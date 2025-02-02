客戶收入優化軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 瑞典

Zomentum

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透過專為技術合作夥伴構建的銷售加速應用程式加速交易並增加收入。一體化 Zomentum Grow 旨在模仿您的銷售方式。透過 Grow，您可以自動執行繁瑣的銷售任務，以保持機會。我們的應用程式整合了銷售活動，保持銷售團隊的一致性，並幫助他們建立牢固的客戶關係。 Zomentum Growth 使您能夠： • 評估並確定正確的行動方案，並根據當前客戶的業務需求提供選項。使用評估來執行常規風險分析並在差距成為客戶的問題之前找出差距。 • 發現新時代SaaS 供應商。找到合適的 SaaS 供應商，從一開始就推銷合適的產品包。為您的客戶提供他們渴望的生產力、網路安全和業務連續性工具。 • 使用可自訂的範本設計具有專業外觀的報價和建議。自動檢查產品的可用性、比較價格、輸入類別、描述和其他資料。透過允許客戶操縱數量，為潛在客戶提供多種定價選項、設定產品捆綁包以及在報價中進行追加銷售。對文件進行數位簽名並安排和收取自動定期/一次性付款。 • 將機會轉化為收入，因為您可以透過自動化活動和任務視覺化從一個階段轉移到另一階段的機會。您還可以設定多個管道來覆蓋替代銷售管道，例如追加銷售和交叉銷售。 • 透過記錄客戶與您的企業的所有對話和活動來自動化您的管道。當您的客戶開啟電子郵件、對報價發表評論或對提案進行電子簽名時，設定自動提醒。 • 透過直覺的報告分析管道健康狀況，並了解哪些銷售模式對您的團隊最成功。然後，看看如何最大限度地提高每個代表的生產力。 • 使用自動範本來設計詳細但易於理解的季度業務回顧，從而擴大您的收入來源。關於 Zomentum：Zomentum 是唯一一個旨在幫助合作夥伴發現、銷售和管理服務的智慧收入平台。 Zomentum 降低了銷售流程的複雜性，透過一個旨在實現收入最大化的現代化平台消除了眾多工具。到目前為止，我們已幫助客戶創造了近 5 億美元的通路收入。