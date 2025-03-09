客戶旅程地圖軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

CustomerGlu

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CustomerGlu 是一個遊戲化平台，旨在幫助您創建豐富的應用程式內體驗，從而提高客戶參與度和保留率。借助 50 多個預先建置範本以及從頭開始建立自己的範本的能力，您可以輕鬆解決您面臨的任何保留或參與問題。 CustomerGlu 擁有解決所有現有保留和參與問題所需的一切。無論您是想推薦產品、減少漏斗中的流失率、改善重複交易或鼓勵採用功能，CustomerGlu 都能滿足您的需求。主要功能： 推薦產品：提出一系列問題，根據他們的答案給予個人化推薦。新用戶調查：對新用戶進行調查，了解他們來自哪裡，並了解要投資哪些管道。重複交易：用戶下單後展示刮刮卡，以提高重複率。連續下單：每週/每天連續下單，養成與平台交易的習慣。功能採用：向現有客戶提出有時限的挑戰，讓他們嘗試功能並為此給予獎勵。如果您沒有確切地看到您正在尋找的內容，請不要擔心 - 您可以從頭開始創建自己的模板，以最適合您的需求。有了 CustomerGlu，就有無限的可能性。為什麼信任 CustomerGlu？保護用戶資料是我們的核心責任，我們致力於遵循全球合規標準。透過持續的端到端資料隱私和安全方法，CustomerGlu 確保您的隱私。