客戶倡議軟體 - 最受歡迎的應用程式

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客戶倡導軟體，也稱為倡導行銷或推薦行銷軟體，使企業能夠利用客戶的支持，透過口碑宣傳其訊息、內容或產品。這些工具透過促進收集可用於潛在客戶的推薦和推薦，在幫助公司的行銷、銷售和成功團隊方面發揮著至關重要的作用。熱情的客戶倡導者願意分享他們的產品和服務體驗的軼事證據，而客戶倡導軟體程式簡化了這個共享過程。此外，該軟體還可以作為催化劑，鼓勵公司積極參與產品測試、提供有價值的回饋並分享值得注意的更新。
提議新的應用程式
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate是一款雲端會員管理軟體，幫助企業建立和管理會員及推薦計劃，並提供多種整合和績效追蹤工具。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye是一個在線聲譽管理平台，幫助企業管理客戶反饋，加強社交媒體存在，並提高業務可見性。
Yotpo
yotpo.com
Yotpo是一個電子商務營銷平台，幫助品牌透過忠誠度、SMS和電子郵件行銷、評論等方式加強與消費者的關係。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr是一個雲端客戶服務平台，透過AI支援多渠道的客戶互動及分析，提升客戶和代理的體驗。
BrandChamp
brandchamp.io
BrandChamp是一個幫助企業管理品牌大使計劃的應用，提供影響者追蹤、內容管理和數據分析工具。
Rewardful
rewardful.com
Rewardful 是一個供SaaS公司設置會員和推薦計劃的工具，支持Stripe和Paddle，幫助管理佣金和追蹤轉介。
GrowthHero
growthhero.io
Growthero是一款提供會員、影響者和推薦營銷的綜合平台，適合各種企業，有助於管理和優化推廣計劃。
Haiilo
haiilo.com
Haiilo是一款員工通信平台，目的是提升員工參與度和生產力，並簡化內部溝通。
Referrizer
referrizer.com
推薦器是一個營銷自動化平台，幫助企業管理推薦活動，跟踪性能，提升客戶參與及獲得更多客戶。
Roster
getroster.com
Roster 是一款幫助公司將熱心顧客轉換為品牌大使的應用，提升品牌知名度並增加銷售收入。
Referral Factory
referral-factory.com
推薦工廠是一款能幫助企業建立、追蹤和管理推薦及聯盟計劃的軟體，支援無代碼自定義及多種工具整合。
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd 是一個幫助品牌在自己條件下透過影響者商店增加收入的應用程式，允許創作者DIY產品組合並賺取佣金。
FirstPromoter
firstpromoter.com
FirstPromoter是一個會員和推薦追踪平台，幫助企業輕鬆管理其會員計劃及佣金，並分析營銷活動成效。
Smile.io
smile.io
Smile.io是全球最大的忠誠度平台，幫助電商品牌建立可定制的獎勵計劃，提升客戶忠誠度和參與度。
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence 是一個客戶聲音平台，能自動生成案例研究、見證和統計數據，以提高產品價值的證明，供 GTM 團隊使用。
NiceJob
nicejob.com
NiceJob是一款自動化的聲譽營銷平台，幫助企業收集客戶評論，提升在線形象並增加銷售。
SpotlerUK
spotler.co.uk
SpotlerUK是一款B2B市場營銷軟體，幫助企業追蹤用戶行為，轉化訪客，並優化營銷活動。
LinkMink
linkmink.com
LinkMink 是一款讓企業透過 Stripe 的支付連結來追蹤推薦的應用程式，無需伺服器或程式碼，5 分鐘即可完成設置。
GrowSurf
growsurf.com
GrowSurf是一個推薦軟體，幫助企業管理和優化推薦計劃，以促進用戶增長和提高客戶參與度。
Ambassador
getambassador.com
大使是一款自動化推薦營銷平台，簡化了管理、追蹤和獎勵客戶及聯盟的過程。
Affilae
affilae.com
Affilae是一個會員平台，幫助企業管理和優化其會員計劃，提供實時跟踪、佣金管理和自定義報告功能。
Talkable
talkable.com
Talkable 是一個幫助電商品牌通過推薦和忠誠度計劃獲取及保留高價值客戶的營銷工具。
Upland Adestra
uplandsoftware.com
高地Adestra是一款電子郵件自動化軟件，提供個性化內容以促進參與和轉換，適用於全球品牌的市場營銷需求。
Reditus
getreditus.com
Reditus是一款為B2B SaaS公司提供的會員管理工具，幫助招募新會員並簡化佣金跟踪。
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch是一款推薦與忠誠行銷軟體，幫助企業獎勵用戶，建立忠誠社群，並提升收入，支持多種自訂化的獎勵計劃。
CustomerGauge
customergauge.com
CustomerGauge是一款客戶體驗管理平台，自動收集帳戶反饋並分析收入數據，幫助企業改善客戶關係及降低流失率。
Referral Rocket
referralrocket.io
推薦火箭是一個幫助企業啟動和管理推薦計劃的平台，旨在提高客戶滿意度和獲取新客戶。
Harviist
harviist.com
Harviist是一個簡單且經濟實惠的平台，幫助企業創建和追蹤客戶推薦活動，促進真實的口碑行銷。
Loyoly.io
loyoly.io
Loyoly.io 提供個性化的品牌大使平台，讓用戶透過任務和獎勵系統參與品牌推廣，增強品牌與消費者之間的連結。
Annex Cloud
annexcloud.com
附件雲是一個客戶忠誠度平台，幫助企業透過數據分析和個性化互動增強客戶參與和忠誠度。
Perkville
perkville.com
珀克維爾是一個忠誠度和獎勵管理平台，幫助企業增強客戶保留和推薦，支持自定義計劃和積分管理。
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder是一個品牌大使管理平台，幫助企業整合和激勵品牌大使，提高參與度並增強市場影響力。
Friendbuy
friendbuy.com
Friendbuy是一款推薦營銷軟件，幫助企業建立和優化推薦計劃，提供獎勵機制和數據分析，提高轉介效率。
MouthPublicity.io
mouthpublicity.io
MouthPublicity.io 是一個簡單有效的工具，幫助企業和個人品牌自動啟動、管理和追蹤口碑行銷活動，轉化顧客為推廣團隊。
LoyalAs
loyalas.com
LoyalAs 是一款簡易的推薦計劃工具，可追蹤推薦連結及獲得的積分，並幫助用戶了解最佳推薦客戶。
LeadFellow
leadfellow.com
LeadFellow 是一款專注於個人推薦的轉介行銷應用程式，幫助 B2B 企業創造新收入，實現零初始成本的商業擴展。
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala 是一個整合顧客忠誠計劃、顧客回饋和推薦系統的平台，旨在提高顧客保留率和擴大客戶基礎。
Influence.io
influence.io
Influence.io 是一個電子商務應用程式，可以幫助品牌建立個性化的忠誠和推薦計畫，通過賺取積分來獎勵顧客。
Partnero
partnero.com
合作夥伴是一款用於SaaS和電子商務的合作夥伴管理平台，提供會員和推薦計劃的創建、跟踪和分析工具。
OneLocal
onelocal.com
OneLocal是一個集中式平台，提供本地業務管理工具，幫助用戶簡化操作，提高可見性並促進客戶聯繫。
Kickbooster
kickbooster.me
Kickbooster是一款幫助創作者通過會員營銷和推薦跟蹤提升眾籌活動的工具，簡化了推薦管理和增加項目曝光度的過程。
Base AI
base.ai
Base是一個B2B客戶行銷與倡導自動化平台，利用AI幫助行銷人員簡化互動、生成客戶推薦與獲取洞見。
Synup
synup.com
Synup是一款幫助企業管理在線形象的工具，通過更新業務信息、監控評價及維護社交媒體平台提高本地SEO排名。
ReferralCandy
referralcandy.com
ReferralCandy 是一款幫助企業透過客戶推薦推動銷售的應用，能自動管理推薦流程和獎勵。
Herdify
herdify.com
Herdify 是一家行為分析公司，旨在檢測圍繞品牌形成的社群。從這個意義上說，社群並不意味著社群媒體粉絲、忠誠度計畫或 CRM 數據。它指的是人們居住的現實世界社區（街道、城鎮和城市）。它曾經是關於個人的——我們認為看起來相同的人，行為也相同。我們以同樣的方式向他們行銷，就像我們的競爭對手一樣。當今最成功的品牌（例如 Huel、Gymshark 和 Airbnb）都專注於其社群。透過 Herdify 的 AI 技術，偵測和監控您的社區，並像當今最成功的行銷人員一樣進行策略性成長。
Genius Referrals
geniusreferrals.com
Genius Referrals 可以自動化您的推薦流程，創建品牌擁護者，並幫助您以更少的時間、成本和麻煩來發展業務。它與您已經使用的平台集成，自動執行耗時且令人沮喪的推薦流程，並將您的客戶轉變為品牌擁護者。我們利用尖端的自動化技術來釋放推薦行銷的不可思議的力量，圍繞您的品牌引起轟動，並將滿意的客戶轉變為直言不諱的品牌擁護者。 Genius Referrals 最適合需要更多動態解決方案和推薦計畫流程自動化的品牌。我們為 B2B、B2C、SaaS、零售和企業提供端到端解決方案。
Retainful
retainful.com
恢復廢棄的購物車，贏回客戶，並透過更好的電子郵件行銷推動重複銷售。輕鬆發送具有吸引力和轉換率的電子郵件。
ReferIn
referin.com
ReferIn 是一種進入市場的工具，使銷售團隊能夠透過熱情地向客戶介紹（而不是依賴低轉換率的冷外展）來建立管道。 ReferIn 辨識出在您的高階主管、投資者、顧問和員工網絡中進行熱情介紹的所有機會。這通常會釋放您的 SDR/銷售團隊可能缺少的數百萬美元的管道，現在只需點擊幾下即可執行！
InviteReferrals
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InviteReferrals 是最好的推薦軟體，易於設定且價格實惠。 InviteReferrals 受到超過10,000 家企業和小型企業的信任，包括Microsoft、Motorola、Foursquare、Dominos、Cola-cola、American Express、Sky、Mozilla 等幾個名字& 自2009 年以來一直在開展活動特點-無限推薦-GDPR合規性-支付管理-錢包整合 -多種行銷活動 -2 種方式滿足 -模板支援 -自訂要求 -多語言 45+ -API 支持
Referral Rock
referralrock.com
透過與您的業務協同工作的一流推薦行銷軟體來吸引更多客戶。自動化詢問、培育多種股票、調整激勵措施、轉換為銷售，然後重複進行病毒式自我回饋推薦計畫。為任何企業（不僅僅是電子商務）運行推薦朋友、影響者和合作夥伴計劃，並透過適合您業務的推薦計劃軟體最大限度地提高您的口碑推薦。您的品牌、您的聲音、您的激勵結構和您的獎勵都與您的系統和業務流程整合。我們的目標是，您不是每天都在我們的平台上，您的口碑會自動運行，這樣您就可以放鬆身心，看著您的推薦滾滾而來。的錯誤透過內建最佳實踐和即時審核進行行銷，以確保您的計劃發揮其潛力。
Prefinery
prefinery.com
Prefinery 是一個病毒式客戶獲取平台，用於產品發布和口碑推薦計畫。
Get The Referral
getthereferral.com
GetTheReferral 是一個基於應用程式的 SaaS 推薦平台，它結合了溝通、專案管理和參與工具，可推動高品質的推薦。 GTR 將管理客戶線索和通訊的整合儀表板與引人入勝的品牌行動應用程式相結合，使客戶能夠更輕鬆地積極推薦並快速獲得他們的努力獎勵。
Aklamio
aklamio.com
Aklamio 的客戶激勵平台使品牌能夠透過獲取新客戶、留住現有客戶並將他們轉變為品牌擁護者來實現成長。世界各地的企業都使用我們完全託管的平台，為客戶生命週期的任何選定時刻提供多種不同類型的激勵措施（現金、代金券、二氧化碳抵銷）。我們的模組可用於推薦、獲取、追加銷售以及保留和忠誠度計劃。它們可以在不中斷業務的情況下以 0 設定成本實施。 Aklamio 設定簡單、靈活且可自訂，為品牌提供了新的成長管道，讓他們可以輕鬆地將其添加到行銷組合中。 Aklamio 成立於 2011 年，已成為激勵行銷領域的市場領導者，並與 300 多個國際品牌合作。該公司在柏林、倫敦和馬德里設有辦事處，是德國發展速度第二快的科技公司。
Extole
extole.com
零售和金融服務公司使用 Extole 將客戶轉變為擁護者。我們的企業平台和專家團隊創建參與、倡議和推薦計劃，以便品牌能夠利用客戶聯繫、分享和推薦的力量來提高利潤。透過 Extole，行銷人員可以吸引數千名支持者，擴大口碑以獲取新客戶，並利用他們最大的競爭優勢：客戶來提高品牌忠誠度。
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與其他廣告相比，更多的消費者相信朋友推薦的品牌。這就是為什麼提及我的核心理念是每個品牌都應該先考慮宣傳。透過專注於客戶喜愛，您將建立一個快速成長的品牌粉絲群，他們會花更多的錢、經常回來並帶上他們的朋友。與簡單的建議小部件不同，我們將推薦視為一門科學。在第一方數據和機器學習的支持下，我們的平台將推薦行銷轉變為高效的多通路獲取策略，從而提高整個行銷組合的投資報酬率。數字不言而喻。自 2013 年以來，我們已為 Puma、ASOS、Pret a Manger、Charlotte Tilbury 和 Ted Baker 等 500 多個以客戶為中心的品牌提供了 550 萬次推薦和 15 億美元的收入。準備好利用品牌粉絲的指數級力量了嗎？請造訪提及-me.com/talk-to-sales。
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