大限度地提高參與度和收入。 Patch 使數據驅動的決策成為可能，而無需數據科學家。此外，我們的全套保留工具包括以下內容： 自動化客戶旅程：根據客戶行為採取行動，無論是忠誠的還是有風險的。電子郵件和簡訊：使用電子郵件和簡訊群發透過個人化訊息傳遞與您的受眾建立聯繫。 TextChat Widget：網路聊天的新時代。透過文字無縫地繼續與客戶對話，而不會遺失對話歷史記錄。忠誠度和獎勵：根據您的特定品牌需求和目標客製化獎勵，並透過內建分析來追蹤成功情況。 Messenger：為您的客戶服務團隊提供文字支持，以簡化溝通、提高參與度和增加購買量。審核請求：透過我們的自動審核請求對您的聲譽進行社會證明，從而提升您的品牌。豁免：使用唯一具有內建行銷自動化功能的豁免軟體，將您的豁免變成行銷管道。分析：透過 Patch 直觀的儀表板按細分獲得可操作的見解，使您能夠快速理解數據並根據數據採取行動。推薦：將忠實客戶轉變為品牌大使，並透過推薦計畫吸引新客戶。
PreSkale
preskale.com
PreSkale 幫助 PreSales 與 CRM 和產品生態系統集成，以簡化評估體驗並追蹤產品市場洞察，從而實現有影響力的技術勝利。 1/ 與產品、銷售和客戶同步工作，確定致勝實踐2/ 追蹤努力、致勝解決方案和關鍵產品差距，以推動可重複的技術勝利3/ 採用最合適的分配，最大限度地提高資源分配並提高售前績效 4 / 分析不同群體的產品採用情況，將收入與產品路線圖對應起來5/ 透過售前影響力深入了解交易速度，以推動銷售轉換6/ 監控交易關鍵資訊並以跨管道階段的單呼叫器方式管理評估
Brainbase
brainbase.com
Brainbase 是一個現代技術平台，可協助授權團隊優化從合約到收入的合作夥伴關係。從交易管理到版稅報表和產品審批，Brainbase 充當統一您的授權操作的平台。放棄手動流程和電子表格，透過 Brainbase 拓展您的授權業務。
Boxxstep
boxxstep.com
Boxxstep 是一個買家參與和支援平台，適用於複雜和企業銷售中的銷售團隊。我們透過幫助您專注於參與購買決策的買家來補充您的 CRM。我們透過三個核心能力來做到這一點： 了解 - 關係映射和高級機會管理 啟用 - 結果支援計劃 學習 - 贏利銷售績效回饋
Prelay
prelay.com
Prelay 的團隊銷售平台可協助公司簡化複雜的交易並最大限度地利用最有價值的內部資源，從而作為一個團隊更快地增加收入。太多的收入團隊讓靜態 CRM 文件和遺留工具抑制了他們的銷售潛力。如果沒有專門建立的解決方案來管理複雜交易，內部利害關係人就會求助於臨時電子郵件、聊天和文檔，而沒有任何集中追蹤、監督或學習。結果呢？內部延遲、盲點和交易延誤。 Prelay 透過專門建置的團隊銷售平台克服了交易混亂。作為內部編排層，Prelay 在與您的關鍵軟體整合的一個地方組織交易協調。銷售代表及其同行的頭痛問題減少了，銷售、售前和銷售領導者可以深入了解團隊能力以及交易成功的因素。無論您是進行評估、路由交易台審批還是聘請產品專家，Prelay 都能簡化您複雜的交易流程並最大限度地發揮最有價值的內部資源的影響，以便您作為一個團隊可以更快地增加收入。
RevSetter
revsetter.com
RevSetter 是一個尖端的客戶服務和收入平台，建立在獨特的資料模型和洞察引擎之上，可增強全球客戶成功、客戶管理和收入團隊的能力。 RevSetter 可以提高收入導向的團隊的效率 - 從簡化的入職和快速實現價值開始，它可以為 IC、經理和最高管理層進行完全定制，並且能夠為整個收入旅程的行動和工作流程提供支援。我們建立平台是為了因應市場當前的挑戰，同時也滿足全球收入團隊不斷變化的需求。是時候為您的企業提供一整套解決方案，包括自動化工作流程、強大的資料管理、動態客戶旅程、產品使用分析等等，全部都在一個創新解決方案中。
Kapta
kapta.com
Kapta 是大客戶管理軟體，可減少客戶流失並推動有機成長。 Kapta 的軟體和我們的 KAM 流程使客戶管理和客戶成功領導者能夠回答有關其客戶的 3 個關鍵問題：1) 哪些客戶是健康的，哪些客戶有風險？ 2) 我們是否為每位策略客戶制定了可操作且負責任的計畫（成長計畫、節約計畫、關閉計畫）？ 3）我們如何衡量並向客戶傳達價值？
Zomentum
zomentum.com
透過專為技術合作夥伴構建的銷售加速應用程式加速交易並增加收入。一體化 Zomentum Grow 旨在模仿您的銷售方式。透過 Grow，您可以自動執行繁瑣的銷售任務，以保持機會。我們的應用程式整合了銷售活動，保持銷售團隊的一致性，並幫助他們建立牢固的客戶關係。 Zomentum Growth 使您能夠： • 評估並確定正確的行動方案，並根據當前客戶的業務需求提供選項。使用評估來執行常規風險分析並在差距成為客戶的問題之前找出差距。 • 發現新時代SaaS 供應商。找到合適的 SaaS 供應商，從一開始就推銷合適的產品包。為您的客戶提供他們渴望的生產力、網路安全和業務連續性工具。 • 使用可自訂的範本設計具有專業外觀的報價和建議。自動檢查產品的可用性、比較價格、輸入類別、描述和其他資料。透過允許客戶操縱數量，為潛在客戶提供多種定價選項、設定產品捆綁包以及在報價中進行追加銷售。對文件進行數位簽名並安排和收取自動定期/一次性付款。 • 將機會轉化為收入，因為您可以透過自動化活動和任務視覺化從一個階段轉移到另一階段的機會。您還可以設定多個管道來覆蓋替代銷售管道，例如追加銷售和交叉銷售。 • 透過記錄客戶與您的企業的所有對話和活動來自動化您的管道。當您的客戶開啟電子郵件、對報價發表評論或對提案進行電子簽名時，設定自動提醒。 • 透過直覺的報告分析管道健康狀況，並了解哪些銷售模式對您的團隊最成功。然後，看看如何最大限度地提高每個代表的生產力。 • 使用自動範本來設計詳細但易於理解的季度業務回顧，從而擴大您的收入來源。關於 Zomentum：Zomentum 是唯一一個旨在幫助合作夥伴發現、銷售和管理服務的智慧收入平台。 Zomentum 降低了銷售流程的複雜性，透過一個旨在實現收入最大化的現代化平台消除了眾多工具。到目前為止，我們已幫助客戶創造了近 5 億美元的通路收入。
ClientSuccess
clientsuccess.com
ClientSuccess 正在徹底改變 SaaS 公司管理、保留和發展現有客戶群的方式。我們提供全面、個人化的方法來管理整個客戶生命週期的成功。我們真正的客戶成功管理平台™提供可操作的見解、豐富的客戶分析和最佳實踐，以減少客戶流失、增加收入並最大限度地提高客戶的終身價值。我們相信 SaaS 不僅僅是軟體和服務。這是關於人際關係的。超越獲取和支持的思考。您想要一個終身客戶。而不是因為他們被鎖定在一份合約中而存在的。您希望客戶選擇與您合作，因為您透過人際關係和愉快的體驗幫助他們實現目標並取得成功。 ClientSuccess 不只是使用者每週參考一到兩次的報告工具。我們是一個真正的客戶管理平台，為第一線客戶成功經理提供強大的解決方案，並為高階主管提供可行的見解。
Coho AI
coho.ai
Coho 正在建立下一代客戶收入優化平台，使公司能夠成為以產品為主導的成長型公司，無論其銷售模式如何。 Coho 透過結合產品、銷售和客戶成功數據，幫助您最大限度地提高現有客戶的收入。透過從數據中獲得的見解，您能夠自動化自助服務動作，專注於高接觸性追加銷售和交叉銷售機會，並減少客戶流失。
Nektar
nektar.io
Nektar 是一個直覺的行動數據收集和管理平台，旨在讓我們的客戶利用他們的數據並簡化工作流程。
Aviso
aviso.com
Aviso AI 是一個整合收入平台，可協助現代銷售組織和收入團隊透過專利的人工智慧指導達成更多交易、推動收入成長並降低風險。作為基於人工智慧的收入營運解決方案的行業領導者，Aviso AI 是唯一一家為銷售、行銷和客戶成功團隊提供最全面的智慧工具和解決方案的公司，可以發現每個客戶隱藏的收入機會。 Aviso AI 平台可分為六個核心支柱：1) 預測性預測 2) 交易智能 3) 活動與關係智能 4) 對話智能。 5) GTM 和客戶協作 6) CRM 自動化 我們的平台靈活且可擴展，可配置任何複雜的客戶層次結構。銷售領導、經理和銷售代表都可以從使用我們的管道管理、預測、交易協作和對話智慧工具中受益。借助 Aviso，銷售團隊可以設定目標、統一預測、指導交易並採取正確的路線以取得成功。在虛擬銷售時代，銷售團隊應該有一個能夠幫助他們成功遠距工作的平台。 Aviso 平台由先進的 Auto-ML、NLP 和深度時間序列資料庫提供支援，結合了人類和人工智慧的最佳優勢來指導銷售。 Honeywell、Dell、LaunchDarkly、Elastic、RingCentral、Microsoft GitHub、FireEye 等公司都使用 Aviso 取得了良好的效果，例如交易獲勝率平均提高了 20%。使用 Aviso AI 找到您的收入真北。
Uptics
uptics.io
認識Uptics。您的新秘密武器可主導對外銷售、預訂 3 倍以上的會議並輕鬆達成更多交易。 Uptics 是一款易於使用的銷售軟體，可協助您自動化所有手動、無聊的銷售工作，以便您可以專注於重要的事情 - 照顧客戶並完成銷售。該軟體是一款一體化銷售自動化平台，可讓遠端和內部銷售團隊輕鬆啟動外向行銷活動、培養內向銷售線索、打包交易管道並提高營收。
Totango
totango.com
Totango 是企業無法超越的客戶成功軟體，提供無限的可擴展性和無與倫比的價值實現時間，幫助跨職能企業團隊提高生產力、保留率和擴展。預先建置的客戶成功計畫嵌入了行業最佳實踐，可以快速輕鬆地開始、客製化您的業務，並在客戶旅程的每個階段實現關鍵業務成果。全球最大的客戶成功團隊（包括 SAP、Github、Schneider Electric 和 Aircall）使用 Totango 整合客戶數據，以 360 度了解客戶健康狀況、協作管理客戶組合，並主動、智慧地與客戶互動。
Recapped
recapped.io
Recaped 使團隊能夠在銷售的最後一哩路（包括試點管理和入職培訓）中直接與客戶協作。上傳相關內容供客戶參與，為客戶分配後續步驟並指定截止日期（和自動提醒），並確保每個人最終都保持在同一頁上。
Planhat
planhat.com
Planhat 是一個客戶平台，旨在提供見解、管理工作流程和提升客戶體驗。 Planhat 正在幫助全球數百家現代科技公司以客戶為中心開展業務，以最大限度地提高客戶成功和客戶終身價值。該平台專為從 CSM 到最高管理層的每個人而構建，可讓您統一客戶數據、設定目標和理想結果，並透過手冊、自動化和協作等功能增強客戶旅程。該公司於2014年成立於瑞典斯德哥爾摩，擁有超過100人的團隊，遍布歐洲、北美、南美和亞太地區。請造訪 www.planhat.com 以了解更多資訊。
People.ai
people.ai
People.ai 是引導企業銷售團隊走上行之有效的管道和創造收入之路的領導者。 People.ai 企業收入智慧平台可確保組織透過讓合適的人員參與合適的帳戶來加快複雜的銷售週期。透過我們的專利人工智慧技術，People.ai 讓銷售團隊能夠清楚地了解每個客戶中的哪些人參與，以及到底要做什麼才能實現最高收益的交易。 AppDynamics、DataRobot、Okta 和 Zoom 等企業知道人們從人們那裡購買商品，這就是人們從 People.ai 購買商品的原因。
Mixmax
mixmax.com
Mixmax是最容易使用的銷售參與平台，旨在幫助收入團隊超越“噴霧和祈禱”勘探。借助AI驅動的見解，它可以指導您聯繫誰，何時伸出手，如何連接以及發送什麼消息。 MixMax幫助代表與個性化的，多通道序列，電子郵件跟踪和模板，日曆以及引人入勝的電子郵件增強功能（如民意調查和調查）吸引難以觸及的買家。他們通過從收件箱中工作而不是切換選項卡來節省時間，並自動化重複任務（例如Salesforce更新）。 Mixmax具有一個直觀的界面，可以供我喜歡，幫助他們快速起床運行。如果沒有重複或“影子” CRM，實施需要幾天而不是幾個月。
Kizen
kizen.com
Kizen 幫助企業領導者賦予其團隊前所未有的自主權、效率和敏捷性。使用 Kizen 作為企業的核心，與您目前的技術堆疊整合或為您的所有資料、銷售、行銷、人力資源和營運計劃提供支援。銷售生產力和可預測性飆升。透過建議的下一步最佳行動、預測性預測和低績效警報，更快完成更多交易。人工智慧驅動、自動部署的一對一旅程。超自動化的客戶旅程，可從您業務中的每個數據點中學習。極速辨識並聘用明星人才。人工智慧輔助人力資源管理可快速招募、自動化和調整工作流程，並保留您的 MVP。人工智慧加速 IT 支援、資料操作和應用程式創建。統一、集中的資料加上無程式碼介面，讓您可以在數小時內啟動，而過去需要數週時間。使用自動化最大限度地提高體驗和效率。使用單一無程式碼應用程式即時簡化工作流程並管理、自動化和支援計劃。
Gainsight CS
gainsight.com
大規模留住並發展您的客戶。 Gainsight CS讓客戶成為您最好的成長引擎。全面了解您的客戶，了解趨勢和風險，並幫助您的團隊透過行之有效的行動擴展並取得成果。
CustomerGauge
customergauge.com
帳戶體驗軟體會自動捕獲帳戶回饋（包括非調查數據）並將其實時分發給一線經理，以幫助他們減少客戶流失、推動追加銷售並透過基於推薦人的推薦來完成新業務。 CustomerGauge 是一個 B2B 客戶體驗管理平台，使客戶能夠： - 收集帳戶中多個利害關係人的客戶回饋 - 建立自訂儀表板以顯示即時結果 - 設定與客戶建立閉環的目標和目標 - 按地區、產品、設施等細分客戶洞察。 - 並協調員工與顧客體驗相關的業務計劃 CustomerGauge 也是第一個也是唯一一個自動將客戶洞察與收入數據結合的客戶體驗管理解決方案。這使得 CX 經理能夠： - 確定最有影響力的客戶體驗改進並確定優先級 - 預測未來 CX 改善對整個客戶旅程的影響 - 並報告有價值的客戶體驗計劃的投資回報率
Clari
clari.com
Clari 的收入平台提高了整個收入流程的效率、可預測性和成長。 Clari 讓收入團隊能夠全面了解其業務，以提高流程嚴謹性、協調買家和賣家、發現管道中的風險和機會、提高預測準確性並提高整體效率。 Okta、Adobe、Workday、Zoom 和 Finastra 等領先公司的數十萬名收入專業人士使用 Clari 使他們的收入流程更加互聯、高效和可預測。請造訪 clari.com 並在 LinkedIn 上關注我們@clari。
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero 是您實現客戶成功的平台和合作夥伴。我們為您提供提高效率、增加收入和提供最佳客戶體驗所需的一切，幫助您的訂閱業務取得大規模成功。 ChurnZero 可協助您的客戶成功團隊及早發現潛在的客戶流失風險，並更快地發現更新和擴展機會。一流的自動化和個人化、應用程式內通訊和 Customer Success AI™ 讓您可以輕鬆地與客戶互動並引導他們實現價值。我們的平台提供旅程、健康評分、調查工具、細分、播放、報告、即時警報、演練、協作中心等，並可輕鬆與您的 CRM 和技術堆疊整合。除了軟體之外，我們還為成為您團隊值得信賴的合作夥伴、顧問和教練而感到自豪，致力於幫助您和您的團隊專注於最重要的工作。
Catalyst
catalyst.io
Catalyst 是透過客戶推動成長的領先平台。旨在在整個客戶體驗中提供價值； Catalyst 將新買家轉化為終身收入。透過以保留為導向的工作流程和以收入為中心的自動化，我們增強了以客戶為中心的團隊。 Catalyst 的無縫企業整合將孤立的客戶資料集中到業界最直觀的平台中，並由先進的工作流程提供支援。自動化並擴展您一流的客戶旅程；提高用戶生產力和採用率；並提供對客戶健康狀況的清晰洞察，從引導到宣傳，精確優化客戶體驗。與 Catalyst 值得信賴的團隊和直覺的平台合作，建構、迭代和擴展以客戶為主導的成長策略。了解更多信息，請訪問 https://catalyst.io/
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