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課程管理軟件簡化了從K – 12到高等教育的各個級別的機構的教育計劃的創建和實施。這些解決方案通過為機構批准的文檔提供集中式存儲庫來幫助解決與零散課程開發相關的挑戰，從而確保了建立全面課程的凝聚力方法。 該軟件提供了一系列功能，包括任務管理，角色分配，批准工作流程，課程目錄創建，映射，版本控制以及報告和分析工具。這個全面的工具包使教育者有能力開發，執行和評估其課程。
提議新的應用程式
ManageBac
managebac.com
ManageBac 是一個支持學生、家長、教師及行政人員的教育管理平台，專為IB課程及其他課程設計。
Workday
workday.com
Workday是一個雲端平台，用於簡化人力資本和財務管理，並提供員工自助服務和實時數據分析功能。
Top Hat
tophat.com
Top Hat是一個學習者響應系統，幫助教師創建互動性強的課程，支持數學符號，並提供安全的出勤跟踪功能。
Toddle
toddleapp.com
Toddle 是一款以 AI 為基礎的教學工具，幫助教師更有效率地提供現代化的教育。
Skyward
skyward.com
Skyward是一款K-12學區管理軟件，提供學生信息系統和企業資源計劃，旨在簡化學校的行政任務和數據管理。
Classter
classter.com
Classter是一個全面的學生信息和學習管理系統，幫助教育機構管理學生數據及教學過程，支持個性化學習。
Coursedog
coursedog.com
Coursedog 是一個整合學術運營平台，幫助學術管理者進行課程排程、需求預測、課程管理及在線目錄，與學校 SIS 雙向整合。
Learnt.ai
learnt.ai
Learnt.ai是一款為教育專業人員設計的AI工具，能自動生成教學資源，節省時間和精力。
Codio
codio.com
Codio是一個雲端平台，提供互動式課程內容，幫助提高計算機科學課程的學習成果，支持自動評分及多設備訪問。
Makers Empire
makersempire.com
Makers Empire是一個3D設計與技術平台，協助教師實施設計與技術課程，支持學生發展設計思維技能。
Kiddom
kiddom.co
Kiddom是一個整合課程、教學和評估的平台，支持教師創造個性化學習經驗，並提供實時數據分析和溝通工具。
BookNook
booknook.com
BookNook是一款教育應用程序，提供結構化的識字教學與個性化學習體驗，旨在幫助用戶提高閱讀技能。
Speechcloud
speechcloud.com
Speechcloud 是一個全方位的教學平台，旨在提高學生參與感和課堂可及性，提供投票、測驗、講座錄製等多種工具。
Brolly
brollyed.com
Brolly是一個軟件平台，供特殊教育教師和服務提供商使用，用於跟踪IEP服務和學生進步，並生成報告以改善合規性監督。
Exxat
exxat.com
EXXAT是一個集中化平台，用於簡化健康科學教育和臨床管理，包括出勤追踪、臨床時間管理和進度監控。
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