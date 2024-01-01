加密貨幣交易所 - 最受歡迎的應用程式 - 吉布地

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加密貨幣交易所是促進數位貨幣買賣和交易的線上平台。用戶可以將傳統法定貨幣（如美元或歐元）兌換為加密貨幣（如比特幣、以太幣或瑞波幣），或將一種加密貨幣換成另一種加密貨幣。這些平台提供了買家和賣家可以連接以執行交易的市場。加密貨幣交易所在加密生態系統中發揮著至關重要的作用，是用戶和更廣泛的數位貨幣市場之間的橋樑。安全性、易用性以及支援的多種加密貨幣是用戶選擇交易所的關鍵考慮因素。
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Bybit
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Bybit是最安全、最快、最透明、用戶友好的比特幣和以太坊交易平台，提供加密貨幣永續合約
Binance
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幣安加密貨幣交易所 - 我們經營世界上交易量最大的比特幣交易所和山寨幣加密貨幣交易所
KuCoin
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KuCoin 是最先進、最安全的加密貨幣交易所，可買賣比特幣、以太坊、萊特幣、TRON、USDT、NEO、XRP、KCS 等。
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PRO WEB：專業平台 對於專業交易者：最強大且易於使用 印度基於 HTML 的交易平台。
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CoinDCX 是印度最大、最安全的加密貨幣交易所，您可以輕鬆買賣比特幣和其他加密貨幣。
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在領先的加密貨幣交易所 OKX 上購買 BTC、ETH 等 - 探索 Web3，投資 DeFi 和 NFT。立即註冊，體驗金融的未來。
Delta Exchange
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Delta 是#TradersFirst 加密貨幣衍生品交易所。我們提供 24/7/365 的流動性、快速執行、低費用和企業級安全性。
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購買比特幣和加密貨幣 立即註冊即可在幾分鐘內購買 50 多種加密貨幣。只需 10 美元即可開始使用。
KuCoin Trade
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在庫幣現貨市場上輕鬆買賣加密貨幣。透過即時定價、進階交易圖表和交易指標存取 BTC。
Blockchain.com
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世界上最受歡迎的購買、出售和交易加密貨幣的方式。自 2011 年以來受到數百萬人的信賴，加密貨幣交易額超過 1 兆美元。
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KuCoin Futures
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庫幣期貨（KuCoin Mercantile Exchange）是一個先進的加密貨幣交易平台，提供以比特幣和其他加密貨幣買賣的各種槓桿期貨。庫幣合約不交易法幣或其他加密貨幣，僅交易比特幣/ETH，所有盈虧均以比特幣/ETH/USDT計。
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FTX加密貨幣衍生性商品交易所，由交易者打造，為交易者服務。以高達 101 倍的槓桿買賣 BTC、ETH、USDT、BNB 期貨和指數期貨。
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FTX 美國加密貨幣交易所 機構級加密貨幣交易所，由交易者為交易者打造。買賣 BTC、ETH、USDT、DOGE。 10 倍保證金交易和輕鬆的法定存款。
Upbit
upbit.com
Upbit 是一家韓國加密貨幣交易所，成立於 2017 年。