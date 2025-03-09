客戶旅程地圖軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
客戶旅程地圖軟體可協助公司透過動態視覺化了解客戶的完整體驗。這個過程涉及創建一個視覺化地圖，其中包含整個客戶旅程中的所有接觸點，包括期望、目標和互動。這張地圖涵蓋了從客戶對品牌的體驗開始（例如最初發現）到購買和保留階段。值得注意的是，雖然經常被誤認為是客戶旅程分析軟體，但這兩種類型是互補但又截然不同的。客戶旅程分析軟體專注於監控、追蹤和分析不同管道的潛在客戶和/或客戶隨時間的行為，透過整合先前分段的資料來消除資料孤島。
提議新的應用程式
JourneyTrack.io
journeytrack.io
JourneyTrack 是一個尖端的基於雲端 (SaaS) 的平台，徹底改變了企業的客戶旅程管理。提供全面的視覺化和對端到端客戶體驗的深入理解使企業能夠加速其數位轉型。 JourneyTrack 是關於協作、標準化、民主化、管理和治理。它是您將所有客戶資料整合為洞察驅動的客戶體驗所需的一切，與您組織的策略目標和收入目標相關。
cux.io
cux.io
CUX 是一款數位體驗分析工具，可協助公司節省高達 5 倍的分析時間並得出有價值的結論。我們透過專注於使用者問題、挫折以及所有可能阻止他們使用線上管道購買產品和服務的瓶頸來消除資料過載。 CUX 是一款以使用者為中心的綜合分析工具，可提供即時行為洞察。 ✔ 以目標為導向的分析：CUX 僅自動選擇與個人業務目標相關的資料。 ✔ 透過一種工具提供定性和定量評估。 ✔ 知識：我們透過培訓、入職、指導、審核和每月建議為使用者提供支援。 ✔ AIocado：我們自己的人工智慧分析禮賓服務將向您準確顯示轉換率下降的原因、使用者感到沮喪的地方、建議等。 CUX 是一個適用於客戶接觸數位產品的所有行業的解決方案，例如電子商務、SaaS 和 B2B 業務、提供行銷服務的公司或軟體公司。我們與公司內的創新、行銷、產品和電子商務部門合作。 CUX 簡而言之： ✔ 使用者行為分析✔ 體驗指標✔ 目標導向分析✔ 轉換瀑布✔ 整個存取記錄✔ 熱圖✔ 預分析和警報✔ 自動捕獲事件✔ 追溯分析✔ 100% GDPR 合規✔ 資料儲存在EOG中✔ SSL 安全
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore 提供全面的客戶參與和體驗套件，使行銷人員能夠創造個人化的客戶體驗。其平台使行銷人員能夠跨渠道和系統連接客戶數據，創建目標細分市場，並在網路、電子郵件、應用程式通知、WhatsApp、SMS 和 RCS 等數位管道上提供有意義的體驗。 憑藉強大的分析功能，Netcore Cloud 可以幫助品牌更了解其受眾，從而開展有針對性的行銷活動，在個人層面上與客戶產生共鳴。該平台的人工智慧和機器學習功能可確保每次客戶互動都針對參與度和轉換進行最佳化，使每個接觸點都成為留下深刻印象和留住客戶的機會。 Netcore 受到電子商務、零售、銀行和金融服務、媒體和娛樂以及旅遊等行業 6,500 多個品牌的信賴，可提供人工智慧驅動的體驗。其一些重要的全球客戶包括 Swiggy、Myntra、Crocs、必勝客、達美樂、麥當勞等。 Netcore 很榮幸連續六年獲得印度最佳工作場所認證，這證實了其對卓越工作場所文化的承諾。該公司在全球設有 20 多個辦事處，遍佈北美、南美、歐洲和亞太地區。 Netcore 是 Martech 作業系統，可協助企業推動營收成長、最大限度地提高客戶終身價值並加速獲利。
Knotch
knotch.com
ContentEQ 是企業品牌用來了解和優化其數位內容效能的內容智慧平台。該平台結合了一流的定量和定性數據捕獲、人工智慧和專家策略，幫助美國銀行、富國銀行、德勤和 Square 等品牌優化其數位內容投資的影響力並實現其業務目標。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一個全面的客戶參與和數據平台，幫助企業通過多渠道自動化增強客戶關係與留存。
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
統治者分析是一款營銷數據分析平台，能追蹤客戶旅程，準確歸因收入，並支持CRM系統整合以優化營銷效果。
Treasure Data
treasuredata.com
寶藏數據是一個企業級客戶數據平台，統一管理客戶數據，增強個性化體驗，支持營銷、銷售和服務。
UXPressia
uxpressia.com
UXPressia是一個協作的客戶體驗映射平台，幫助用戶在線創建、導出和分享客戶旅程圖與角色。
Magnews
magnews.it
Magnews 是用於管理客戶旅程和提高客戶價值的一站式解決方案，從整體策略定義到單一活動和行銷活動執行，從旅程設計開始，在連續的衡量和改進週期中。 Magnews 使行銷和銷售團隊能夠共同努力獲取、轉換、發展、吸引和重新激活客戶，並增加他們的品牌價值。
Indeemo
indeemo.com
我們的人工智慧即時視訊研究平台使 MR、UX 和 CX 團隊能夠了解日常生活中的人、產品和體驗。我們支持的研究人員、設計師和產品經理在B2C 和B2B 環境中使用Indeemo 進行各種發現研究方法，包括：發現/探索/生成研究- 日記研究- 行動/數位民族誌- 使用者角色旅程研究- 旅程地圖- 服務旅行- 購買路徑- 買家決策旅程混合方法研究- 訪談/焦點小組的預先任務- 透過視訊可用性/體驗研究將細分/使用者角色帶入生活- 產品測試/IHUT - 購物者/客戶/員工體驗我們的客戶範圍包括規模從顧問公司到新創企業，再到政府部門和全球品牌。我們的 Instagram 風格受訪者應用程式允許研究參與者透過上下文豐富的影片、圖像、螢幕錄製和文字分享即時、回饋、需求、行為、情緒和經歷。我們的 Pinterest 風格儀表板和見解儲存庫可讓研究人員及其客戶/利害關係人能夠快速整理、審查和分析多媒體上下文見解。強大的生成式人工智慧、搜尋、關鍵字分析、自動影片轉錄和影片修剪工具可以輕鬆呈現上下文見解。它專為協作而構建，擁有多個不同的用戶配置文件（研究員、招聘人員、觀察員），使整個組織能夠真正與客戶建立聯繫並建立同理心。 Indeemo 可作為 DIY SaaS 解決方案提供，可按年度訂閱或按項目進行。 Indeemo 已通過 ISO27001 和 HIPAA 認證。我們的資訊安全已經過與大型企業和政府客戶打交道的獨立審查。
FlowMapp
flowmapp.com
FlowMapp是一款專業的UX設計工具，幫助團隊可視化用戶體驗，創建用戶流、站點地圖和原型，並支持實時協作。
Growth Channel
growthchannel.com
成長管道透過清晰的角色、管道和數據驅動的成長策略產生個人化的成長行銷計劃。由 GPT-3 技術提供支援。
Plotline
plotline.so
Plotline 是一個針對消費者網路公司的應用程式內互動平台。產品和行銷團隊可以配置高度可自訂的應用程式內訊息或提示，以提高功能採用率並推動轉換。完全無代碼。
ChannelMix
channelmix.com
憑藉端到端平台和全面的分析產品套件，ChannelMix 為領先品牌和代理商提供了衡量和提高行銷投資回報率的清晰途徑。 ChannelMix 透過第一方分析追蹤和資料模型開創了面向未來的行銷衡量方式，可提供更準確、可持續且對業務有影響力的見解。借助 ChannelMix，您將實現對行銷支出、目標、投資回報率等的完全可見性和控制 - 無需學習如何查詢或編碼。 - ChannelMix 不需要 SQL 或編碼知識 - 我們的團隊為您管理和修復資料連線。客戶發現使用 ChannelMix 準備資料進行分析的時間縮短了 90%。 - 所有資料都儲存在由 ChannelMix 團隊為您管理的專用資料倉儲（Amazon Redshift、Google BigQuery）中。我們減輕您團隊的資料管理負擔。 - ChannelMix 與您選擇的 BI 或視覺化工具整合：Tableau、Google Data Studio、Power BI、Looker、Yellowfin 等。透過我們的快速啟動儀表板，您可以在不到 3 天的時間內啟動並執行報告解決方案。 - 該平台由 100% 美國團隊支援。客戶可以獲得帳戶管理和數據支援以及當天的回應。
Custellence
custellence.com
我們相信，同理心是任何組織最重要的競爭優勢。 Custellence 的使命是透過提供創造以客戶為中心的變革的最佳工具，在組織內增強同理心。 Custellence 是專為客戶旅程經理和 CX 專業人員打造的最易於使用的客戶旅程映射工具。該工具將直覺的介面與適當的旅程地圖智慧相結合，可以節省時間並給您信心。 Custellence 被全球 CX 專業人士以及 Microsoft、Veeva、Volvo、Polestar、Eon、Dandy 和 Takeda 等公司的團隊使用。
Vizury
vizury.com
Vizury於2007年推出，是一種以性能為角色的Martech解決方案，它使品牌能夠實現更高的渠道轉換和客戶保留率。 自成立以來，我們獨特的技術驅動服務的重點一直是將客戶帶回品牌網站，移動應用或零售商店並改善新客戶獲取，保留和品牌忠誠度的能力。 在啟動和實現全球範圍之後，Vizury的平台和業務於2018年被Affle收購。
Cemantica
cemantica.com
CEMantica 是一家國際軟體公司，由訓練有素的CCXP 專家經營，以客戶滿意度為核心使命CEMantica 允許您創建和定制高端引人入勝的旅程地圖，以檢測和解決客戶痛點並更好地了解他們的需求和期望
Apxor
apxor.com
Apxor 是一個開創性的無程式碼數位助推平台，專為消費者應用程式和網站的產品和成長團隊而設計，有助於提高保留率和收入。 Apxor 透過情境功能發現和教育幫助增強使用者體驗和參與度。這使得產品能夠快速引導和啟動用戶，並創建上下文指導，最大限度地減少漏斗流失。 Apxor 的技術以智慧用戶參與解決方案為中心。它提供畫中畫影片、工具提示、指導標記、徽章、演練、微觀調查等功能，旨在增強用戶入門、功能發現和整體應用程式參與度。 Apxor 的推動力每天覆蓋超過 2000 萬用戶。 Apxor 受到 Dream11、Vedantu、Porter 等獨角獸品牌以及 GCash、ICICI 銀行等企業的信賴，可改善他們的應用程式內體驗，並提高保留率和收入。
CustomerGlu
customerglu.com
CustomerGlu 是一個遊戲化平台，旨在幫助您創建豐富的應用程式內體驗，從而提高客戶參與度和保留率。借助 50 多個預先建置範本以及從頭開始建立自己的範本的能力，您可以輕鬆解決您面臨的任何保留或參與問題。 CustomerGlu 擁有解決所有現有保留和參與問題所需的一切。無論您是想推薦產品、減少漏斗中的流失率、改善重複交易或鼓勵採用功能，CustomerGlu 都能滿足您的需求。主要功能： 推薦產品：提出一系列問題，根據他們的答案給予個人化推薦。新用戶調查：對新用戶進行調查，了解他們來自哪裡，並了解要投資哪些管道。重複交易：用戶下單後展示刮刮卡，以提高重複率。連續下單：每週/每天連續下單，養成與平台交易的習慣。功能採用：向現有客戶提出有時限的挑戰，讓他們嘗試功能並為此給予獎勵。如果您沒有確切地看到您正在尋找的內容，請不要擔心 - 您可以從頭開始創建自己的模板，以最適合您的需求。有了 CustomerGlu，就有無限的可能性。為什麼信任 CustomerGlu？保護用戶資料是我們的核心責任，我們致力於遵循全球合規標準。透過持續的端到端資料隱私和安全方法，CustomerGlu 確保您的隱私。
Growlytics
growlytics.in
Growlytics 是一款全通路行銷自動化套件和客戶資料平台，可增強用戶參與度和留任策略，並協助增加整體線上收入。 Growlytics 提供的解決方案： 參與度：電子郵件SMS Whatsapp 網路推播通知應用程式內訊息行動推播通知Facebook 自動化：全通路用戶旅程分析：細分通路群組收入分析活動分析報告：預定報告Growlytics 與許多頂級D2C 品牌合作，其中大多數品牌的總收入成長了近 3 至 4 倍。
Retainly
retainly.app
Retainly 是一款幫助企業管理客戶關係的工具，增強客戶參與和保留率，提供個性化的交流和客戶見解。
Dynosend
dynosend.com
Dynosend 是一個客戶參與平台，透過自動化獲取、吸引和留住客戶的流程，幫助以產品為主導的公司更快發展。透過視覺化建置發送電子郵件、簡訊、Webhook 等，並使用我們強大的 API 持續從您的應用程式發送資料。包括銷售和行銷手冊建構服務。
ShiftX
shiftx.com
ShiftX是一個使用者友好的流程建模工具，能整合應用程式、人員和系統，簡化勞動力管理並提高運營效率。
SuprSend
suprsend.com
SuprSend 是一個強大的通知基礎架構，可透過 API 優先的方法簡化您的產品通知。使用單一通知 API 在多個管道上建立和傳遞事務、crons 和參與通知。 SuprSend 能帶來什麼？ - 多租戶支持，方便客戶管理 - 帶有版本控制的模板管理 - 網站和應用程式的應用程式內收件匣（React、Angular、JS、Flutter - 嵌入式和無頭組件） - 簡訊、電子郵件、Slack、Teams、WhatsApp、行動和網路推送集成 - 大量通知和摘要 - 在多個管道之間路由通知 - 品牌管理會向客戶的最終用戶發送通知 - 開箱即用的使用者偏好管理 - 供應商後備、自動智慧路由切換 - 在資料倉儲之上運行行銷活動 - 即時日誌、分析和故障警報
Xeno
getxeno.com
Xeno 是一款基於 AI 的 CRM，透過了解每位客戶並透過簡訊、電子郵件、Whatsapp、Facebook 和 Instagram 創建更相關的行銷活動，大型零售商和 D2C 品牌能夠將重複銷售量提高 11%。 Levi's、Tommy Hilfiger、Forever New、Jack & Jones、Vero Moda、Forest Essentials、Kama Ayurveda、Taco Bell 和 Nando's 等 100 多家零售商使用 Xeno 來增加其電子商務和商店銷售額。
Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM是一款客戶關係管理工具，幫助企業管理客戶互動，提供潛在客戶管理、銷售跟蹤和客戶支持自動化功能。
Acquia
acquia.com
Acquia Marketing Cloud 與任何第三方系統無縫集成，並可將任何業務標準直接輕鬆配置到平台中。 Acquia Marketing Cloud 專為所有需要存取客戶資料的團隊而設計，支援跨領域、品牌、地理位置和網站的業務。提高行銷敏捷性，同時讓您的業務適應未來的發展。獲得靈活性來滿足消費者不斷變化的需求，同時提高部門間效率。
Act-On
act-on.com
ACT-ON是一個營銷自動化平台，幫助企業管理與優化營銷活動，並提升客戶互動與轉化率。
Catalyst
catalyst.io
Catalyst 是透過客戶推動成長的領先平台。旨在在整個客戶體驗中提供價值； Catalyst 將新買家轉化為終身收入。透過以保留為導向的工作流程和以收入為中心的自動化，我們增強了以客戶為中心的團隊。 Catalyst 的無縫企業整合將孤立的客戶資料集中到業界最直觀的平台中，並由先進的工作流程提供支援。自動化並擴展您一流的客戶旅程；提高用戶生產力和採用率；並提供對客戶健康狀況的清晰洞察，從引導到宣傳，精確優化客戶體驗。與 Catalyst 值得信賴的團隊和直覺的平台合作，建構、迭代和擴展以客戶為主導的成長策略。了解更多信息，請訪問 https://catalyst.io/
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero 是一個客戶成功平台，幫助訂閱業務減少流失、增加收入，並提供專業的客戶管理工具和人工智慧分析。
CleverTap
clevertap.com
CleverTap是一個客戶生命周期管理和移動行銷的SaaS平台，提供全渠道客戶參與和數據分析工具。
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare是一個數字體驗監控平台，幫助企業分析用戶行為、優化網站性能並改善用戶體驗。
MoEngage
moengage.com
MoEngage是一個跨渠道客戶參與平台，幫助企業通過個性化的實時洞察和通訊增強用戶參與和忠誠度。
Planhat
planhat.com
Planhat是一個客戶成功平台，提供數據管理、自動化工作流程和客戶體驗改善，幫助企業提高客戶保留率和團隊效率。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一個雲端客戶關係管理平台，幫助企業管理銷售、營銷、客戶服務、分析及電子商務解決方案。
TheyDo
theydo.io
TheyDo 是一款專為服務設計和管理團隊設計的客戶旅程管理工具，支持跨團隊協作及實時數據分析。
Totango
totango.com
Totango是一個幫助企業管理客戶成功的平台，提供工具來監測客戶健康、提高滿意度和促進增長。
Miro
miro.com
米羅（Miro）是一個視覺協作平台，讓分散的團隊可以在線上共同創建、設計和討論專案，支援即時協作和文檔編輯。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus是一個統一的客戶體驗平台，整合銷售、營銷和支持團隊的工作，提供客戶管理和自動化工具。
Upland Adestra
uplandsoftware.com
高地Adestra是一款電子郵件自動化軟件，提供個性化內容以促進參與和轉換，適用於全球品牌的市場營銷需求。
Ortto
ortto.com
Ortto 是一款由人工智慧驅動的行銷自動化軟體，旨在簡化行銷流程並優化成果。它包含旨在增強行銷不同方面的功能，包括電子郵件和簡訊行銷、推播通知、即時聊天、潛在客戶評分等。 Ortto 擁有自己的跨平台人工智慧系統，從而確保無縫的工作流程。其人工智慧功能包括電子郵件主題行建議、電子郵件開啟率預測以及建立推播通知和簡訊期間的內容推薦。 Ortto 還提供自動即時聊天內容，其中軟體根據網站內容、過去的票證和現有說明文件產生回應。 對於更進階的操作，使用者還可以根據自己的資料訓練自訂人工智慧模型。透過這樣做，他們可以提高生成建議的準確性和相關性。 Ortto 背後的目的是透過將人工智慧功能整合到現有工作流程中來幫助行銷人員擴大影響力。這些工具旨在提高生產力並快速準確地實現活動目標。 該系統用途廣泛，旨在為各種規模的企業有效工作。
Bento
bentonow.com
Bento 是一個為線上企業創建的強大的訊息自動化平台，具有強大的電子郵件和簡訊行銷自動化功能。
Squeezely
squeezely.tech
我們以每個人都可以做到的方式，透過將客戶互動轉化為個人化體驗來幫助企業提高轉換率。 Squeezely CDP 透過三個簡單步驟幫助企業大規模推動個人化： 收集 - 將所有來源的資料收集到一處。轉換 - 將資料轉換為段和動作，例如我們內建的智慧受眾和產品推薦。資本化 - 將在您的網站、電子郵件行銷和廣告活動中提供個人化體驗。優勢 快速整合 - 您將立即啟動並運行 即時數據可用性 - 無滯後 大規模個人化 - 與每個客戶高度相關和自動化的方法 先進的機器學習技術 - 確保最佳性能 出色的支援 - 我們我們隨時幫助您實現目標觀看我們的影片：https://www.youtube.com/channel/UCZlqrT5UzEtU96Q2XlEaJnA
Usermaven
usermaven.com
Usermaven 是一款針對行銷人員、產品團隊和機構的無程式碼隱私友善分析工具。它具有網站分析、產品分析、管道、旅程、歸因和一個名為「聯絡人中心」的迷你 CRM，用於查看每個用戶的個人旅程。 Usermaven 幫助團隊做出更好的、數據驅動的決策來發展業務。告別猜測，迎接成功。
Quadient
quadient.com
Beanworks 的 Quadient AP Automation 使會計團隊（從 CFO 到 AP 專業人員）能夠在任何地方協同工作。透過 Quadient AP，您可以減少後續工作，透過 AI 支援的資料擷取消除 83% 的資料輸入，並將發票處理成本降低 86%。透過 PO、發票和付款的審批工作流程加強 AP 控制，在正確的時間自動將請求發送給正確的員工。透過對 AP 進行更好的控制和更好的可見性，您可以降低風險並讓所有部門對後續財務流程負責。
Lifesight
lifesight.io
讓每一分行銷費用都發揮作用 - 利用您自己的數據和人工智慧支援的測量來做出最佳的行銷決策。不需要數據分析師或科學家。 Lifesight 的平台使現代行銷人員能夠透過掌握客戶資料、減少 ID 遺失、支援個人化自有管道體驗以及實現隱私安全測量來取得更大成果。
Prelay
prelay.com
Prelay 的團隊銷售平台可協助公司簡化複雜的交易並最大限度地利用最有價值的內部資源，從而作為一個團隊更快地增加收入。太多的收入團隊讓靜態 CRM 文件和遺留工具抑制了他們的銷售潛力。如果沒有專門建立的解決方案來管理複雜交易，內部利害關係人就會求助於臨時電子郵件、聊天和文檔，而沒有任何集中追蹤、監督或學習。結果呢？內部延遲、盲點和交易延誤。 Prelay 透過專門建置的團隊銷售平台克服了交易混亂。作為內部編排層，Prelay 在與您的關鍵軟體整合的一個地方組織交易協調。銷售代表及其同行的頭痛問題減少了，銷售、售前和銷售領導者可以深入了解團隊能力以及交易成功的因素。無論您是進行評估、路由交易台審批還是聘請產品專家，Prelay 都能簡化您複雜的交易流程並最大限度地發揮最有價值的內部資源的影響，以便您作為一個團隊可以更快地增加收入。
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon是一個網絡個性化和帳戶導向的協調解決方案，幫助企業優化客戶旅程並提升業務效能。
Solitics
solitics.com
Solitics是一個創新的客戶互動平台，幫助企業自動化和個性化客戶生命周期管理，促進數據整合與分析。