找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
客戶旅程地圖軟體可協助公司透過動態視覺化了解客戶的完整體驗。這個過程涉及創建一個視覺化地圖，其中包含整個客戶旅程中的所有接觸點，包括期望、目標和互動。這張地圖涵蓋了從客戶對品牌的體驗開始（例如最初發現）到購買和保留階段。值得注意的是，雖然經常被誤認為是客戶旅程分析軟體，但這兩種類型是互補但又截然不同的。客戶旅程分析軟體專注於監控、追蹤和分析不同管道的潛在客戶和/或客戶隨時間的行為，透過整合先前分段的資料來消除資料孤島。
提議新的應用程式
Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM是一款客戶關係管理工具，幫助企業管理客戶互動，提供潛在客戶管理、銷售跟蹤和客戶支持自動化功能。
Miro
miro.com
米羅（Miro）是一個視覺協作平台，讓分散的團隊可以在線上共同創建、設計和討論專案，支援即時協作和文檔編輯。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一個雲端客戶關係管理平台，幫助企業管理銷售、營銷、客戶服務、分析及電子商務解決方案。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus是一個統一的客戶體驗平台，整合銷售、營銷和支持團隊的工作，提供客戶管理和自動化工具。
FlowMapp
flowmapp.com
FlowMapp是一款專業的UX設計工具，幫助團隊可視化用戶體驗，創建用戶流、站點地圖和原型，並支持實時協作。
UXPressia
uxpressia.com
UXPressia是一個協作的客戶體驗映射平台，幫助用戶在線創建、導出和分享客戶旅程圖與角色。
Planhat
planhat.com
Planhat是一個客戶成功平台，提供數據管理、自動化工作流程和客戶體驗改善，幫助企業提高客戶保留率和團隊效率。
Catalyst
catalyst.io
Catalyst 是一個提升客戶增長的平台，提供整合客戶數據、管理客戶旅程和增強客戶體驗的工具。
Retainly
retainly.app
Retainly 是一款幫助企業管理客戶關係的工具，增強客戶參與和保留率，提供個性化的交流和客戶見解。
MoEngage
moengage.com
MoEngage是一個跨渠道客戶參與平台，幫助企業通過個性化的實時洞察和通訊增強用戶參與和忠誠度。
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare是一個數字體驗監控平台，幫助企業分析用戶行為、優化網站性能並改善用戶體驗。
Solitics
solitics.com
Solitics是一個創新的客戶互動平台，幫助企業自動化和個性化客戶生命周期管理，促進數據整合與分析。
Bento
bentonow.com
Bento 是一個強大的訊息自動化平台，專為線上商業而設，提供電子郵件和簡訊行銷自動化功能。
TheyDo
theydo.io
TheyDo 是一款專為服務設計和管理團隊設計的客戶旅程管理工具，支持跨團隊協作及實時數據分析。
Xeno
getxeno.com
Xeno 是一款 AI 驅動的 CRM，幫助大型零售商及 D2C 品牌透過理解顧客來提升重複銷售，並優化行銷活動。
Act-On
act-on.com
ACT-ON是一個營銷自動化平台，幫助企業管理與優化營銷活動，並提升客戶互動與轉化率。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一個全面的客戶參與和數據平台，幫助企業通過多渠道自動化增強客戶關係與留存。
SuprSend
suprsend.com
SuprSend 是一款強大的通知基礎設施，通過 API-first 方法簡化產品通知，支持多渠道發送，並提供實時分析及用戶偏好管理。
Indeemo
indeemo.com
Indeemo 是一款人工智慧驅動的即時視頻研究平台，幫助團隊理解人、產品和體驗，支持多種研究方法並提供多媒體洞察分析。
Magnews
magnews.it
Magnews 是一個統一平台，用於管理客戶旅程及提升客戶價值，涵蓋策略定義、旅程設計和活動執行，幫助行銷和銷售團隊協作。
Treasure Data
treasuredata.com
寶藏數據是一個企業級客戶數據平台，統一管理客戶數據，增強個性化體驗，支持營銷、銷售和服務。
Prelay
prelay.com
Prelay 是一個團隊銷售平台，幫助企業簡化複雜交易，整合內部資源，提升銷售效率，減少延遲與盲點。
CustomerGlu
customerglu.com
CustomerGlu是一個遊戲化平台，幫助創建豐富的應用內體驗，增強顧客服務和留存，提供模板及自定義設計解決方案。
Acquia
acquia.com
Acquia行銷雲可輕鬆與第三方系統整合，支持各團隊訪問客戶數據，提升行銷靈活性以適應消費者需求變化。
Totango
totango.com
Totango是一個幫助企業管理客戶成功的平台，提供工具來監測客戶健康、提高滿意度和促進增長。
ShiftX
shiftx.com
ShiftX是一個使用者友好的流程建模工具，能整合應用程式、人員和系統，簡化勞動力管理並提高運營效率。
Quadient
quadient.com
Quadient AP自動化幫助會計團隊遠程協作，減少數據輸入，降低發票處理成本，加強控制與可見性，提升財務流程合規性。
CleverTap
clevertap.com
CleverTap是一個客戶生命周期管理和移動行銷的SaaS平台，提供全渠道客戶參與和數據分析工具。
Upland Adestra
uplandsoftware.com
高地Adestra是一款電子郵件自動化軟件，提供個性化內容以促進參與和轉換，適用於全球品牌的市場營銷需求。
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud 提供全面的客戶互動和體驗平台，幫助行銷人員透過多渠道數據創建個性化客戶體驗，並進行針對性的行銷活動。
Apxor
apxor.com
Apxor是一個無需編碼的數位引導平台，幫助應用程式和網站提升用戶保留率和收入，改善用戶體驗及參與度。
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon是一個網絡個性化和帳戶導向的協調解決方案，幫助企業優化客戶旅程並提升業務效能。
Custellence
custellence.com
Custellence是一款易於使用的客戶旅程映射工具，幫助企業可視化和優化客戶體驗，促進團隊合作和策略調整。
Usermaven
usermaven.com
Usermaven是一款無需代碼的隱私友好分析工具，幫助市場行銷、產品團隊和代理商進行網站和產品分析，優化用戶互動。
Squeezely
squeezely.tech
Squeezely應用程式幫助企業通過將客戶互動轉化為個性化體驗，實現數據收集、轉換和應用，提升轉換率。
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero 是一個客戶成功平台，幫助訂閱業務減少流失、增加收入，並提供專業的客戶管理工具和人工智慧分析。
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
統治者分析是一款營銷數據分析平台，能追蹤客戶旅程，準確歸因收入，並支持CRM系統整合以優化營銷效果。
Growth Channel
growthchannel.com
Growth Channel 生成個性化的增長營銷計劃，包括明確的人物角色、漏斗與數據驅動的增長策略，使用 GPT-3 技術。
Ortto
ortto.com
Ortto是一個基於AI的營銷自動化軟體，簡化流程，提供電子郵件、SMS、推送通知和實時聊天等功能，適用於各種規模的企業。
Dynosend
dynosend.com
Dynosend是一個客戶參與平台，幫助企業自動化電子郵件營銷和客戶數據管理，提升客戶關係和業務增長。
Cemantica
cemantica.com
CEMantica 是一款幫助用戶創建和自訂高端旅程地圖的應用，旨在識別並解決顧客的痛點，以更好地了解他們的需求與期望。
Vizury
vizury.com
Vizury是一種MARTECH解決方案，幫助品牌提升客戶回流、獲取新客戶及增加品牌忠誠度。
JourneyTrack.io
journeytrack.io
JourneyTrack.io 是一個雲端平台，幫助企業管理客戶旅程，提供可視化並深入了解客戶體驗，以提升滿意度和參與度。
Plotline
plotline.so
Plotline是一個應用內消息平台，幫助企業創建個性化消息以增強用戶參與，收集反饋並提供實時數據分析。
Lifesight
lifesight.io
Lifesight是一個營銷情報平台，通過分析數據幫助企業制定明智的營銷決策並優化營銷成果，無需數據科學家。
Growlytics
growlytics.in
Growlytics是一個全通路行銷自動化工具與顧客數據平台，提升用戶參與度及留存，幫助增加線上收入，提供多種行銷解決方案。
Knotch
knotch.com
Knotch是一個內容智能平台，幫助企業分析和優化數位內容表現，以提高受眾參與和營銷效果。
ChannelMix
channelmix.com
ChannelMix是一個營銷數據管理平台，幫助企業整合和分析多渠道數據，提升營銷投資回報率，無需編碼知識。
cux.io
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CUX 是一款數位體驗分析工具，可協助公司節省高達 5 倍的分析時間並得出有價值的結論。我們透過專注於使用者問題、挫折以及所有可能阻止他們使用線上管道購買產品和服務的瓶頸來消除資料過載。 CUX 是一款以使用者為中心的綜合分析工具，可提供即時行為洞察。 ✔ 以目標為導向的分析：CUX 僅自動選擇與個人業務目標相關的資料。 ✔ 透過一種工具提供定性和定量評估。 ✔ 知識：我們透過培訓、入職、指導、審核和每月建議為使用者提供支援。 ✔ AIocado：我們自己的人工智慧分析禮賓服務將向您準確顯示轉換率下降的原因、使用者感到沮喪的地方、建議等。 CUX 是一個適用於客戶接觸數位產品的所有行業的解決方案，例如電子商務、SaaS 和 B2B 業務、提供行銷服務的公司或軟體公司。我們與公司內的創新、行銷、產品和電子商務部門合作。 CUX 簡而言之： ✔ 使用者行為分析✔ 體驗指標✔ 目標導向分析✔ 轉換瀑布✔ 整個存取記錄✔ 熱圖✔ 預分析和警報✔ 自動捕獲事件✔ 追溯分析✔ 100% GDPR 合規✔ 資料儲存在EOG中✔ SSL 安全
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