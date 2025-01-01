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客戶旅程分析軟體 - 最受歡迎的應用程式

客戶旅程分析軟體，也稱為客戶旅程編排軟體，可以簡化跨不同管道的客戶體驗的監督和自動化。這裡的關鍵術語是“旅程”，意味著該軟體監控、整合和評估所有管道的客戶交互，使企業能夠即時回應並根據觀察到的行為實施策略。

提議新的應用程式


Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot是一個全面的CRM平台，提供營銷、銷售和客戶服務工具，幫助企業簡化流程並促進增長。

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce是一個雲端客戶關係管理平台，幫助企業管理銷售、營銷、客戶服務、分析及電子商務解決方案。

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

持續聯繫是一個電子郵件和社交媒體營銷平台，幫助小型企業管理數位行銷和客戶互動。

Impact

Impact

impact.com

impact.com是一個全球合作夥伴管理平台，幫助企業發現和管理各類型的合作夥伴關係，包括聯盟、市場營銷者及內容發布者。

Factors.AI

Factors.AI

factors.ai

因素.AI幫助B2B SaaS行銷人員整合數據，分析行銷活動的影響，提高投資回報率並提供關鍵見解。

Piwik PRO

Piwik PRO

piwik.pro

Piwik PRO是一款隱私導向的分析平台，幫助企業追蹤用戶行為並管理數據，確保符合隱私法規。

Insider

Insider

useinsider.com

Insider是一個全渠道平台，幫助企業整合客戶數據，提供個性化客戶體驗，支持各種通信渠道。

Catalyst

Catalyst

catalyst.io

Catalyst 是一個提升客戶增長的平台，提供整合客戶數據、管理客戶旅程和增強客戶體驗的工具。

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage是一個跨渠道客戶參與平台，幫助企業通過個性化的實時洞察和通訊增強用戶參與和忠誠度。

Contentsquare

Contentsquare

contentsquare.com

Contentsquare是一個數字體驗監控平台，幫助企業分析用戶行為、優化網站性能並改善用戶體驗。

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Dotdigital是一個客戶體驗和數據平台，幫助營銷人員提供個性化的跨渠道體驗並簡化決策過程。

Solitics

Solitics

solitics.com

Solitics是一個創新的客戶互動平台，幫助企業自動化和個性化客戶生命周期管理，促進數據整合與分析。

Heap

Heap

heap.io

Heap是一個數據分析平台，自動追蹤用戶與網站或應用程序的互動，幫助企業優化客戶體驗和提高轉化率。

Funnelytics

Funnelytics

funnelytics.io

Funnelytics是一個視覺化客戶旅程分析工具，用戶可以在白板上繪製渠道並疊加數據以查看其表現。

TheyDo

TheyDo

theydo.io

TheyDo 是一款專為服務設計和管理團隊設計的客戶旅程管理工具，支持跨團隊協作及實時數據分析。

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

HockeyStack 是一個 B2B 的分析與歸因平台，整合行銷、產品、收入和銷售數據，以測量管道和買家的旅程。

Xeno

Xeno

getxeno.com

Xeno 是一款 AI 驅動的 CRM，幫助大型零售商及 D2C 品牌透過理解顧客來提升重複銷售，並優化行銷活動。

Act-On

Act-On

act-on.com

ACT-ON是一個營銷自動化平台，幫助企業管理與優化營銷活動，並提升客戶互動與轉化率。

WebEngage

WebEngage

webengage.com

WebEngage 是一個全面的客戶參與和數據平台，幫助企業通過多渠道自動化增強客戶關係與留存。

SuprSend

SuprSend

suprsend.com

SuprSend 是一款強大的通知基礎設施，通過 API-first 方法簡化產品通知，支持多渠道發送，並提供實時分析及用戶偏好管理。

Woopra

Woopra

woopra.com

Woopra是一個客戶旅程分析平台，幫助企業追蹤和分析客戶行為，提供實時報告和洞察，以改善客戶參與和保留。

Magnews

Magnews

magnews.it

Magnews 是一個統一平台，用於管理客戶旅程及提升客戶價值，涵蓋策略定義、旅程設計和活動執行，幫助行銷和銷售團隊協作。

ContactPigeon

ContactPigeon

contactpigeon.com

ContactPigeon是一個全渠道營銷自動化平台，幫助零售商通過個性化信息增強顧客參與，管理跨渠道的營銷活動。

Treasure Data

Treasure Data

treasuredata.com

寶藏數據是一個企業級客戶數據平台，統一管理客戶數據，增強個性化體驗，支持營銷、銷售和服務。

Emarsys

Emarsys

emarsys.com

Emarsys是一個全渠道客戶參與平台，幫助企業根據客戶行為制定個性化營銷策略，以提升客戶忠誠度和業務成果。

Acquia

Acquia

acquia.com

Acquia行銷雲可輕鬆與第三方系統整合，支持各團隊訪問客戶數據，提升行銷靈活性以適應消費者需求變化。

Totango

Totango

totango.com

Totango是一個幫助企業管理客戶成功的平台，提供工具來監測客戶健康、提高滿意度和促進增長。

ShiftX

ShiftX

shiftx.com

ShiftX是一個使用者友好的流程建模工具，能整合應用程式、人員和系統，簡化勞動力管理並提高運營效率。

Quadient

Quadient

quadient.com

Quadient AP自動化幫助會計團隊遠程協作，減少數據輸入，降低發票處理成本，加強控制與可見性，提升財務流程合規性。

Tealium

Tealium

tealium.com

Tealium是一個客戶數據平台，統一管理來自不同來源的客戶數據，改善客戶互動並支持個性化行銷。

Squeaky

Squeaky

squeaky.ai

Squeaky 是一個以隱私為主的顧客洞察平台，提供分析、會話錄製、反饋和熱圖等工具，幫助企業改善數字體驗，促進業務增長。

Upland Adestra

Upland Adestra

uplandsoftware.com

高地Adestra是一款電子郵件自動化軟件，提供個性化內容以促進參與和轉換，適用於全球品牌的市場營銷需求。

Quantum Metric

Quantum Metric

quantummetric.com

量子指標是一個數字分析平台，提供用戶行為的實時觀察和會話重播，幫助企業優化數字體驗和提高轉化率。

Netcore Cloud

Netcore Cloud

netcorecloud.com

Netcore Cloud 提供全面的客戶互動和體驗平台，幫助行銷人員透過多渠道數據創建個性化客戶體驗，並進行針對性的行銷活動。

TrenDemon

TrenDemon

trendemon.com

Trendemon是一個網絡個性化和帳戶導向的協調解決方案，幫助企業優化客戶旅程並提升業務效能。

Webeyez

Webeyez

webeyez.com

Webeyez 是一款 SaaS 應用，幫助在線商業即時識別並修正轉換問題，提升收益，提供實時報告和警報，並支援多種平台整合。

Usermaven

Usermaven

usermaven.com

Usermaven是一款無需代碼的隱私友好分析工具，幫助市場行銷、產品團隊和代理商進行網站和產品分析，優化用戶互動。

ChurnZero

ChurnZero

churnzero.net

ChurnZero 是一個客戶成功平台，幫助訂閱業務減少流失、增加收入，並提供專業的客戶管理工具和人工智慧分析。

Ruler Analytics

Ruler Analytics

ruleranalytics.com

統治者分析是一款營銷數據分析平台，能追蹤客戶旅程，準確歸因收入，並支持CRM系統整合以優化營銷效果。

Zipy.ai

Zipy.ai

zipy.ai

Zipy.ai是一個數位體驗平台，結合會話重播、前端錯誤監控和產品分析，幫助團隊了解用戶行為並解決問題。

CustomerGauge

CustomerGauge

customergauge.com

CustomerGauge是一款客戶體驗管理平台，自動收集帳戶反饋並分析收入數據，幫助企業改善客戶關係及降低流失率。

Bombora

Bombora

bombora.com

Bombora是一個B2B意圖數據平台，幫助企業分析潛在客戶研究的主題及其程度，優化銷售和行銷策略。

Salespanel

Salespanel

salespanel.io

銷售人員是一個用於追蹤潛在客戶行為與分析的工具，幫助企業整合客戶旅程數據以優化銷售與營銷策略。

Pega

Pega

pega.com

Pega是一個低代碼平台，幫助企業管理流程、自動化服務並整合系統，以應對變化和提升客戶體驗。

Alpine IQ

Alpine IQ

alpineiq.com

Alpine IQ是一個數據分析平台，幫助高風險行業的零售商和品牌優化策略、管理顧客互動及提升忠誠度。

Knotch

Knotch

knotch.com

Knotch是一個內容智能平台，幫助企業分析和優化數位內容表現，以提高受眾參與和營銷效果。

Anodot

Anodot

anodot.com

Anodot是一個AI驅動的分析平台，實時監測數據異常、預測業務績效並自動化成本管理，幫助企業做出明智的決策。

ChannelMix

ChannelMix

channelmix.com

ChannelMix是一個營銷數據管理平台，幫助企業整合和分析多渠道數據，提升營銷投資回報率，無需編碼知識。

Dreamdata

Dreamdata

dreamdata.io

Dreamdata是一個B2B收入歸因平台，整合客戶旅程數據，提供可行見解以優化營銷策略和增強投資回報。

CrowdPower

CrowdPower

crowdpower.io

CrowdPower 是一個簡單的電子郵件自動化應用，幫助新用戶入門、減少流失並保持客戶參與，適用於 SaaS 產品。

Insightech

Insightech

insightech.com

Insightech 提供完整的數位體驗洞察和分析工具，支援市場報告、內容分析和網站優化，並有亞太區專人支援及訓練。

JENTIS

JENTIS

jentis.com

JENTIS 是一個數據捕捉平台，提供伺服器端跟踪解決方案，幫助企業在遵守隱私法規的同時有效收集和分析用戶數據。

Latana

Latana

latana.com

Latana是一款品牌跟踪工具，幫助企業了解消費者偏好，收集品牌見解並評估市場機會，支持多種人口統計分析。

Hubalz

Hubalz

hubalz.com

Hubalz 應用程式可幫助您跨不同設備和平台全面了解客戶，分析客戶旅程，並提高市場投資回報率。

HarmonizeAi

HarmonizeAi

harmonize.ai

HarmonizeAi是一個平台，透過120多個來源和整合，提供即時反饋，幫助了解客戶在各渠道的體驗和情感。

[24]7.ai

[24]7.ai

247.ai

[24]7.ai 是一個利用人工智能增強客戶互動的平台，提供自動化客戶支持並提高服務質量與運營效率。

Datatrics

Datatrics

datatrics.com

Datatrics 提供機器學習功能，實時分析用戶互動和旅程，並用於訓練演算法，幫助平台變得更智能。

Customer Alliance

Customer Alliance

customer-alliance.com

Customer Alliance 是一款基於網路的酒店管理軟體，適用於中小型及企業級業務，提供酒店管理、預訂、房間管理及在線聲譽管理功能。

Cleeng

Cleeng

cleeng.com

Cleeng是一個訂閱管理平台，幫助企業獲利並管理視頻內容，支持多種設備和付款模型，具有安全性與分析功能。

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