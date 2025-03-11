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客戶數據平台 - 最受歡迎的應用程式

客戶資料平台 (CDP) 在統一和集中單一資料庫中的客戶資料方面發揮著至關重要的作用。這些工具為行銷團隊提供了執行成功行銷活動所需的基本見解。 CDP 有能力從各種來源（線上和線下）收集數據，包括網站、行動應用程式和電子郵件平台，從而提供每個客戶的全面概覽。資料檢索後，CDP 使組織能夠預測個人客戶最有效的後續步驟，幫助企業了解如何留住特定客戶。此外，客戶服務團隊可以利用 CDP 來根據每位客戶的獨特需求客製化支援服務。 CDP 中常見與行銷自動化軟體、資料倉儲軟體和其他資料儲存平台的整合功能。

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Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce是一個雲端客戶關係管理平台，幫助企業管理銷售、營銷、客戶服務、分析及電子商務解決方案。

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Klaviyo是一個營銷自動化平台，幫助企業管理客戶數據，創建個性化的行銷活動，並提高轉換率和客戶忠誠度。

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

SALESmanago是一個客戶互動平台，幫助中型企業自動化營銷流程，增強客戶關係並改善業務績效。

Customer.io

Customer.io

customer.io

Customer.io是一個客戶互動平台，幫助企業通過數據驅動的策略個性化溝通，並在多個渠道上自動化營銷活動。

Piwik PRO

Piwik PRO

piwik.pro

Piwik PRO是一款隱私導向的分析平台，幫助企業追蹤用戶行為並管理數據，確保符合隱私法規。

Contlo

Contlo

contlo.com

Contlo是一款生成式AI行銷平台，透過多通道活動、即時客戶旅程及個性化客戶互動，提高品牌的客戶參與和價值。

Skeepers

Skeepers

octoly.com

Skeepers是一個用於管理品牌與消費者之間用戶生成內容的綜合平台，支持社交媒體影響者的合作與行銷活動。

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely是一款提供A/B測試、個性化和功能開關的實驗軟體，幫助企業優化其數位體驗與客戶互動。

OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText 是一家加拿大公司，提供企業資訊管理軟體，幫助大型企業、政府機構和專業服務公司管理內容和非結構數據。

Ascent360

Ascent360

ascent360.com

Ascent360是一個數據驅動的營銷自動化平台，幫助企業整合客戶數據，創建個性化的營銷活動以提高客戶參與度和保留率。

Forest Admin

Forest Admin

forestadmin.com

森林管理員是一個低代碼工具，幫助開發者快速創建及自訂內部管理工具，如管理面板和數據儀表板。

Hightouch

Hightouch

hightouch.io

Hightouch是一個數據啟用平台，幫助組織將客戶數據轉化為行動，支持數據集成與同步至多個工具。

Insider

Insider

useinsider.com

Insider是一個全渠道平台，幫助企業整合客戶數據，提供個性化客戶體驗，支持各種通信渠道。

Census

Census

getcensus.com

Census 是一個數據啟用平台，透過反向 ETL 將數據倉儲轉化為營銷和商業運營中心，幫助企業同步客戶數據。

Formaloo

Formaloo

formaloo.com

Formaloo是一個多功能平台，使用戶能夠在一個地方創建問卷、網頁應用和門戶，方便數據收集和管理。

Planhat

Planhat

planhat.com

Planhat是一個客戶成功平台，提供數據管理、自動化工作流程和客戶體驗改善，幫助企業提高客戶保留率和團隊效率。

Segment

Segment

segment.com

Segment是一個客戶數據平台，幫助企業收集和統一第一方客戶數據，並將其傳送至所需的系統中。

Catalyst

Catalyst

catalyst.io

Catalyst 是一個提升客戶增長的平台，提供整合客戶數據、管理客戶旅程和增強客戶體驗的工具。

Lexer

Lexer

lexer.io

Lexer是一個客戶數據和體驗平台，使企業能夠實時了解客戶，並提供行銷、銷售和客戶服務的整合解決方案。

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Dotdigital是一個客戶體驗和數據平台，幫助營銷人員提供個性化的跨渠道體驗並簡化決策過程。

Solitics

Solitics

solitics.com

Solitics是一個創新的客戶互動平台，幫助企業自動化和個性化客戶生命周期管理，促進數據整合與分析。

Splunk

Splunk

splunk.com

Splunk是一個企業級平台，用於搜尋、監視和分析機器生成的數據，幫助提升IT運營和安全管理。

Arena

Arena

arena.im

Arena 提供即時互動工具，利用第一方數據建立可靠的現場觀眾，支援即時聊天、即時部落格及角色功能。

Pimcore

Pimcore

pimcore.com

Pimcore是一個開源平台，集中管理產品信息、數字資產和客戶數據，幫助企業優化數字體驗和數據整合。

WebEngage

WebEngage

webengage.com

WebEngage 是一個全面的客戶參與和數據平台，幫助企業通過多渠道自動化增強客戶關係與留存。

Mobio

Mobio

mobio.io

Mobio是一個整合行銷、銷售和服務的全方位平台，核心為客戶數據平台，旨在解決日常業務需求。

Treasure Data

Treasure Data

treasuredata.com

寶藏數據是一個企業級客戶數據平台，統一管理客戶數據，增強個性化體驗，支持營銷、銷售和服務。

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Bloomreach是一個數字體驗平台，專注於增強電子商務中的客戶旅程，提供AI驅動的搜尋、內容管理和營銷自動化工具。

WayMore

WayMore

waymore.io

WayMore 是一個創新的全方位行銷雲平台，透過數據分析和自動化幫助企業提高銷售、降低行銷成本，適合各行各業使用。

CustomerLabs

CustomerLabs

customerlabs.com

CustomerLabs是一個無需編碼的客戶數據平台，幫助企業追蹤、分析和整合客戶數據，以優化營銷活動和廣告效果。

Acquia

Acquia

acquia.com

Acquia行銷雲可輕鬆與第三方系統整合，支持各團隊訪問客戶數據，提升行銷靈活性以適應消費者需求變化。

Totango

Totango

totango.com

Totango是一個幫助企業管理客戶成功的平台，提供工具來監測客戶健康、提高滿意度和促進增長。

Simon Data

Simon Data

simondata.com

Simon Data 是一個客戶數據平台，幫助企業管理和激活客戶數據，以實現更精確的市場細分和個性化。

Tealium

Tealium

tealium.com

Tealium是一個客戶數據平台，統一管理來自不同來源的客戶數據，改善客戶互動並支持個性化行銷。

Netcore Cloud

Netcore Cloud

netcorecloud.com

Netcore Cloud 提供全面的客戶互動和體驗平台，幫助行銷人員透過多渠道數據創建個性化客戶體驗，並進行針對性的行銷活動。

RevSetter

RevSetter

revsetter.com

RevSetter是一個先進的客戶成功及收入平台，提供自動化流程、數據管理和客戶旅程分析，旨在提升收入團隊的效率和業務成果。

NetWise

NetWise

netwisedata.com

NetWise是一個提供B2B受眾數據的應用程式，幫助品牌和專業人士在多渠道行銷中精準定位目標受眾，以及生成客製化的受眾區段。

DinMo

DinMo

dinmo.com

DinMo 是一個數據訪問平台，允許用戶輕鬆提取商業洞察，無需技術知識，並支持自定義目標受眾和同步業務工具。

Aislelabs

Aislelabs

aislelabs.com

Aislelabs 是一個整合客戶身份與訪問管理的平台，提供自訂註冊表、社交登入、行銷工具及多渠道客戶資料整理功能。

Omeda

Omeda

omeda.com

Omeda是一款綜合行銷科技平台，提供客戶資料管理、電子郵件自動化和整合功能，以增進用戶與受眾的關係和運營效率。

RollWorks

RollWorks

rollworks.com

RollWorks是一個基於帳戶的營銷平台，幫助B2B公司識別目標帳戶、進行互動並測量營銷效果。

BambooBox

BambooBox

bamboobox.ai

BambooBox協助增長營銷團隊推動收入，透過數據分析、AI評分、最佳行動建議及智能分群來提升營運效率。

Squeezely

Squeezely

squeezely.tech

Squeezely應用程式幫助企業通過將客戶互動轉化為個性化體驗，實現數據收集、轉換和應用，提升轉換率。

Leadspace

Leadspace

leadspace.com

Leadspace是一個B2B客戶數據平台，整合多個數據來源，幫助企業針對潛在客戶進行有效的營銷和數據分析。

Listrak

Listrak

listrak.com

Listrak是一個專為零售業設計的客戶參與平台，提供電子郵件、短信營銷及數據分析，幫助企業優化營銷策略並增強客戶關係。

Blueshift

Blueshift

blueshift.com

Blueshift是一個客戶參與平台，透過統一數據和智能決策，提供個性化跨渠道體驗，幫助企業增強客戶互動和忠誠度。

LeadBoxer

LeadBoxer

leadboxer.com

LeadBoxer是一個潛在客戶生成和評分平台，幫助B2B銷售團隊識別和跟踪網絡訪問者，並進行有效的客戶互動。

RudderStack

RudderStack

rudderstack.com

RudderStack是一個客戶數據平台，簡化數據整合，提供身份分辨率和數據治理，支持數據分析和管理，適合企業使用。

Ortto

Ortto

ortto.com

Ortto是一個基於AI的營銷自動化軟體，簡化流程，提供電子郵件、SMS、推送通知和實時聊天等功能，適用於各種規模的企業。

Transitiv

Transitiv

transitiv.io

Transitiv 是一個全自動化、優化且真正開放的多渠道行銷平台，旨在簡化行銷流程並提高效率。

Squirro

Squirro

squirro.com

Squirro是一款企業級AI工具，提供數據搜索、分析和自動化，幫助用戶高效管理和提取隱藏的數據價值。

Scal-e

Scal-e

scal-e.com

Scal-e幫助品牌在正確的時間、通道向正確的人傳遞信息，通過定制的數據庫組織數據，實現個性化的全渠道互動。

Journify

Journify

journify.io

Journify 是一款可組合的客戶數據平台，幫助行銷人員收集和統一客戶資料，定義動態受眾並即時啟動。

Castled.io

Castled.io

castled.io

Castled.io 應用程式可利用安全伺服器中的客戶數據，創建複雜的客戶旅程和個性化互動活動。

Session AI

Session AI

sessionai.com

Session AI 是一款專注於會話行銷的應用，通過機器學習在保護隱私的情況下預測用戶的購買意圖，提供實時的優惠。

Salespanel

Salespanel

salespanel.io

銷售人員是一個用於追蹤潛在客戶行為與分析的工具，幫助企業整合客戶旅程數據以優化銷售與營銷策略。

Lytics

Lytics

lytics.com

Lytics是一個客戶數據平台，透過統一客戶數據和實時分析，幫助企業提升客戶體驗和參與度。

Zeotap

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zeotap.com

Zeotap是一個客戶數據平台，幫助企業整合和分析客戶數據，以促進數據驅動的決策和優化業務運作。

mParticle Customer

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mparticle.com

mParticle客戶應用程序是一個整合平台，用於管理和統一客戶數據，支援數據同步、激活及高級分析，以助企業提升行銷效能。

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