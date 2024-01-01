客戶倡議軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 格陵蘭

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客戶倡導軟體，也稱為倡導行銷或推薦行銷軟體，使企業能夠利用客戶的支持，透過口碑宣傳其訊息、內容或產品。這些工具透過促進收集可用於潛在客戶的推薦和推薦，在幫助公司的行銷、銷售和成功團隊方面發揮著至關重要的作用。熱情的客戶倡導者願意分享他們的產品和服務體驗的軼事證據，而客戶倡導軟體程式簡化了這個共享過程。此外，該軟體還可以作為催化劑，鼓勵公司積極參與產品測試、提供有價值的回饋並分享值得注意的更新。
提議新的應用程式
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate 將滿足您所有的聯盟行銷和推薦行銷需求。將 Tapfiliate 與 Shopify、WooCommerce 和 30 多個其他整合同步。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye 是當地品牌和多地點企業的頂級聲譽管理和數位客戶體驗平台。超過 100,000 家企業利用 Birdeye 的人工智慧平台與客戶無縫互動、提高忠誠度並在當地市場脫穎而出。
BrandChamp
brandchamp.io
透過 BrandChamp，將您的客戶轉變為品牌擁護者。 BrandChamp 前所未有地簡化了品牌宣傳計劃的啟動和管理。與成長最快的品牌一起透過成功的宣傳活動來提高推薦銷售並激勵用戶生成內容。我們的一體化平台與頂級電子商務解決方案、社交媒體平台和市場無縫整合。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 * 使客戶能夠在他們喜歡的管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 * 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 * 為主管提供有意義且可行的見解，以推動成長和卓越營運 * 透過可在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心洞察，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
Yotpo
yotpo.com
Yotpo 的電子商務保留行銷平台可協助各種規模的品牌加強與消費者的關係。 Yotpo 憑藉統一的、數據驅動的忠誠度、簡訊和電子郵件行銷、評論、訂閱等解決方案，幫助品牌提供致勝、有凝聚力的客戶體驗，推動電子商務成長。 Yotpo 是福布斯雲端 100 大公司，在全球設有辦事處，包括美國、加拿大、以色列、英國、保加利亞和澳洲。
Rewardful
rewardful.com
將您最大的粉絲變成您最好的行銷人員。 Rewardful 是 SaaS 公司透過 Stripe & Paddle 設定聯盟行銷和推薦計畫的簡單方式。只需連接您的帳戶，讓我們為您追蹤推薦、折扣和佣金！
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero 是一款功能強大的聯盟行銷、影響者和推薦行銷軟體，集一體。起價只需 49 美元下午，GrowthHero 隨您擴展！完全靈活的工具助您成功： - 白標合作夥伴門戶，完全自定義，無需代碼- 共享可自定義的跟踪URL 和/或折扣代碼- 通過Stripe、API、Zapier、Shopify 應用程序、BigCommerce 應用程序集成- 適合任何業務類型 -市場領先的 API/ Zapier 連接，進一步客製化和自動化 - 卓越的價值。不要為 3 個獨立的合作夥伴軟體平台支付過多費用# 聯盟行銷軟體 - 招募聯盟成員。讓聯盟公司透過 Marketplace Listings ...
Haiilo
haiilo.com
Haiilo 是領先的員工溝通平台，可協助您的員工透過溝通和社群實現目標。 前身為 COYO（德國）、Smarp（芬蘭）和 Jubiwee（法國）
GrowSurf
growsurf.com
每晚一夜之間發展您的業務。 GrowSurf 是科技新創公司推薦的軟體。我們的客戶看到 300-1000% 的投資回報率 + 9-40% 的月度成長。
Talkable
talkable.com
很棒的推薦行銷計劃 ✅ 適用於線上商店、本地企業和 B2B 服務。增長行銷的客戶忠誠度計劃。易於啟動、測試和優化！獎勵您的客戶！
Smile.io
smile.io
Smile.io 是全球最大的忠誠度平台，提供易於使用的獎勵計劃，幫助擴大電子商務品牌規模，將一次性銷售轉化為回頭客、忠誠客戶。超過 100,000 個品牌使用微笑積分、推薦和 VIP 計劃來最大限度地提高收購力度，並將交易性購買轉化為熱情的品牌擁護者，讓他們情不自禁地一次又一次地回來。只需點擊幾下，您就可以啟動精美且可自訂的獎勵計劃。此外，Smile.io 允許您獎勵客戶的各種行為，包括社交媒體分享、產品評論等。 Smile 應用程式的數量也在增加，包括 MailChimp 和 Klaviyo。這些應用程式可讓您將程式連接到您已經使用的工具。 Smile.io 可在以下應用程式商店使用：Sh...
NiceJob
nicejob.com
NiceJob 幫助優秀的企業獲得應有的聲譽、獲得最高評價並贏得更多銷售。它是一個聲譽行銷平台，旨在透過吸引更多潛在客戶和完成更多銷售來幫助您的企業發展。 NiceJob 透過自動化收集客戶評論和推薦的過程來實現這一點，並在所有行銷管道中利用它們來提高轉換率、減少客戶擔憂並幫助您的企業獲得最高評價。 * 領先的聲譽行銷平台。 * 輕鬆成為頂級企業並贏得更多銷售。 * 受到超過 7000 家企業的評級和信任。 將 Convert 網站新增至任何 NiceJob 計畫。轉換網站保證比您現有網站的銷售額增加至少 10%，確保您的網站收回成本。 有了 NiceJob，如果您是水管工、女傭、律師...
Roster
getroster.com
每個人都有影響力，最好的品牌使用 Roster 來利用它。借助 Roster，公司可以將熱情的客戶轉變為品牌大使，從而提高社交媒體上的知名度、推動評論等行銷活動並增加收入。 Roster 的綜合工具集可協助公司：(1) 招募、參與和獎勵社群 (2) 提高品牌知名度 (3) 利用使用者產生的內容 (4) 增加口碑收入
Referrizer
referrizer.com
世界上最先進的行銷自動化平台，為您的本地業務提供支援。透過我們的免費試用帳戶獲得更多客戶、最大限度地提高推薦並提高您的客戶保留率。與當地企業主合作，發現大量優質應用程式和預先建置的集成，以進一步提高績效。免費註冊（無需信用卡）。
FirstPromoter
firstpromoter.com
SaaS 的聯盟行銷和推薦追蹤。 在幾分鐘內啟動您自己的聯盟行銷和推薦計劃。與 Stripe、Paddle、Recurly、Braintree、Chargebee 或我們的 API 快速整合。
Referral Factory
referral-factory.com
即插即用軟體，用於建立和追蹤您自己的推薦計劃或聯盟計劃。被全球行銷人員評選為第一名。唯一獲得HubSpot官方認證的推薦軟體。 使用 Referral Factory 的拖放活動建立器，在幾天而不是幾週內建立您的計劃。 Referral Factory 提供高級白標定制，無需編寫任何程式碼！創建推薦計劃、聯盟計劃、大使計劃、推薦贏得比賽等等！ * 存取 100 多個由行銷專家設計的可編輯推薦計畫範本。 * 與 HubSpot、Stripe、Salesforce、Pipedrive、Intercom、Zoho、Zapier 等整合。 * Referral Factory 還提供 webhook...
LoudCrowd
loudcrowd.com
行銷就是實驗。數位行銷策略的下一個偉大實驗是利用用戶生成的內容（UGC）來擴大受眾群體、增強受眾參與度並增加收入。 LoudCrowd 會發生這種情況。 LoudCrowd 與全球成長最快的品牌合作，支持用戶生成內容的成長策略。該平台透過衡量 UGC 價值的工具實現以客戶為主導的成長，組織和自動化客戶參與，並為產生有價值的 UGC 的客戶創造獎勵。 LoudCrowd 是一款社交 CRM，可透過社群媒體（歷史上參與人數最多的受眾）與客戶和粉絲直接聯繫，您可以在其中組織社交標籤、建立精選內容庫並細分 UGC 成長計畫。無論是專注於傳播運動、提高客戶忠誠度還是擴大粉絲群，任何組織都有一個 UGC ...
SpotlerUK
spotler.co.uk
完整的 B2B 入站和出站行銷軟體。確保您的行銷和銷售團隊從網站流量中獲得更多線索，將更多訪客轉化為 MQL，並進行完整的行銷活動。
LinkMink
linkmink.com
增加您的 SaaS 收入 無需伺服器或代碼。使用 Stripe 付款連結的公司可以透過我們的複製貼上整合在 5 分鐘內開始追蹤推薦！
ReferralCandy
referralcandy.com
想像一下您自己的客戶幫助您推動新的銷售！客戶推薦是病毒式行銷和業務蓬勃發展的關鍵。透過 ReferralCandy，將這種令人難以置信的同行影響力帶入您自己的商店。
Upland Adestra
uplandsoftware.com
激發參與度的電子郵件自動化軟體。 透過可推動轉換的個人化內容吸引您的電子郵件受眾。 Upland Adestra 是全球領先的第一人稱行銷電子郵件和生命週期行銷解決方案提供商，為全球和成長型品牌提供服務。
Affilae
affilae.com
Affilae 是一個聯盟平台，使廣告商、網路和買家能夠創建自己的專用且安全的聯盟網路。
Friendbuy
friendbuy.com
高成長品牌可以透過 Friendbuy 從每位客戶身上獲得更多收益。憑藉一流的推薦和忠誠度計劃，品牌可以透過推薦實現至少 5-10% 的銷售額，生命週期價值提高 4 倍。 Friendbuy 與 Casper、AWAY 和 Dollar Shave Club 等 DTC 品牌以及沃爾瑪、迪士尼和雀巢等財富 100 強公司合作。此外，Friendbuy 與您的技術堆疊無縫集成，因此您可以將推薦和忠誠度無縫地融入您的客戶旅程中。
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence 是一個客戶語音平台，可自動為 GTM 團隊進行社交證明，在幾分鐘內產生經過驗證的案例研究、推薦和統計資料。透過調查和第三方評論，UserEvidence 不斷捕獲整個客戶旅程中的回饋，並建立一個客戶故事庫來證明您的產品的價值。 Pendo、Workato、Gong、Jasper.ai 和 Ramp 等改變遊戲規則的 B2B 公司依靠 UserEvidence 大規模創建真實的客戶故事。
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch 是一款先進的推薦和忠誠度行銷軟體，無論您的客戶在哪裡露營，無論是在您的行動或網路應用程式內還是外，都可以吸引他們。一些世界上最具創新性和知名的品牌使用 SaaSquatch 來獎勵他們的擁護者、建立忠誠的社群並加速收入成長。 SaaSquatch 可以靈活地處理最先進的忠誠度和推薦計劃，讓您可以獎勵您選擇的任何行為的擁護者，然後讓他們透過推薦來幫助擴大您的客戶群。我們的獎勵引擎可讓您設定獨特的賺取條件、創建獎勵等級並提供各種不同的獎勵來創建完美的客製化計劃。此外，本機整合、企業級安全性、詐欺偵測和多語言支援提供了與您一起擴展的強大功能和可擴充性。利用您現有的客戶資料來進行...
CustomerGauge
customergauge.com
帳戶體驗軟體會自動捕獲帳戶回饋（包括非調查數據）並將其實時分發給一線經理，以幫助他們減少客戶流失、推動追加銷售並透過基於推薦人的推薦來完成新業務。
Referral Rocket
referralrocket.io
Referral Rocket 為企業提供了一個啟動和管理高效推薦計畫活動的平台。我們用戶友善的平台使企業能夠挖掘客戶擁護的巨大潛力，推動指數級成長並增加客戶獲取。
Harviist
harviist.com
在 Harviist，我們相信，為了消除噪音，有效行銷的未來在於真實、有機和值得信賴的推薦。為了利用客戶推薦的力量，我們創建了一個簡單且經濟實惠的插件平台，您只需點擊幾下即可建立和追蹤推薦活動。 83% 的潛在客戶相信朋友和家人的推薦，推薦客戶的保留率高出 37%（尼爾森）。客戶推薦行銷透過提供使客戶更容易談論您的產品或服務的管道和活動來促進和鼓勵這些點對點推薦
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder 是一個端到端的企業創作者管理平台，適用於希望將大使、影響者和附屬機構集中在一個屋簷下的行銷團隊。 Benefit Cosmetics、Kendra Scott、goPuff 和 Live Nation 等以消費者為中心的品牌都使用 SocialLadder 透過客戶進行行銷，並將其轉化為成長動力，激活社群來創建內容並提高轉換率。 SocialLadder 技術可讓您簡化溝通、分配數位和現實世界的任務、監控參與度，並獎勵幫助推廣您的品牌的成功大使。您的大使是為成功而準備的，同時讓您專注於整體成長策略，而不是花時間管理日常事務。 SocialLadder 擁有您的品牌所需...
Ambassador
getambassador.com
大使使行銷人員能夠利用口碑的力量來增加客戶、推薦和收入。他們的行銷人員友善軟體簡化了推薦行銷，自動化了註冊、追蹤、獎勵和管理客戶、附屬機構、影響者和合作夥伴的過程。全球的消費品牌和 B2B 公司正在利用大使的開創性軟體快速實施、擴展和優化他們的推薦行銷計劃、合作夥伴和聯盟計劃以及影響者活動。
Reditus
getreditus.com
Reditus 是 B2B SaaS 公司的會員管理工具。它幫助公司透過其市場招募新的附屬機構，幫助他們在自己的人脈之外發展。他們的 USP 是乾淨的用戶介面、即時聊天支援以及他們吸收客戶反饋的方式。該公司是由前任客戶成功主管創建的，他們對如何開展業務非常清楚；他們肯定希望人們從他們的產品中獲得價值，並將幫助您實現這一目標。他們提供免費計劃，當您購買高級套餐時，您將根據他們定義的定價方式很快獲得投資回報。這是 SaaS 公司啟動聯盟計畫的好方法，無需高昂的前期成本。公司位於荷蘭烏特勒支（符合GDPR），成立於2020年。
MouthPublicity.io
mouthpublicity.io
MouthPublicity.io 是一個簡單且有效的工具，可協助企業、個人品牌或任何人在 Auto Pilot 上發起、管理和追蹤口碑行銷活動。它有助於將客戶轉變為口碑行銷團隊並顯著提高品牌知名度。
LoyalAs
loyalas.com
只需幾分鐘即可設定推薦計劃。自動追蹤推薦和積分。無限推薦 LoyalAs 為每個客戶建立一個自訂推薦連結。透過我們的自動電子郵件與客戶分享並尋求推薦。收到的推薦沒有限制。尋找客戶擁護者我們追蹤客戶分享的推薦連結以及回覆者。您將知道誰為您提供了最好的推薦，並輕鬆找到客戶支持者。追蹤獲得的積分 我們追蹤當前客戶和推薦客戶獲得的積分。您可以設定信用金額以及申請的時間和地點
LeadFellow
leadfellow.com
LeadFellow 透過專注於個人推薦的推薦行銷為 B2B 企業帶來新的收入。以零初始成本擴展您的業務，或靠推薦謀生。
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala 不僅僅是一個忠誠度和評論平台。它是一套完整的客戶保留套件，結合了忠誠度計劃、客戶回饋和創新的推薦系統。深入吸引客戶，鼓勵回頭客，並輕鬆擴大您的客戶群。
Influence.io
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Influence.io 是電子商務品牌透過創建個人化忠誠度和推薦計劃來發展業務的理想即插即用解決方案。借助這種面向未來的工具，客戶可以透過完成下訂單等操作來賺取積分，然後可以兌換獨家福利。透過引入 VIP 等級，您可以獎勵最忠實的客戶，同時推薦計劃可以吸引新客戶。此外，您可以識別和管理聯營公司以提高客戶保留率。
Loyoly.io
loyoly.io
我們認為，購置成本飆升是由過時的品牌對消費者行銷模式所造成的。是時候做出改變了。消費者正在尋求親密感和信任，他們會向同行尋求產品推薦。傳統的推薦計劃可能會達不到要求，讓您感覺與您的品牌脫節。這就是 Wiink 的用武之地。他們可以執行任務，透過遊戲化解鎖獎勵，並為您的品牌發展做出貢獻。
Annex Cloud
annexcloud.com
Annex Cloud 全面、敏捷且可擴展的忠誠度體驗平台™ 讓全球企業能夠捕獲零方和第一方資料並採取行動，從而在整個客戶旅程（從認知到購買到保留、忠誠度）中無縫參與、認可、獎勵和增加價值和宣傳。與市場領先技術的超過 125 項整合可實現一致、個人化、全通路體驗。欲了解更多信息，請訪問 www.annexcloud.com。
Perkville
perkville.com
Perkville 是健康、健身、沙龍、水療和零售業領先的保留和推薦解決方案。我們的獎勵計劃直接與 POS 或調度系統集成，可以為每個企業量身定制。 Perkville 系統在世界各地的企業中得到應用，可以推動推薦、獎勵客戶回訪和購買，甚至產生社交媒體貼文。了解 Perkville 如何幫助您增加客戶群並發展業務。
Synup
synup.com
Synup 透過三管齊下的方法轉變品牌的線上形象：本地列表、聲譽管理和社交媒體管理。借助 Synup，品牌可以在一個整體儀表板中在所有地點和媒體管道中提供相關且值得信賴的業務內容。品牌現在可以管理和優化其所有營業地點的清單和內容，同時提高其線上評論、排名和參與度。 Synup 將所有線上資料和平台轉變為行銷管道以提高投資回報率。
Herdify
herdify.com
Herdify 是一家行為分析公司，旨在檢測圍繞品牌形成的社群。從這個意義上說，社群並不意味著社群媒體粉絲、忠誠度計畫或 CRM 數據。它指的是人們居住的現實世界社區（街道、城鎮和城市）。它曾經是關於個人的——我們認為看起來相同的人，行為也相同。我們以同樣的方式向他們行銷，就像我們的競爭對手一樣。當今最成功的品牌（例如 Huel、Gymshark 和 Airbnb）都專注於其社群。透過 Herdify 的 AI 技術，偵測和監控您的社區，並像當今最成功的行銷人員一樣進行策略性成長。
Genius Referrals
geniusreferrals.com
Genius Referrals 可以自動化您的推薦流程，創建品牌擁護者，並幫助您以更少的時間、成本和麻煩來發展業務。它與您已經使用的平台集成，自動執行耗時且令人沮喪的推薦流程，並將您的客戶轉變為品牌擁護者。我們利用尖端的自動化技術來釋放推薦行銷的不可思議的力量，圍繞您的品牌引起轟動，並將滿意的客戶轉變為直言不諱的品牌擁護者。 Genius Referrals 最適合需要更多動態解決方案和推薦計畫流程自動化的品牌。我們為 B2B、B2C、SaaS、零售和企業提供端到端解決方案。
Retainful
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恢復廢棄的購物車，贏回客戶，並透過更好的電子郵件行銷推動重複銷售。輕鬆發送具有吸引力和轉換率的電子郵件。
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ReferIn 是一種進入市場的工具，使銷售團隊能夠透過熱情地向客戶介紹（而不是依賴低轉換率的冷外展）來建立管道。 ReferIn 辨識出在您的高階主管、投資者、顧問和員工網絡中進行熱情介紹的所有機會。這通常會釋放您的 SDR/銷售團隊可能缺少的數百萬美元的管道，現在只需點擊幾下即可執行！
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InviteReferrals 是最好的推薦軟體，易於設定且價格實惠。 InviteReferrals 受到超過10,000 家企業和小型企業的信任，包括Microsoft、Motorola、Foursquare、Dominos、Cola-cola、American Express、Sky、Mozilla 等幾個名字& 自2009 年以來一直在開展活動特點-無限推薦-GDPR合規性-支付管理-錢包整合 -多種行銷活動 -2 種方式滿足 -模板支援 -自訂要求 -多語言 45+ -API 支持
Partnero
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適用於 SaaS 和電子商務業務的合作夥伴管理軟體
OneLocal
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透過 OneLocal 以正確的方式發展您的業務。行銷您的小型企業不再只是購買廣告。您的客戶正在網上尋找您 - 您需要為他們提供找到您的方式、購買您的服務的理由以及不斷回來獲取更多服務的理由。 OneLocal 讓您的客戶能夠輕鬆執行以下操作，從而輕鬆智勝並贏得競爭： - 查找並找到您 - 隨時與您聯繫 - 向您發送短信以獲取報價 - 安排服務 - 支付服務費用 - 留下聯繫方式在線評論OneLocal 是滿足您所有行銷需求的一站式商店。您可以從一個儀表板存取您需要的每一種行銷工具，並有一位專門的行銷專家全程陪伴您。要了解有關 OneLocal 的更多信息，請訪問：https://oneloc...
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Kickbooster
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強大而有效的#crowdfunding 解決方案，幫助專案創建者將他們的想法變為現實。擴展他們現有的產品。 Kickbooster 的工具旨在幫助專案創建者充分認識到眾籌活動的好處，並成功從籌款過渡到銷售。
Prefinery
prefinery.com
Prefinery 是一個病毒式客戶獲取平台，用於產品發布和口碑推薦計畫。
Get The Referral
getthereferral.com
GetTheReferral 是一個基於應用程式的 SaaS 推薦平台，它結合了溝通、專案管理和參與工具，可推動高品質的推薦。 GTR 將管理客戶線索和通訊的整合儀表板與引人入勝的品牌行動應用程式相結合，使客戶能夠更輕鬆地積極推薦並快速獲得他們的努力獎勵。
Base AI
base.ai
Base 是一個 B2B 客戶行銷和宣傳自動化平台，它使用人工智慧使行銷人員能夠簡化參與、產生客戶參考、獲得見解、捕捉 VoC 和規模宣傳。我們的平台使客戶行銷人員能夠管理他們的計劃並在每週不到 2 小時的時間內獲得結果。在客戶群的旅程中以情境方式與他們互動，無論是應用內/產品、社群、培訓入口網站或生命週期中的任何數位接觸點。
Aklamio
aklamio.com
Aklamio 的客戶激勵平台使品牌能夠透過獲取新客戶、留住現有客戶並將他們轉變為品牌擁護者來實現成長。世界各地的企業都使用我們完全託管的平台，為客戶生命週期的任何選定時刻提供多種不同類型的激勵措施（現金、代金券、二氧化碳抵銷）。我們的模組可用於推薦、獲取、追加銷售以及保留和忠誠度計劃。它們可以在不中斷業務的情況下以 0 設定成本實施。 Aklamio 設定簡單、靈活且可自訂，為品牌提供了新的成長管道，讓他們可以輕鬆地將其添加到行銷組合中。 Aklamio 成立於 2011 年，已成為激勵行銷領域的市場領導者，並與 300 多個國際品牌合作。該公司在柏林、倫敦和馬德里設有辦事處，是德國發展速度...
Extole
extole.com
零售和金融服務公司使用 Extole 將客戶轉變為擁護者。我們的企業平台和專家團隊創建參與、倡議和推薦計劃，以便品牌能夠利用客戶聯繫、分享和推薦的力量來提高利潤。透過 Extole，行銷人員可以吸引數千名支持者，擴大口碑以獲取新客戶，並利用他們最大的競爭優勢：客戶來提高品牌忠誠度。
Mention Me
mention-me.com
與其他廣告相比，更多的消費者相信朋友推薦的品牌。這就是為什麼提及我的核心理念是每個品牌都應該先考慮宣傳。透過專注於客戶喜愛，您將建立一個快速成長的品牌粉絲群，他們會花更多的錢、經常回來並帶上他們的朋友。與簡單的建議小部件不同，我們將推薦視為一門科學。在第一方數據和機器學習的支持下，我們的平台將推薦行銷轉變為高效的多通路獲取策略，從而提高整個行銷組合的投資報酬率。數字不言而喻。自 2013 年以來，我們已為 Puma、ASOS、Pret a Manger、Charlotte Tilbury 和 Ted Baker 等 500 多個以客戶為中心的品牌提供了 550 萬次推薦和 15 億美元的收入。...
Fotaflo
fotaflo.com
Fotaflo 是一種照片和影片行銷解決方案，可簡化和自動化客戶照片的分發，使旅遊和活動營運商能夠： - 透過照片記憶增強遊客體驗。 - 透過高品質的客戶社交貼文和線上評論鼓勵口碑行銷。 - 確定將為您的企業帶來新預訂的倡導者