客戶數據平台 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
客戶資料平台 (CDP) 在統一和集中單一資料庫中的客戶資料方面發揮著至關重要的作用。這些工具為行銷團隊提供了執行成功行銷活動所需的基本見解。 CDP 有能力從各種來源（線上和線下）收集數據，包括網站、行動應用程式和電子郵件平台，從而提供每個客戶的全面概覽。資料檢索後，CDP 使組織能夠預測個人客戶最有效的後續步驟，幫助企業了解如何留住特定客戶。此外，客戶服務團隊可以利用 CDP 來根據每位客戶的獨特需求客製化支援服務。 CDP 中常見與行銷自動化軟體、資料倉儲軟體和其他資料儲存平台的整合功能。
提議新的應用程式
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一個雲端客戶關係管理平台，幫助企業管理銷售、營銷、客戶服務、分析及電子商務解決方案。
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo是一個營銷自動化平台，幫助企業管理客戶數據，創建個性化的行銷活動，並提高轉換率和客戶忠誠度。
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago是一個客戶互動平台，幫助中型企業自動化營銷流程，增強客戶關係並改善業務績效。
Customer.io
customer.io
Customer.io是一個客戶互動平台，幫助企業通過數據驅動的策略個性化溝通，並在多個渠道上自動化營銷活動。
Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO是一款隱私導向的分析平台，幫助企業追蹤用戶行為並管理數據，確保符合隱私法規。
Contlo
contlo.com
Contlo是一款生成式AI行銷平台，透過多通道活動、即時客戶旅程及個性化客戶互動，提高品牌的客戶參與和價值。
Skeepers
octoly.com
Skeepers是一個用於管理品牌與消費者之間用戶生成內容的綜合平台，支持社交媒體影響者的合作與行銷活動。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely是一款提供A/B測試、個性化和功能開關的實驗軟體，幫助企業優化其數位體驗與客戶互動。
OpenText
opentext.com
OpenText 是一家加拿大公司，提供企業資訊管理軟體，幫助大型企業、政府機構和專業服務公司管理內容和非結構數據。
Ascent360
ascent360.com
Ascent360是一個數據驅動的營銷自動化平台，幫助企業整合客戶數據，創建個性化的營銷活動以提高客戶參與度和保留率。
Census
getcensus.com
Census 是一個數據啟用平台，透過反向 ETL 將數據倉儲轉化為營銷和商業運營中心，幫助企業同步客戶數據。
Forest Admin
forestadmin.com
森林管理員是一個低代碼工具，幫助開發者快速創建及自訂內部管理工具，如管理面板和數據儀表板。
Hightouch
hightouch.io
Hightouch是一個數據啟用平台，幫助組織將客戶數據轉化為行動，支持數據集成與同步至多個工具。
Insider
useinsider.com
Insider是一個全渠道平台，幫助企業整合客戶數據，提供個性化客戶體驗，支持各種通信渠道。
Formaloo
formaloo.com
Formaloo是一個多功能平台，使用戶能夠在一個地方創建問卷、網頁應用和門戶，方便數據收集和管理。
Planhat
planhat.com
Planhat是一個客戶成功平台，提供數據管理、自動化工作流程和客戶體驗改善，幫助企業提高客戶保留率和團隊效率。
Catalyst
catalyst.io
Catalyst 是一個提升客戶增長的平台，提供整合客戶數據、管理客戶旅程和增強客戶體驗的工具。
Segment
segment.com
Segment是一個客戶數據平台，幫助企業收集和統一第一方客戶數據，並將其傳送至所需的系統中。
Lexer
lexer.io
Lexer是一個客戶數據和體驗平台，使企業能夠實時了解客戶，並提供行銷、銷售和客戶服務的整合解決方案。
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital是一個客戶體驗和數據平台，幫助營銷人員提供個性化的跨渠道體驗並簡化決策過程。
Solitics
solitics.com
Solitics是一個創新的客戶互動平台，幫助企業自動化和個性化客戶生命周期管理，促進數據整合與分析。
Splunk
splunk.com
Splunk是一個企業級平台，用於搜尋、監視和分析機器生成的數據，幫助提升IT運營和安全管理。
Arena
arena.im
Arena 提供即時互動工具，利用第一方數據建立可靠的現場觀眾，支援即時聊天、即時部落格及角色功能。
Pimcore
pimcore.com
Pimcore是一個開源平台，集中管理產品信息、數字資產和客戶數據，幫助企業優化數字體驗和數據整合。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一個全面的客戶參與和數據平台，幫助企業通過多渠道自動化增強客戶關係與留存。
Mobio
mobio.io
Mobio是一個整合行銷、銷售和服務的全方位平台，核心為客戶數據平台，旨在解決日常業務需求。
Treasure Data
treasuredata.com
寶藏數據是一個企業級客戶數據平台，統一管理客戶數據，增強個性化體驗，支持營銷、銷售和服務。
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach是一個數字體驗平台，專注於增強電子商務中的客戶旅程，提供AI驅動的搜尋、內容管理和營銷自動化工具。
WayMore
waymore.io
WayMore 是一個創新的全方位行銷雲平台，透過數據分析和自動化幫助企業提高銷售、降低行銷成本，適合各行各業使用。
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs是一個無需編碼的客戶數據平台，幫助企業追蹤、分析和整合客戶數據，以優化營銷活動和廣告效果。
Acquia
acquia.com
Acquia行銷雲可輕鬆與第三方系統整合，支持各團隊訪問客戶數據，提升行銷靈活性以適應消費者需求變化。
Totango
totango.com
Totango是一個幫助企業管理客戶成功的平台，提供工具來監測客戶健康、提高滿意度和促進增長。
Simon Data
simondata.com
Simon Data 是一個客戶數據平台，幫助企業管理和激活客戶數據，以實現更精確的市場細分和個性化。
Tealium
tealium.com
Tealium是一個客戶數據平台，統一管理來自不同來源的客戶數據，改善客戶互動並支持個性化行銷。
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud 提供全面的客戶互動和體驗平台，幫助行銷人員透過多渠道數據創建個性化客戶體驗，並進行針對性的行銷活動。
RevSetter
revsetter.com
RevSetter是一個先進的客戶成功及收入平台，提供自動化流程、數據管理和客戶旅程分析，旨在提升收入團隊的效率和業務成果。
BambooBox
bamboobox.ai
BambooBox協助增長營銷團隊推動收入，透過數據分析、AI評分、最佳行動建議及智能分群來提升營運效率。
NetWise
netwisedata.com
NetWise是一個提供B2B受眾數據的應用程式，幫助品牌和專業人士在多渠道行銷中精準定位目標受眾，以及生成客製化的受眾區段。
DinMo
dinmo.com
DinMo 是一個數據訪問平台，允許用戶輕鬆提取商業洞察，無需技術知識，並支持自定義目標受眾和同步業務工具。
Aislelabs
aislelabs.com
Aislelabs 是一個整合客戶身份與訪問管理的平台，提供自訂註冊表、社交登入、行銷工具及多渠道客戶資料整理功能。
Omeda
omeda.com
Omeda是一款綜合行銷科技平台，提供客戶資料管理、電子郵件自動化和整合功能，以增進用戶與受眾的關係和運營效率。
RollWorks
rollworks.com
RollWorks是一個基於帳戶的營銷平台，幫助B2B公司識別目標帳戶、進行互動並測量營銷效果。
Squeezely
squeezely.tech
Squeezely應用程式幫助企業通過將客戶互動轉化為個性化體驗，實現數據收集、轉換和應用，提升轉換率。
Leadspace
leadspace.com
Leadspace是一個B2B客戶數據平台，整合多個數據來源，幫助企業針對潛在客戶進行有效的營銷和數據分析。
Listrak
listrak.com
Listrak是一個專為零售業設計的客戶參與平台，提供電子郵件、短信營銷及數據分析，幫助企業優化營銷策略並增強客戶關係。
Blueshift
blueshift.com
Blueshift是一個客戶參與平台，透過統一數據和智能決策，提供個性化跨渠道體驗，幫助企業增強客戶互動和忠誠度。
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer是一個潛在客戶生成和評分平台，幫助B2B銷售團隊識別和跟踪網絡訪問者，並進行有效的客戶互動。
RudderStack
rudderstack.com
RudderStack是一個客戶數據平台，簡化數據整合，提供身份分辨率和數據治理，支持數據分析和管理，適合企業使用。
Ortto
ortto.com
Ortto是一個基於AI的營銷自動化軟體，簡化流程，提供電子郵件、SMS、推送通知和實時聊天等功能，適用於各種規模的企業。
Transitiv
transitiv.io
Transitiv 是一個全自動化、優化且真正開放的多渠道行銷平台，旨在簡化行銷流程並提高效率。
Squirro
squirro.com
Squirro是一款企業級AI工具，提供數據搜索、分析和自動化，幫助用戶高效管理和提取隱藏的數據價值。
Scal-e
scal-e.com
Scal-e幫助品牌在正確的時間、通道向正確的人傳遞信息，通過定制的數據庫組織數據，實現個性化的全渠道互動。
Journify
journify.io
Journify 是一款可組合的客戶數據平台，幫助行銷人員收集和統一客戶資料，定義動態受眾並即時啟動。
Castled.io
castled.io
Castled.io 應用程式可利用安全伺服器中的客戶數據，創建複雜的客戶旅程和個性化互動活動。
Session AI
sessionai.com
Session AI 是一款專注於會話行銷的應用，通過機器學習在保護隱私的情況下預測用戶的購買意圖，提供實時的優惠。
Salespanel
salespanel.io
銷售人員是一個用於追蹤潛在客戶行為與分析的工具，幫助企業整合客戶旅程數據以優化銷售與營銷策略。
Lytics
lytics.com
Lytics是一個客戶數據平台，透過統一客戶數據和實時分析，幫助企業提升客戶體驗和參與度。
Zeotap
zeotap.com
Zeotap是一個客戶數據平台，幫助企業整合和分析客戶數據，以促進數據驅動的決策和優化業務運作。
mParticle Customer
mparticle.com
mParticle客戶應用程序是一個整合平台，用於管理和統一客戶數據，支援數據同步、激活及高級分析，以助企業提升行銷效能。