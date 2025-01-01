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最受歡迎 最近新增 客戶旅程分析軟體 - 最受歡迎的應用程式

客戶旅程分析軟體，也稱為客戶旅程編排軟體，可以簡化跨不同管道的客戶體驗的監督和自動化。這裡的關鍵術語是“旅程”，意味著該軟體監控、整合和評估所有管道的客戶交互，使企業能夠即時回應並根據觀察到的行為實施策略。