客戶旅程分析軟體 - 最受歡迎的應用程式

JENTIS

jentis.com

JENTIS 由 Thomas Tauchner 和 Klaus Müller 等五人團隊於 2020 年在維也納創立。憑藉其資料擷取平台 (DCP)，JENTIS 開發了一種基於伺服器端追蹤的創新網路追蹤解決方案。借助 JENTIS DCP，公司不僅可以以符合隱私的方式捕獲數據，而且可以以比傳統追蹤更高的品質捕獲數據，而無需更改其技術堆疊。因此，JENTIS 可以實現優化的線上活動和更好的數據驅動決策。