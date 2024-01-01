客戶旅程分析軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 澳洲

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
客戶旅程分析軟體，也稱為客戶旅程編排軟體，可以簡化跨不同管道的客戶體驗的監督和自動化。這裡的關鍵術語是“旅程”，意味著該軟體監控、整合和評估所有管道的客戶交互，使企業能夠即時回應並根據觀察到的行為實施策略。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一個全端解決方案，包括強大的客戶分析、自動化跨通路參與和人工智慧驅動的個人化。
Act-On
act-on.com
專門從事 B2B、B2C 和電子郵件行銷的行銷自動化平台，旨在滿足現代業務的實際需求。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 該公司成立於1995年，後於2015年出售給Endurance International。
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - 世界領先的合作夥伴自動化解決方案，發現、管理、保護、優化所有合作夥伴管道，實現真正的指數增長。
TheyDo
theydo.io
數位化設計思維以客戶為中心解決問題。使用經過驗證的方法大規模改造您的業務以產生突破性創新。
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai 是一個端到端行銷分析和歸因平台，跨資料孤島集成，以提供可操作的、符合隱私要求的、人工智慧驅動的見解。現在試試看！
Piwik PRO
piwik.pro
分析跨網站和應用程式的客戶旅程。 專注於用戶隱私和資料安全的分析套件 - Google Analytics 的完美替代方案。
HoneyStack
hockeystack.com
端對端 SaaS 分析。 HockeyStack 是 SaaS 分析工具，可統一行銷、產品、收入和銷售數據，以發現隱藏的見解，例如行銷活動的 LTV 或每個行銷管道的流失率。無需設定。沒有代碼。免費試用
dotdigital
dotdigital.com
了解 dotdigital 的一體化平台如何讓您創建行銷自動化，透過電子郵件、簡訊、社交、推播通知和登陸頁面吸引您的聯絡人。
Solitics
solitics.com
Solitics 是一個創新的客戶參與平台，專門從事訪客活化、客戶參與和最先進的分析套件。該平台使 B2C 品牌能夠自動化、個人化並全面管理其客戶生命週期，實現最雄心勃勃的願景並推動成長。憑藉對快速實施（45 天內上線！）和持續創新的承諾，Solitics 合作夥伴和客戶在轉換、保留和生命週期價值方面見證了出色的成果。多個垂直領域的數百個全球品牌正在利用 Solitics 以創新和個性化的方式即時吸引客戶。
Insider
useinsider.com
一個提供個人化、跨通路客戶體驗的平台。 Insider 跨通路連接數據，利用人工智慧預測未來行為，並透過單一平台以最快的速度實現價值個人化體驗。
Contentsquare
contentsquare.com
利用世界上最完整的數位體驗分析平台來提高收入、轉換率和參與度。
Catalyst
catalyst.io
客戶成功軟體可協助您集中客戶資料、清楚了解客戶健康狀況並擴展可推動保留和成長的體驗。
Funnelytics
funnelytics.io
視覺化客戶旅程分析工具，可讓您在白板上繪製您的旅程並疊加資料以查看其實際表現。
Woopra
woopra.com
分析並視覺化從首次行銷接觸到產品使用的整個客戶旅程。立即註冊我們的免費方案。
Heap
heap.io
Heap 提供了一種更聰明的方式來建立數位產品。透過全面的資料收集和結構化流程，Heap 幫助產品經理了解使用者、做出數據驅動的決策並創造令人愉悅的數位體驗。
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero 是一款客戶成功軟體，可協助企業了解客戶的產品使用情況、評估他們的健康狀況，並為企業提供管理和自動化客戶體驗的方法。
Totango
totango.com
Totango 是一款客戶成功軟體，可協助企業推動營收成長、減少客戶流失，同時專注於 SaaS 客戶旅程。免費體驗 Totango。
SuprSend
suprsend.com
SuprSend 是一個強大的通知基礎架構，可透過 API 優先的方法簡化您的產品通知。使用單一通知 API 在多個管道上建立和傳遞事務、crons 和參與通知。 SuprSend 能帶來什麼？ - 多租戶支持，方便客戶端管理- 帶版本控制的模板管理- 網站和應用程式的應用程式內收件匣（React、Angular、JS、Flutter - 嵌入式和無頭組件） - SMS、電子郵件、Slack 、Teams、WhatsApp、行動和網路推播整合- 批次通知和摘要- 在多個管道之間路由通知- 品牌管理，向客戶的最終用戶發送通知- 開箱即用的用戶偏好管理- 供應商回退，透過自動智慧路由進行切換- 運...
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一款全端保留作業系統，可簡化全球 800 多個品牌的客戶互動。該平台使企業能夠透過各種數位管道與用戶建立個人化且有意義的關係。憑藉其全面的工具和解決方案套件，WebEngage 使企業能夠有效地了解、吸引和留住客戶。 - 統一客戶數據：WebEngage 使企業能夠整合來自不同來源的客戶數據，提供即時見解，並允許根據特定客戶屬性和行為對目標活動進行動態微細分。 - 多通路旅程：借助 WebEngage 直覺的拖放工作流程建立器，企業可以無縫設計和自動化多通路客戶旅程，確保跨電子郵件、簡訊、推播通知等管道提供一致且個人化的體驗。 - 有針對性的活動：WebEngage 使企...
Emarsys
emarsys.com
Emarsys 現已成為 SAP 公司，為數位行銷領導者和企業主提供唯一的全通路客戶參與平台，旨在加速業務成果。透過快速將所需的業務成果與經過驗證的全通路客戶參與策略（從行業領先品牌眾包）結合起來，我們的平台使您能夠加快實現價值的速度，提供卓越的一對一體驗并快速產生可衡量的結果。 Emarsys 是全球 1,500 多家客戶的首選平台。加入數以千計的領先品牌的行列，他們相信 Emarsys 能夠提供其業務所需的可預測的盈利成果以及客戶應得的高度個性化的全渠道體驗。欲了解更多信息，請訪問 www.emarsys.com
Squeaky
squeaky.ai
隱私第一的客戶洞察平台。 Squeaky 透過打造更好的數位體驗來幫助您發展業務。我們的一體化工具包括分析、會話記錄、回饋和熱圖。
Tealium
tealium.com
Tealium 是一家總部位於美國的美國公司，於 2008 年在加州聖地牙哥成立，銷售企業標籤管理、API 中心、具有機器學習功能的客戶資料平台以及資料管理產品。
Xeno
getxeno.com
Xeno 是一款基於 AI 的 CRM，透過了解每位客戶並透過簡訊、電子郵件、Whatsapp、Facebook 和 Instagram 創建更相關的行銷活動，大型零售商和 D2C 品牌能夠將重複銷售量提高 11%。 Levi's、Tommy Hilfiger、Forever New、Jack & Jones、Vero Moda、Forest Essentials、Kama Ayurveda、Taco Bell 和 Nando's 等 100 多家零售商使用 Xeno 來增加其電子商務和商店銷售額。
ShiftX
shiftx.com
大多數流程工具要么難以使用，即使對於訓練有素的專家也是如此，要么是靈活混亂。 ShiftX 是介於兩者之間的使用者友善流程建模工具，每個人都可以使用，無需任何培訓。
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data 協助企業利用所有客戶資料來提高行銷活動績效、實現營運效率並透過互聯的客戶體驗提升業務價值。客戶資料雲是我們的客戶資料平台解決方案套件，它整合客戶資料、連接統一客戶檔案中的身份、應用隱私，並為行銷、服務、銷售和營運提供基於機器學習的見解和預測，以推動個性化參與和改善客戶獲取、銷售和保留。我們最適合企業和快速發展的公司，因為無論環境如何複雜，我們都能與您現有的技術堆疊無縫集成，同時提供最快的價值實現時間。我們的企業級保障措施可確保資料品質、治理、安全性、隱私合規性和可擴展性，以協助公司管理同意並降低跨品牌和地區的風險。強大且用戶友好的工具將數據、分析和業務用戶聯合起來，...
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon 是一種Web 個人化和基於帳戶的編排解決方案– 基於目標的旅程編排平台是用於了解客戶旅程並大規模提供個人化體驗的主要中心，鼓勵訪客繼續與您的網站互動– 推動提高業務績效。透過基於歸因的個人化加速您的管道和收入： - 為每個網站訪客提供正確的訊息和資產，幫助他們更快地成為您的客戶。 - 了解您的行銷工作如何影響業務目標，並繪製從初次接觸到贏得交易的客戶旅程。 - 將訪客轉化為客戶，而不僅僅是潛在客戶！
Upland Adestra
uplandsoftware.com
激發參與度的電子郵件自動化軟體。 透過可推動轉換的個人化內容吸引您的電子郵件受眾。 Upland Adestra 是全球領先的第一人稱行銷電子郵件和生命週期行銷解決方案提供商，為全球和成長型品牌提供服務。
Acquia
acquia.com
Acquia 是一家軟體即服務公司，由 Dries Buytaert 和 Jay Batson 共同創立，為開源 Web 內容管理平台 Drupal 提供企業產品、服務和技術支援。
Quantum Metric
quantummetric.com
透過快速部署，我們的平台開始攝取並視覺化您的客戶在網路、本機應用程式和自助服務終端上體驗的所有內容。每次客戶互動的影響都會自動量化，每個客戶會話都可以重播，最重要的是，您的所有團隊都可以根據單一事實版本開展工作。這就是為什麼阿拉斯加航空、lululemon、聯想和西聯匯款等最大品牌都實現了巨大飛躍。
Magnews
magnews.it
Magnews 是用於管理客戶旅程和提高客戶價值的一站式解決方案，從整體策略定義到單一活動和行銷活動執行，從旅程設計開始，在連續的衡量和改進週期中。 Magnews 使行銷和銷售團隊能夠共同努力獲取、轉換、發展、吸引和重新激活客戶，並增加他們的品牌價值。
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics 是一個行銷衡量和歸因平台，它將孤立的行銷、銷售、收入和客戶數據連接起來： - 提供客戶旅程的完整漏斗視圖- 在管道、行銷活動、內容和關鍵字層面準確歸因收入- 建立多點觸控使用6 種不同歸因模型（首次點擊、最終點擊、線性、基於位置、時間衰減和數據驅動歸因）的歸因報告- 透過成本、機會、收入和投資回報率豐富您的廣告平台、CRM 和BI 工具數據- 衡量和預測來自「暗社交」活動和零點擊管道的離線和/或隱形接觸點的影響- 透過使用第一方數據衡量成功，克服傳統分析系統因「cookie死亡」而導致的準確性問題透過 Ruler Analytics 預訂演示，開始根據收入和投資...
Usermaven
usermaven.com
正確完成網站和產品分析 - 終於！ Usermaven 的 Spotless™ 追蹤可自動捕獲所有事件，消除了對開發人員的依賴，使其成為行銷人員和產品人員最簡單的分析工具。
CustomerGauge
customergauge.com
帳戶體驗軟體會自動捕獲帳戶回饋（包括非調查數據）並將其實時分發給一線經理，以幫助他們減少客戶流失、推動追加銷售並透過基於推薦人的推薦來完成新業務。
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud 的客戶參與和體驗平台（以前稱為 Netcore Smartech）是一個一站式成長平台，使行銷人員、成長和產品經理能夠跨多個接觸點與客戶進行強有力的對話。在 AI/ML 的支援下，Netcore Cloud 使網站和行動應用品牌能夠推動全通路成長。平台提供： - 透過拼接線上和線下管道的使用者數據，可操作的統一客戶檔案。 - 由機器學習支援的數據分析，有助於透過即時報告和產品分析，在正確的時間自動向正確的用戶群體交付個人化多通路行銷活動。 - 以人工智慧為主導的推薦引擎，讓使用者輕鬆發現相關產品，並進一步個人化使用者旅程每個階段的體驗。 - 一個無程式碼平台，可提高...
ContactPigeon
contactpigeon.com
全通路客戶參與平台 發送適時、全通路、個人化的訊息。 屢獲殊榮的全通路客戶參與解決方案，可實現可預測的電子商務和零售結果。
Quadient
quadient.com
Quadient 是世界上最有意義的客戶體驗背後的驅動力。我們幫助組織與其客戶建立強大的聯繫。
Bombora
bombora.com
在競爭對手之前找到準備購買的企業。使用業界最全面且符合隱私的意圖資料進行連結和銷售。
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ 透過提供以客戶為中心的技術，幫助各種規模的零售商和品牌解決成長挑戰並創造收入，從而為高風險行業提供支援。該公司為客戶提供業界最廣泛的工具套件來保護、細分和促進所有店內和線上營運。
CrowdPower
crowdpower.io
建立簡單的電子郵件自動化來吸引新用戶、減少客戶流失並讓客戶與 SaaS 產品的 #1 客戶互動平台保持互動。
Webeyez
webeyez.com
Webeyez 是線上企業用來立即修復漏洞並增加收入的秘密武器。該平台闡明了現場消費者旅程的每一步，並使用機器學習來顯示隱藏的摩擦點並對其進行優先排序——為收入領導者提供了熱追蹤導彈，以立即識別導致轉換率下降和收入損失的問題。 • 識別影響線上轉換的關鍵問題（即時） • 優先考慮需要立即關注的項目（基於收入損失和受影響的用戶） • 使用Webeyez 基於數據的見解快速執行SaaS 平台提供每個事件的即時報告和警報，同時也衡量對線上轉換和實際收入損失的財務影響（$$）。 Webeyez 提供每個活動的會話錄音和完整技術細節。 Webeyez 實作是無縫的，結果是立竿見影的（Magento、Wo...
Salespanel
salespanel.io
Salespanel 是一款第一方意圖數據分析和客戶旅程追蹤軟體。在目前的客戶追蹤格局中，隨著Universal Analytics的退出以及Google Analytics在多個歐洲國家被禁止，Salespanel對於想要追蹤第一方客戶旅程數據並將其連接到其銷售和行銷系統的B2B企業來說是完美的解決方案。使用 Salespanel 識別、追蹤、鑑定和分析您的銷售線索。
Insightech
insightech.com
Insighttech 為數位團隊提供清晰的數位體驗洞察，不受採樣或不完整數據的阻礙。透過 Insightech，您可以在一個易於安裝和運行的解決方案中獲得所有工具，以進行全面的行銷報告、頁面內容分析、轉換管道優化和網站平台重建。受益於專門的亞太地區支援、現場培訓、研討會和網路研討會，確保您在提升組織的體驗分析能力時持續取得成功。
Knotch
knotch.com
Knotch 的內容智慧平台可以揭示哪些內容有效以及為什麼有效，因此您可以花更少的時間猜測，而將更多的時間花在行動上。 受到數據驅動行銷團隊的信賴
ChannelMix
channelmix.com
憑藉端到端平台和全面的分析產品套件，ChannelMix 為領先品牌和代理商提供了衡量和提高行銷投資回報率的清晰途徑。 ChannelMix 透過第一方分析追蹤和資料模型開創了面向未來的行銷衡量方式，提供更準確、可持續且對業務有影響力的見解。借助 ChannelMix，您將實現對行銷支出、目標、投資回報率等的完全可見性和控制 - 無需學習如何查詢或編碼。 - ChannelMix 不需要 SQL 或編碼知識 - 我們的團隊為您管理和修復資料連線。客戶發現使用 ChannelMix 準備資料進行分析的時間縮短了 90%。 - 所有資料都儲存在由 ChannelMix 團隊為您管理的專用資料倉儲（...
Dreamdata
dreamdata.io
B2B 行銷與通路和收入相關 Dreamdata 可自動擷取、清理和簡化您的 B2B 上市數據，以提供有關收入驅動因素的完全透明度。
JENTIS
jentis.com
JENTIS 標籤管理器：使用經過驗證的工具，符合 GDPR 的追蹤和 100% 資料質量
Zipy.ai
zipy.ai
傳統工具可能會向您拋出一系列錯誤，但 Zipy 會透過即時客戶旅程告訴您哪些問題很重要。
Latana
latana.com
在機器學習技術的支援下，Latana Brand Tracking 透過提供可擴展的品牌管理見解來幫助品牌做出更好的行銷決策。
Hubalz
hubalz.com
跨裝置和平台全面了解您的客戶。 Hubalz 為您提供了解客戶旅程並提高行銷投資報酬率的工具。
HarmonizeAi
harmonize.ai
HarmonizeAi 讓您能夠了解每個管道的客戶體驗，並將來自 120 多個來源的即時回饋並整合到一個平台中，讓您可以全面了解客戶和消費者的想法、感受和購買情況。
[24]7.ai
247.ai
[24]7 客戶旅程分析是一種易於使用的 SaaS 解決方案，可追蹤和分析客戶與公司互動的方式，使企業更容易識別整個客戶旅程中複雜的客戶體驗問題並採取行動。
Datatrics
datatrics.com
Datatrics 提供的機器學習功能將有助於使用者的平台隨著使用 Datatrics 的時間而變得更聰明。與接觸點的每次互動以及每次旅行都會被即時分析和處理，並用於訓練 Datatrics 演算法。
Customer Alliance
customer-alliance.com
Customer Alliance 是一款基於網路的飯店管理軟體，適用於中小企業和企業業務。該軟體可以很好地執行酒店管理、預訂和預訂、房間管理和線上聲譽控制。
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Taglayer
taglayer.com
我們相信每個人都有自己的熱情和品質。行銷人員常常有一些絕妙的想法，但由於缺乏開發技能而無法自行實施。這通常會導致挫折、高成本和需要大量資源。我們的目標是讓所有行銷人員能夠透過易於使用且有效的工具（不涉及任何編碼）創造盡可能最佳的客戶體驗。不僅在他們的網站上，而且在所有不同的管道上都進行了簡化。
B2Metric
b2metric.com
B2Metric 是一個由 AI/ML 驅動的數據分析平台，使行銷、數據分析和 CRM 團隊能夠更好地了解客戶趨勢和行為。 B2Metric 使用機器學習來自動化資料分析並產生預測性見解，可用於提高客戶參與度、保留率和成長。