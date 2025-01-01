找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
客戶旅程分析軟體，也稱為客戶旅程編排軟體，可以簡化跨不同管道的客戶體驗的監督和自動化。這裡的關鍵術語是“旅程”，意味著該軟體監控、整合和評估所有管道的客戶交互，使企業能夠即時回應並根據觀察到的行為實施策略。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一個全面的CRM平台，提供營銷、銷售和客戶服務工具，幫助企業簡化流程並促進增長。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一個雲端客戶關係管理平台，幫助企業管理銷售、營銷、客戶服務、分析及電子商務解決方案。
Constant Contact
constantcontact.com
持續聯繫是一個電子郵件和社交媒體營銷平台，幫助小型企業管理數位行銷和客戶互動。
Impact
impact.com
impact.com是一個全球合作夥伴管理平台，幫助企業發現和管理各類型的合作夥伴關係，包括聯盟、市場營銷者及內容發布者。
Factors.AI
factors.ai
因素.AI幫助B2B SaaS行銷人員整合數據，分析行銷活動的影響，提高投資回報率並提供關鍵見解。
Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO是一款隱私導向的分析平台，幫助企業追蹤用戶行為並管理數據，確保符合隱私法規。
Insider
useinsider.com
Insider是一個全渠道平台，幫助企業整合客戶數據，提供個性化客戶體驗，支持各種通信渠道。
Catalyst
catalyst.io
Catalyst 是一個提升客戶增長的平台，提供整合客戶數據、管理客戶旅程和增強客戶體驗的工具。
MoEngage
moengage.com
MoEngage是一個跨渠道客戶參與平台，幫助企業通過個性化的實時洞察和通訊增強用戶參與和忠誠度。
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare是一個數字體驗監控平台，幫助企業分析用戶行為、優化網站性能並改善用戶體驗。
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital是一個客戶體驗和數據平台，幫助營銷人員提供個性化的跨渠道體驗並簡化決策過程。
Solitics
solitics.com
Solitics是一個創新的客戶互動平台，幫助企業自動化和個性化客戶生命周期管理，促進數據整合與分析。
Heap
heap.io
Heap是一個數據分析平台，自動追蹤用戶與網站或應用程序的互動，幫助企業優化客戶體驗和提高轉化率。
Funnelytics
funnelytics.io
Funnelytics是一個視覺化客戶旅程分析工具，用戶可以在白板上繪製渠道並疊加數據以查看其表現。
TheyDo
theydo.io
TheyDo 是一款專為服務設計和管理團隊設計的客戶旅程管理工具，支持跨團隊協作及實時數據分析。
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack 是一個 B2B 的分析與歸因平台，整合行銷、產品、收入和銷售數據，以測量管道和買家的旅程。
Xeno
getxeno.com
Xeno 是一款 AI 驅動的 CRM，幫助大型零售商及 D2C 品牌透過理解顧客來提升重複銷售，並優化行銷活動。
Act-On
act-on.com
ACT-ON是一個營銷自動化平台，幫助企業管理與優化營銷活動，並提升客戶互動與轉化率。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一個全面的客戶參與和數據平台，幫助企業通過多渠道自動化增強客戶關係與留存。
SuprSend
suprsend.com
SuprSend 是一款強大的通知基礎設施，通過 API-first 方法簡化產品通知，支持多渠道發送，並提供實時分析及用戶偏好管理。
Woopra
woopra.com
Woopra是一個客戶旅程分析平台，幫助企業追蹤和分析客戶行為，提供實時報告和洞察，以改善客戶參與和保留。
Magnews
magnews.it
Magnews 是一個統一平台，用於管理客戶旅程及提升客戶價值，涵蓋策略定義、旅程設計和活動執行，幫助行銷和銷售團隊協作。
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon是一個全渠道營銷自動化平台，幫助零售商通過個性化信息增強顧客參與，管理跨渠道的營銷活動。
Treasure Data
treasuredata.com
寶藏數據是一個企業級客戶數據平台，統一管理客戶數據，增強個性化體驗，支持營銷、銷售和服務。
Emarsys
emarsys.com
Emarsys是一個全渠道客戶參與平台，幫助企業根據客戶行為制定個性化營銷策略，以提升客戶忠誠度和業務成果。
Acquia
acquia.com
Acquia行銷雲可輕鬆與第三方系統整合，支持各團隊訪問客戶數據，提升行銷靈活性以適應消費者需求變化。
Totango
totango.com
Totango是一個幫助企業管理客戶成功的平台，提供工具來監測客戶健康、提高滿意度和促進增長。
ShiftX
shiftx.com
ShiftX是一個使用者友好的流程建模工具，能整合應用程式、人員和系統，簡化勞動力管理並提高運營效率。
Quadient
quadient.com
Quadient AP自動化幫助會計團隊遠程協作，減少數據輸入，降低發票處理成本，加強控制與可見性，提升財務流程合規性。
Tealium
tealium.com
Tealium是一個客戶數據平台，統一管理來自不同來源的客戶數據，改善客戶互動並支持個性化行銷。
Squeaky
squeaky.ai
Squeaky 是一個以隱私為主的顧客洞察平台，提供分析、會話錄製、反饋和熱圖等工具，幫助企業改善數字體驗，促進業務增長。
Upland Adestra
uplandsoftware.com
高地Adestra是一款電子郵件自動化軟件，提供個性化內容以促進參與和轉換，適用於全球品牌的市場營銷需求。
Quantum Metric
quantummetric.com
量子指標是一個數字分析平台，提供用戶行為的實時觀察和會話重播，幫助企業優化數字體驗和提高轉化率。
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud 提供全面的客戶互動和體驗平台，幫助行銷人員透過多渠道數據創建個性化客戶體驗，並進行針對性的行銷活動。
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon是一個網絡個性化和帳戶導向的協調解決方案，幫助企業優化客戶旅程並提升業務效能。
Webeyez
webeyez.com
Webeyez 是一款 SaaS 應用，幫助在線商業即時識別並修正轉換問題，提升收益，提供實時報告和警報，並支援多種平台整合。
Usermaven
usermaven.com
Usermaven是一款無需代碼的隱私友好分析工具，幫助市場行銷、產品團隊和代理商進行網站和產品分析，優化用戶互動。
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero 是一個客戶成功平台，幫助訂閱業務減少流失、增加收入，並提供專業的客戶管理工具和人工智慧分析。
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
統治者分析是一款營銷數據分析平台，能追蹤客戶旅程，準確歸因收入，並支持CRM系統整合以優化營銷效果。
Zipy.ai
zipy.ai
Zipy.ai是一個數位體驗平台，結合會話重播、前端錯誤監控和產品分析，幫助團隊了解用戶行為並解決問題。
CustomerGauge
customergauge.com
CustomerGauge是一款客戶體驗管理平台，自動收集帳戶反饋並分析收入數據，幫助企業改善客戶關係及降低流失率。
Bombora
bombora.com
Bombora是一個B2B意圖數據平台，幫助企業分析潛在客戶研究的主題及其程度，優化銷售和行銷策略。
Salespanel
salespanel.io
銷售人員是一個用於追蹤潛在客戶行為與分析的工具，幫助企業整合客戶旅程數據以優化銷售與營銷策略。
Pega
pega.com
Pega是一個低代碼平台，幫助企業管理流程、自動化服務並整合系統，以應對變化和提升客戶體驗。
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ是一個數據分析平台，幫助高風險行業的零售商和品牌優化策略、管理顧客互動及提升忠誠度。
Knotch
knotch.com
Knotch是一個內容智能平台，幫助企業分析和優化數位內容表現，以提高受眾參與和營銷效果。
Anodot
anodot.com
Anodot是一個AI驅動的分析平台，實時監測數據異常、預測業務績效並自動化成本管理，幫助企業做出明智的決策。
ChannelMix
channelmix.com
ChannelMix是一個營銷數據管理平台，幫助企業整合和分析多渠道數據，提升營銷投資回報率，無需編碼知識。
Dreamdata
dreamdata.io
Dreamdata是一個B2B收入歸因平台，整合客戶旅程數據，提供可行見解以優化營銷策略和增強投資回報。
CrowdPower
crowdpower.io
CrowdPower 是一個簡單的電子郵件自動化應用，幫助新用戶入門、減少流失並保持客戶參與，適用於 SaaS 產品。
Insightech
insightech.com
Insightech 提供完整的數位體驗洞察和分析工具，支援市場報告、內容分析和網站優化，並有亞太區專人支援及訓練。
JENTIS
jentis.com
JENTIS 是一個數據捕捉平台，提供伺服器端跟踪解決方案，幫助企業在遵守隱私法規的同時有效收集和分析用戶數據。
Latana
latana.com
Latana是一款品牌跟踪工具，幫助企業了解消費者偏好，收集品牌見解並評估市場機會，支持多種人口統計分析。
Hubalz
hubalz.com
Hubalz 應用程式可幫助您跨不同設備和平台全面了解客戶，分析客戶旅程，並提高市場投資回報率。
HarmonizeAi
harmonize.ai
HarmonizeAi是一個平台，透過120多個來源和整合，提供即時反饋，幫助了解客戶在各渠道的體驗和情感。
[24]7.ai
247.ai
[24]7.ai 是一個利用人工智能增強客戶互動的平台，提供自動化客戶支持並提高服務質量與運營效率。
Datatrics
datatrics.com
Datatrics 提供機器學習功能，實時分析用戶互動和旅程，並用於訓練演算法，幫助平台變得更智能。
Customer Alliance
customer-alliance.com
Customer Alliance 是一款基於網路的酒店管理軟體，適用於中小型及企業級業務，提供酒店管理、預訂、房間管理及在線聲譽管理功能。
Cleeng
cleeng.com
Cleeng是一個訂閱管理平台，幫助企業獲利並管理視頻內容，支持多種設備和付款模型，具有安全性與分析功能。
© 2025 WebCatalog, Inc.