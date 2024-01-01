客戶旅程地圖軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 古巴

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
客戶旅程地圖軟體可協助公司透過動態視覺化了解客戶的完整體驗。這個過程涉及創建一個視覺化地圖，其中包含整個客戶旅程中的所有接觸點，包括期望、目標和互動。這張地圖涵蓋了從客戶對品牌的體驗開始（例如最初發現）到購買和保留階段。值得注意的是，雖然經常被誤認為是客戶旅程分析軟體，但這兩種類型是互補但又截然不同的。客戶旅程分析軟體專注於監控、追蹤和分析不同管道的潛在客戶和/或客戶隨時間的行為，透過整合先前分段的資料來消除資料孤島。
提議新的應用程式
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。
Miro
miro.com
Miro 提供了一個用於創新的視覺化工作空間，使任何規模的分散式團隊能夠共同夢想、設計和建立未來。如今，全球 20 萬家組織（包括 Nike、Ikea、Deloitte、WPP 和 Cisco）的總用戶總數超過 7,000 萬，依靠 Miro 來改善產品開發協作、加快上市時間並確保新產品和服務交付給客戶需求。 Miro 的視覺化工作空間使分散的團隊能夠聚集在一起，在整個創新生命週期中綜合資訊、制定策略、設計產品和服務以及管理流程。當您查看 Miro Board 時，您可以看到數百名協作者以螢幕上的指定遊標的形式在空間中移動，設計、貢獻想法、提供回饋，並使用共享工具和資訊共同創建。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一個統一的 CX 平台，使您的銷售、行銷和支援團隊能夠在單一介面上協同工作。
TheyDo
theydo.io
數位化設計思維以客戶為中心解決問題。使用經過驗證的方法大規模改造您的業務以產生突破性創新。
UXPressia
uxpressia.com
UXPressia 是一個協作式客戶體驗地圖平台，可讓您在線上建立、匯出和分享客戶旅程地圖、角色和影響圖。該工具集對於初學者來說很簡單，但對於專業人士來說功能強大。團隊將特別享受協作選項以及標準化和擴展不同專案的可能性。主要功能： - 範本庫：適用於13 個以上行業的100 多個免費客戶旅程地圖和角色模板- 用戶角色和團隊- 團隊庫（接觸點、渠道、圖像等） - 多個角色- 旅程圖集（層次結構） - 人工智慧 -強大的角色產生器- 電子郵件和密碼保護的直接連結共享- 品牌推廣- Azure AD 整合、SSO、MFA - Google Analytics、Mixpanel、Slack、Jira、...
Planhat
planhat.com
Planhat 是一個客戶平台，旨在提供見解、管理工作流程和提升客戶體驗。 Planhat 正在幫助全球數百家現代科技公司以客戶為中心開展業務，以最大限度地提高客戶成功和客戶終身價值。該平台專為從 CSM 到最高管理層的每個人而構建，可讓您統一客戶數據、設定目標和理想結果，並透過手冊、自動化和協作等功能增強客戶旅程。該公司於2014年成立於瑞典斯德哥爾摩，擁有超過100人的團隊，遍布歐洲、北美、南美和亞太地區。請造訪 www.planhat.com 以了解更多資訊。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一個以洞察為導向的客戶參與平台，受到超過 1,200 個全球消費品牌的信賴，例如 Ally Financial、McAfee、7-11、三星、Flipkart、達美樂、雀巢、德國電信、Airtel 等。來自超過 35 個國家的數位優先品牌和企業品牌使用 MoEngage 每月為超過 12 億客戶提供數位體驗，每天發送 32 億則訊息。 MoEngage 在 10 個國家設有辦事處，並獲得高盛資產管理公司、B Capital、Steadview Capital、Multiples Private Equity、Eight Roads、F-Prime Capital、Matri...
FlowMapp
flowmapp.com
簡單而強大的視覺使用者體驗平台。 FlowMapp 讓團隊在一個地方即時規劃和設計數位體驗 ⚙️ 如何使用 FlowMapp？ — 使用者體驗與開發— 規劃— 團隊合作— 組織一切— 創建和展示高保真原型— 規劃與儲存內容— 與客戶溝通— 增加銷售額— 離線工作以下是FlowMapp 的工作原理→ https://www.flowmapp 。免費開始 → https://www.flowmapp.com
Retainly
retainly.app
Retainly 旨在確保更多客戶一次又一次地回到您的業務。它易於學習和使用，這意味著您可以輕鬆執行有影響力的行銷活動。透過 Retainly，您可以讓客戶保持參與並建立更牢固、更持久的關係。
Solitics
solitics.com
Solitics 是一個創新的客戶參與平台，專門從事訪客活化、客戶參與和最先進的分析套件。該平台使 B2C 品牌能夠自動化、個人化並全面管理其客戶生命週期，實現最雄心勃勃的願景並推動成長。憑藉對快速實施（45 天內上線！）和持續創新的承諾，Solitics 合作夥伴和客戶在轉換、保留和生命週期價值方面見證了出色的成果。多個垂直領域的數百個全球品牌正在利用 Solitics 以創新和個性化的方式即時吸引客戶。
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare 超越了傳統分析，能夠前所未有地了解客戶體驗，從而改變您的業務。憑藉直覺的技術揭示每個使用者的行為、意圖和態度，我們使企業能夠快速提供更多人性化體驗，同時確保隱私和可訪問性。這會帶來更快的成長、更大的敏捷性和更滿意的客戶。我們為新的數位體驗提供動力，使其更加人性化。
Catalyst
catalyst.io
Catalyst 是透過客戶推動成長的領先平台。旨在在整個客戶體驗中提供價值； Catalyst 將新買家轉化為終身收入。透過以保留為導向的工作流程和以收入為中心的自動化，我們增強了以客戶為中心的團隊。 Catalyst 的無縫企業整合將孤立的客戶資料集中到業界最直觀的平台中，並由先進的工作流程提供支援。自動化並擴展您一流的客戶旅程；提高用戶生產力和採用率；並提供對客戶健康狀況的清晰洞察，從引導到宣傳，精確優化客戶體驗。與 Catalyst 值得信賴的團隊和直覺的平台合作，建構、迭代和擴展以客戶為主導的成長策略。了解更多信息，請訪問 https://catalyst.io/
Bento
bentonow.com
Bento 是一個為線上企業創建的強大的訊息自動化平台，具有強大的電子郵件和簡訊行銷自動化功能。
CleverTap
clevertap.com
CleverTap 是一家基於 SaaS 的客戶生命週期管理和行動行銷公司，總部位於加州山景城。該公司成立於 2013 年 5 月，為 8,000 多家公司提供行動應用分析和用戶參與產品，包括索尼、沃達豐、Carousell、DC Comics、Go-Jek、BookMyShow 和 DealsPlus。該公司得到了紅杉資本、Tiger Global Management、Accel Partners 和 Recruit Holdings 的支持。
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero 是您實現客戶成功的平台和合作夥伴。我們為您提供提高效率、增加收入和提供最佳客戶體驗所需的一切，幫助您的訂閱業務取得大規模成功。 ChurnZero 可協助您的客戶成功團隊及早發現潛在的客戶流失風險，並更快地發現更新和擴展機會。一流的自動化和個人化、應用程式內通訊和 Customer Success AI™ 讓您可以輕鬆地與客戶互動並引導他們實現價值。我們的平台提供旅程、健康評分、調查工具、細分、播放、報告、即時警報、演練、協作中心等，並可輕鬆與您的 CRM 和技術堆疊整合。除了軟體之外，我們還為成為您團隊值得信賴的合作夥伴、顧問和教練而感到自豪，致力於幫助您和您的團隊專注於...
Totango
totango.com
Totango 是企業無法超越的客戶成功軟體，提供無限的可擴展性和無與倫比的價值實現時間，幫助跨職能企業團隊提高生產力、保留率和擴展。預先建置的客戶成功計畫嵌入了行業最佳實踐，可以快速輕鬆地開始、客製化您的業務，並在客戶旅程的每個階段實現關鍵業務成果。全球最大的客戶成功團隊（包括 SAP、Github、Schneider Electric 和 Aircall）使用 Totango 整合客戶數據，以 360 度了解客戶健康狀況、協作管理客戶組合，並主動、智慧地與客戶互動。
SuprSend
suprsend.com
SuprSend 是一個強大的通知基礎架構，可透過 API 優先的方法簡化您的產品通知。使用單一通知 API 在多個管道上建立和傳遞事務、crons 和參與通知。 SuprSend 能帶來什麼？ - 多租戶支持，方便客戶端管理- 帶版本控制的模板管理- 網站和應用程式的應用程式內收件匣（React、Angular、JS、Flutter - 嵌入式和無頭組件） - SMS、電子郵件、Slack 、Teams、WhatsApp、行動和網路推播整合- 批次通知和摘要- 在多個管道之間路由通知- 品牌管理，向客戶的最終用戶發送通知- 開箱即用的用戶偏好管理- 供應商回退，透過自動智慧路由進行切換- 運...
Indeemo
indeemo.com
我們的人工智慧即時視訊研究平台使 MR、UX 和 CX 團隊能夠了解日常生活中的人、產品和體驗。我們支持的研究人員、設計師和產品經理在B2C 和B2B 環境中使用Indeemo 進行各種發現研究方法，包括：發現/探索/生成研究- 日記研究- 行動/數位民族誌- 使用者角色旅程研究- 旅程地圖- 服務旅行- 購買路徑- 買家決策旅程混合方法研究- 訪談/焦點小組的預先任務- 透過視訊可用性/體驗研究將細分/使用者角色帶入生活- 產品測試/IHUT - 購物者/客戶/員工體驗我們的客戶範圍包括規模從顧問公司到新創企業，再到政府部門和全球品牌。我們的 Instagram 風格受訪者應用程式允許研究參...
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一款全端保留作業系統，可簡化全球 800 多個品牌的客戶互動。該平台使企業能夠透過各種數位管道與用戶建立個人化且有意義的關係。憑藉其全面的工具和解決方案套件，WebEngage 使企業能夠有效地了解、吸引和留住客戶。 - 統一客戶數據：WebEngage 使企業能夠整合來自各種來源的客戶數據，提供即時見解並允許根據特定客戶屬性和行為對目標活動進行動態微細分。 - 多通路旅程：借助 WebEngage 直覺的拖放工作流程建立器，企業可以無縫設計和自動化多通路客戶旅程，確保跨電子郵件、簡訊、推播通知等管道提供一致且個人化的體驗。 - 有針對性的活動：WebEngage 使企業...
Prelay
prelay.com
Prelay 的團隊銷售平台可協助公司簡化複雜的交易並最大限度地利用最有價值的內部資源，從而作為一個團隊更快地增加收入。太多的收入團隊讓靜態 CRM 文件和遺留工具抑制了他們的銷售潛力。如果沒有專門建立的解決方案來管理複雜交易，內部利害關係人就會求助於臨時電子郵件、聊天和文檔，而沒有任何集中追蹤、監督或學習。結果呢？內部延遲、盲點和交易延誤。 Prelay 透過專門建置的團隊銷售平台克服了交易混亂。作為內部編排層，Prelay 在與您的關鍵軟體整合的一個地方組織交易協調。銷售代表及其同行的頭痛問題減少了，銷售、售前和銷售領導者可以深入了解團隊能力以及交易成功的因素。無論您是進行評估、路由交易台...
Act-On
act-on.com
Act-On Software 提供的解決方案使行銷人員能夠在客戶生命週期的每一步吸引行銷目標。 Act-On 使客戶資料具有可操作性，因此行銷人員可以實現遠大夢想並建立智慧、有效的行銷自動化計劃來發展業務並產生更高的客戶終身價值- 所有這些都可以以最快的時間實現價值。取得簡報：https://act-on.com/demo/ Act-On 使行銷人員能夠： • 透過 B2B 需求產生、B2C 銷售和交易以及客戶行銷功能大規模發展和擴展業務。透過建立持續的、客製化的參與，將訪客轉變為潛在客戶，將潛在客戶轉變為合格的潛在客戶，並將合格的潛在客戶轉變為終身客戶，從而協調和優化整個客戶旅程（從認知到...
Xeno
getxeno.com
Xeno 是一款基於 AI 的 CRM，透過了解每位客戶並透過簡訊、電子郵件、Whatsapp、Facebook 和 Instagram 創建更相關的行銷活動，大型零售商和 D2C 品牌能夠將重複銷售量提高 11%。 Levi's、Tommy Hilfiger、Forever New、Jack & Jones、Vero Moda、Forest Essentials、Kama Ayurveda、Taco Bell 和 Nando's 等 100 多家零售商使用 Xeno 來增加其電子商務和商店銷售額。
ShiftX
shiftx.com
大多數流程工具要么難以使用，即使對於訓練有素的專家也是如此，要么是靈活混亂。 ShiftX 是介於兩者之間的使用者友善流程建模工具，每個人都可以使用，無需任何培訓。
Apxor
apxor.com
Apxor 是一個開創性的無程式碼數位助推平台，專為消費者應用程式和網站的產品和成長團隊而設計，有助於提高保留率和收入。 Apxor 透過情境功能發現和教育幫助增強使用者體驗和參與度。這使得產品能夠快速引導和啟動用戶，並創建上下文指導，最大限度地減少漏斗流失。 Apxor 的技術以智慧用戶參與解決方案為中心。它提供畫中畫影片、工具提示、指導標記、徽章、演練、微觀調查等功能，旨在增強用戶入門、功能發現和整體應用程式參與度。 Apxor 的推動力每天覆蓋超過 2000 萬用戶。 Apxor 受到 Dream11、Vedantu、Porter 等獨角獸品牌以及 GCash、ICICI 銀行等企業的信...
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data 協助企業利用所有客戶資料來提高行銷活動績效、實現營運效率並透過互聯的客戶體驗提升業務價值。客戶資料雲是我們的客戶資料平台解決方案套件，它整合客戶資料、連接統一客戶檔案中的身份、應用隱私，並為行銷、服務、銷售和營運提供基於機器學習的見解和預測，以推動個性化參與和改善客戶獲取、銷售和保留。我們最適合企業和快速發展的公司，因為無論環境如何複雜，我們都能與您現有的技術堆疊無縫集成，同時提供最快的價值實現時間。我們的企業級保障措施可確保資料品質、治理、安全性、隱私合規性和可擴展性，以協助公司管理同意並降低跨品牌和地區的風險。強大且用戶友好的工具將數據、分析和業務用戶聯合起來，...
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon 是一種Web 個人化和基於帳戶的編排解決方案– 基於目標的旅程編排平台是用於了解客戶旅程並大規模提供個人化體驗的主要中心，鼓勵訪客繼續與您的網站互動– 推動提高業務績效。透過基於歸因的個人化加速您的管道和收入： - 為每個網站訪客提供正確的訊息和資產，幫助他們更快地成為您的客戶。 - 了解您的行銷工作如何影響業務目標，並繪製從初次接觸到贏得交易的客戶旅程。 - 將訪客轉化為客戶，而不僅僅是潛在客戶！
Upland Adestra
uplandsoftware.com
激發參與度的電子郵件自動化軟體。 透過可推動轉換的個人化內容吸引您的電子郵件受眾。 Upland Adestra 是全球領先的第一人稱行銷電子郵件和生命週期行銷解決方案提供商，為全球和成長型品牌提供服務。
Acquia
acquia.com
Acquia Marketing Cloud 可與任何第三方系統無縫集成，並可將任何業務標準直接輕鬆配置到平台中。 Acquia Marketing Cloud 專為所有需要存取客戶資料的團隊而設計，支援跨領域、品牌、地理位置和網站的業務。提高行銷敏捷性，同時讓您的業務適應未來的發展。獲得靈活性來滿足消費者不斷變化的需求，同時提高部門間效率。
Growth Channel
growthchannel.com
成長管道透過清晰的角色、管道和數據驅動的成長策略產生個人化的成長行銷計劃。由 GPT-3 技術提供支援。
Magnews
magnews.it
Magnews 是用於管理客戶旅程和提高客戶價值的一站式解決方案，從整體策略定義到單一活動和行銷活動執行，從旅程設計開始，在連續的衡量和改進週期中。 Magnews 使行銷和銷售團隊能夠共同努力獲取、轉換、發展、吸引和重新激活客戶，並增加他們的品牌價值。
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics 是一個行銷衡量和歸因平台，它將孤立的行銷、銷售、收入和客戶數據連接起來： - 提供客戶旅程的完整漏斗視圖- 在管道、行銷活動、內容和關鍵字層面準確歸因收入- 建立多點觸控使用6 種不同歸因模型（首次點擊、最終點擊、線性、基於位置、時間衰減和數據驅動歸因）的歸因報告- 透過成本、機會、收入和投資回報率豐富您的廣告平台、CRM 和BI 工具數據- 衡量和預測來自「暗社交」活動和零點擊管道的離線和/或隱形接觸點的影響- 透過使用第一方數據衡量成功，克服傳統分析系統因「cookie死亡」而導致的準確性問題透過 Ruler Analytics 預訂演示，開始根據收入和投資...
Usermaven
usermaven.com
Usermaven 是一款針對行銷人員、產品團隊和機構的無程式碼隱私友善分析工具。它具有網站分析、產品分析、管道、旅程、歸因和一個名為「聯絡人中心」的迷你 CRM，用於查看每個用戶的個人旅程。 Usermaven 幫助團隊做出更好的、數據驅動的決策來發展業務。告別猜測，迎接成功。
Ortto
ortto.com
Ortto 是一款由人工智慧驅動的行銷自動化軟體，旨在簡化行銷流程並優化成果。它充滿了旨在增強行銷不同方面的功能，包括電子郵件和簡訊行銷、推播通知、即時聊天、潛在客戶評分等。 Ortto 擁有自己的跨平台人工智慧系統，從而確保無縫的工作流程。其人工智慧功能包括電子郵件主題行建議、電子郵件開啟率預測以及建立推播通知和簡訊期間的內容推薦。 Ortto 還提供自動即時聊天內容，其中軟體根據網站內容、過去的票證和現有說明文件產生回應。 對於更進階的操作，使用者還可以根據自己的資料訓練自訂人工智慧模型。透過這樣做，他們可以提高生成建議的準確性和相關性。 Ortto 背後的目的是透過將人工智慧功能...
Dynosend
dynosend.com
Dynosend 是一個客戶參與平台，透過自動化獲取、吸引和留住客戶的流程，幫助以產品為主導的公司更快發展。透過視覺化建置發送電子郵件、簡訊、Webhook 等，並使用我們強大的 API 持續從您的應用程式發送資料。包括銷售和行銷手冊建構服務。
Custellence
custellence.com
我們相信，同理心是任何組織最重要的競爭優勢。 Custellence 的使命是透過提供創造以客戶為中心的變革的最佳工具，在組織內增強同理心。 Custellence 是專為客戶旅程經理和 CX 專業人員打造的最易於使用的客戶旅程映射工具。該工具將直覺的介面與適當的旅程地圖智慧相結合，可以節省時間並給您信心。 Custellence 被全球 CX 專業人士以及 Microsoft、Veeva、Volvo、Polestar、Eon、Dandy 和 Takeda 等公司的團隊使用。
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud 的客戶參與和體驗平台（以前稱為 Netcore Smartech）是一個一站式成長平台，使行銷人員、成長和產品經理能夠跨多個接觸點與客戶進行強有力的對話。在 AI/ML 的支援下，Netcore Cloud 使網站和行動應用品牌能夠推動全通路成長。平台提供： - 透過拼接線上和線下管道的使用者數據，可操作的統一客戶檔案。 - 由機器學習支援的數據分析，有助於透過即時報告和產品分析，在正確的時間自動向正確的用戶群體交付個人化多通路行銷活動。 - 以人工智慧為主導的推薦引擎，讓使用者輕鬆發現相關產品，並進一步個人化使用者旅程每個階段的體驗。 - 一個無程式碼平台，可提高...
Lifesight
lifesight.io
讓每一分行銷費用都發揮作用 - 利用您自己的數據和人工智慧支援的測量來做出最佳的行銷決策。不需要數據分析師或科學家。 Lifesight 的平台使現代行銷人員能夠透過掌握客戶資料、減少 ID 遺失、支援個人化自有管道體驗以及實現隱私安全測量來取得更大成果。
Quadient
quadient.com
Beanworks 的 Quadient AP Automation 使會計團隊（從 CFO 到 AP 專業人員）能夠在任何地方協同工作。透過 Quadient AP，您可以減少後續工作，透過 AI 支援的資料擷取消除 83% 的資料輸入，並將發票處理成本降低 86%。透過 PO、發票和付款的審批工作流程加強 AP 控制，在正確的時間自動將請求發送給正確的員工。透過對 AP 進行更好的控制和更好的可見性，您可以降低風險並讓所有部門對後續財務流程負責。
Squeezely
squeezely.tech
我們以每個人都可以做到的方式，透過將客戶互動轉化為個人化體驗來幫助企業提高轉換率。 Squeezely CDP 透過三個簡單步驟幫助企業大規模推動個人化： 收集 - 將所有來源的資料收集到一處。轉換 - 將資料轉換為段和動作，例如我們內建的智慧受眾和產品推薦。資本化 - 將在您的網站、電子郵件行銷和廣告活動中提供個人化體驗。優勢 快速整合 - 您將立即啟動並運行 即時數據可用性 - 無滯後 大規模個人化 - 與每個客戶高度相關和自動化的方法 先進的機器學習技術 - 確保最佳性能 出色的支援 - 我們我們隨時幫助您實現目標觀看我們的影片：https://www.youtube.com/chann...
Growlytics
growlytics.in
Growlytics 是一款全通路行銷自動化套件和客戶資料平台，可增強用戶參與度和留任策略，並協助增加整體線上收入。 Growlytics 提供的解決方案： 參與度：電子郵件SMS Whatsapp 網路推播通知應用程式內訊息行動推播通知Facebook 自動化：全通路用戶旅程分析：細分通路群組收入分析活動分析報告：預定報告Growlytics 與許多頂級D2C 品牌合作，其中大多數品牌的總收入成長了近 3 至 4 倍。
CustomerGlu
customerglu.com
CustomerGlu 是一個遊戲化平台，旨在幫助您創建豐富的應用程式內體驗，從而提高客戶參與度和保留率。借助 50 多個預先建置範本以及從頭開始建立自己的範本的能力，您可以輕鬆解決您面臨的任何保留或參與問題。 CustomerGlu 擁有解決所有現有保留和參與問題所需的一切。無論您是想推薦產品、減少漏斗中的流失率、改善重複交易或鼓勵採用功能，CustomerGlu 都能滿足您的需求。主要功能： 推薦產品：提出一系列問題，根據他們的答案給予個人化推薦。新用戶調查：對新用戶進行調查，了解他們來自哪裡，並了解要投資哪些管道。重複交易：用戶下單後展示刮刮卡，以提高重複率。連續下單：每週/每天連續下單...
Cemantica
cemantica.com
CEMantica 是一家國際軟體公司，由訓練有素的CCXP 專家經營，以客戶滿意度為核心使命CEMantica 允許您創建和定制高端引人入勝的旅程地圖，以檢測和解決客戶痛點並更好地了解他們的需求和期望
Vizury
vizury.com
Vizury 於 2007 年推出，是一種注重績效的 Martech 解決方案，可協助品牌實現更高的通路轉換和客戶保留。 自成立以來，我們獨特的技術驅動服務的重點始終是能夠將客戶帶回品牌的網站、行動應用程式或零售店，並提高新客戶的獲取、保留和品牌忠誠度。 在推出並實現全球規模後，Vizury 的平台和業務於 2018 年被 Affle 收購。
JourneyTrack.io
journeytrack.io
JourneyTrack 是一個尖端的基於雲端 (SaaS) 的平台，徹底改變了企業的客戶旅程管理。提供全面的視覺化和對端到端客戶體驗的深入理解使企業能夠加速其數位轉型。 JourneyTrack 是關於協作、標準化、民主化、管理和治理。它是您將所有客戶資料整合為洞察驅動的客戶體驗所需的一切，與您組織的策略目標和收入目標相關。
Plotline
plotline.so
Plotline 是一個針對消費者網路公司的應用程式內互動平台。產品和行銷團隊可以配置高度可自訂的應用程式內訊息或提示，以提高功能採用率並推動轉換。完全無代碼。
Knotch
knotch.com
ContentEQ 是企業品牌用來了解和優化其數位內容效能的內容智慧平台。該平台結合了一流的定量和定性數據捕獲、人工智慧和專家策略，幫助美國銀行、富國銀行、德勤和 Square 等品牌優化其數位內容投資的影響力並實現其業務目標。
ChannelMix
channelmix.com
憑藉端到端平台和全面的分析產品套件，ChannelMix 為領先品牌和代理商提供了衡量和提高行銷投資回報率的清晰途徑。 ChannelMix 透過第一方分析追蹤和資料模型開創了面向未來的行銷衡量方式，可提供更準確、可持續且對業務有影響力的見解。借助 ChannelMix，您將實現對行銷支出、目標、投資回報率等的完全可見性和控制 - 無需學習如何查詢或編碼。 - ChannelMix 不需要 SQL 或編碼知識 - 我們的團隊為您管理和修復資料連線。客戶發現使用 ChannelMix 準備資料進行分析的時間縮短了 90%。 - 所有資料都儲存在由 ChannelMix 團隊為您管理的專用資料倉儲...
cux.io
cux.io
CUX 是一款數位體驗分析工具，可協助公司節省高達 5 倍的分析時間並得出有價值的結論。我們透過專注於使用者問題、挫折以及所有可能阻止他們使用線上管道購買產品和服務的瓶頸來消除資料過載。 CUX 是一款以使用者為中心的綜合分析工具，可提供即時行為洞察。 ✔ 以目標為導向的分析：CUX 僅自動選擇與個人業務目標相關的資料。 ✔ 透過一種工具提供定性和定量評估。 ✔ 知識：我們透過培訓、入職、指導、審核和每月建議為使用者提供支援。 ✔ AIocado：我們自己的人工智慧分析禮賓服務將向您準確顯示轉換率下降的原因、使用者感到沮喪的地方、建議等。 CUX 是一個適用於客戶接觸數位產品的所有行業的解決方...