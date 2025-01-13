客戶倡議軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 皮特肯群島

Referral Factory

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即插即用軟體，用於建立和追蹤您自己的推薦計劃或聯盟計劃。被全球行銷人員評選為第一名。唯一獲得HubSpot官方認證的推薦軟體。 使用 Referral Factory 的拖放活動建立器，在幾天而不是幾週內建立您的計劃。 Referral Factory 提供高級白標定制，無需編寫任何程式碼！創建推薦計劃、聯盟計劃、大使計劃、推薦贏得比賽等等！ * 存取 100 多個由行銷專家設計的可編輯推薦計畫範本。 * 與 HubSpot、Stripe、Salesforce、Pipedrive、Intercom、Zoho、Zapier 等整合。 * Referral Factory 還提供 webhook 功能、進階 API 和多個 Zapier 觸發器，幫助您將新推薦直接納入您已使用的工作流程。 * 用於宣傳您的推薦計劃的小部件、彈出視窗、嵌入內容和頁面。 * 獲得 200 多項推薦獎勵和激勵。優惠券、數位現金卡、捐贈、自行發行、透過 zapier 進行獎勵等等。 * 先進的推薦分析，讓您可以即時追蹤推薦計畫的投資報酬率。 * 完全符合 GDPR。由於可以選擇支付額外費用來託管您自己的數據，因此此功能特別受那些希望避免透過合規性允許其他供應商託管其客戶資料的企業公司的歡迎。 價格範圍從每月 95 美元到 1400 美元不等，因此有適合所有類型企業的計劃。所有計劃都可以獲得 24/7 的聊天和視訊支援。所有計劃均免費加入，這意味著 Referral Factory 的支援團隊將幫助您建立推薦計劃、進行推廣，並將其與您已使用的業務工具整合。 Referral Factory 已被 Influencer Marketing Hub 和 Growth Marketing Pro 列為排名第一的推薦軟體。 2023 年為我們的客戶產生了超過 30 萬次推薦！