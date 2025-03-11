客戶旅程地圖軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
客戶旅程地圖軟體可協助公司透過動態視覺化了解客戶的完整體驗。這個過程涉及創建一個視覺化地圖，其中包含整個客戶旅程中的所有接觸點，包括期望、目標和互動。這張地圖涵蓋了從客戶對品牌的體驗開始（例如最初發現）到購買和保留階段。值得注意的是，雖然經常被誤認為是客戶旅程分析軟體，但這兩種類型是互補但又截然不同的。客戶旅程分析軟體專注於監控、追蹤和分析不同管道的潛在客戶和/或客戶隨時間的行為，透過整合先前分段的資料來消除資料孤島。
提議新的應用程式
Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM是一款客戶關係管理工具，幫助企業管理客戶互動，提供潛在客戶管理、銷售跟蹤和客戶支持自動化功能。
Miro
miro.com
米羅（Miro）是一個視覺協作平台，讓分散的團隊可以在線上共同創建、設計和討論專案，支援即時協作和文檔編輯。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一個雲端客戶關係管理平台，幫助企業管理銷售、營銷、客戶服務、分析及電子商務解決方案。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus是一個統一的客戶體驗平台，整合銷售、營銷和支持團隊的工作，提供客戶管理和自動化工具。
FlowMapp
flowmapp.com
FlowMapp是一款專業的UX設計工具，幫助團隊可視化用戶體驗，創建用戶流、站點地圖和原型，並支持實時協作。
UXPressia
uxpressia.com
UXPressia是一個協作的客戶體驗映射平台，幫助用戶在線創建、導出和分享客戶旅程圖與角色。
Planhat
planhat.com
Planhat是一個客戶成功平台，提供數據管理、自動化工作流程和客戶體驗改善，幫助企業提高客戶保留率和團隊效率。
Catalyst
catalyst.io
Catalyst 是一個提升客戶增長的平台，提供整合客戶數據、管理客戶旅程和增強客戶體驗的工具。
Retainly
retainly.app
Retainly 是一款幫助企業管理客戶關係的工具，增強客戶參與和保留率，提供個性化的交流和客戶見解。
MoEngage
moengage.com
MoEngage是一個跨渠道客戶參與平台，幫助企業通過個性化的實時洞察和通訊增強用戶參與和忠誠度。
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare是一個數字體驗監控平台，幫助企業分析用戶行為、優化網站性能並改善用戶體驗。
Solitics
solitics.com
Solitics是一個創新的客戶互動平台，幫助企業自動化和個性化客戶生命周期管理，促進數據整合與分析。
Bento
bentonow.com
Bento 是一個強大的訊息自動化平台，專為線上商業而設，提供電子郵件和簡訊行銷自動化功能。
TheyDo
theydo.io
TheyDo 是一款專為服務設計和管理團隊設計的客戶旅程管理工具，支持跨團隊協作及實時數據分析。
Xeno
getxeno.com
Xeno 是一款 AI 驅動的 CRM，幫助大型零售商及 D2C 品牌透過理解顧客來提升重複銷售，並優化行銷活動。
Act-On
act-on.com
ACT-ON是一個營銷自動化平台，幫助企業管理與優化營銷活動，並提升客戶互動與轉化率。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一個全面的客戶參與和數據平台，幫助企業通過多渠道自動化增強客戶關係與留存。
SuprSend
suprsend.com
SuprSend 是一款強大的通知基礎設施，通過 API-first 方法簡化產品通知，支持多渠道發送，並提供實時分析及用戶偏好管理。
Indeemo
indeemo.com
Indeemo 是一款人工智慧驅動的即時視頻研究平台，幫助團隊理解人、產品和體驗，支持多種研究方法並提供多媒體洞察分析。
Magnews
magnews.it
Magnews 是一個統一平台，用於管理客戶旅程及提升客戶價值，涵蓋策略定義、旅程設計和活動執行，幫助行銷和銷售團隊協作。
Treasure Data
treasuredata.com
寶藏數據是一個企業級客戶數據平台，統一管理客戶數據，增強個性化體驗，支持營銷、銷售和服務。
Prelay
prelay.com
Prelay 是一個團隊銷售平台，幫助企業簡化複雜交易，整合內部資源，提升銷售效率，減少延遲與盲點。
CustomerGlu
customerglu.com
CustomerGlu是一個遊戲化平台，幫助創建豐富的應用內體驗，增強顧客服務和留存，提供模板及自定義設計解決方案。
Acquia
acquia.com
Acquia行銷雲可輕鬆與第三方系統整合，支持各團隊訪問客戶數據，提升行銷靈活性以適應消費者需求變化。
Totango
totango.com
Totango是一個幫助企業管理客戶成功的平台，提供工具來監測客戶健康、提高滿意度和促進增長。
ShiftX
shiftx.com
ShiftX是一個使用者友好的流程建模工具，能整合應用程式、人員和系統，簡化勞動力管理並提高運營效率。
Quadient
quadient.com
Quadient AP自動化幫助會計團隊遠程協作，減少數據輸入，降低發票處理成本，加強控制與可見性，提升財務流程合規性。
CleverTap
clevertap.com
CleverTap是一個客戶生命周期管理和移動行銷的SaaS平台，提供全渠道客戶參與和數據分析工具。
Upland Adestra
uplandsoftware.com
高地Adestra是一款電子郵件自動化軟件，提供個性化內容以促進參與和轉換，適用於全球品牌的市場營銷需求。
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud 提供全面的客戶互動和體驗平台，幫助行銷人員透過多渠道數據創建個性化客戶體驗，並進行針對性的行銷活動。
Apxor
apxor.com
Apxor是一個無需編碼的數位引導平台，幫助應用程式和網站提升用戶保留率和收入，改善用戶體驗及參與度。
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon是一個網絡個性化和帳戶導向的協調解決方案，幫助企業優化客戶旅程並提升業務效能。
Custellence
custellence.com
Custellence是一款易於使用的客戶旅程映射工具，幫助企業可視化和優化客戶體驗，促進團隊合作和策略調整。
Usermaven
usermaven.com
Usermaven是一款無需代碼的隱私友好分析工具，幫助市場行銷、產品團隊和代理商進行網站和產品分析，優化用戶互動。
Squeezely
squeezely.tech
Squeezely應用程式幫助企業通過將客戶互動轉化為個性化體驗，實現數據收集、轉換和應用，提升轉換率。
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero 是一個客戶成功平台，幫助訂閱業務減少流失、增加收入，並提供專業的客戶管理工具和人工智慧分析。
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
統治者分析是一款營銷數據分析平台，能追蹤客戶旅程，準確歸因收入，並支持CRM系統整合以優化營銷效果。
Growth Channel
growthchannel.com
Growth Channel 生成個性化的增長營銷計劃，包括明確的人物角色、漏斗與數據驅動的增長策略，使用 GPT-3 技術。
Ortto
ortto.com
Ortto是一個基於AI的營銷自動化軟體，簡化流程，提供電子郵件、SMS、推送通知和實時聊天等功能，適用於各種規模的企業。
Dynosend
dynosend.com
Dynosend是一個客戶參與平台，幫助企業自動化電子郵件營銷和客戶數據管理，提升客戶關係和業務增長。
Cemantica
cemantica.com
CEMantica 是一款幫助用戶創建和自訂高端旅程地圖的應用，旨在識別並解決顧客的痛點，以更好地了解他們的需求與期望。
Vizury
vizury.com
Vizury是一種MARTECH解決方案，幫助品牌提升客戶回流、獲取新客戶及增加品牌忠誠度。
JourneyTrack.io
journeytrack.io
JourneyTrack.io 是一個雲端平台，幫助企業管理客戶旅程，提供可視化並深入了解客戶體驗，以提升滿意度和參與度。
Plotline
plotline.so
Plotline是一個應用內消息平台，幫助企業創建個性化消息以增強用戶參與，收集反饋並提供實時數據分析。
Lifesight
lifesight.io
Lifesight是一個營銷情報平台，通過分析數據幫助企業制定明智的營銷決策並優化營銷成果，無需數據科學家。
Growlytics
growlytics.in
Growlytics是一個全通路行銷自動化工具與顧客數據平台，提升用戶參與度及留存，幫助增加線上收入，提供多種行銷解決方案。
Knotch
knotch.com
Knotch是一個內容智能平台，幫助企業分析和優化數位內容表現，以提高受眾參與和營銷效果。
ChannelMix
channelmix.com
ChannelMix是一個營銷數據管理平台，幫助企業整合和分析多渠道數據，提升營銷投資回報率，無需編碼知識。
cux.io
cux.io
CUX 是一款數位體驗分析工具，幫助企業深入了解用戶行為、優化網站性能並改善用戶體驗。