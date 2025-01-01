客戶數據平台 - 最受歡迎的應用程式

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客戶資料平台 (CDP) 在統一和集中單一資料庫中的客戶資料方面發揮著至關重要的作用。這些工具為行銷團隊提供了執行成功行銷活動所需的基本見解。 CDP 有能力從各種來源（線上和線下）收集數據，包括網站、行動應用程式和電子郵件平台，從而提供每個客戶的全面概覽。資料檢索後，CDP 使組織能夠預測個人客戶最有效的後續步驟，幫助企業了解如何留住特定客戶。此外，客戶服務團隊可以利用 CDP 來根據每位客戶的獨特需求客製化支援服務。 CDP 中常見與行銷自動化軟體、資料倉儲軟體和其他資料儲存平台的整合功能。