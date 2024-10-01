客戶收入優化軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 匈牙利

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ClientSuccess 正在徹底改變 SaaS 公司管理、保留和發展現有客戶群的方式。我們提供全面、個人化的方法來管理整個客戶生命週期的成功。我們真正的客戶成功管理平台™提供可操作的見解、豐富的客戶分析和最佳實踐，以減少客戶流失、增加收入並最大限度地提高客戶的終身價值。我們相信 SaaS 不僅僅是軟體和服務。這是關於人際關係的。超越獲取和支持的思考。您想要一個終身客戶。而不是因為他們被鎖定在一份合約中而存在的。您希望客戶選擇與您合作，因為您透過人際關係和愉快的體驗幫助他們實現目標並取得成功。 ClientSuccess 不只是使用者每週參考一到兩次的報告工具​​。我們是一個真正的客戶管理平...