人群測試工具 - 最受歡迎的應用程式 - 幾內亞 最受歡迎 最近新增

人群測試工具，也稱為眾包測試，使公司能夠使用龐大的個人用戶網路來測試軟體、網站和應用程式。該軟體將公司與不同的測試用戶群體聯繫起來，使他們能夠在自己的設備上存取和測試軟體或應用程式。在數位時代，人群測試因其能夠產生高度多樣化的測試環境而變得非常寶貴，因為人群自然會在各種設備類型和設置上進行測試。 眾包測試軟體對於 DevOps 團隊特別有益。在產品公開發布之前，它為開發人員提供用戶對軟體、網站、應用程式及其目標端點的直接回饋。此外，如果眾包測試解決方案包括日誌記錄功能，開發人員可以分析這些日誌來診斷測試期間遇到的任何錯誤。這種類型的使用者測試可以與測試自動化軟體和其他測試工具一起進行。從本質上講，眾包測試是同行程式碼審查的一種外部形式，涉及人工評估而不是自動檢查。