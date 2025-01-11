客戶數據平台 - 最受歡迎的應用程式 - 巴基斯坦

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Lexer 客戶資料和體驗平台 (CDXP) 是您洞察驅動行銷、銷售和客戶服務的一體化中心。透過即時維護並可在所有平台上存取的豐富的單一客戶視圖，您可以真正了解並吸引客戶，從而推動利潤成長。 Lexer 的入職、實施和策略諮詢服務將有助於填補您團隊資源的任何空白，以確保 CDXP 順利、成功的採用。客戶資料平台 > 透過業界最簡單的整合之一，Lexer 的 CDP 將輕鬆組合、清理、標準化和豐富您的數據，形成可操作的客戶單一視圖。我們的工具和團隊將透過人工智慧驅動的預測分析、第三方數據豐富和有針對性的客戶調查來幫助提高您的客戶智商。行銷 > Lexer 的行銷解決方案使您能夠快速識別適合您的行銷活動的客戶、訊息、創意和管道。我們易於使用的工具專為業務用戶（而不是資料科學家）而設計，可讓您跨每個管道精心策劃針對性很強的活動，從而減少浪費並提高參與度。借助有效的工具來追蹤變化和量化影響，您可以輕鬆展示行銷活動的價值。零售 > Lexer 的零售解決方案指導銷售人員與每位客戶互動，以提高店內體驗的相關性和影響力。完整的客戶檔案可讓您大規模建立真實的關係。透過存取詳細的購買歷史記錄和偏好信息，您可以自訂客戶體驗，捕獲傳統上遺失的數據，提供明智的產品推薦，並配置下一步最佳操作以實現始終如一的高品質參與。服務 > Lexer 的服務解決方案將所有客戶資料、收件匣、工作流程和回饋表單整合在一起，以實現知情、完全情境化的服務互動。透過獲得有關每個服務請求背後的人員的豐富見解，您的團隊可以在每次對話時提供他們提供一致、高品質服務所需的完整上下文。針對常見請求預先配置的下一個最佳操作使您能夠指導代理的回應並大規模實現個人化。我們是一家在澳洲成立的私人公司，擁有 100 多人的團隊，與澳洲、亞洲和美國的 150 多個品牌合作。