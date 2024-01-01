客戶收入優化軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 安奎拉

Patch Customer Retention

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借助世界上第一個使用 RFM 細分的全自動且可自訂的平台，釋放保留行銷的真正力量。憑藉著十多年的專業知識，Patch 開發了一個頂級的客戶保留平台，幫助 Shopify 品牌提高客戶終身價值並保留更多客戶，所有這些都在一個地方完成。 Patch 是世界上第一個具有整合 RFM（新近度、頻率、貨幣）細分功能的保留平台。模型可自動將客戶分為可操作的類別，包括忠誠客戶、風險客戶，甚至流失客戶。它使您能夠為每個客戶創建個人化、自動化的客戶旅程，以最大限度地提高參與度和收入。 Patch 使數據驅動的決策成為可能，而無需數據科學家。此外，我們的全套保留工具包括以下內容： 自動化客戶旅程：根據客戶行為採取...