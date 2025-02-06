人群測試工具 - 最受歡迎的應用程式 - 挪威屬斯瓦巴及尖棉

Useberry

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Useberry 是一個一站式產品研究平台，可在整個產品開發生命週期中無縫收集使用者回饋和見解。從最初的想法和設計到原型製作，從網站創建到完善資訊架構，Useberry 使您能夠創建經過用戶驗證的數位產品。 Useberry 的使命是為產品團隊提供強大、易於使用的平台，以進行快速、高效的用戶測試研究。透過提供一系列先進的分析工具，我們讓您更輕鬆地將使用者見解整合到您的設計流程中，並增強整體使用者體驗。透過 Useberry，您可以將使用者回饋轉化為可操作的設計策略，滿足並超越使用者期望。 Useberry 被 Microsoft、Dell、Envato 和 Accenture 等全球品牌採用，是 UI/UX 先驅、敏捷產品經理、創新行銷人員和積極主動的產品團隊的首選平台。主要功能： 1. 無縫集成：Useberry 與領先的原型設計平台集成，包括 Figma、Adobe XD、ProtoPie、InVision、Marvel 和 Sketch，提供簡化的工作流程，最大限度地提高效率並促進協作。 2. 原型和網站的可用性測試：Useberry 提供多種可用性測試工具，包括開放分析、單一任務和 5 秒測試等。這可以讓您更全面地了解產品的可用性。 3. 資訊架構研究：透過卡片分類和樹測試，Useberry 幫助您以與使用者產生共鳴的方式組織和建立您的網站或應用程式。 4. 參與者池：接觸來自全球 34 個國家的多元化、經過審查和驗證的消費者、專業人士和難以接觸到的受眾。對數百個屬性進行了分析，甚至可以滿足最利基和最苛刻的測試需求。 5. 分享連結：透過分享連結輕鬆招募您自己的參與者。透過電子郵件和社交媒體分享，或將其嵌入您的網站。你的觀眾，你的選擇。 6. 點擊追蹤：取得原型和網站上的每次點擊或點擊的圖形表示，包括熱圖。分析使用者使用的 UI 元素，並做出正確的 UX 改進。 7. 錄音：觀看使用者導航和互動的每一步，包括滑鼠移動。獲取捕獲用戶臉部、聲音和螢幕的豐富視訊見解。 8. 使用者流程：視覺化使用者從一個畫面到下一個畫面的路徑。了解用戶的行為方式以及當他們決定離開時他們在哪些螢幕上。 9. 調查：Useberry 提供進行調查的能力，包括單一項目和多項選擇、意見量表和開放式問題。 10. 指標：透過任務完成率、任務時間和誤點擊率獲得對使用者行為的豐富定量洞察。透過 Useberry，您不僅僅是開發產品，而是根據受眾的需求打造以使用者為中心的數位體驗，同時節省寶貴的時間、精力和資源。