客戶數據平台 - 最受歡迎的應用程式 - 法羅群島

NetWise

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NetWise 是向品牌、機構、平台、銷售和行銷專業人士以及數據科學團隊提供 B2B 受眾數據的領先提供者。我們獨特的 B2B 數據產品可實現真正的多通路行銷，讓您能夠在您想要使用的每個平台的所有行銷管道中瞄準相同的受眾。我們專有的 B2B-to-Consumer ID Graph 意味著您每次都能接觸到同一個人。而且，我們提供了業界最大的受眾範圍。我們的客戶定期與我們合作來產生和啟動自訂細分和受眾。我們是提取情報並使其對您的特定業務和受眾需求有用的專家。沒有其他公司擁有比這更容易獲得的獨特業務數據。 NetWise 使用世界一流的技術和非傳統數據集為其客戶和合作夥伴提供獨特的 B2B 數據產...