cux.io

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CUX 是一款數位體驗分析工具，可協助公司節省高達 5 倍的分析時間並得出有價值的結論。我們透過專注於使用者問題、挫折以及所有可能阻止他們使用線上管道購買產品和服務的瓶頸來消除資料過載。 CUX 是一款以使用者為中心的綜合分析工具，可提供即時行為洞察。 ✔ 以目標為導向的分析：CUX 僅自動選擇與個人業務目標相關的資料。 ✔ 透過一種工具提供定性和定量評估。 ✔ 知識：我們透過培訓、入職、指導、審核和每月建議為使用者提供支援。 ✔ AIocado：我們自己的人工智慧分析禮賓服務將向您準確顯示轉換率下降的原因、使用者感到沮喪的地方、建議等。 CUX 是一個適用於客戶接觸數位產品的所有行業的解決方案，例如電子商務、SaaS 和 B2B 業務、提供行銷服務的公司或軟體公司。我們與公司內的創新、行銷、產品和電子商務部門合作。 CUX 簡而言之： ✔ 使用者行為分析✔ 體驗指標✔ 目標導向分析✔ 轉換瀑布✔ 整個存取記錄✔ 熱圖✔ 預分析和警報✔ 自動捕獲事件✔ 追溯分析✔ 100% GDPR 合規✔ 資料儲存在EOG中✔ SSL 安全