客戶旅程分析軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
客戶旅程分析軟體，也稱為客戶旅程編排軟體，可以簡化跨不同管道的客戶體驗的監督和自動化。這裡的關鍵術語是“旅程”，意味著該軟體監控、整合和評估所有管道的客戶交互，使企業能夠即時回應並根據觀察到的行為實施策略。
提議新的應用程式
SuprSend
suprsend.com
SuprSend 是一個強大的通知基礎架構，可透過 API 優先的方法簡化您的產品通知。使用單一通知 API 在多個管道上建立和傳遞事務、crons 和參與通知。 SuprSend 能帶來什麼？ - 多租戶支持，方便客戶管理 - 帶有版本控制的模板管理 - 網站和應用程式的應用程式內收件匣（React、Angular、JS、Flutter - 嵌入式和無頭組件） - 簡訊、電子郵件、Slack、Teams、WhatsApp、行動和網路推送集成 - 大量通知和摘要 - 在多個管道之間路由通知 - 品牌管理會向客戶的最終用戶發送通知 - 開箱即用的使用者偏好管理 - 供應商後備、自動智慧路由切換 - 在資料倉儲之上運行行銷活動 - 即時日誌、分析和故障警報
Pega
pega.com
Pega 是一個強大的低程式碼平台，可為世界領先的組織建立敏捷性，以便他們能夠適應變化。客戶使用我們的人工智慧決策和工作流程自動化來解決他們最緊迫的業務挑戰——從個人化參與到自動化服務再到簡化營運。自 1983 年以來，我們建立了可擴展且靈活的架構，幫助人們專注於最重要的事情，從而滿足當今的客戶需求，同時為未來不斷轉型。
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon是一個網絡個性化和帳戶導向的協調解決方案，幫助企業優化客戶旅程並提升業務效能。
Solitics
solitics.com
Solitics是一個創新的客戶互動平台，幫助企業自動化和個性化客戶生命周期管理，促進數據整合與分析。
ChannelMix
channelmix.com
憑藉端到端平台和全面的分析產品套件，ChannelMix 為領先品牌和代理商提供了衡量和提高行銷投資回報率的清晰途徑。 ChannelMix 透過第一方分析追蹤和資料模型開創了面向未來的行銷衡量方式，可提供更準確、可持續且對業務有影響力的見解。借助 ChannelMix，您將實現對行銷支出、目標、投資回報率等的完全可見性和控制 - 無需學習如何查詢或編碼。 - ChannelMix 不需要 SQL 或編碼知識 - 我們的團隊為您管理和修復資料連線。客戶發現使用 ChannelMix 準備資料進行分析的時間縮短了 90%。 - 所有資料都儲存在由 ChannelMix 團隊為您管理的專用資料倉儲（Amazon Redshift、Google BigQuery）中。我們減輕您團隊的資料管理負擔。 - ChannelMix 與您選擇的 BI 或視覺化工具整合：Tableau、Google Data Studio、Power BI、Looker、Yellowfin 等。透過我們的快速啟動儀表板，您可以在不到 3 天的時間內啟動並執行報告解決方案。 - 該平台由 100% 美國團隊支援。客戶可以獲得帳戶管理和數據支援以及當天的回應。
Emarsys
emarsys.com
Emarsys是一個全渠道客戶參與平台，幫助企業根據客戶行為制定個性化營銷策略，以提升客戶忠誠度和業務成果。
Indicative
indicative.com
Indicative 是領先的產品分析平台，為產品和成長團隊提供可行的見解，以優化客戶參與度、提高轉換率並提高保留率。
Funnelytics
funnelytics.io
Funnelytics是一個視覺化客戶旅程分析工具，用戶可以在白板上繪製渠道並疊加數據以查看其表現。
Anodot
anodot.com
Anodot 的增強分析平台是下一代商業智慧。 Anodot 主動即時識別對收入至關重要的業務事件、建議操作並自動執行補救流程。 Anodot 的專利技術超越了資料視覺化，不斷分析和關聯業務指標、警報和預測。 Anodot 的增強分析利用人工智慧和機器學習，主動提醒公司注意影響收入的業務事件，並即時自動進行補救。該公司的雲端成本解決方案提供準確的監控和預測以及節省建議，可將年度雲端支出削減高達 40%。財富 500 強公司利用 Anodot 進行雲端成本管理，並利用 Anodot 進行支付智能，以協助減少雲端浪費並保護收入流。我們的團隊橫跨幾大洲，總部位於美國和以色列，業務部門致力於數位、金融服務和電信。要了解更多信息，請訪問 www.anodot.com 或在 LinkedIn 和 Twitter 上查看我們。
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore 提供全面的客戶參與和體驗套件，使行銷人員能夠創造個人化的客戶體驗。其平台使行銷人員能夠跨渠道和系統連接客戶數據，創建目標細分市場，並在網路、電子郵件、應用程式通知、WhatsApp、SMS 和 RCS 等數位管道上提供有意義的體驗。 憑藉強大的分析功能，Netcore Cloud 可以幫助品牌更了解其受眾，從而開展有針對性的行銷活動，在個人層面上與客戶產生共鳴。該平台的人工智慧和機器學習功能可確保每次客戶互動都針對參與度和轉換進行最佳化，使每個接觸點都成為留下深刻印象和留住客戶的機會。 Netcore 受到電子商務、零售、銀行和金融服務、媒體和娛樂以及旅遊等行業 6,500 多個品牌的信賴，可提供人工智慧驅動的體驗。其一些重要的全球客戶包括 Swiggy、Myntra、Crocs、必勝客、達美樂、麥當勞等。 Netcore 很榮幸連續六年獲得印度最佳工作場所認證，這證實了其對卓越工作場所文化的承諾。該公司在全球設有 20 多個辦事處，遍佈北美、南美、歐洲和亞太地區。 Netcore 是 Martech 作業系統，可協助企業推動營收成長、最大限度地提高客戶終身價值並加速獲利。
Knotch
knotch.com
ContentEQ 是企業品牌用來了解和優化其數位內容效能的內容智慧平台。該平台結合了一流的定量和定性數據捕獲、人工智慧和專家策略，幫助美國銀行、富國銀行、德勤和 Square 等品牌優化其數位內容投資的影響力並實現其業務目標。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一個全面的客戶參與和數據平台，幫助企業通過多渠道自動化增強客戶關係與留存。
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
統治者分析是一款營銷數據分析平台，能追蹤客戶旅程，準確歸因收入，並支持CRM系統整合以優化營銷效果。
Treasure Data
treasuredata.com
寶藏數據是一個企業級客戶數據平台，統一管理客戶數據，增強個性化體驗，支持營銷、銷售和服務。
Magnews
magnews.it
Magnews 是用於管理客戶旅程和提高客戶價值的一站式解決方案，從整體策略定義到單一活動和行銷活動執行，從旅程設計開始，在連續的衡量和改進週期中。 Magnews 使行銷和銷售團隊能夠共同努力獲取、轉換、發展、吸引和重新激活客戶，並增加他們的品牌價值。
ShiftX
shiftx.com
ShiftX是一個使用者友好的流程建模工具，能整合應用程式、人員和系統，簡化勞動力管理並提高運營效率。
Dreamdata
dreamdata.io
Dreamdata 的 B2B 收入歸因平台連接來自整個上市技術堆疊的數據，為您的 B2B 客戶旅程提供前所未有的洞察。從匿名的首次接觸到封閉式獲勝，Dreamdata 終結了猜測，並針對真正推動您收入的因素提供了可操作的分析。借助 Dreamdata，B2B 公司可以運行基於帳戶的自訂歸因建模、獲取每個廣告活動的 ROAS、衡量內容投資回報率、基準增長、預測收入並就下一步的擴展工作做出數據驅動的決策。
Xeno
getxeno.com
Xeno 是一款基於 AI 的 CRM，透過了解每位客戶並透過簡訊、電子郵件、Whatsapp、Facebook 和 Instagram 創建更相關的行銷活動，大型零售商和 D2C 品牌能夠將重複銷售量提高 11%。 Levi's、Tommy Hilfiger、Forever New、Jack & Jones、Vero Moda、Forest Essentials、Kama Ayurveda、Taco Bell 和 Nando's 等 100 多家零售商使用 Xeno 來增加其電子商務和商店銷售額。
Quantum Metric
quantummetric.com
量子指標是一個數字分析平台，提供用戶行為的實時觀察和會話重播，幫助企業優化數字體驗和提高轉化率。
Insightech
insightech.com
Insighttech 為數位團隊提供清晰的數位體驗洞察，不受採樣或不完整數據的阻礙。透過 Insightech，您可以在一個易於安裝和運行的解決方案中獲得所有工具，以進行全面的行銷報告、頁面內容分析、轉換管道優化和網站平台重建。受益於專門的亞太地區支援、現場培訓、研討會和網路研討會，確保您在提升組織的體驗分析能力時持續取得成功。
Salespanel
salespanel.io
Salespanel 是一款第一方意圖數據分析和客戶旅程追蹤軟體。在目前的客戶追蹤格局中，隨著Universal Analytics的退出以及Google Analytics在多個歐洲國家被禁止，Salespanel對於想要追蹤第一方客戶旅程數據並將其連接到其銷售和行銷系統的B2B企業來說是完美的解決方案。使用 Salespanel 識別、追蹤、鑑定和分析您的銷售線索。
Webeyez
webeyez.com
Webeyez 是線上企業用來立即修復漏洞並增加收入的秘密武器。該平台闡明了現場消費者旅程的每一步，並使用機器學習來顯示隱藏的摩擦點並對其進行優先排序——為收入領導者提供了熱追蹤導彈，以立即識別導致轉換率下降和收入損失的問題。 • 識別影響線上轉換的關鍵問題（即時） • 優先考慮需要立即關注的項目（基於收入損失和受影響的用戶） • 使用Webeyez 基於數據的見解快速執行SaaS 平台提供每個事件的即時報告和警報，同時也衡量對線上轉換和實際收入損失的財務影響（$$）。 Webeyez 提供每個活動的會話錄音和完整技術細節。 Webeyez 實作是無縫的，結果是立竿見影的（Magento、WooCommerce 和 Google 標籤管理器 (GTM) 以及任何基於 JavaScript 的網站的點擊外掛程式）。
B2Metric
b2metric.com
B2Metric 是一個由 AI/ML 驅動的數據分析平台，使行銷、數據分析和 CRM 團隊能夠更好地了解客戶趨勢和行為。 B2Metric 使用機器學習來自動化資料分析並產生預測性見解，可用於提高客戶參與度、保留率和成長。
Taglayer
taglayer.com
我們相信每個人都有自己的熱情和品質。行銷人員常常有一些絕妙的想法，但由於缺乏開發技能而無法自行實施。這通常會導致挫折、高成本和需要大量資源。我們的目標是讓所有行銷人員能夠透過易於使用且有效的工具（不涉及任何編碼）創造盡可能最佳的客戶體驗。不僅在他們的網站上，而且在所有不同的管道上都進行了簡化。
Cleeng
cleeng.com
在幾分鐘內創建您的 D2C 視訊商務平台，並保留您的訂閱者數年。輕鬆且強大地管理訂閱者旅程，跨設備，留住訂閱者的有效工具
CrowdPower
crowdpower.io
建立簡單的電子郵件自動化來吸引新用戶、減少客戶流失並讓客戶與 SaaS 產品的 #1 客戶互動平台保持互動。
Customer Alliance
customer-alliance.com
Customer Alliance 是一款基於網路的飯店管理軟體，適用於中小企業和企業業務。該軟體可以很好地執行酒店管理、預訂和預訂、房間管理和線上聲譽控制。
Datatrics
datatrics.com
Datatrics 提供的機器學習功能將有助於使用者的平台隨著使用 Datatrics 的時間而變得更聰明。與接觸點的每次互動以及每次旅行都會被即時分析和處理，並用於訓練 Datatrics 演算法。
[24]7.ai
247.ai
[24]7.ai™ 客戶參與解決方案使用對話式人工智慧來了解客戶意圖，使公司能夠在所有管道中創建個人化、預測性且輕鬆的客戶體驗；吸引並留住顧客；提高座席工作效率與滿意度；並在降低成本的同時增加收入。世界上最大、最知名的品牌使用 [24]7.ai 意圖驅動技術，透過每年數十億次對話為數億訪客提供服務，其中大部分對話都是自動化的。其結果是數位化採用、客戶滿意度和收入成長得到了數量級的提高。
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ 透過提供以客戶為中心的技術，幫助各種規模的零售商和品牌解決成長挑戰並創造收入，從而為高風險行業提供支援。該公司為客戶提供業界最廣泛的工具套件來保護、細分和促進所有店內和線上營運。
HarmonizeAi
harmonize.ai
HarmonizeAi 讓您能夠了解每個管道的客戶體驗，並將來自 120 多個來源的即時回饋並整合到一個平台中，讓您可以全面了解客戶和消費者的想法、感受和購買情況。
Hubalz
hubalz.com
跨裝置和平台全面了解您的客戶。 Hubalz 為您提供了解客戶旅程並提高行銷投資報酬率的工具。
MoEngage
moengage.com
MoEngage是一個跨渠道客戶參與平台，幫助企業通過個性化的實時洞察和通訊增強用戶參與和忠誠度。
Act-On
act-on.com
ACT-ON是一個營銷自動化平台，幫助企業管理與優化營銷活動，並提升客戶互動與轉化率。
Bombora
bombora.com
Bombora 的產品可以識別哪些企業目前正在研究哪些主題以及這些努力的強度。它對這些訊號進行評分，然後幫助銷售和行銷團隊優先考慮目標客戶，客製化與他們的對話，並優化行銷工作。 Bombora 為擁有 100 多名員工的組織提供最大價值。
Catalyst
catalyst.io
Catalyst 是透過客戶推動成長的領先平台。旨在在整個客戶體驗中提供價值； Catalyst 將新買家轉化為終身收入。透過以保留為導向的工作流程和以收入為中心的自動化，我們增強了以客戶為中心的團隊。 Catalyst 的無縫企業整合將孤立的客戶資料集中到業界最直觀的平台中，並由先進的工作流程提供支援。自動化並擴展您一流的客戶旅程；提高用戶生產力和採用率；並提供對客戶健康狀況的清晰洞察，從引導到宣傳，精確優化客戶體驗。與 Catalyst 值得信賴的團隊和直覺的平台合作，建構、迭代和擴展以客戶為主導的成長策略。了解更多信息，請訪問 https://catalyst.io/
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero 是一個客戶成功平台，幫助訂閱業務減少流失、增加收入，並提供專業的客戶管理工具和人工智慧分析。
Constant Contact
constantcontact.com
持續聯繫是一個電子郵件和社交媒體營銷平台，幫助小型企業管理數位行銷和客戶互動。
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare是一個數字體驗監控平台，幫助企業分析用戶行為、優化網站性能並改善用戶體驗。
CustomerGauge
customergauge.com
帳戶體驗軟體會自動捕獲帳戶回饋（包括非調查數據）並將其實時分發給一線經理，以幫助他們減少客戶流失、推動追加銷售並透過基於推薦人的推薦來完成新業務。 CustomerGauge 是一個 B2B 客戶體驗管理平台，使客戶能夠： - 收集帳戶中多個利害關係人的客戶回饋 - 建立自訂儀表板以顯示即時結果 - 設定與客戶建立閉環的目標和目標 - 按地區、產品、設施等細分客戶洞察。 - 並協調員工與顧客體驗相關的業務計劃 CustomerGauge 也是第一個也是唯一一個自動將客戶洞察與收入數據結合的客戶體驗管理解決方案。這使得 CX 經理能夠： - 確定最有影響力的客戶體驗改進並確定優先級 - 預測未來 CX 改善對整個客戶旅程的影響 - 並報告有價值的客戶體驗計劃的投資回報率
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital是一個客戶體驗和數據平台，幫助營銷人員提供個性化的跨渠道體驗並簡化決策過程。
Heap
heap.io
Heap是一個數據分析平台，自動追蹤用戶與網站或應用程序的互動，幫助企業優化客戶體驗和提高轉化率。
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack 是領先的 B2B 分析和歸因平台。 HockeyStack 連接您的所有平台，清理您的數據，並讓您衡量推動管道的因素並視覺化買家旅程。端對端 SaaS 分析。 HockeyStack 是 SaaS 分析工具，可統一行銷、產品、收入和銷售數據，以發現隱藏的見解，例如行銷活動的 LTV 或每個行銷管道的流失率。 8x8、ActiveCampaign 和 Cognism 等公司的數百個收入團隊正在使用 HockeyStack 來推動更多管道並更快地完成交易。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一個全面的CRM平台，提供營銷、銷售和客戶服務工具，幫助企業簡化流程並促進增長。
Impact
impact.com
Impact.com 是全球領先的合作夥伴關係管理平台，自 2008 年成立以來，一直在改變企業發現和管理所有類型合作夥伴關係的方式，包括附屬機構、影響者、商業內容出版商、B2B 等。的平台可以幫助企業（品牌、出版商和代理商）與出版商和消費者建立真實、持久和有益的關係。透過提供整個消費者旅程的可見性，他們能夠輕鬆、透明地聚合、協調和優化整個合作夥伴組合的總價值，從而推動成長並為消費者創造新價值。若想進一步了解 Impact.com 的技術平台和合作夥伴市場如何推動沃爾瑪、Uber、Shopify、聯想、歐萊雅、Fanatics、Levi's 和 1-800-Flowers 等全球企業品牌的收入成長，請造訪 www.impact。
Insider
useinsider.com
Insider是一個全渠道平台，幫助企業整合客戶數據，提供個性化客戶體驗，支持各種通信渠道。
JENTIS
jentis.com
JENTIS 由 Thomas Tauchner 和 Klaus Müller 等五人團隊於 2020 年在維也納創立。憑藉其資料擷取平台 (DCP)，JENTIS 開發了一種基於伺服器端追蹤的創新網路追蹤解決方案。借助 JENTIS DCP，公司不僅可以以符合隱私的方式捕獲數據，而且可以以比傳統追蹤更高的品質捕獲數據，而無需更改其技術堆疊。因此，JENTIS 可以實現優化的線上活動和更好的數據驅動決策。
Latana
latana.com
在機器學習技術的支援下，Latana Brand Tracking 透過提供可擴展的品牌管理見解來幫助品牌做出更好的行銷決策。
Acquia
acquia.com
Acquia Marketing Cloud 與任何第三方系統無縫集成，並可將任何業務標準直接輕鬆配置到平台中。 Acquia Marketing Cloud 專為所有需要存取客戶資料的團隊而設計，支援跨領域、品牌、地理位置和網站的業務。提高行銷敏捷性，同時讓您的業務適應未來的發展。獲得靈活性來滿足消費者不斷變化的需求，同時提高部門間效率。
Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO是一款隱私導向的分析平台，幫助企業追蹤用戶行為並管理數據，確保符合隱私法規。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一個雲端客戶關係管理平台，幫助企業管理銷售、營銷、客戶服務、分析及電子商務解決方案。
Squeaky
squeaky.ai
隱私第一的客戶洞察平台。 Squeaky 透過打造更好的數位體驗來幫助您發展業務。我們的一體化工具包括分析、會話記錄、回饋和熱圖。
Tealium
tealium.com
Tealium是一個客戶數據平台，統一管理來自不同來源的客戶數據，改善客戶互動並支持個性化行銷。
TheyDo
theydo.io
TheyDo 是一款專為服務設計和管理團隊設計的客戶旅程管理工具，支持跨團隊協作及實時數據分析。
Totango
totango.com
Totango是一個幫助企業管理客戶成功的平台，提供工具來監測客戶健康、提高滿意度和促進增長。
Woopra
woopra.com
Woopra是一個客戶旅程分析平台，幫助企業追蹤和分析客戶行為，提供實時報告和洞察，以改善客戶參與和保留。
Zipy.ai
zipy.ai
Zipy 是一個值得信賴的數位體驗平台，它將會話重播、前端錯誤監控、產品分析和優先排序合而為一，同時確保隱私和安全。你能用 Zipy 做什麼？ > 了解用戶行為以避免流失 > 監控即時用戶和即時錯誤以獲得可操作的見解 > 使用內建開發工具縮短解決 JS 和 API 錯誤的時間 > 與團隊成員協作解決客戶體驗問題 > 獲取客戶旅程視訊重播、網絡日誌、控制台日誌和堆疊追蹤都集中在一處誰可以使用Zipy？ Zipy 對於必須解決客戶問題的產品團隊、業務分析師、客戶成功、客戶支援和開發人員最有用。使用 Zipy 將實現什麼目標？ > 將 TTR 降低 50%，節省支援和開發團隊的調試時間 > 透過主動解決問題來減少客戶流失 > 根據產品和分析師團隊對使用者行為的理解，建立更好的產品和 GTM 策略
FirstHive
firsthive.com
FirstHive 是一個全端客戶數據平台，使消費者行銷人員和品牌能夠控制來自所有來源（線上和線下）的第一方數據，並支援高度個人化的活動來推動轉換。
Factors.AI
factors.ai
因素.AI幫助B2B SaaS行銷人員整合數據，分析行銷活動的影響，提高投資回報率並提供關鍵見解。