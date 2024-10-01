客戶數據平台 - 最受歡迎的應用程式 - 模里西斯

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
客戶資料平台 (CDP) 在統一和集中單一資料庫中的客戶資料方面發揮著至關重要的作用。這些工具為行銷團隊提供了執行成功行銷活動所需的基本見解。 CDP 有能力從各種來源（線上和線下）收集數據，包括網站、行動應用程式和電子郵件平台，從而提供每個客戶的全面概覽。資料檢索後，CDP 使組織能夠預測個人客戶最有效的後續步驟，幫助企業了解如何留住特定客戶。此外，客戶服務團隊可以利用 CDP 來根據每位客戶的獨特需求客製化支援服務。 CDP 中常見與行銷自動化軟體、資料倉儲軟體和其他資料儲存平台的整合功能。
提議新的應用程式
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo 透過智慧行銷自動化平台推動更智慧的數位關係，該平台由所有客戶推動，並從第一天起就進行了規模化設計。 Klaviyo 建立在靈活、即時的資料庫之上，集中了所有客戶資料（來自整個技術堆疊、任意時間長度、完整的詳細資訊），可以輕鬆創建、交付和優化令人難以置信的複雜和個人化體驗。電子郵件、簡訊、行動應用程式、評論、網路、付費廣告等等。使用 Klaviyo 加入超過 13 萬付費客戶的行列，提高轉換率和客戶終身價值，並以自己的方式成長。了解更多信息，請訪問 klaviyo.com。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美國公司，為其他公司提供漸進式交付和實驗軟體。 Optimizely 平台技術提供 A/B 測試和多變量測試工具、網站個人化和功能切換功能。
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago 是一個客戶參與平台，適用於渴望產生影響力的電子商務行銷團隊，這些團隊希望成為執行長精乾且強大、值得信賴的收入成長合作夥伴。我們的人工智慧驅動解決方案已被50個國家的2000多家中型企業以及沃達豐、鱷魚、新百倫和維多利亞的秘密等許多全球知名品牌採用。 SALESmanago 透過利用三個原則來實現收入成長最大化和改善電子商務 KPI 的承諾：(1) 客戶親密度，基於零資料和第一方資料創建真實的客戶關係； (2) 精準執行，透過超個人化提供卓越的全通路客戶體驗； (3) 成長智慧將人類和基於人工智慧的指導結合，實現務實、更快的決策，從而實現最大影響。更多資訊：www.sal...
Customer.io
customer.io
Customer.io 是一個客戶參與平台，專為行銷團隊設計，旨在創建數據驅動的行銷活動，在適當的時間透過所有訊息管道接觸到人們。他們的產品套件包括 Journeys（滿足所有參與需求的訊息傳遞自動化工具）和 Data Pipelines（連接整個技術堆疊的客戶資料平台）。 Customer.io 透過結合即時數據和個人化訊息，提供了有效客戶參與的勝利秘訣。 Customer.io 專為規模化而打造，已被超過 5,500 家公司使用，每年發送超過 290 億條訊息。 Customer.io 成立於 2012 年，是一家全球分佈的遠端優先公司，被評為 2022 Inc. 5000 強中成長最快的...
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也寫作 opentext）是一家開發和銷售企業資訊管理 (EIM) 軟體的加拿大公司。 2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 軟體應用程式為大型公司、政府機構和專業服務公司管理內容或非結構化資料。 OpenText 的產品旨在滿足資訊管理要求，包括管理大量內容、遵守監管要求以及行動和線上體驗管理。證券交易所（OTEX）。
Skeepers
octoly.com
Skeepers 是歐洲購物者參與解決方案的領導者。 他們提供完全整合的一站式 UGC 套件，幫助品牌與消費者建立聯繫、擴大影響力、提高參與度、推動銷售和保留客戶。 Skeepers 透過我們完全整合的一站式 UGC 解決方案套件的真實體驗將品牌和消費者聯繫起來。借助 Skeepers，品牌可以真正培養消費者關係、擴大覆蓋範圍、提高參與度、推動銷售並提高消費者保留率。其解決方案可以輕鬆、有效、大規模地創建、收集、管理和激活 UGC。 Skeepers 讓品牌能夠與我們的創作者社群建立聯繫，獲得高品質、客製化的 UGC 影片內容。其先進的人工智慧使品牌能夠利用最優化的視頻內容使產品與目標受眾...
Contlo
contlo.com
Contlo 是領先的生成式人工智慧行銷平台，可透過全通路行銷活動、即時生成式客戶旅程、人工智慧驅動的一對一超個人化細分以及有關客戶行為的可行見解來推動自主客戶參與。 Contlo 專為人工智慧優先的世界而打造，使現代企業能夠利用人工智慧來協調其端到端行銷。該平台幫助品牌提高客戶終身價值、提高客戶參與度並提供超個人化體驗以留住最有價值的客戶。 Contlo 受到數千家快速發展的企業的信賴，可透過吸引忠實客戶並在整個客戶生命週期中更快地做出數據驅動的決策來提高銷售。使他們能夠借助以下工具衡量和優化個人客戶體驗： * 針對每個顧客接觸點的自主個人化行銷活動： 透過電子郵件、簡訊、WhatsAp...
Formaloo
formaloo.com
Formaloo 是一個工作區，您可以使用它來建立從調查到 Web 應用程式和入口網站的任何內容 - 一切都在一個地方。 Formaloo 附帶了一組強大的構建塊來收集、組織和理解您的資料。各種規模的團隊都使用 Formaloo 來建立參與度調查、會員入口網站、公告板、聊天機器人以及更多工具來吸引受眾。
Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO 是第一個以隱私為導向的 Google Analytics 替代方案。 Piwik PRO 分析套件創建於 2013 年，允許追蹤使用者的 Web、應用程式、產品和內部網路行為。該平台確保遵守嚴格的歐盟、美國、中國和俄羅斯資料保護法，包括《一般資料保護規範》(GDPR) 和《健康保險流通與責任法案》(HIPAA)。偉大的平台帶來了偉大的客戶服務。從實施和入職，到產品培訓，再到分析諮詢和客製化整合——Piwik PRO 為您旅程的每一步提供個人化方法。 Piwik PRO 分析套件 分析 跨網站、行動應用程式、數位產品和登入後區域追蹤客戶行為，而不損害用戶隱私。無論您要分析的資...
Segment
segment.com
Segment.Io, Inc. 提供應用程式介面解決方案。該公司分部門收集、清理和控制客戶數據，並提供數據整合、治理和受眾管理服務。 Segment.Io 為加州的客戶提供服務。
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 是一個數據驅動的行銷自動化平台，為您提供 360 度客戶視圖，使您能夠透過清理資料、細分受眾和個人化自動化行銷活動來加速銷售並最大限度地保留客戶。將客戶數據轉化為銷售額從未如此簡單。
Splunk
splunk.com
Splunk Inc. 是一家總部位於加州舊金山的美國科技公司，生產用於透過 Web 式介面搜尋、監控和分析機器產生的資料的軟體。識別資料模式、提供指標、診斷問題和提供業務營運情報，使機器資料在整個組織中可存取。 Splunk 是一種用於應用程式管理、安全性和合規性以及業務和 Web 分析的橫向技術。最近，Splunk 也開始為 BizOps 開發機器學習和資料解決方案。
Hightouch
hightouch.io
Hightouch 是一個資料啟動平台，可協助組織將客戶資料轉化為行動。該平台提供了從任何資料倉儲收集、準備資料並將其激活到200 多個下游工具所需的強大功能，因此行銷、銷售和客戶成功團隊可以使用它來個性化體驗、增加收入並最終發展業務。 Hightouch 的行銷人員友善功能讓您無需編寫程式碼即可輕鬆完成複雜和客製化的用例。借助 SQL 或 Customer Studio（一套無程式碼功能套件）的強大功能，組織中的任何人都可以探索客戶資料並將其同步到他們日常使用的工具中。作為反向 ETL 類別的先驅，Hightouch 正在引領客戶資料平台產業轉型為倉庫原生可組合 CDP 架構。這個新範式將資...
Insider
useinsider.com
Insider 是一個用於建立個人化跨通路體驗的單一平台，使企業行銷人員能夠跨通路和系統連接客戶數據，使用 AI 意圖引擎預測他們的未來行為，並建立個人化的客戶體驗。行銷人員使用 Insider 的平台跨 Web、應用程式、Web 推播、電子郵件、簡訊、WhatsApp Commerce 等提供一致且引人入勝的體驗。最近獲得獨角獸地位的 Insider 也受到納斯達克的祝賀，成為世界上唯一由女性創立、女性領導的 B2B SaaS 獨角獸之一。 CrunchBase 最近將 Insider 聯合創始人兼執行長 Hande Cilingir 評為美國以外的頂級女性執行長之一。三分之一的財富 500...
Planhat
planhat.com
Planhat 是一個客戶平台，旨在提供見解、管理工作流程和提升客戶體驗。 Planhat 正在幫助全球數百家現代科技公司以客戶為中心開展業務，以最大限度地提高客戶成功和客戶終身價值。該平台專為從 CSM 到最高管理層的每個人而構建，可讓您統一客戶數據、設定目標和理想結果，並透過手冊、自動化和協作等功能增強客戶旅程。該公司於2014年成立於瑞典斯德哥爾摩，擁有超過100人的團隊，遍布歐洲、北美、南美和亞太地區。請造訪 www.planhat.com 以了解更多資訊。
Catalyst
catalyst.io
Catalyst 是透過客戶推動成長的領先平台。旨在在整個客戶體驗中提供價值； Catalyst 將新買家轉化為終身收入。透過以保留為導向的工作流程和以收入為中心的自動化，我們增強了以客戶為中心的團隊。 Catalyst 的無縫企業整合將孤立的客戶資料集中到業界最直觀的平台中，並由先進的工作流程提供支援。自動化並擴展您一流的客戶旅程；提高用戶生產力和採用率；並提供對客戶健康狀況的清晰洞察，從引導到宣傳，精確優化客戶體驗。與 Catalyst 值得信賴的團隊和直覺的平台合作，建構、迭代和擴展以客戶為主導的成長策略。了解更多信息，請訪問 https://catalyst.io/
Forest Admin
forestadmin.com
Forest Admin 是一種低程式碼內部工具解決方案，可協助開發人員快速為其業務團隊配備內部工具，例如功能齊全的管理面板、儀表板和資料庫操作工具，這些工具針對其營運量身定制並可隨時擴展。您所需要做的就是連接資料來源，稍後就會根據您的資料自動產生功能齊全的管理面板。然後使用低程式碼組件輕鬆自訂它，以滿足您的獨特需求。
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital 是一款一體化客戶體驗和資料平台 (CXDP)，使行銷團隊能夠透過高度個人化的跨通路旅程超越客戶期望。借助 Dotdigital，行銷人員可以無縫地統一、豐富和細分客戶資料。 Dotdigital 打破了資料孤島，簡化了決策，並為實現大規模客戶參與的行銷創意鋪平了道路。憑藉強大的 AI 功能，Dotdigital 可以輕鬆實現跨網路、電子郵件、簡訊、WhatsApp、聊天、推播、社交、廣告等的深度個人化體驗的自動化。 Dotdigital 受到電子商務、零售、非營利、教育、金融服務和其他領域 4,000 多個品牌的信賴，為全球行銷人員提供支援。 Dotdigital 總部位...
Lexer
lexer.io
Lexer 客戶資料和體驗平台 (CDXP) 是您洞察驅動行銷、銷售和客戶服務的一體化中心。透過即時維護並可在所有平台上存取的豐富的單一客戶視圖，您可以真正了解並吸引客戶，從而推動利潤成長。 Lexer 的入職、實施和策略諮詢服務將有助於填補您團隊資源的任何空白，以確保 CDXP 順利、成功的採用。客戶資料平台 > 透過業界最簡單的整合之一，Lexer 的 CDP 將輕鬆組合、清理、標準化和豐富您的數據，形成可操作的客戶單一視圖。我們的工具和團隊將透過人工智慧驅動的預測分析、第三方數據豐富和有針對性的客戶調查來幫助提高您的客戶智商。行銷 > Lexer 的行銷解決方案使您能夠快速識別適合您的行...
Solitics
solitics.com
Solitics 是一個創新的客戶參與平台，專門從事訪客活化、客戶參與和最先進的分析套件。該平台使 B2C 品牌能夠自動化、個人化並全面管理其客戶生命週期，實現最雄心勃勃的願景並推動成長。憑藉對快速實施（45 天內上線！）和持續創新的承諾，Solitics 合作夥伴和客戶在轉換、保留和生命週期價值方面見證了出色的成果。多個垂直領域的數百個全球品牌正在利用 Solitics 以創新和個性化的方式即時吸引客戶。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一款全端保留作業系統，可簡化全球 800 多個品牌的客戶互動。該平台使企業能夠透過各種數位管道與用戶建立個人化且有意義的關係。憑藉其全面的工具和解決方案套件，WebEngage 使企業能夠有效地了解、吸引和留住客戶。 - 統一客戶數據：WebEngage 使企業能夠整合來自各種來源的客戶數據，提供即時見解並允許根據特定客戶屬性和行為對目標活動進行動態微細分。 - 多通路旅程：借助 WebEngage 直覺的拖放工作流程建立器，企業可以無縫設計和自動化多通路客戶旅程，確保跨電子郵件、簡訊、推播通知等管道提供一致且個人化的體驗。 - 有針對性的活動：WebEngage 使企業...
Leadspace
leadspace.com
Leadspace 是一家軟體即服務 (SaaS) 資料科學公司，提供 B2B 客戶資料平台。該公司的產品統一了多個資料來源、來自社群媒體、聯絡人資料庫、客戶關係管理系統和行銷自動化平台的第一方和第三方來源。
Totango
totango.com
Totango 是企業無法超越的客戶成功軟體，提供無限的可擴展性和無與倫比的價值實現時間，幫助跨職能企業團隊提高生產力、保留率和擴展。預先建置的客戶成功計畫嵌入了行業最佳實踐，可以快速輕鬆地開始、客製化您的業務，並在客戶旅程的每個階段實現關鍵業務成果。全球最大的客戶成功團隊（包括 SAP、Github、Schneider Electric 和 Aircall）使用 Totango 整合客戶數據，以 360 度了解客戶健康狀況、協作管理客戶組合，並主動、智慧地與客戶互動。
Pimcore
pimcore.com
Pimcore 是一家屢獲殊榮的資料管理和體驗管理解決方案開源軟體供應商。透過 Pimcore，全球數以千計的客戶（包括漢堡王、奧迪、標緻和宜家）正在提供數位體驗，為其業務創造巨大價值。 Pimcore 可以快速、輕鬆地建立高度轉換、一致、情境化的數位體驗，並對其進行超高速創新，並在整個數位組織的單一平台上進行協作。它可實現卓越的上市時間和無與倫比的連接性。它是經過許可的開源軟體，允許任何規模和行業的組織保持對技術的完全控制。 Pimcore 被 65 個國家的超過 110,000 家公司使用，並被評為 Gartner Peer Insights 2022/23 年「客戶選擇」。
Arena
arena.im
Arena 正在開發由第一方數據支援的下一代現場參與工具，以在各地建立值得信賴的現場觀眾。我們的解決方案 - 即時聊天、即時部落格、競技場角色）利用社交媒體中最受歡迎的功能，在您管理的任何平台上快速建立深度參與。超過 20,000 名客戶相信 Arena 可以將他們的受眾聚集在網路、應用程式或現場活動（或三者兼有）上，與內容、社群和商業互動。
WayMore
waymore.io
WayMore是一個創新的一體化全通路行銷雲端平台，由許多不同的工具組成，旨在提高銷售額並降低行銷成本。該平台的高科技基於數據收集、分析、自動化和數位行銷。 WayMore 適合所有企業，無論行業或規模如何。平台的簡單設計使用戶體驗非常輕鬆。 如何？ * 將您的客戶置於綜合方法的中心。 * 整合您的所有資料來源。透過人工智慧的力量分析數據，更了解您的受眾。 * 對受眾進行微細分，以最大限度地提高參與率。 * 透過正確的管道、在正確的時刻、以正確的內容與每個細分受眾群溝通。 * 實施自動化以避免手動任務。 為什麼？ * 將潛在客戶轉化為忠實客戶。 * 節省時間和精力。
Tealium
tealium.com
Tealium 是最值得信賴的客戶資料平台 (CDP)。 Tealium 連接數據，以便您可以與客戶聯繫。 Tealium 透過網路、行動、離線和物聯網連接客戶數據，以便企業可以更好地與客戶建立聯繫。 Tealium 的交鑰匙整合生態系統支援 1,300 多個內建連接，使品牌能夠創建完整、即時的客戶資料基礎設施。 Tealium 的解決方案包括具有機器學習、標籤管理、API 中心和資料管理解決方案的客戶資料平台，使客戶資料更有價值、可操作、符合隱私且安全。全球超過 850 家領先企業信賴 Tealium 為其客戶資料策略提供支援。 Tealium 值得信賴、靈活的 CDP 加上業界最具策...
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data 協助企業利用所有客戶資料來提高行銷活動績效、實現營運效率並透過互聯的客戶體驗提升業務價值。客戶資料雲是我們的客戶資料平台解決方案套件，它整合客戶資料、連接統一客戶檔案中的身份、應用隱私，並為行銷、服務、銷售和營運提供基於機器學習的見解和預測，以推動個性化參與和改善客戶獲取、銷售和保留。我們最適合企業和快速發展的公司，因為無論環境如何複雜，我們都能與您現有的技術堆疊無縫集成，同時提供最快的價值實現時間。我們的企業級保障措施可確保資料品質、治理、安全性、隱私合規性和可擴展性，以協助公司管理同意並降低跨品牌和地區的風險。強大且用戶友好的工具將數據、分析和業務用戶聯合起來，...
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach 是世界排名第一的商務體驗雲，讓品牌能夠提供如此個人化的客戶旅程，就像魔法一樣。它提供了一套可推動真正個人化和數位商務成長的產品，包括： Discovery，提供人工智慧驅動的搜尋和銷售；內容，提供無頭 CMS；和 Engagement，提供領先的 CDP 和行銷自動化解決方案。這些解決方案將統一客戶和產品數據的力量與人工智慧優化的速度和規模相結合，實現可在任何管道和每次旅程中實現轉換的創收數位商務體驗。 Bloomreach 為超過 850 個全球品牌提供服務，包括 Albertsons、Bosch、Puma、FC Bayern München 和 Marks & Spe...
Acquia
acquia.com
Acquia Marketing Cloud 可與任何第三方系統無縫集成，並可將任何業務標準直接輕鬆配置到平台中。 Acquia Marketing Cloud 專為所有需要存取客戶資料的團隊而設計，支援跨領域、品牌、地理位置和網站的業務。提高行銷敏捷性，同時讓您的業務適應未來的發展。獲得靈活性來滿足消費者不斷變化的需求，同時提高部門間效率。
Listrak
listrak.com
Listrak 是零售業領先的客戶參與平台。 Listrak 透過無縫跨通路編排提供一流的電子郵件、簡訊行銷、身分解析行銷和推播通知，為 1,000 多家零售商帶來成果。 Listrak 的資料優先方法可大規模提供 1:1 個人化服務，因此您可以在正確的時間透過正確的管道和裝置組合發送訊息，從而最大限度地提高客戶參與度、收入和終身價值。
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP 是一個無程式碼客戶資料平台，可協助電子商務、SaaS、B2B 和代理商行銷人員追蹤、識別、細分、同步和分析其客戶資料。此平台可協助行銷人員跨通路編排個人化行銷活動，而無需依賴開發人員。追蹤並合併您想要從網站、應用程式、CRM、電子郵件、服務和線下管道獲取的客戶資料。透過身分解析，您可以跨平台映射匿名使用者及其活動，並獲得 360 度的客戶視圖。創建量身定制的客戶群，以觸發跨渠道的及時訊息。您可以將此客戶資料與您現有的行銷工具（例如 Google Analytics、Google Adwords、Mixpanel、Kissmetrics、Segment、Sale...
Census
getcensus.com
Census 是領先的資料啟動平台，由反向 ETL 提供支援。我們將資料倉儲轉變為行銷和業務營運的中心，使每個人都能夠利用可信任的、可操作的資料採取行動。無需自訂腳本或工程支援！ Fivetran、Sonos、Canva、Orangetheory Fitness、Notion 和Figma 等數百家現代公司使用Census 將其客戶資料同步到業務團隊依賴的工具，實現了將客戶獲取成本降低50%、為超過125 名客戶提供個人化行銷等成果百萬用戶，將銷售效率提高 10 倍，將支援時間減少 98%。
DinMo
dinmo.com
在 DinMo，我們設想一個企業透過利用數據的力量蓬勃發展的世界。我們的使命是簡化資料存取、消除複雜性並促進數據驅動的文化，使團隊能夠做出明智的決策並促進成長。 DinMo 提供了一個一體化平台，可以簡化業務知識，無需儲存任何數據，因為我們直接從客戶的資料倉儲中讀取資料。這種方法允許非技術用戶無縫存取他們的數據，而不會遇到與資料倉儲相關的複雜性。透過作為業務邏輯的單一事實來源，我們確保使用者可以透過我們的生成式人工智慧技術提取智慧見解。這種創新方法無需數據分析師即可實現數據驅動的決策。此外，我們的平台使用戶能夠在沒有程式碼的情況下建立自訂細分，使用自然語言來定義目標受眾並發現隱藏的機會。為了使...
Simon Data
simondata.com
Simon Data 為行銷團隊提供唯一的客戶資料平台 (CDP)，旨在透過更快、更精確的細分和個人化來提高行銷活動績效。 Simon 資料平台是第一個基於 Snowflake 構建的 CDP，使品牌能夠擺脫導致資料難以存取和部署的過時架構。這就是 Tripadvisor、Equinox、捷藍航空、ASOS、Venmo 和許多其他公司依靠 Simon Data 與消費者建立聯繫的原因。西蒙資料平台低程式碼，專為行銷人員使用而設計，將他們轉變為資料科學家。 Simon Data 被評為 2022 年內建最佳工作場所、最佳工作場所認證，並曾 8 次成為 CDP 領域的 G2 領導者。要了解更多信息...
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer 是一個針對小型到大型 B2B 銷售團隊的潛在客戶開發和潛在客戶評分平台。 LeadBoxer 為任何規模的銷售團隊提供了寶貴的見解，讓他們在潛在客戶接觸之前就感興趣什麼。該軟體會自動為網站訪客建立訪客檔案，捕獲他們的線上行為和互動數據，然後根據指定的客戶經理設定的參數為他們分配領先分數。借助 LeadBoxer，銷售團隊能夠追蹤網站訪客、頁面和視訊視圖、文件下載以及衡量流量來源。指定銷售人員可以設定各種潛在客戶屬性（行業、頁面瀏覽量等）的重要性，以影響 LeadBoxer 分配的潛在客戶分數。當潛在客戶準備好獲得資格時，LeadBoxer 會報告並通知負責的銷售人員。相關銷...
RollWorks
rollworks.com
RollWorks 是 NextRoll 的一個部門，為各種規模的雄心勃勃的 B2B 公司提供基於帳戶的平台，以協調其行銷和銷售團隊並自信地增加收入。 RollWorks 平台由機器學習和廣泛的帳戶資料基礎提供支持，可協助您識別目標帳戶，透過數位廣告、網路個人化、電子郵件簽名和銷售自動化吸引他們，最後衡量您的計劃的有效性。對於大大小小的行銷和銷售團隊來說，RollWorks 是一個不可或缺的平台，他們相信以帳戶為基礎的方法就是好的 B2B 行銷。今天就開始造訪 www.rollworks.com。
RevSetter
revsetter.com
RevSetter 是一個尖端的客戶服務和收入平台，建立在獨特的資料模型和洞察引擎之上，可增強全球客戶成功、客戶管理和收入團隊的能力。 RevSetter 可以提高收入導向的團隊的效率 - 從簡化的入職和快速實現價值開始，它可以為 IC、經理和最高管理層進行完全定制，並且能夠為整個收入旅程的行動和工作流程提供支援。我們建立平台是為了因應市場當前的挑戰，同時也滿足全球收入團隊不斷變化的需求。是時候為您的企業提供一整套解決方案，包括自動化工作流程、強大的資料管理、動態客戶旅程、產品使用分析等等，全部都在一個創新解決方案中。
Ortto
ortto.com
Ortto 是一款由人工智慧驅動的行銷自動化軟體，旨在簡化行銷流程並優化成果。它包含旨在增強行銷不同方面的功能，包括電子郵件和簡訊行銷、推播通知、即時聊天、潛在客戶評分等。 Ortto 擁有自己的跨平台人工智慧系統，從而確保無縫的工作流程。其人工智慧功能包括電子郵件主題行建議、電子郵件開啟率預測以及建立推播通知和簡訊期間的內容推薦。 Ortto 還提供自動即時聊天內容，其中軟體根據網站內容、過去的票證和現有說明文件產生回應。 對於更進階的操作，使用者還可以根據自己的資料訓練自訂人工智慧模型。透過這樣做，他們可以提高生成建議的準確性和相關性。 Ortto 背後的目的是透過將人工智慧功能整...
Plumb5
plumb5.com
透過網路、行動裝置、電子郵件和簡訊進行全通路行銷活動。輕鬆使用推播通知和應用程式內訊息傳遞。 Plumb5 是一個即時客戶參與平台，可協助行銷人員透過智慧行銷策略保持用戶參與度並贏回用戶。人工智慧賦能行銷自動化
Transitiv
transitiv.io
我們打造了全球第一個全自動、最佳化、真正開放的多通路行銷平台。
Squirro
squirro.com
Squirro 是一款多功能生成式 AI 工具，專為企業搜尋、洞察和自動化而設計。它採用先進的人工智慧框架檢索增強生成 (RAG) 構建，可提高大型語言模型 (LLM) 生成的響應的準確性。 透過合併外部知識源來支持模型的內部理解，可以實現這種增強。該工具的 SquirroGPT 元件使用語義搜尋來查詢 LLM，從而促進更有效率、更明智的資料檢索過程。 當使用者輸入提示時，SquirroGPT 會搜尋知識庫，包括提取的資料和文件。然後相關資訊被發送到法學碩士，回應在轉發給使用者之前根據知識庫進行驗證。 這確保了每個答案都有證據支持，並且精煉過程減少了不準確的答案。該工具還專門提供對複雜組...
Scal-e
scal-e.com
Scale-e 幫助品牌在正確的時間、透過正確的管道向正確的人傳遞正確的訊息。透過實施 100% 定制的數據集市，可以捕獲所有數據並圍繞統一的配置文件組織它們，以便個性化全渠道交互，並實時提供相關、可靠和可操作的信息。
Session AI
sessionai.com
Session AI 是會話行銷的先驅，這是領先的線上零售商在隱私至上的世界中轉化網站訪客所需的關鍵功能。使用專利的機器學習，Session AI 只需五次點擊即可預測購買意圖，使線上零售商能夠即時為每位訪客提供正確的報價，而無需個人識別資訊或第三方 cookie。了解有關電子商務行銷未來的更多信息，請訪問 www.sessionai.com。
Aislelabs
aislelabs.com
用於客戶身分和存取管理 (CIAM) 的一體化平台，具有可自訂的 Web 註冊表單、自助設定檔管理、社交登入和全功能行銷功能。透過網站、行動應用程式、現場註冊、訪客 WiFi 和任意數量的其他來源在線上和離線獲取用戶。將跨通路的客戶資料整合到一個位置。原生行銷功能，包括電子郵件和簡訊活動、豐富的調查、智慧優惠券和付費媒體廣告。具有人工智慧 (AI) 的深度學習引擎可了解行為並細分使用者以獲得高投資報酬率。專為現代客戶設計的無密碼身分管理和漸進式分析。
Salespanel
salespanel.io
Salespanel 是一款第一方意圖數據分析和客戶旅程追蹤軟體。在目前的客戶追蹤格局中，隨著Universal Analytics的退出以及Google Analytics在多個歐洲國家被禁止，Salespanel對於想要追蹤第一方客戶旅程數據並將其連接到其銷售和行銷系統的B2B企業來說是完美的解決方案。使用 Salespanel 識別、追蹤、鑑定和分析您的銷售線索。
Omeda
omeda.com
Omeda 是一個一體化、全面的行銷技術平台，可用於發展、吸引和獲利您的受眾。 Omeda 由客戶資料平台 (CDP)、電子郵件和行銷自動化、資料和同意管理、訂閱管理和大量整合組成，無需額外工具即可輕鬆大規模建立複雜的受眾成長活動。 Omeda 在受眾關係管理方面擁有 40 多年的經驗。我們每年發送超過 55 億封電子郵件，管理超過 25,000 個品牌和產品，並為客戶清理和管理數百萬筆記錄。
Blueshift
blueshift.com
Blueshift 協助品牌在每次客戶互動中提供相關、互聯的體驗。其用於智慧客戶互動的Smart Hub 平台為品牌提供了完整的工具包，可在整個全通路旅程中無縫地即時提供1:1 體驗，包括即時數據統一、受眾細分、預測智慧、1: 1 個人化、全通路編排與無與倫比的規模。這個靈活、易於使用的平台可以統一來自任何來源的客戶數據，透過可自訂的人工智慧解鎖智能，並使用智慧決策即時啟動跨接觸點的數據。提供以客戶為中心的體驗、增加收入和推動成果的道路從未如此快速。 Blueshift 的智慧客戶參與平台透過統一、通知和啟動數據，在整個全通路旅程中提供相關的互聯體驗。
Zeotap
zeotap.com
Zeotap CDP 是歐洲為歐洲打造的簡單、安全且有影響力的客戶資料平台。 Zeotap CDP 使品牌能夠在現在以及無 Cookie 的未來整合、統一、細分和編排客戶數據，同時將消費者隱私和合規性放在首位。它提供了一個專為行銷人員打造的簡單 UI，可為消費者提供個人化體驗，從而在短短 8 週內改善行銷、銷售和服務方面的業務成果。
mParticle Customer
mparticle.com
mParticle 是最大的獨立客戶資料平台。我們可以輕鬆地在整個產品和客戶生命週期中全面管理客戶資料。我們支援透過 SDK、批次匯入和合作夥伴來源進行無限輸入，以及對 300 多個預先建置整合的無限輸出。我們提供一套資料品質和治理功能，用於管理資料完整性並提供精細的隱私控制以遵守同意狀態。我們使用受眾建立器、無程式碼計算等工具來啟動客戶資料以獲取見解，以及使用 API 以程式方式傳回使用者設定檔資料。 Airbnb、Jack in the Box、JetBlue、NBCUniversal、Overstock 和 Venmo 等公司的團隊使用 mParticle 來提供卓越的客戶體驗，並透過解...
Successeve
successeve.com
Successeve 是一個基於雲端的客戶智慧平台。我們的系列產品在客戶旅程的每個階段提供可操作的評分和分析，以促進銷售、行銷和客戶成功團隊的工作。我們的目標是透過轉換、保留和擴大更多客戶來幫助公司促進成長。 Successeve 產品由三個核心引擎推動：資料集中、分數和自動化操作。
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud 的客戶參與和體驗平台（以前稱為 Netcore Smartech）是一個一站式成長平台，使行銷人員、成長和產品經理能夠跨多個接觸點與客戶進行強有力的對話。在 AI/ML 的支援下，Netcore Cloud 使網站和行動應用品牌能夠推動全通路成長。平台提供： - 透過拼接線上和線下管道的使用者數據，可操作的統一客戶檔案。 - 由機器學習支援的數據分析，有助於透過即時報告和產品分析，在正確的時間自動向正確的用戶群體交付個人化多通路行銷活動。 - 以人工智慧為主導的推薦引擎，讓使用者輕鬆發現相關產品，並進一步個人化使用者旅程每個階段的體驗。 - 一個無程式碼平台，可提高...
BambooBox
bamboobox.ai
BambooBox 幫助成長行銷團隊透過 GTM 動議提高收入。收購、交叉銷售和追加銷售。該平台有 4 個建置模組： 1. 強大的 CDP 引擎攝取、清理、組織、視覺化和分析跨客戶接觸點的資料。 2. AI 驅動的 6-D 評分 確定旅程階段並確定關鍵客戶的優先順序。 3. 下一步最佳行動洞察 在整個買家旅程中接收可行的建議，以提高漏斗速度。 4. 強大的細分和編排 用於多通路行銷活動執行的智慧細分。 Airtel Business、Algonomy、Capillary、DarwinBox、Exotel、Rootstock、Qwickcilver、Mobisy、SupportLogic 和 A...
Lifesight
lifesight.io
讓每一分行銷費用都發揮作用 - 利用您自己的數據和人工智慧支援的測量來做出最佳的行銷決策。不需要數據分析師或科學家。 Lifesight 的平台使現代行銷人員能夠透過掌握客戶資料、減少 ID 遺失、支援個人化自有管道體驗以及實現隱私安全測量來取得更大成果。
RudderStack
rudderstack.com
RudderStack 是領先的倉庫原生 CDP。透過 RudderStack 的端到端平台和靈活、強大的工具，數據團隊可以輕鬆收集、統一和啟動客戶數據，以推動整個業務的成長。超過 30,000 個網站和應用程式運行 RudderStack，包括 Crate & Barrel、Foot Locker、Glassdoor、Stripe、Allbirds 等。 RudderStack 於 2020 年收購 Blendo
Squeezely
squeezely.tech
我們以每個人都可以做到的方式，透過將客戶互動轉化為個人化體驗來幫助企業提高轉換率。 Squeezely CDP 透過三個簡單步驟幫助企業大規模推動個人化： 收集 - 將所有來源的資料收集到一處。轉換 - 將資料轉換為段和動作，例如我們內建的智慧受眾和產品推薦。資本化 - 將在您的網站、電子郵件行銷和廣告活動中提供個人化體驗。優勢 快速整合 - 您將立即啟動並運行 即時數據可用性 - 無滯後 大規模個人化 - 與每個客戶高度相關和自動化的方法 先進的機器學習技術 - 確保最佳性能 出色的支援 - 我們我們隨時幫助您實現目標觀看我們的影片：https://www.youtube.com/chann...
MSIGHTS
msights.com
MSIGHTS 為行銷團隊提供支援超過 17 年，幫助他們的數據更適合報告和分析。我們的平台榮獲 2019 年 MarTech 突破獎「最佳整體行銷活動管理解決方案」獎
NetWise
netwisedata.com
NetWise 是向品牌、機構、平台、銷售和行銷專業人士以及數據科學團隊提供 B2B 受眾數據的領先提供者。我們獨特的 B2B 數據產品可實現真正的多通路行銷，讓您能夠在您想要使用的每個平台的所有行銷管道中瞄準相同的受眾。我們專有的 B2B-to-Consumer ID Graph 意味著您每次都能接觸到同一個人。而且，我們提供了業界最大的受眾範圍。我們的客戶定期與我們合作來產生和啟動自訂細分和受眾。我們是提取情報並使其對您的特定業務和受眾需求有用的專家。沒有其他公司擁有比這更容易獲得的獨特業務數據。 NetWise 使用世界一流的技術和非傳統數據集為其客戶和合作夥伴提供獨特的 B2B 數據產...