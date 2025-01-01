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最受歡迎 最近新增 客戶旅程地圖軟體 - 最受歡迎的應用程式

客戶旅程地圖軟體可協助公司透過動態視覺化了解客戶的完整體驗。這個過程涉及創建一個視覺化地圖，其中包含整個客戶旅程中的所有接觸點，包括期望、目標和互動。這張地圖涵蓋了從客戶對品牌的體驗開始（例如最初發現）到購買和保留階段。值得注意的是，雖然經常被誤認為是客戶旅程分析軟體，但這兩種類型是互補但又截然不同的。客戶旅程分析軟體專注於監控、追蹤和分析不同管道的潛在客戶和/或客戶隨時間的行為，透過整合先前分段的資料來消除資料孤島。