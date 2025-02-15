客戶數據平台 - 最受歡迎的應用程式 - 荷屬聖馬丁

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
客戶資料平台 (CDP) 在統一和集中單一資料庫中的客戶資料方面發揮著至關重要的作用。這些工具為行銷團隊提供了執行成功行銷活動所需的基本見解。 CDP 有能力從各種來源（線上和線下）收集數據，包括網站、行動應用程式和電子郵件平台，從而提供每個客戶的全面概覽。資料檢索後，CDP 使組織能夠預測個人客戶最有效的後續步驟，幫助企業了解如何留住特定客戶。此外，客戶服務團隊可以利用 CDP 來根據每位客戶的獨特需求客製化支援服務。 CDP 中常見與行銷自動化軟體、資料倉儲軟體和其他資料儲存平台的整合功能。
提議新的應用程式
Simon Data
simondata.com
Simon Data 為行銷團隊提供唯一的客戶資料平台 (CDP)，旨在透過更快、更精確的細分和個人化來提高行銷活動績效。 Simon 資料平台是第一個基於 Snowflake 構建的 CDP，使品牌能夠擺脫導致資料難以存取和部署的過時架構。這就是 Tripadvisor、Equinox、捷藍航空、ASOS、Venmo 和許多其他公司依靠 Simon Data 與消費者建立聯繫的原因。西蒙資料平台低程式碼，專為行銷人員使用而設計，將他們轉變為資料科學家。 Simon Data 被評為 2022 年內建最佳工作場所、最佳工作場所認證，並曾 8 次成為 CDP 領域的 G2 領導者。要了解更多信息，請訪問 www.simondata.com。
Omeda
omeda.com
Omeda 是一個一體化、全面的行銷技術平台，可用於發展、吸引和獲利您的受眾。 Omeda 由客戶資料平台 (CDP)、電子郵件和行銷自動化、資料和同意管理、訂閱管理和大量整合組成，無需額外工具即可輕鬆大規模建立複雜的受眾成長活動。 Omeda 在受眾關係管理方面擁有 40 多年的經驗。我們每年發送超過 55 億封電子郵件，管理超過 25,000 個品牌和產品，並為客戶清理和管理數百萬筆記錄。
Lytics
lytics.com
Lytics 是 Google Cloud 客戶的首要客戶資料平台，且 100% Google Cloud 原生 CDP。 Lytics CDP 提供可組合的現代化架構，適合併加速您的雲端資料策略。 Lytics 與現有雲端資料倉儲集成，協助企業建立統一的第一方資料基礎，解析身分以建置和維護合規、可擴展和可存取的全面設定檔。 Lytics 使用反向 ETL、生成式 AI 以及業界最全面的 DSP 和作業系統即時連接集，連接到強大的第三方豐富和激活生態系統。 Lytics 獨特的方法使品牌能夠在沒有孤島的情況下從可靠的事實來源開展工作，重新構想如何利用自己的客戶數據來提高客戶參與度並提高投資回報率，為業務用戶提供推動行動所需的見解和工具，同時實現全球合規性消費者資料駐留和隱私法規。
Blueshift
blueshift.com
Blueshift 協助品牌在每次客戶互動中提供相關、互聯的體驗。其用於智慧客戶互動的Smart Hub 平台為品牌提供了完整的工具包，可在整個全通路旅程中無縫地即時提供1:1 體驗，包括即時數據統一、受眾細分、預測智慧、1: 1 個人化、全通路編排與無與倫比的規模。這個靈活、易於使用的平台可以統一來自任何來源的客戶數據，透過可自訂的人工智慧解鎖智能，並使用智慧決策即時啟動跨接觸點的數據。提供以客戶為中心的體驗、增加收入和推動成果的道路從未如此快速。 Blueshift 的智慧客戶參與平台透過統一、通知和啟動數據，在整個全通路旅程中提供相關的互聯體驗。
Actito
actito.com
Actito 是一家 SaaS 行銷自動化公司，成立於 2000 年。因此，他們開始建立行銷人員現在喜愛的軟體。透過 Actito，您可以與全球數百、數千甚至數百萬客戶進行個人化互動。 Actito 的目標客戶是希望透過一個易於使用的平台來進行所有行銷活動的大中型公司。您收集的所有客戶資料都集中並整合到客戶資料平台上，並可透過主要行銷管道（即電子郵件、行動裝置和網路）客製化、定位和個人化適時的訊息。 Actito 完全符合歐洲最新的一般資料保護法規 (GDPR)，讓行銷人員可以專注於建立持久且有利可圖的客戶關係。 Actito 在比利時總部經營歐洲業務，並在法國和荷蘭設有辦事處。 Actito 也在北美開展業務，並在加拿大設有辦事處。全球有超過 250 家客戶使用該平台，包括 ABB、Friesland Campina、Biocodex、ARTE、WWF 和 KIA。
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Raptor Services 是市場領先的個人化和客戶資料平台供應商。我們的解決方案使品牌能夠跨渠道識別用戶的行為，提供個人化建議，並從我們的客戶數據平台啟動所有管道中的數據。數百個雄心勃勃的品牌已經使用 Raptor 來實現更高的轉換率、更有效率的工作流程和更好的使用者體驗。欲了解更多信息，請訪問 https://www.raptorservices.com/
Zeotap
zeotap.com
Zeotap CDP 是歐洲為歐洲打造的簡單、安全且有影響力的客戶資料平台。 Zeotap CDP 使品牌能夠在現在以及無 Cookie 的未來整合、統一、細分和編排客戶數據，同時將消費者隱私和合規性放在首位。它提供了一個專為行銷人員打造的簡單 UI，可為消費者提供個人化體驗，從而在短短 8 週內改善行銷、銷售和服務方面的業務成果。
mParticle AU
mparticle.com
mParticle 是最大的獨立客戶資料平台。我們可以輕鬆地在整個產品和客戶生命週期中全面管理客戶資料。我們支援透過 SDK、批次匯入和合作夥伴來源進行無限輸入，以及對 300 多個預先建置整合的無限輸出。我們提供一套資料品質和治理功能，用於管理資料完整性並提供精細的隱私控制以遵守同意狀態。我們使用受眾建立器、無程式碼計算等工具來啟動客戶資料以獲取見解，以及 API 來以程式方式傳回使用者設定檔資料。 Airbnb、Jack in the Box、JetBlue、NBCUniversal、Overstock 和 Venmo 等公司的團隊使用 mParticle 來提供卓越的客戶體驗，並透過解決阻礙大規模成功的基本挑戰來加速成長。
mParticle EU
mparticle.com
mParticle 是最大的獨立客戶資料平台。我們可以輕鬆地在整個產品和客戶生命週期中全面管理客戶資料。我們支援透過 SDK、批次匯入和合作夥伴來源進行無限輸入，以及對 300 多個預先建置整合的無限輸出。我們提供一套資料品質和治理功能，用於管理資料完整性並提供精細的隱私控制以遵守同意狀態。我們使用受眾建立器、無程式碼計算等工具來啟動客戶資料以獲取見解，以及 API 來以程式方式傳回使用者設定檔資料。 Airbnb、Jack in the Box、JetBlue、NBCUniversal、Overstock 和 Venmo 等公司的團隊使用 mParticle 來提供卓越的客戶體驗，並透過解決阻礙大規模成功的基本挑戰來加速成長。
mParticle US
mparticle.com
mParticle 是最大的獨立客戶資料平台。我們可以輕鬆地在整個產品和客戶生命週期中全面管理客戶資料。我們支援透過 SDK、批次匯入和合作夥伴來源進行無限輸入，以及對 300 多個預先建置整合的無限輸出。我們提供一套資料品質和治理功能，用於管理資料完整性並提供精細的隱私控制以遵守同意狀態。我們使用受眾建立器、無程式碼計算等工具來啟動客戶資料以獲取見解，以及 API 來以程式方式傳回使用者設定檔資料。 Airbnb、Jack in the Box、JetBlue、NBCUniversal、Overstock 和 Venmo 等公司的團隊使用 mParticle 來提供卓越的客戶體驗，並透過解決阻礙大規模成功的基本挑戰來加速成長。
mParticle Customer
mparticle.com
mParticle 是最大的獨立客戶資料平台。我們可以輕鬆地在整個產品和客戶生命週期中全面管理客戶資料。我們支援透過 SDK、批次匯入和合作夥伴來源進行無限輸入，以及對 300 多個預先建置整合的無限輸出。我們提供一套資料品質和治理功能，用於管理資料完整性並提供精細的隱私控制以遵守同意狀態。我們使用受眾建立器、無程式碼計算等工具來啟動客戶資料以獲取見解，以及 API 來以程式方式傳回使用者設定檔資料。 Airbnb、Jack in the Box、JetBlue、NBCUniversal、Overstock 和 Venmo 等公司的團隊使用 mParticle 來提供卓越的客戶體驗，並透過解決阻礙大規模成功的基本挑戰來加速成長。
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 是一個數據驅動的行銷自動化平台，為您提供 360 度客戶視圖，使您能夠透過清理資料、細分受眾和個人化自動化行銷活動來加速銷售並最大限度地保留客戶。將客戶數據轉化為銷售額從未如此簡單。
Dialog Insight
app.dialoginsight.com
Dialog Insight 是一個客戶參與平台，使企業能夠透過個人化自動化產生更多客戶接觸點並建立品牌忠誠度。該平台具有一系列用於創建和部署活動的工具，以及追蹤這些活動成功情況的分析和報告功能。 Dialog Insight 的主要優勢包括能夠細分和定位客戶群、自動化和個人化溝通以及優化行銷活動以實現最佳績效。 Dialog Insight 提供真正的 1:1 客戶體驗，針對所有通路的正確細分市場，最大限度地提高投資回報率，同時降低成本和時間。
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data 協助企業利用所有客戶資料來提高行銷活動績效、實現營運效率並透過互聯的客戶體驗提升業務價值。客戶資料雲是我們的客戶資料平台解決方案套件，它整合客戶資料、連接統一客戶檔案中的身份、應用隱私，並為行銷、服務、銷售和營運提供基於機器學習的見解和預測，以推動個性化參與和改善客戶獲取、銷售和保留。我們最適合企業和快速發展的公司，因為無論環境如何複雜，我們都能與您現有的技術堆疊無縫集成，同時提供最快的價值實現時間。我們的企業級保障措施可確保資料品質、治理、安全性、隱私合規性和可擴展性，以協助公司管理同意並降低跨品牌和地區的風險。強大且用戶友好的工具將數據、分析和業務用戶聯合起來，以提高效率並推動成長。
Arena
arena.im
Arena正在開發下一代的實時參與工具，該工具由第一方數據提供動力，以建立到處可信的，充滿活力的觀眾。我們的解決方案 - 實時聊天，現場博客，競技場角色）利用社交媒體最受歡迎的功能快速在您管理的任何平台上創造深度參與。超過20,000個客戶信任競技場，可以在網絡上，應用程序或現場活動（或所有三個）將觀眾聚集在一起，以參與內容，社區和商業。
Openprise
openprisetech.com
Openprise 正在推動 RevOps 革命。 Openprise 可實現關鍵 RevOps 流程的自動化，以打破孤島並調整銷售和行銷專業人員及其技術，以實現爆炸性成長。 Openprise 是一個單一的無程式碼平台，可讓您簡化 RevTech 堆疊、更快地回應市場變化並擴大營運規模以實現您的收入目標。 UI Path、Freshworks、Zendesk、Zscaler 和 Okta 等行業領導者的 RevOps 團隊依靠 Openprise 來推動高效、可預測的收入。欲了解更多信息，請訪問 www.openprisetech.com。
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer 是一個針對小型到大型 B2B 銷售團隊的潛在客戶開發和潛在客戶評分平台。 LeadBoxer 為任何規模的銷售團隊提供了寶貴的見解，讓他們在潛在客戶接觸之前就感興趣什麼。該軟體會自動為網站訪客建立訪客檔案，捕獲他們的線上行為和互動數據，然後根據指定的客戶經理設定的參數為他們分配領先分數。借助 LeadBoxer，銷售團隊能夠追蹤網站訪客、頁面和視訊視圖、文件下載以及衡量流量來源。指定銷售人員可以設定各種潛在客戶屬性（行業、頁面瀏覽量等）的重要性，以影響 LeadBoxer 分配的潛在客戶分數。當潛在客戶準備好獲得資格時，LeadBoxer 會報告並通知負責的銷售人員。相關銷售人員可以透過 LeadBoxer 應用程式直接與潛在客戶互動，可以隨時查看、分配或刪除潛在客戶。 LeadBoxer 透過進階 API 與 CRM 和其他銷售工具整合。
Successeve
successeve.com
Successeve 是一個基於雲端的客戶智慧平台。我們的系列產品在客戶旅程的每個階段提供可操作的評分和分析，以促進銷售、行銷和客戶成功團隊的工作。我們的目標是透過轉換、保留和擴大更多客戶來幫助公司促進成長。 Successeve 產品由三個核心引擎推動：資料集中、分數和自動化操作。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一款全端保留作業系統，可簡化全球 800 多個品牌的客戶互動。該平台使企業能夠透過各種數位管道與用戶建立個人化且有意義的關係。憑藉其全面的工具和解決方案套件，WebEngage 使企業能夠有效地了解、吸引和留住客戶。 - 統一客戶數據：WebEngage 使企業能夠整合來自各種來源的客戶數據，提供即時見解並允許根據特定客戶屬性和行為對目標活動進行動態微細分。 - 多通路旅程：借助 WebEngage 直覺的拖放工作流程建立器，企業可以無縫設計和自動化多通路客戶旅程，確保跨電子郵件、簡訊、推播通知等管道提供一致且個人化的體驗。 - 有針對性的活動：WebEngage 使企業能夠自動執行由客戶操作和預先定義業務事件觸發的個人化活動。這確保了及時和相關的溝通，以提高客戶參與度和轉換率。 - 人工智慧驅動的預測模型：WebEngage Analytics 儀表板支援細分、吸引和保留優先客戶、流失以轉換視窗和投資回報率優化所需的所有指標，這使企業能夠集中精力進行幹預和活動，以獲得最大影響和更好的投資報酬率。 - 1:1 個人化：WebEngage 使企業能夠大規模提供個人化體驗。透過整合使用者意圖、偏好和其他相關數據，企業可以針對每位客戶量身定制溝通方式，促進全通路客戶參與。還有什麼？ WebEngage 的平台整合快速且簡單。與一系列 ESP 和 MSP 相容，技術團隊只需幾個小時即可完成。業務遍及全球：WebEngage 總部位於印度，已在全球擴展業務，在中東和非洲地區、東南亞和南美洲設有辦事處和業務。
WayMore
waymore.io
WayMore是一個創新的一體化全通路行銷雲端平台，由許多不同的工具組成，旨在提高銷售額並降低行銷成本。該平台的高科技基於數據收集、分析、自動化和數位行銷。 WayMore 適合所有企業，無論行業或規模如何。平台的簡單設計使用戶體驗非常輕鬆。 如何？ * 將您的客戶置於綜合方法的中心。 * 整合您的所有資料來源。透過人工智慧的力量分析數據，更了解您的受眾。 * 對受眾進行微細分，以最大限度地提高參與率。 * 透過正確的管道、在正確的時刻、以正確的內容與每個細分受眾群溝通。 * 實施自動化以避免手動任務。 為什麼？ * 將潛在客戶轉化為忠實客戶。 * 節省時間和精力。
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore 提供全面的客戶參與和體驗套件，使行銷人員能夠創造個人化的客戶體驗。其平台使行銷人員能夠跨渠道和系統連接客戶數據，創建目標細分市場，並在網路、電子郵件、應用程式通知、WhatsApp、SMS 和 RCS 等數位管道上提供有意義的體驗。 憑藉強大的分析功能，Netcore Cloud 可以幫助品牌更了解其受眾，從而開展有針對性的行銷活動，在個人層面上與客戶產生共鳴。該平台的人工智慧和機器學習功能可確保每次客戶互動都針對參與度和轉換進行最佳化，使每個接觸點都成為留下深刻印象和留住客戶的機會。 Netcore 受到電子商務、零售、銀行和金融服務、媒體和娛樂以及旅遊等行業 6,500 多個品牌的信賴，可提供人工智慧驅動的體驗。其一些重要的全球客戶包括 Swiggy、Myntra、Crocs、必勝客、達美樂、麥當勞等。 Netcore 很榮幸連續六年獲得印度最佳工作場所認證，這證實了其對卓越工作場所文化的承諾。該公司在全球設有 20 多個辦事處，遍佈北美、南美、歐洲和亞太地區。 Netcore 是 Martech 作業系統，可協助企業推動營收成長、最大限度地提高客戶終身價值並加速獲利。
Lexer
lexer.io
Lexer 客戶資料和體驗平台 (CDXP) 是您洞察驅動行銷、銷售和客戶服務的一體化中心。透過即時維護並可在所有平台上存取的豐富的單一客戶視圖，您可以真正了解並吸引客戶，從而推動利潤成長。 Lexer 的入職、實施和策略諮詢服務將有助於填補您團隊資源的任何空白，以確保 CDXP 順利、成功的採用。客戶資料平台 > 透過業界最簡單的整合之一，Lexer 的 CDP 將輕鬆組合、清理、標準化和豐富您的數據，形成可操作的客戶單一視圖。我們的工具和團隊將透過人工智慧驅動的預測分析、第三方數據豐富和有針對性的客戶調查來幫助提高您的客戶智商。行銷 > Lexer 的行銷解決方案使您能夠快速識別適合您的行銷活動的客戶、訊息、創意和管道。我們易於使用的工具專為業務用戶（而不是資料科學家）而設計，可讓您跨每個管道精心策劃針對性很強的活動，從而減少浪費並提高參與度。借助有效的工具來追蹤變化和量化影響，您可以輕鬆展示行銷活動的價值。零售 > Lexer 的零售解決方案指導銷售人員與每位客戶互動，以提高店內體驗的相關性和影響力。完整的客戶檔案可讓您大規模建立真實的關係。透過存取詳細的購買歷史記錄和偏好信息，您可以自訂客戶體驗，捕獲傳統上遺失的數據，提供明智的產品推薦，並配置下一步最佳操作以實現始終如一的高品質參與。服務 > Lexer 的服務解決方案將所有客戶資料、收件匣、工作流程和回饋表單整合在一起，以實現知情、完全情境化的服務互動。透過獲得有關每個服務請求背後的人員的豐富見解，您的團隊可以在每次對話時提供他們提供一致、高品質服務所需的完整上下文。針對常見請求預先配置的下一個最佳操作使您能夠指導代理的回應並大規模實現個人化。我們是一家在澳洲成立的私人公司，擁有 100 多人的團隊，與澳洲、亞洲和美國的 150 多個品牌合作。
Castled.io
castled.io
使用安全鎖定在伺服器中的客戶資料創建複雜的客戶旅程和個人化參與活動。
Transitiv
transitiv.io
我們打造了全球第一個全自動、最佳化、真正開放的多通路行銷平台。
Squirro
squirro.com
Squirro 是一款多功能生成式 AI 工具，專為企業搜尋、洞察和自動化而設計。它採用先進的人工智慧框架檢索增強生成 (RAG) 構建，可提高大型語言模型 (LLM) 生成的響應的準確性。 透過合併外部知識源來支持模型的內部理解，可以實現這種增強。該工具的 SquirroGPT 元件使用語義搜尋來查詢 LLM，從而促進更有效率、更明智的資料檢索過程。 當使用者輸入提示時，SquirroGPT 會搜尋知識庫，包括提取的資料和文件。然後相關資訊被發送到法學碩士，回應在轉發給使用者之前根據知識庫進行驗證。 這確保了每個答案都有證據支持，並且精煉過程減少了不準確的答案。該工具還專門提供對複雜組織資料的訪問，能夠定義資料來源和權限以適應各個業務部門。 它使用戶無需打開文件即可與數據交互，透過分析相關段落而不是整個文件來提供更精確的結果。 該工具提供企業級安全性，並且可以嵌入以供廣泛的受眾訪問。
Scal-e
scal-e.com
Scale-e 幫助品牌在正確的時間、透過正確的管道向正確的人傳遞正確的訊息。透過實施 100% 定制的數據集市，可以捕獲所有數據並圍繞統一的配置文件組織它們，以便個性化全渠道交互，並實時提供相關、可靠和可操作的信息。
NetWise
netwisedata.com
NetWise 是向品牌、機構、平台、銷售和行銷專業人士以及數據科學團隊提供 B2B 受眾數據的領先提供者。我們獨特的 B2B 數據產品可實現真正的多通路行銷，讓您能夠在您想要使用的每個平台的所有行銷管道中瞄準相同的受眾。我們專有的 B2B-to-Consumer ID Graph 意味著您每次都能接觸到同一個人。而且，我們提供了業界最大的受眾範圍。我們的客戶定期與我們合作來產生和啟動自訂細分和受眾。我們是提取情報並使其對您的特定業務和受眾需求有用的專家。沒有其他公司擁有比這更容易獲得的獨特業務數據。 NetWise 使用世界一流的技術和非傳統數據集為其客戶和合作夥伴提供獨特的 B2B 數據產品，我們是銷售、行銷和廣告行業中最有經驗、最值得信賴和最可靠的數據公司之一。
mediarithmics
mediarithmics.io
mediarithmics 提供開放且整合的資料行銷基礎設施，涵蓋所有 CDP 和 DMP 用途。該平台還可用於建立資料聯盟，保證合作夥伴之間資料的不可滲透性並遵守當前和未來的法規（GDPR、Pipeda、CCPA…）。我們的技術可以在不壓縮的情況下收集每個客戶和潛在客戶資料（數億個離線和線上資料檔案），從而可以即時細分和編排多管道活動。 mediarithmics 的客戶可以加入自己的演算法來個人化平台的策略點，無論是 360° 行銷個人化還是資料貨幣化用例。我們是一家技術優先的公司，成立於 2014 年，每年都會開設國際辦事處。我們的客戶包括大型零售商、媒體集團、雄心勃勃的規模擴張企業，以及希望以前所未有的方式利用其數據的更廣泛的公司。
Journify
journify.io
Journify - 可組合的客戶資料平台，可協助行銷人員收集和統一客戶資料、定義動態受眾並即時啟動他們。
Herogi
herogi.com
Herogi 是針對快速移動的大數據進行智慧自動化操作的端到端解決方案。它與第三方服務的無縫整合和內建的複雜事件處理能力為基於技術的解決方案提供了自動化智慧。 Herogi 在事件發生時關注事件數據，然後及時採取行動。其基於事件和有狀態的架構可確保對客戶的即時操作回應。
FLYDE
flyde.io
大多數企業沒有正確利用資料堆疊的力量，這可能導致每年 4-7% 的收入損失。我們建立了 FLYDE SaaS 平台，幫助已經擁有先進技術堆疊（CRM、電子商務平台、行銷自動化軟體、零售追蹤技術、數位行銷活動等）但在兩種情況下仍然經歷痛苦或緊張的消費品牌和零售商：數據分散。公司的資料來源處於孤島狀態並且彼此斷開連接。 FLYDE 是最簡單、最容易存取的客戶資料平台，能夠連接您的所有資料來源，並提供客戶控制面板，其中包含 360 度客戶群詳細視圖，您可以即時採取行動。透過上個世紀的系統進行的預測。在許多情況下，即使資料來源之間有良好的連接，企業也會透過上世紀的系統零星地部署預測模型。 FLYDE 將自己的 AI/ML 驅動的預測模型嵌入到該平台中，有助於將客戶保留率和生命週期價值提高 20%，最大限度地提高銷售轉換率，並最終將利潤和 ROAS 提高 43%。我們不僅僅是一個CDP（客戶資料平台），在創建和實施大數據技術解決方案方面擁有15 年以上的經驗，我們擁有獨特的資產：（1）人工智慧的可近性和準確性，（2 ）智慧以及可操作的細分，以更高的投資回報率驅動客戶激活，以及 (3) 世界一流的客戶成功方法來為我們的客戶組織提供服務。
DinMo
dinmo.com
在 DinMo，我們設想一個企業透過利用數據的力量蓬勃發展的世界。我們的使命是簡化資料存取、消除複雜性並促進數據驅動的文化，使團隊能夠做出明智的決策並促進成長。 DinMo 提供了一個一體化平台，可以簡化業務知識，無需儲存任何數據，因為我們直接從客戶的資料倉儲中讀取資料。這種方法允許非技術用戶無縫存取他們的數據，而不會遇到與資料倉儲相關的複雜性。透過作為業務邏輯的單一事實來源，我們確保使用者可以透過我們的生成式人工智慧技術提取智慧見解。這種創新方法無需數據分析師即可實現數據驅動的決策。此外，我們的平台使用戶能夠在沒有程式碼的情況下建立自訂細分，使用自然語言來定義目標受眾並發現隱藏的機會。為了使所有這些變得可行，DinMo 可以將受眾、客戶事件和見解與業務和激活工具同步，從而促進知識傳播並實現用例成長。
Custobar
custobar.com
您的客戶是個人。就這樣對待他們。 Custobar 讓您可以全面了解每位客戶以及他們如何與您的企業互動 - 透過他們與您見面的所有管道。 我們收集您的所有客戶交易數據，並使其易於理解且可操作。
Solitics
solitics.com
Solitics 是一個創新的客戶參與平台，專門從事訪客活化、客戶參與和最先進的分析套件。該平台使 B2C 品牌能夠自動化、個人化並全面管理其客戶生命週期，實現最雄心勃勃的願景並推動成長。憑藉對快速實施（45 天內上線！）和持續創新的承諾，Solitics 合作夥伴和客戶在轉換、保留和生命週期價值方面見證了出色的成果。多個垂直領域的數百個全球品牌正在利用 Solitics 以創新和個性化的方式即時吸引客戶。
Session AI
sessionai.com
Session AI 是會話行銷的先驅，這是領先的線上零售商在隱私至上的世界中轉化網站訪客所需的關鍵功能。使用專利的機器學習，Session AI 只需五次點擊即可預測購買意圖，使線上零售商能夠即時為每位訪客提供正確的報價，而無需個人識別資訊或第三方 cookie。了解有關電子商務行銷未來的更多信息，請訪問 www.sessionai.com。
Aislelabs
aislelabs.com
用於客戶身分和存取管理 (CIAM) 的一體化平台，具有可自訂的 Web 註冊表單、自助設定檔管理、社交登入和全功能行銷功能。透過網站、行動應用程式、現場註冊、訪客 WiFi 和任意數量的其他來源在線上和離線獲取用戶。將跨通路的客戶資料整合到一個位置。原生行銷功能，包括電子郵件和簡訊活動、豐富的調查、智慧優惠券和付費媒體廣告。具有人工智慧 (AI) 的深度學習引擎可了解行為並細分使用者以獲得高投資報酬率。專為現代客戶設計的無密碼身分管理和漸進式分析。
Splio
splio.com
Splio是一個結合了行銷自動化和忠誠度行銷的全通路行銷平台。 Splio 讓行銷人員能夠在線上和線下管理其基於交易和關係的忠誠度計劃，並根據客戶知識協調強大的行銷活動。全球有超過 500 個品牌每天使用 Splio，包括 The Kooples、Kusmi Tea、Givenchy、Le Slip Français、Caudalie、Degrenne、Intersport、Longchamp、Lindt、Air China 和 Cache Cache。
Propellor
propellor.ai
Propellor 是一種工具，可讓您統一和啟動數據，使您能夠無限地分析各種業務問題。 Propellor 擁有 200 多個連接器，可與不同資料來源無縫集成，讓您能夠存取各種資料點。 該工具每天處理大量數據，毫不費力地處理數 TB 的數據。 透過創建自己的視覺化選項，您可以獲得更深入的見解，並有效地將您的數據分析傳達給利害關係人。此外，Propellor 提供即用型儀表板模板，涵蓋各種通用和相關圖表，讓您更輕鬆地開始使用，而無需花費數小時進行自訂。應用程式可讓您深入研究各種分析結果，例如客戶的購買歷程或其他相關指標。 這些數據應用程式使您能夠更深入地挖掘數據並發現可為您的決策過程提供資訊的寶貴見解。決策儀表板。 無論您是業務領導者、行銷領導者、成長經理或產品經理，Propellor 都能提供量身訂製的解決方案來滿足您的特定需求。
Freshpaint
freshpaint.io
Freshpaint 被親切地稱為「正在復甦的 CDP」。 Freshpaint 首次推出時，將自己定位為通用客戶資料平台，然後專門針對醫療保健提供者改造其平台。與通用 CDP 不同，Freshpaint 的醫療保健隱私平台可協助組織執行資料驅動的行銷策略，同時遵守產業法規。 Freshpaint 協助醫療保健提供者預設確保其第一方客戶資料符合 HIPAA 要求。我們取代了 Google、Facebook 和其他公司使用的追蹤技術，讓您能夠使用這些工具並保持 HIPAA 合規性。內建 ID 屏蔽和白名單，預設情況下 Freshpaint HIPAA 是安全的。 Freshpaint 是唯一專為醫療保健而建構的客戶資料平台。
Pimcore
pimcore.com
Pimcore 是一家屢獲殊榮的資料管理和體驗管理解決方案開源軟體供應商。透過 Pimcore，全球數以千計的客戶（包括漢堡王、奧迪、標緻和宜家）正在提供數位體驗，為其業務創造巨大價值。 Pimcore 可以快速、輕鬆地建立高度轉換、一致、情境化的數位體驗，並對其進行超高速創新，並在整個數位組織的單一平台上進行協作。它可實現卓越的上市時間和無與倫比的連接性。它是經過許可的開源軟體，允許任何規模和行業的組織保持對技術的完全控制。 Pimcore 被 65 個國家的超過 110,000 家公司使用，並被評為 Gartner Peer Insights 2022/23 年「客戶選擇」。
Yespo
yespo.io
Yespo 是一個全通路平台，為中型電子商務提供現成的工具和活動。 Yespo 可以輕鬆創建個人化使用者體驗並快速從現有客戶那裡產生收入。電子商務行銷人員將能夠整合產品來源，從 53 個提議的活動中選擇正確的活動，或在無需開發人員參與的情況下建立自己的細分市場和場景。如果企業在第三方來源（PostgreSQL、Big Query、Google Sheets）中擁有使用者數據，Yespo 將利用這些數據來豐富客戶資料。這樣，公司就能從其基礎上獲得最大收益，訂閱者也能從人工智慧中獲得最精確的產品推薦。國際電子商務將能夠實現多語言活動的自動化。
Salespanel
salespanel.io
Salespanel 是一款第一方意圖數據分析和客戶旅程追蹤軟體。在目前的客戶追蹤格局中，隨著Universal Analytics的退出以及Google Analytics在多個歐洲國家被禁止，Salespanel對於想要追蹤第一方客戶旅程數據並將其連接到其銷售和行銷系統的B2B企業來說是完美的解決方案。使用 Salespanel 識別、追蹤、鑑定和分析您的銷售線索。
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP 是一個無程式碼客戶資料平台，可協助電子商務、SaaS、B2B 和代理商行銷人員追蹤、識別、細分、同步和分析其客戶資料。此平台可協助行銷人員跨通路編排個人化行銷活動，而無需依賴開發人員。追蹤並合併您想要從網站、應用程式、CRM、電子郵件、服務和線下管道獲取的客戶資料。透過身分解析，您可以跨平台對應匿名使用者及其活動，並獲得 360 度的客戶視圖。創建量身定制的客戶群，以觸發跨渠道的及時訊息。您可以將此客戶資料與您現有的行銷工具（例如 Google Analytics、Google Adwords、Mixpanel、Kissmetrics、Segment、Salesforce、Pipedrive、Zapier、Facebook 和 180 多種即時工具）整合並無縫同步。透過 CustomerLabs CDP 擷取準確的客戶資料來支援您的行銷決策。
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo 透過智慧行銷自動化平台推動更智慧的數位關係，該平台由所有客戶推動，並從第一天起就進行了規模化設計。 Klaviyo 建立在靈活、即時的資料庫之上，集中了所有客戶資料（來自整個技術堆疊、任意時間長度、完整的詳細資訊），可以輕鬆創建、交付和優化令人難以置信的複雜和個人化體驗。電子郵件、簡訊、行動應用程式、評論、網路、付費廣告等等。使用 Klaviyo 加入超過 13 萬付費客戶的行列，提高轉換率和客戶終身價值，並以自己的方式成長。了解更多信息，請訪問 klaviyo.com。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Plumb5
plumb5.com
透過網路、行動裝置、電子郵件和簡訊進行全通路行銷活動。輕鬆使用推播通知和應用程式內訊息傳遞。 Plumb5 是一個即時客戶參與平台，可協助行銷人員透過智慧行銷策略保持用戶參與度並贏回用戶。人工智慧賦能行銷自動化
Planhat
planhat.com
Planhat 是一個客戶平台，旨在提供見解、管理工作流程和提升客戶體驗。 Planhat 正在幫助全球數百家現代科技公司以客戶為中心開展業務，以最大限度地提高客戶成功和客戶終身價值。該平台專為從 CSM 到最高管理層的每個人而構建，可讓您統一客戶數據、設定目標和理想結果，並透過手冊、自動化和協作等功能增強客戶旅程。該公司於2014年成立於瑞典斯德哥爾摩，擁有超過100人的團隊，遍布歐洲、北美、南美和亞太地區。請造訪 www.planhat.com 以了解更多資訊。
Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO 是第一個以隱私為導向的 Google Analytics 替代方案。 Piwik PRO 分析套件創建於 2013 年，允許追蹤使用者的 Web、應用程式、產品和內部網路行為。該平台確保遵守嚴格的歐盟、美國、中國和俄羅斯資料保護法，包括《一般資料保護規範》(GDPR) 和《健康保險流通與責任法案》(HIPAA)。偉大的平台帶來了偉大的客戶服務。從實施和入職，到產品培訓，再到分析諮詢和客製化整合——Piwik PRO 為您旅程的每一步提供個人化方法。 Piwik PRO 分析套件 分析 跨網站、行動應用程式、數位產品和登入後區域追蹤客戶行為，而不損害用戶隱私。無論您要分析的資訊範圍如何，都可以毫無延遲或處理問題地取得資料。易於建立受眾、獲取和行為報告，讓您的數據講述故事，無需任何額外的視覺化工具。標籤管理器 輕鬆管理網站、數位產品和安全會員區域的標籤、像素和 JavaScript 程式碼，無需 IT 團隊的參與。利用龐大的標籤範本、觸發器和條件庫擴展您的分析能力。透過定義哪些標籤需要事先同意來維持遵守隱私權法，並根據使用者隱私偏好調整您的追蹤。客戶資料平台 在一個地方查看所有客戶的資料並更好地了解他們，無論是團體還是個人。從 CRM、電子商務平台、線下、Web 表單、行動應用程式和其他來源匯入和聚合數據，以實現單一客戶視圖。在不影響隱私和安全的情況下改進您的跨通路行銷工作。同意管理器收集並處理同意書和資料請求，以尊重世界各地的使用者隱私權。讓您的工具和網站跟上歐盟的 GDPR、加州的 CCPA、巴西的 LGPD 以及世界各地的其他法律。了解我們能為您的組織做些什麼。瀏覽：https://piwik.pro/
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美國公司，為其他公司提供漸進式交付和實驗軟體。 Optimizely 平台技術提供 A/B 測試和多變量測試工具、網站個人化和功能切換功能。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也寫作 opentext）是一家開發和銷售企業資訊管理 (EIM) 軟體的加拿大公司。 2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 軟體應用程式為大型公司、政府機構和專業服務公司管理內容或非結構化資料。 OpenText 的產品旨在滿足資訊管理要求，包括管理大量內容、遵守監管要求以及行動和線上體驗管理。證券交易所（OTEX）。
MSIGHTS
msights.com
MSIGHTS 為行銷團隊提供支援超過 17 年，幫助他們的數據更適合報告和分析。我們的平台榮獲 2019 年 MarTech 突破獎「最佳整體行銷活動管理解決方案」獎
Mobio
mobio.io
Mobio 是一個針對行銷、銷售和服務團隊的一體化平台，以 CDP 為核心。我們的產品旨在解決日常業務
Listrak
listrak.com
Listrak 是零售業領先的客戶參與平台。 Listrak 透過無縫跨通路編排提供一流的電子郵件、簡訊行銷、身分解析行銷和推播通知，為 1,000 多家零售商帶來成果。 Listrak 的資料優先方法可大規模提供 1:1 個人化服務，因此您可以在正確的時間透過正確的管道和裝置組合發送訊息，從而最大限度地提高客戶參與度、收入和終身價值。
Leadspace
leadspace.com
Leadspace 是一家軟體即服務 (SaaS) 資料科學公司，提供 B2B 客戶資料平台。該公司的產品統一了多個資料來源、來自社群媒體、聯絡人資料庫、客戶關係管理系統和行銷自動化平台的第一方和第三方來源。
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago 是一個客戶參與平台，適用於渴望產生影響力的電子商務行銷團隊，這些團隊希望成為執行長精乾且強大、值得信賴的收入成長合作夥伴。我們的人工智慧驅動解決方案已被50個國家的2000多家中型企業以及沃達豐、鱷魚、新百倫和維多利亞的秘密等許多全球知名品牌採用。 SALESmanago 透過利用三個原則來實現收入成長最大化和改善電子商務 KPI 的承諾：(1) 客戶親密度，基於零資料和第一方資料創建真實的客戶關係； (2) 精準執行，透過超個人化提供卓越的全通路客戶體驗； (3) 成長智慧將人類和基於人工智慧的指導結合，實現務實、更快的決策，從而實現最大影響。更多資訊：www.salesmanago.com
Kevel
kevel.com
Kevel 提供快速建立用於贊助清單、內部促銷、原生廣告等的自訂廣告平台所需的基礎設施 API，從而使品牌能夠以用戶至上的方式增加新收入。 Kevel 致力於實現這樣的願景：每個線上零售商和出版商都應該能夠增加註重隱私的廣告收入來源，並從Google、亞馬遜、Facebook 和其他數位壟斷企業手中奪回網路。 Ticketmaster、Yelp、Strava、Klarna 等客戶已經在 Kevel 上推出了成功的廣告平台。如需了解更多信息，請訪問 www.kevel.com。
Insider
useinsider.com
Insider 是一個用於建立個人化跨通路體驗的單一平台，使企業行銷人員能夠跨通路和系統連接客戶數據，使用 AI 意圖引擎預測他們的未來行為，並建立個人化的客戶體驗。行銷人員使用 Insider 的平台跨 Web、應用程式、Web 推播、電子郵件、簡訊、WhatsApp Commerce 等提供一致且引人入勝的體驗。最近獲得獨角獸地位的 Insider 也受到納斯達克的祝賀，成為世界上唯一由女性創立、女性領導的 B2B SaaS 獨角獸之一。 CrunchBase 最近將 Insider 聯合創始人兼執行長 Hande Cilingir 評為美國以外的頂級女性執行長之一。三分之一的財富 500 強公司和零售、汽車和旅遊領域的頂級品牌選擇 Insider 來提供超越客戶期望的人工智慧主導的個人化體驗。 Insider 受到1,200 多家全球企業的信賴，包括新加坡航空、雅詩蘭黛、維珍、豐田、新百倫、宜家、GAP、歐萊雅、三星、沃達豐、安聯、桑坦德銀行、BBVA、必勝客、新聞周刊、MediaMarkt、日產、 AVIS、MAC、Marks & Spencer、Madeira 馬德拉、雅芳和 CNN。
Hightouch
hightouch.io
Hightouch 是一個資料啟動平台，可協助組織將客戶資料轉化為行動。該平台提供了從任何資料倉儲收集、準備資料並將其激活到200 多個下游工具所需的強大功能，因此行銷、銷售和客戶成功團隊可以使用它來個性化體驗、增加收入並最終發展業務。 Hightouch 的行銷人員友善功能讓您無需編寫程式碼即可輕鬆完成複雜和客製化的用例。借助 SQL 或 Customer Studio（一套無程式碼功能套件）的強大功能，組織中的任何人都可以探索客戶資料並將其同步到他們日常使用的工具中。作為反向 ETL 類別的先驅，Hightouch 正在引領客戶資料平台產業轉型為倉庫原生可組合 CDP 架構。這個新範式將資料倉儲轉變為一個引擎，可以為所有行銷用例提供動力，並釋放現代組織所需的安全性、靈活性和價值實現時間。
Formaloo
formaloo.com
Formaloo 是一個工作區，您可以使用它來建立從調查到 Web 應用程式和入口網站的任何內容 - 一切都在一個地方。 Formaloo 附帶了一組強大的構建塊來收集、組織和理解您的資料。各種規模的團隊都使用 Formaloo 來建立參與度調查、會員入口網站、公告板、聊天機器人以及更多工具來吸引受眾。