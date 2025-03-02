加密貨幣交易所 - 最受歡迎的應用程式 - 吐瓦魯

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
加密貨幣交易所是促進數位貨幣買賣和交易的線上平台。用戶可以將傳統法定貨幣（如美元或歐元）兌換為加密貨幣（如比特幣、以太幣或瑞波幣），或將一種加密貨幣換成另一種加密貨幣。這些平台提供了買家和賣家可以連接以執行交易的市場。加密貨幣交易所在加密生態系統中發揮著至關重要的作用，是用戶和更廣泛的數位貨幣市場之間的橋樑。安全性、易用性以及支援的多種加密貨幣是用戶選擇交易所的關鍵考慮因素。
提議新的應用程式
Delta Exchange
delta.exchange
Delta是#TradersFirst Cryptocurrency衍生品交換。我們提供24/7/365流動性，快速執行，低費用和企業級安全性。
Upstox Pro
upstox.com
Pro Web：Pro平台 對於職業交易者：最強大，最易於使用的 印度基於HTML的交易平台。
Upbit (업비트)
upbit.com
Upbit是一家韓國加密貨幣交易所，成立於2017年。它是由Dunamu運營的，Dunamu是韓國價值最高的初創公司之一。
OKX
okx.com
OKX是交易量和領先的Web3生態系統的第二大全球加密交易所。有每月的儲備證明，OKX被超過5000萬全球用戶信任。 OKX是各地的專業交易者最快，最可靠的加密貨幣交易應用程序。 - 購買，出售和交易350多個代幣，使用100多個本地貨幣- 僅一鍵單擊行業的頂級交易者進行重複的動作- 探索Web3並控制您的加密貨幣，NFT和數字資產，並用OKX錢包進行廣泛的範圍OKX的願景是一系列加密產品和服務，以及對創新的堅定承諾，是一個由區塊鍊和分散財務的力量支持的世界。
KuCoin Trade
trade.kucoin.com
在Kucoin現貨市場上輕鬆買賣加密貨幣。具有實時定價，高級交易圖表和交易指標的訪問BTC。
KuCoin Futures
kucoin.com
庫幣期貨（KuCoin Mercantile Exchange）是一個先進的加密貨幣交易平台，提供以比特幣和其他加密貨幣買賣的各種槓桿期貨。庫幣合約不交易法幣或其他加密貨幣，僅交易比特幣/ETH，所有盈虧均以比特幣/ETH/USDT計。
Kraken
kraken.com
購買比特幣和加密貨幣 立即註冊即可在幾分鐘內購買 50 多種加密貨幣。只需 10 美元即可開始使用。
Gemini
gemini.com
立即購買比特幣和加密貨幣！雙子座是一個簡單，優雅且安全的平台，可以建立加密貨幣組合。
FTX.US
ftx.us
FTX 美國加密貨幣交易所 機構級加密貨幣交易所，由交易者為交易者打造。買賣 BTC、ETH、USDT、DOGE。 10 倍保證金交易和輕鬆的法定存款。
Binance
binance.com
Binance加密貨幣交易所 - 我們按數量在世界上運營世界上最大的比特幣交易所和Altcoin Crypto交流
CoinDCX Pro
coindcx.com
CoindCX是印度最大，最安全的加密貨幣交易所，您可以輕鬆地買賣比特幣和其他加密貨幣。
Blockchain.com
blockchain.com
世界上最受歡迎的購買，出售和交易加密方式。自2011年以來，數以百萬計的信任，其加密交易超過1萬億美元。
Binance.US
binance.us
交易超過40個加密貨幣，並從筆記本電腦，平板電腦或移動設備中享受美國最低的交易費用。
Binance Futures
binance.com
世界排名第一的加密貨幣衍生性商品交易所。
Bybit
bybit.com
Bybit是最安全，最快，最透明，用戶友好的比特幣和以太坊交易平台，可提供加密貨幣永久合同
KuCoin
kucoin.com
Kucoin是最先進，最安全的加密貨幣交易所，用於買賣比特幣，以太坊，Litecoin，Tron，USDT，Neo，XRP，KCS等。
FTX
ftx.com
FTX加密貨幣衍生性商品交易所，由交易者打造，為交易者服務。以高達 101 倍的槓桿買賣 BTC、ETH、USDT、BNB 期貨和指數期貨。