客戶數據平台 - 最受歡迎的應用程式 - 亞塞拜然

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
客戶資料平台 (CDP) 在統一和集中單一資料庫中的客戶資料方面發揮著至關重要的作用。這些工具為行銷團隊提供了執行成功行銷活動所需的基本見解。 CDP 能夠從各種來源（線上和線下）收集數據，包括網站、行動應用程式和電子郵件平台，從而提供每個客戶的全面概覽。資料檢索後，CDP 使組織能夠預測個人客戶最有效的後續步驟，幫助企業了解如何留住特定客戶。此外，客戶服務團隊可以利用 CDP 來根據每位客戶的獨特需求客製化支援服務。 CDP 中常見與行銷自動化軟體、資料倉儲軟體和其他資料儲存平台的整合功能。
提議新的應用程式
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo 是一個專為線上企業創建的電子郵件行銷平台，具有強大的電子郵件和簡訊行銷自動化功能。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美國公司，為其他公司提供漸進式交付和實驗軟體。 Optimizely 平台技術提供 A/B 測試和多變量測試工具、網站個人化和功能切換功能。公司總部位於加州舊金山，在荷蘭阿姆斯特丹、德國科隆、英國倫敦和澳洲雪梨設有辦公室。
Contlo
contlo.com
向自主生成行銷問好。 Contlo 是一個下一代行銷平台，專為人工智慧第一世界而建置。 由您品牌的人工智慧模型和自主人工智慧代理提供支援。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也寫作 opentext）是一家開發和銷售企業資訊管理 (EIM) 軟體的加拿大公司。OpenText 總部位於加拿大安大略省滑鐵盧，是截至 2014 年加拿大最大的軟體公司，被公認為加拿大百強雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 軟體應用程式為大型公司、政府機構和專業服務公司管理內容或非結構化資料。 OpenText 的產品旨在滿足資訊管理要求，包括管理大量內容、遵守監管要求以及行動和線上體驗管理。OpenText 在全球擁有超過 14,000 名員工，是一家在納斯達克 (OTEX) 上市的上市公司和多倫多...
Skeepers
octoly.com
領先的影響者行銷平台 Octoly 透過大規模連結經過審查的微影響者和消費者，幫助品牌提高知名度、建立信任並促進銷售。品牌利用我們精心策劃的社群創建社交媒體貼文和電子商務評論，以換取優質產品。
Segment
segment.com
Segment.Io, Inc. 提供應用程式介面解決方案。該公司分部門收集、清理和控制客戶數據，並提供數據整合、治理和受眾管理服務。 Segment.Io 為加州的客戶提供服務。
Customer.io
customer.io
使用 Customer.io 觸發電子郵件、推播、簡訊、網路掛鉤等。控制行為數據以個人化客戶溝通並提高參與度。開始免費。
Formaloo
formaloo.com
強大的協作平台，供團隊收集、組織和理解他們的數據。無需程式碼，只需幾分鐘即可從想法到執行！
Piwik PRO
piwik.pro
分析跨網站和應用程式的客戶旅程。 專注於用戶隱私和資料安全的分析套件 - Google Analytics 的完美替代方案。
Splunk
splunk.com
Splunk Inc. 是一家位於加州舊金山的美國科技公司，生產用於透過 Web 式介面搜尋、監控和分析機器產生的資料的軟體。Splunk Enterprise 和 Enterprise Cloud 解決方案擷取、索引和關聯真實資料Splunk 透過識別資料模式、提供指標、診斷問題和提供業務運作情報，使機器資料在整個組織中可存取。 Splunk 是一種用於應用程式管理、安全性和合規性以及業務和 Web 分析的橫向技術。最近，Splunk 也開始為 BizOps 開發機器學習和資料解決方案。
SALESmanago
salesmanago.com
唯一的無程式碼、人工智慧驅動的 CDXP，具有本地建置和整合的超個人化行銷執行管道。
Hightouch
hightouch.io
您的資料倉儲是客戶資料的真實來源。 Hightouch 將此資料同步到您的業務團隊所依賴的工具。
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 是一個數據驅動的行銷自動化平台，為您提供 360 度的客戶視圖，使您能夠透過清理資料、細分受眾和個人化自動化行銷活動來加速銷售並最大限度地保留客戶。將客戶數據轉化為銷售額從未如此簡單。
Planhat
planhat.com
Planhat 是一個美觀、靈活且功能強大的客戶成功平台。客戶 360、健康評分、手冊、客戶入口網站等。
dotdigital
dotdigital.com
了解 dotdigital 的一體化平台如何讓您創建行銷自動化，透過電子郵件、簡訊、社交、推播通知和登陸頁面吸引您的聯絡人。
Lexer
lexer.io
Lexer 客戶資料和體驗平台 (CDXP) 是您洞察驅動行銷、銷售和客戶服務的一體化中心。透過即時維護並可在所有平台上存取的豐富的單一客戶視圖，您可以真正了解並吸引客戶，從而推動利潤成長。 Lexer 的入職、實施和策略諮詢服務將有助於填補您團隊資源的任何空白，以確保 CDXP 順利、成功的採用。客戶資料平台 > 透過業界最簡單的整合之一，Lexer 的 CDP 將輕鬆組合、清理、標準化和豐富您的數據，形成可操作的客戶單一視圖。我們的工具和團隊將透過人工智慧驅動的預測分析、第三方數據豐富和有針對性的客戶調查來幫助提高您的客戶智商。行銷 > Lexer 的行銷解決方案使您能夠快速識別適合您的行...
Solitics
solitics.com
Solitics 是一個創新的客戶參與平台，專門從事訪客活化、客戶參與和最先進的分析套件。該平台使 B2C 品牌能夠自動化、個人化並全面管理其客戶生命週期，實現最雄心勃勃的願景並推動成長。憑藉對快速實施（45 天內上線！）和持續創新的承諾，Solitics 合作夥伴和客戶在轉換、保留和生命週期價值方面見證了出色的成果。多個垂直領域的數百個全球品牌正在利用 Solitics 以創新和個性化的方式即時吸引客戶。
Forest Admin
forestadmin.com
停止建立您的管理面板，我們為您準備了一個 取得管理面板並不一定很耗時。 Forest Admin 無需建立它，而是在幾秒鐘內根據您的資料產生一個管理面板。
Insider
useinsider.com
一個提供個人化、跨通路客戶體驗的平台。 Insider 跨通路連接數據，利用人工智慧預測未來行為，並透過單一平台以最快的速度實現價值個人化體驗。
Catalyst
catalyst.io
客戶成功軟體可協助您集中客戶資料、清楚了解客戶健康狀況並擴展可推動保留和成長的體驗。
Leadspace
leadspace.com
Leadspace 是一家軟體即服務 (SaaS) 資料科學公司，提供 B2B 客戶資料平台。該公司的產品統一了多個資料來源、來自社群媒體、聯絡人資料庫、客戶關係管理系統和行銷自動化平台的第一方和第三方來源。
Totango
totango.com
Totango 是一款客戶成功軟體，可協助企業推動營收成長、減少客戶流失，同時專注於 SaaS 客戶旅程。免費體驗 Totango。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一款全端保留作業系統，可簡化全球 800 多個品牌的客戶互動。該平台使企業能夠透過各種數位管道與用戶建立個人化且有意義的關係。憑藉其全面的工具和解決方案套件，WebEngage 使企業能夠有效地了解、吸引和留住客戶。 - 統一客戶數據：WebEngage 使企業能夠整合來自不同來源的客戶數據，提供即時見解，並允許根據特定客戶屬性和行為對目標活動進行動態微細分。 - 多通路旅程：借助 WebEngage 直覺的拖放工作流程建立器，企業可以無縫設計和自動化多通路客戶旅程，確保跨電子郵件、簡訊、推播通知等管道提供一致且個人化的體驗。 - 有針對性的活動：WebEngage 使企...
Bloomreach
bloomreach.com
專為商業打造的數位體驗平台。 Bloomreach 解決方案將統一客戶和產品資料的力量與人工智慧和預測決策的速度和規模相結合，因此您可以提供在任何管道和每次旅程中都能轉換的神奇體驗。
Tealium
tealium.com
Tealium 是一家總部位於美國的美國公司，於 2008 年在加州聖地牙哥成立，銷售企業標籤管理、API 中心、具有機器學習功能的客戶資料平台以及資料管理產品。
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data 協助企業利用所有客戶資料來提高行銷活動績效、實現營運效率並透過互聯的客戶體驗提升業務價值。客戶資料雲是我們的客戶資料平台解決方案套件，它整合客戶資料、連接統一客戶檔案中的身份、應用隱私，並為行銷、服務、銷售和營運提供基於機器學習的見解和預測，以推動個性化參與和改善客戶獲取、銷售和保留。我們最適合企業和快速發展的公司，因為無論環境如何複雜，我們都能與您現有的技術堆疊無縫集成，同時提供最快的價值實現時間。我們的企業級保障措施可確保資料品質、治理、安全性、隱私合規性和可擴展性，以協助公司管理同意並降低跨品牌和地區的風險。強大且用戶友好的工具將數據、分析和業務用戶聯合起來，...
WayMore
waymore.io
做得更多、贏得時間並取得更好的成果。與您的客戶聯繫。確保您的客戶安全。發展您的業務。發現更多！
Acquia
acquia.com
Acquia 是一家軟體即服務公司，由 Dries Buytaert 和 Jay Batson 共同創立，為開源 Web 內容管理平台 Drupal 提供企業產品、服務和技術支援。
Listrak
listrak.com
Listrak 交付成果。唯一受到 1,000 多家領先零售商和品牌信賴的整合數位行銷平台，適用於電子郵件、簡訊行銷、身分解析、行為觸發和跨通路編排。
RollWorks
rollworks.com
RollWorks 是 NextRoll 的一個部門，為各種規模的雄心勃勃的 B2B 公司提供基於帳戶的平台，以協調其行銷和銷售團隊並自信地增加收入。 RollWorks 平台由機器學習和廣泛的帳戶資料基礎提供支持，可協助您識別目標帳戶，透過數位廣告、網路個人化、電子郵件簽名和銷售自動化吸引他們，最後衡量您的計劃的有效性。對於大大小小的行銷和銷售團隊來說，RollWorks 是一個不可或缺的平台，他們相信以帳戶為基礎的方法就是好的 B2B 行銷。今天就開始造訪 www.rollworks.com。
Ortto
ortto.com
利用 Ortto 的一體化 CRM、電子郵件和行銷平台了解您的客戶並啟動資料驅動的全方位策略。
Plumb5
plumb5.com
透過網路、行動裝置、電子郵件和簡訊進行全通路行銷活動。輕鬆使用推播通知和應用程式內訊息傳遞。 Plumb5 是一個即時客戶參與平台，可協助行銷人員透過智慧行銷策略保持用戶參與度並贏回用戶。人工智慧賦能行銷自動化
Transitiv
transitiv.io
我們打造了全球第一個全自動、最佳化、真正開放的多通路行銷平台。
Squirro
squirro.com
連結點：發現新機會，深入了解客戶、合作夥伴和市場，發現趨勢並為您的銷售團隊提供下一步最佳行動支援。 Squirro 在預先訓練的企業就緒應用程式中即時、自動地提供這些見解。
DinMo
dinmo.com
在 DinMo，我們設想一個企業透過利用數據的力量蓬勃發展的世界。我們的使命是簡化資料存取、消除複雜性並促進數據驅動的文化，使團隊能夠做出明智的決策並促進成長。 DinMo 提供了一個一體化平台，可以簡化業務知識，無需儲存任何數據，因為我們直接從客戶的資料倉儲中讀取資料。這種方法允許非技術用戶無縫存取他們的數據，而不會遇到與資料倉儲相關的複雜性。透過作為業務邏輯的單一事實來源，我們確保使用者可以透過我們的生成式人工智慧技術提取智慧見解。這種創新方法無需數據分析師即可實現數據驅動的決策。此外，我們的平台使用戶能夠在沒有程式碼的情況下建立自訂細分，使用自然語言來定義目標受眾並發現隱藏的機會。為了使...
Session AI
sessionai.com
Session AI 是會話內行銷的先驅，這是領先的線上零售商在隱私至上的世界中轉化網站訪客所需的關鍵功能。使用專利的機器學習，Session AI 只需五次點擊即可預測購買意圖，使線上零售商能夠即時為每位訪客提供正確的報價，而無需個人識別資訊或第三方 cookie。了解有關電子商務行銷未來的更多信息，請訪問 www.sessionai.com。
Pimcore
pimcore.com
深受開發者、代理商和企業的喜愛：Pimcore Platform™ 是一個先進的開源平台，受到全球超過 110,000 家公司的信賴。它為數位資產管理 (DAM)、產品資訊管理 (PIM)、主資料管理 (MDM)、數位體驗管理 (DXP/CMS)、多通路發布 (CDP) 和數位商務。 Pimcore 受到領先產業分析師的認可，並被百事可樂、索尼和奧迪等財富 100 強公司所使用，因其靈活性、100% API 驅動架構、可組合技術、快速上市時間而成為出色的開源替代方案，以及由130 多家解決方案供應商組成的強大的全球合作夥伴網路。請造訪 pimcore.com 以了解更多資訊。
Blueshift
blueshift.com
Blueshift 協助品牌在每次客戶互動中提供相關、互聯的體驗。其用於智慧客戶參與的Smart Hub 平台為品牌提供了完整的工具包，可在整個全通路旅程中無縫地即時提供1:1 體驗，包括即時數據統一、受眾細分、預測智慧、1: 1 個人化、全通路編排與無與倫比的規模。這個靈活、易於使用的平台可以統一來自任何來源的客戶數據，透過可自訂的人工智慧解鎖智能，並使用智慧決策即時啟動跨接觸點的數據。提供以客戶為中心的體驗、增加收入和推動成果的道路從未如此快速。 Blueshift 的智慧客戶參與平台透過統一、通知和啟動數據，在整個全通路旅程中提供相關的互聯體驗。
mParticle Customer
mparticle.com
mParticle 是最大的獨立客戶資料平台。我們可以輕鬆地在整個產品和客戶生命週期中全面管理客戶資料。我們支援透過 SDK、批次匯入和合作夥伴來源進行無限輸入，以及對 300 多個預先建置整合的無限輸出。我們提供一套資料品質和治理功能，用於管理資料完整性並提供精細的隱私控制以遵守同意狀態。我們使用受眾建立器、無程式碼運算等工具來啟動客戶資料以獲取見解，以及使用 API 以程式方式傳回使用者個人資料資料。 Airbnb、Jack in the Box、JetBlue、NBCUniversal、Overstock 和 Venmo 等公司的團隊使用 mParticle 來提供出色的客戶體驗，並透過...
Simon Data
simondata.com
Simon Data 為行銷團隊提供唯一的客戶資料平台 (CDP)，旨在透過更快、更精確的細分和個人化來提高行銷活動績效。 Simon 資料平台是第一個基於 Snowflake 構建的 CDP，使品牌能夠擺脫導致資料難以存取和部署的過時架構。這就是 Tripadvisor、Equinox、捷藍航空、ASOS、Venmo 和許多其他公司依靠 Simon Data 與消費者建立聯繫的原因。西蒙資料平台低程式碼，專為行銷人員使用而設計，將他們轉變為資料科學家。 Simon Data 被評為 2022 年內建最佳工作場所、最佳工作場所認證，並曾 8 次成為 CDP 領域的 G2 領導者。要了解更多信息...
Successeve
successeve.com
Successeve 可協助您在整個生命週期（從註冊到流失）輕鬆管理客戶。
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud 的客戶參與和體驗平台（以前稱為 Netcore Smartech）是一個一站式成長平台，使行銷人員、成長和產品經理能夠跨多個接觸點與客戶進行強有力的對話。在 AI/ML 的支援下，Netcore Cloud 使網站和行動應用品牌能夠推動全通路成長。平台提供： - 透過拼接線上和線下管道的使用者數據，可操作的統一客戶檔案。 - 由機器學習支援的數據分析，有助於透過即時報告和產品分析，在正確的時間自動向正確的用戶群體交付個人化多通路行銷活動。 - 以人工智慧為主導的推薦引擎，讓使用者輕鬆發現相關產品，並進一步個人化使用者旅程每個階段的體驗。 - 一個無程式碼平台，可提高...
RevSetter
revsetter.com
RevSetter 是一個尖端的客戶服務和收入平台，建立在獨特的資料模型和洞察引擎之上，可增強全球客戶成功、客戶管理和收入團隊的能力。 RevSetter 可以提高收入導向的團隊的效率 - 從簡化的入職和快速實現價值開始，它可以為 IC、經理和最高管理層進行完全定制，並能夠為整個收入旅程的行動和工作流程提供支援。我們建立平台是為了因應市場當前的挑戰，同時也滿足全球收入團隊不斷變化的需求。是時候為您的企業提供一整套解決方案，包括自動化工作流程、強大的資料管理、動態客戶旅程、產品使用分析等等，全部都在一個創新解決方案中。
Lifesight
lifesight.io
讓每一分行銷費用都發揮作用 - 利用您自己的數據和人工智慧支援的測量來做出最佳的行銷決策。不需要數據分析師或科學家。 Lifesight 的平台使現代行銷人員能夠透過掌握客戶資料、減少 ID 遺失、支援個人化自有管道體驗以及實現隱私安全測量來取得更大成果。
RudderStack
rudderstack.com
RudderStack 是跨倉庫、網站和應用程式收集、統一和啟動客戶資料的最簡單方法。
Squeezely
squeezely.tech
為每位訪客打造更好的轉換管道和個人化體驗
Census
getcensus.com
將資料從資料倉儲發送到銷售、行銷、財務、支援和營運工具。無需工程支援。
MSIGHTS
msights.com
推動效率、行動和問責制的數據轉換、報告和協作。
Scal-e
scal-e.com
Scale-e 幫助品牌在正確的時間透過正確的管道向正確的人傳遞正確的訊息。透過實施 100% 定制的資料集市，可以捕獲所有資料並圍繞統一的配置文件組織它們，以便個性化全渠道交互並即時提供相關、可靠和可操作的資訊。
NetWise
netwisedata.com
NetWise 是向品牌、機構、平台、銷售和行銷專業人士以及數據科學團隊提供 B2B 受眾數據的領先提供者。我們獨特的 B2B 數據產品可實現真正的多通路行銷，讓您能夠在您想要使用的每個平台的所有行銷管道中瞄準相同的受眾。我們專有的 B2B-to-Consumer ID Graph 意味著您每次都能接觸到同一個人。而且，我們提供了業界最大的受眾範圍。我們的客戶定期與我們合作來產生和啟動自訂細分和受眾。我們是提取情報並使其對您的特定業務和受眾需求有用的專家。沒有其他公司擁有比這更容易獲得的獨特業務數據。 NetWise 使用世界一流的技術和非傳統數據集為其客戶和合作夥伴提供獨特的 B2B 數據產...
Herogi
herogi.com
Herogi 是針對快速移動的大數據進行智慧自動化操作的端到端解決方案。它與第三方服務的無縫整合和內建的複雜事件處理能力為基於技術的解決方案提供了自動化智慧。 Herogi 在事件發生時關注事件數據，然後及時採取行動。其基於事件和有狀態的架構可確保對客戶的即時操作回應。
FLYDE
flyde.io
大多數企業沒有正確利用資料堆疊的力量，這可能導致每年 4-7% 的收入損失。我們建立了 FLYDE SaaS 平台，幫助已經擁有先進技術堆疊（CRM、電子商務平台、行銷自動化軟體、零售追蹤技術、數位行銷活動等）但在兩種情況下仍然經歷痛苦或緊張的消費品牌和零售商：數據分散。公司的資料來源處於孤島狀態並且彼此斷開連接。 FLYDE 是最簡單、最容易存取的客戶資料平台，能夠連接您的所有資料來源，並提供客戶控制面板，其中包含 360 度客戶群詳細視圖，您可以即時採取行動。透過上個世紀的系統進行的預測。在許多情況下，即使資料來源之間有良好的連接，企業也會透過上世紀的系統零星地部署預測模型。 FLYDE ...
Custobar
custobar.com
您的客戶是個人。就這樣對待他們。 Custobar 讓您可以全面了解每位客戶以及他們如何與您的企業互動 - 透過他們與您見面的所有管道。我們收集您的所有客戶交易數據，並使其易於理解且可操作。
Castled.io
castled.io
使用安全鎖定在伺服器中的客戶資料創建複雜的客戶旅程和個人化參與活動。
Aislelabs
aislelabs.com
用於客戶身分和存取管理 (CIAM) 的一體化平台，具有可自訂的 Web 註冊表單、自助設定檔管理、社交登入和全功能行銷功能。透過網站、行動應用程式、現場註冊、訪客 WiFi 和任意數量的其他來源在線上和離線獲取用戶。將跨通路的客戶資料整合到一個位置。原生行銷功能，包括電子郵件和簡訊活動、豐富的調查、智慧優惠券和付費媒體廣告。具有人工智慧 (AI) 的深度學習引擎可了解行為並細分使用者以獲得高投資報酬率。專為現代客戶設計的無密碼身分管理和漸進式分析。
Splio
splio.com
Splio是一個結合了行銷自動化和忠誠度行銷的全通路行銷平台。 Splio 讓行銷人員能夠在線上和線下管理其基於交易和關係的忠誠度計劃，並根據客戶知識協調強大的行銷活動。全球有超過 500 個品牌每天使用 Splio，包括 The Kooples、Kusmi Tea、Givenchy、Le Slip Français、Caudalie、Degrenne、Intersport、Longchamp、Lindt、Air China 和 Cache Cache。
Salespanel
salespanel.io
Salespanel 是一款第一方意圖數據分析和客戶旅程追蹤軟體。在目前的客戶追蹤格局中，隨著Universal Analytics的退出以及Google Analytics在多個歐洲國家被禁止，Salespanel對於想要追蹤第一方客戶旅程數據並將其連接到其銷售和行銷系統的B2B企業來說是完美的解決方案。使用 Salespanel 識別、追蹤、鑑定和分析您的銷售線索。
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP 是一個無程式碼客戶資料平台，可協助電子商務、SaaS、B2B 和代理商行銷人員追蹤、識別、細分、同步和分析其客戶資料。此平台可協助行銷人員跨通路編排個人化行銷活動，而無需依賴開發人員。追蹤並合併您想要從網站、應用程式、CRM、電子郵件、服務和線下管道獲取的客戶資料。透過身分解析，您可以跨平台映射匿名使用者及其活動，並獲得 360 度的客戶視圖。創建量身定制的客戶群，以觸發跨渠道的及時訊息。您可以將此客戶資料與您現有的行銷工具（例如 Google Analytics、Google Adwords、Mixpanel、Kissmetrics、Segment、Sale...