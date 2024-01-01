客戶收入優化軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 澳洲

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客戶收入優化 (CRO) 軟體使銷售組織能夠透過促進與其他面向客戶的職能（包括行銷和客戶服務）的協調來增加關鍵客戶的收入，從而創建一個擴展的收入團隊。該軟體利用整個企業的洞察力，了解客戶需求，並確保在每個接觸點交付滿足這些需求的結果。這種方法透過在整個客戶生命週期中培養積極且有意義的關係，最大限度地提高供應商對每個客戶的收入。
提議新的應用程式
Vitally
vitally.io
Vitally 讓具有前瞻性思維的客戶成功團隊能夠提高收入成長、減少客戶流失，並大規模提供主動、世界一流的客戶體驗。
Clari
clari.com
B2B 收入團隊的預測、活動智慧與通路管理。
People.ai
people.ai
People.ai 可自動執行手動資料輸入、提高銷售效率，並為您的所有管理工具提供可操作的情報。
Planhat
planhat.com
Planhat 是一個美觀、靈活且功能強大的客戶成功平台。客戶 360、健康評分、手冊、客戶入口網站等。
Recapped
recapped.io
完成交易和吸引客戶的速度加快 25%。立即建立共同行動計劃，幫助您更快地完成交易，了解交易中實際發生的情況，並為您的支持者提供支援。
Mixmax
mixmax.com
我們消除繁瑣的工作並實現真正的參與。直接透過 Gmail 讓您的 AE 和 CSM 更有效率。請求演示。
Patch Customer Retention
patchretention.com
借助世界上第一個使用 RFM 細分的全自動且可自訂的平台，釋放保留行銷的真正力量。憑藉著十多年的專業知識，Patch 開發了一個頂級的客戶保留平台，幫助 Shopify 品牌提高客戶終身價值並保留更多客戶，所有這些都在一個地方完成。 Patch 是世界上第一個具有整合 RFM（新近度、頻率、貨幣）細分功能的保留平台。模型可自動將客戶分為可操作的類別，包括忠誠客戶、風險客戶，甚至流失客戶。它使您能夠為每個客戶創建個人化、自動化的客戶旅程，以最大限度地提高參與度和收入。 Patch 使數據驅動的決策成為可能，而無需數據科學家。此外，我們的全套保留工具包括以下內容： 自動化客戶旅程：根據客戶行為採取...
Catalyst
catalyst.io
客戶成功軟體可協助您集中客戶資料、清楚了解客戶健康狀況並擴展可推動保留和成長的體驗。
Gainsight CS
gainsightcloud.com
大規模留住並發展您的客戶。 Gainsight CS讓客戶成為您最好的成長引擎。全面了解您的客戶，了解趨勢和風險，並幫助您的團隊透過行之有效的行動擴展並取得成果。
Aviso
aviso.com
Aviso 是人工智慧指南針，可引導銷售和進入市場團隊完成更多交易、加速成長並找到收入的正確方向。
Kizen
kizen.com
Kizen 透過智慧自動化和強大的人工智慧連接所有數據，為任何規模的銷售、行銷和服務團隊提供優勢。
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero 是一款客戶成功軟體，可協助企業了解客戶的產品使用情況、評估他們的健康狀況，並為企業提供管理和自動化客戶體驗的方法。
Uptics
uptics.io
一體化銷售自動化平台，讓遠端和內部銷售團隊輕鬆啟動外向行銷活動、培養內向銷售線索、打包交易管道並提高營收。
Totango
totango.com
Totango 是一款客戶成功軟體，可協助企業推動營收成長、減少客戶流失，同時專注於 SaaS 客戶旅程。免費體驗 Totango。
Prelay
prelay.com
Prelay 的團隊銷售平台可協助公司簡化複雜的交易並最大限度地利用最有價值的內部資源，從而作為一個團隊更快地增加收入。太多的收入團隊讓靜態 CRM 文件和遺留工具抑制了他們的銷售潛力。如果沒有專門建立的解決方案來管理複雜交易，內部利害關係人就會求助於臨時電子郵件、聊天和文檔，而沒有任何集中追蹤、監督或學習。結果？內部延遲、盲點和交易延誤。 Prelay 透過專門建置的團隊銷售平台克服了交易混亂。作為內部編排層，Prelay 在與您的關鍵軟體整合的一個地方組織交易協調。銷售代表及其同行的頭痛問題減少了，銷售、售前和銷售領導者可以深入了解團隊能力以及交易成功的因素。無論您是進行評估、路由交易台審...
Coho AI
coho.ai
Coho 正在建立下一代客戶收入優化平台，使公司能夠成為以產品為主導的成長型公司，無論其銷售模式如何。 Coho 透過結合產品、銷售和客戶成功數據，幫助您最大限度地提高現有客戶的收入。透過從數據中獲得的見解，您能夠自動化自助服務動作，專注於高接觸性追加銷售和交叉銷售機會，並減少客戶流失。
CustomerGauge
customergauge.com
帳戶體驗軟體會自動捕獲帳戶回饋（包括非調查數據）並將其實時分發給一線經理，以幫助他們減少客戶流失、推動追加銷售並透過基於推薦人的推薦來完成新業務。
PreSkale
preskale.com
PreSkale 幫助 PreSales 與 CRM 和產品生態系統集成，以簡化評估體驗並追蹤產品市場洞察，從而實現有影響力的技術勝利。 1/ 與產品、銷售和客戶同步工作，確定致勝實踐2/ 追蹤努力、致勝解決方案和關鍵產品差距，以推動可重複的技術勝利3/ 採用最合適的分配，最大限度地提高資源分配並提高售前績效 4 / 分析各群體的產品採用情況，將收入與產品路線圖對應起來5/ 透過售前影響力深入了解交易速度，以推動銷售轉換6/ 監控交易關鍵資訊並以跨管道階段的單頁程序管理評估
RevSetter
revsetter.com
RevSetter 是一個尖端的客戶服務和收入平台，建立在獨特的資料模型和洞察引擎之上，可增強全球客戶成功、客戶管理和收入團隊的能力。 RevSetter 可以提高收入導向的團隊的效率 - 從簡化的入職和快速實現價值開始，它可以為 IC、經理和最高管理層進行完全定制，並能夠為整個收入旅程的行動和工作流程提供支援。我們建立平台是為了因應市場當前的挑戰，同時也滿足全球收入團隊不斷變化的需求。是時候為您的企業提供一整套解決方案，包括自動化工作流程、強大的資料管理、動態客戶旅程、產品使用分析等等，全部都在一個創新解決方案中。
Kapta
kapta.com
Kapta 是大客戶管理軟體，可減少客戶流失並推動有機成長。 Kapta 的軟體和我們的 KAM 流程使客戶管理和客戶成功領導者能夠回答有關其客戶的 3 個關鍵問題：1) 哪些客戶是健康的，哪些客戶有風險？ 2) 我們是否為每位策略客戶制定了可操作且負責任的計畫（成長計畫、節約計畫、關閉計畫）？ 3）我們如何衡量並向客戶傳達價值？
Zomentum
zomentum.com
透過專為技術合作夥伴構建的銷售加速應用程式加速交易並增加收入。一體化 Zomentum Grow 旨在模仿您的銷售方式。透過 Grow，您可以自動執行繁瑣的銷售任務，以保持機會。我們的應用程式整合了銷售活動，保持銷售團隊的一致性，並幫助他們建立牢固的客戶關係。 Zomentum Growth 使您能夠： • 評估並確定正確的行動方案，並根據當前客戶的業務需求提供選項。使用評估來執行常規風險分析並在差距成為客戶的問題之前找出差距。 • 發現新時代SaaS 供應商。找到合適的 SaaS 供應商，從一開始就推銷合適的產品包。為您的客戶提供他們渴望的生產力、網路安全和業務連續性工具。 • 使用可自訂的...
Enthu.ai
enthu.ai
Enthu.AI 透過人工智慧驅動的見解幫助聯絡中心提高收入和客戶保留率。 Enthu.AI 可實現 100% 的客戶對話監控、自動顯示重要的交互，並透過個人化和針對性的輔導和培訓幫助品質團隊提高座席績效。 Enthu.AI 適用於收入和支援功能，有助於優化座席績效，從而在呼叫 QA 效率、客戶滿意度評分、新座席入職以及座席培訓和輔導時間方面取得可衡量的收益，最終影響收入。欲了解更多信息，請訪問 https://enthu.ai
Brainbase
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Brainbase 是一個現代技術平台，可協助授權團隊優化從合約到收入的合作夥伴關係。從交易管理到版稅申報和產品審批，Brainbase 充當統一您的許可操作的平台。放棄手動流程和電子表格，透過 Brainbase 拓展您的授權業務。
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Boxxstep 是一個買家參與和支援平台，適用於複雜和企業銷售中的銷售團隊。我們透過幫助您專注於參與購買決策的買家來補充您的 CRM。我們透過三個核心能力來做到這一點： 了解 - 關係映射和高級機會管理 啟用 - 結果支援計劃 學習 - 贏利銷售績效回饋
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