客戶數據平台 - 最受歡迎的應用程式 - 羅馬尼亞

Contlo

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Contlo 是領先的生成式人工智慧行銷平台，可透過全通路行銷活動、即時生成式客戶旅程、人工智慧驅動的一對一超個人化細分以及有關客戶行為的可行見解來推動自主客戶參與。 Contlo 專為人工智慧優先的世界而打造，使現代企業能夠利用人工智慧來協調其端到端行銷。該平台幫助品牌提高客戶終身價值、提高客戶參與度並提供超個人化體驗以留住最有價值的客戶。 Contlo 受到數千家快速發展的企業的信賴，可透過吸引忠實客戶並在整個客戶生命週期中更快地做出數據驅動的決策來提高銷售。使他們能夠借助以下工具衡量和優化個人客戶體驗： * 針對每個顧客接觸點的自主個人化行銷活動： 透過電子郵件、簡訊、WhatsApp、網路推播、行動推播、Facebook 和 Instagram 等所有主要行銷管道中由人工智慧驅動的自主行銷活動，輕鬆吸引您的客戶。 * 由法學碩士提供支援的即時生成客戶旅程： 再見模板化自動化流程！讓人工智慧根據最近的互動建立最優化的客戶參與工作流程和客戶旅程，以最大限度地提高您的投資回報。 * 使用人工智慧產生客戶細分以進行一對一個性化： 根據網站上的行為數據、人口統計和最近的操作，協調高度個人化和有針對性的客戶互動。 * 法學碩士產生的見解、分析與自主報告： 取得客戶行為、活動績效和整體商業智慧的精細可見性，以及人工智慧產生的見解、建議和自主報告。 * 自主客戶參與、法學碩士支援的聊天機器人和統一的對話收件匣： 透過 Facebook/Instagram/WhatsApp 聊天並直接從單一儀表板撥打電話，為您的客戶提供無縫的品牌體驗。 Contlo 與 200 多個平台無縫集成，幫助品牌圍繞其業務建立強大的自主行銷技術堆疊。