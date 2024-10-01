人群測試工具 - 最受歡迎的應用程式 - 墨西哥

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
人群測試工具，也稱為眾包測試，使公司能夠使用龐大的個人用戶網路來測試軟體、網站和應用程式。該軟體將公司與不同的測試用戶群體聯繫起來，使他們能夠在自己的設備上存取和測試軟體或應用程式。在數位時代，人群測試因其能夠產生高度多樣化的測試環境而變得非常寶貴，因為人群自然會在各種設備類型和設置上進行測試。 眾包測試軟體對於 DevOps 團隊特別有益。在產品公開發布之前，它為開發人員提供用戶對軟體、網站、應用程式及其目標端點的直接回饋。此外，如果眾包測試解決方案包括日誌記錄功能，開發人員可以分析這些日誌來診斷測試期間遇到的任何錯誤。這種類型的使用者測試可以與測試自動化軟體和其他測試工具一起進行。從本質上講，眾包測試是同行程式碼審查的一種外部形式，涉及人工評估而不是自動檢查。
提議新的應用程式
Prolific
prolific.com
Prolific 是一個平台，使研究人員能夠從大量經過審查的研究參與者和任務執行者中大規模收集高品質的人力資料。使用 Prolific 平台，研究人員可以定位、聯繫和管理 Prolific 多樣化、經過審查和公平對待的研究參與者，以提供改變世界的研究和下一代人工智慧。
Synack
synack.com
按需安全的首要平台。 PTaaS 滲透測試即服務。進攻性安全測試可隨著時間的推移改善您的安全狀況 一個平台，多種用途。期望戰略滲透測試能夠提供完全的控制和可見性，揭示安全計劃中的模式和缺陷，使組織能夠改善整體安全狀況，並為領導層和董事會提供執行級別的報告。 Synack 的智慧安全測試平台包括自動化和增強智慧增強功能，可實現更大的攻擊面覆蓋率、持續測試和更高的效率，從而為您面臨的挑戰提供更多見解。該平台全天候 24/7/365 無縫地協調人類測試人才和智慧掃描的最佳組合，一切都在您的控制之下。像往常一樣，Synack 不僅部署精英 Synack Red Team (SRT) 來測試您的資產，現...
Global App Testing
globalapptesting.com
全球應用測試是一種眾測解決方案，使QA、產品、用戶體驗、工程、在地化和數位團隊能夠在超過189 個國家/地區測試他們的產品和體驗，超過90,000 名經過專業審查的專業人員在真實環境中使用真實設備對數百種設備組合進行測試。我們將對您的軟體進行存取、翻譯品質、本地和文化細微差別的測試，以便您能夠在您所在的或即將推出的每個市場中獲得知名度。的數百個領先品牌都依賴Global App Test 的平台可以快速提高產品質量，使敏捷和 DevOps 團隊能夠更定期地發布版本並獲得重要的反饋來解決問題，或對用戶旅程進行關鍵改進。
Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd 不僅僅是一家眾包安全公司；我們是一個由網路安全愛好者組成的社區，為了一個共同的目標而團結在一起：保護組織免受攻擊者的侵害。透過我們的人工智慧平台，將我們的客戶與適合他們需求的值得信賴的駭客聯繫起來，我們使他們能夠收回控制權，並在最複雜的威脅面前保持領先地位。 Bugcrowd 安全知識平台以統一的解決方案取代了多種工具的成本/複雜性，用於眾包筆測試即服務、託管錯誤賞金、託管漏洞接收/披露以及攻擊面管理（提供單點定價）-一切都共享相同的基礎設施可實現規模、一致性和效率。 Bugcrowd 在各行業擁有 10 多年的經驗和 100 多個客戶，包括 OpenAI、澳洲國民銀行、In...
Lyssna
lyssna.com
Lyssna（原名 UsabilityHub）是一個遠端使用者研究平台，可讓公司招募、研究、訪談和了解受眾，以便創造更好的體驗。最好的團隊使用 Lyssna，以便他們能夠深入了解受眾並更快地朝著正確的方向前進。
BugBase
bugbase.ai
BugBase是一個持續漏洞評估平台，可進行漏洞賞金計畫和下一代滲透測試（VAPT）等全面的安全操作，以幫助新創公司和企業有效識別、管理和緩解漏洞。
Useberry
useberry.com
Useberry 是一個一站式產品研究平台，可在整個產品開發生命週期中無縫收集使用者回饋和見解。從最初的想法和設計到原型製作，從網站創建到完善資訊架構，Useberry 使您能夠創建經過用戶驗證的數位產品。 Useberry 的使命是為產品團隊提供強大、易於使用的平台，以進行快速、高效的用戶測試研究。透過提供一系列先進的分析工具，我們讓您更輕鬆地將使用者見解整合到您的設計流程中，並增強整體使用者體驗。透過 Useberry，您可以將使用者回饋轉化為可操作的設計策略，滿足並超越使用者期望。 Useberry 被 Microsoft、Dell、Envato 和 Accenture 等全球品牌採用，...
Inspectiv
inspectiv.com
Inspectiv 的滲透測試和完全管理的錯誤賞金即服務可協助安全團隊在漏洞被利用之前發現有影響的漏洞，而無需傳統錯誤賞金和手動測試的複雜性、成本和麻煩。 Inspectiv 平台可讓您按優先順序審查漏洞發現結果、過濾噪音、獲取對您重要的訊號，並無縫地協調您的行動。請造訪inspectiv.com 以了解更多資訊。
YesWeHack
yeswehack.com
YesWeHack 成立於 2015 年，是一個全球性的 Bug 賞金和 VDP 平台。 YesWeHack 透過Bug Bounty（按發現的漏洞付費）為公司提供創新的網路安全方法，將170 個國家/地區的45,000 多名網路安全專家（道德駭客）與組織聯繫起來，以保護其暴露的範圍並報告其網站、行動應用程式中的漏洞，基礎設施和連接設備。 YesWeHack 遵守最嚴格的歐洲法規，為全球數百個組織運行私人（僅基於邀請）計劃和公共計劃。除了 Bug Bounty 平台之外，YesWeHack 還提供：漏洞揭露政策 (VDP) 的創建和管理解決方案、Pentest 管理平台、名為 Dojo 的道德...
Intigriti
intigriti.com
Intigriti 是一家快速成長的網路安全公司，專門提供眾包安全服務，幫助組織保護自己免受網路犯罪和資料外洩的侵害。我們業界領先的網路安全平台使公司能夠利用我們由 70,000 名安全研究人員組成的全球社區，他們利用自己獨特的專業知識來尋找和報告漏洞以保護企業。 Intigriti 受到全球一些最大、最有趣的公司的信任，包括英特爾、雅虎和紅牛，他們相信我們的平台可以降低網路攻擊和資料外洩的風險。我們的一系列補充安全測試服務可協助公司確保其數位資產的安全並降低因違規而造成損害的風險。我們的解決方案涵蓋： - 錯誤賞金 - 漏洞揭露計畫 (VDP) - 混合滲透測試 - 即時駭客活動 - 獎勵服...
Testlio
testlio.com
Testlio 是一家全球軟體測試公司，在手動測試、測試自動化和融合軟體測試方面提供經過驗證的解決方案。我們獨特的測試方法將人類和機器結合起來，幫助數位創新者大規模交付優質產品。在任何地點。在任何設備上。任何語言。透過任何付款方式。我們的客戶包括蘋果、亞馬遜、微軟、Netflix、PayPal、Uber、Match、Wayfair 等世界領先的跨國公司。世界上最具創新性和發展最快的公司也與 Testlio 合作進行軟體測試，包括 Away、BigCommerce、Clari、Strava、Thrive Market 等。從應對複雜的挑戰到提供卓越的結果，我們的人工智慧增強解決方案為您提供成功所...
UNGUESS
unguess.io
UNGUESS 是一個眾包平台，可提供有效測試和真實見解 啟動有效測試。吸引一群真正的技術人員。隨時需要時獲得強大的見解和答案。有了 UNGUESS，您擁有的不僅僅是一個眾測平台：您的數位解決方案應有的一切都集中在一個地方。