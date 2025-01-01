跨境電商軟體 - 最受歡迎的應用程式

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跨境電子商務軟體使企業能夠有效管理其國際銷售流程。這些解決方案提供了計算到岸成本（包括關稅和稅費）、本地化服務、產品分類、管理物品限制和篩選被拒絕方的基本工具。透過利用這些工具，公司可以增強其國際銷售策略、降低貿易風險並提高營運效率。 通常，供應鏈和物流經理會實施跨境電子商務軟體來監督全球營運的各個方面，包括運輸整合和國際支付。企業經常將該軟體與其他電子商務解決方案（例如運輸平台和支付網關）集成，以創建無縫的工作流程。
提議新的應用程式
FedEx
fedex.com
FedEx應用程序幫助用戶實時跟踪包裹，管理交付選項，並提供狀態更新，簡化運輸體驗。
Digital River
digitalriver.com
Digital River 是一款後端解決方案，幫助企業在全球擴展、處理支付、稅務、欺詐和合規事宜，提供靈活的 API 以整合結帳系統。
EasyStore
easystore.co
EasyStore是一個統一的電子商務平台，幫助企業在線和實體店銷售，簡化多渠道的銷售流程和管理。
Zonos
zonos.com
Zonos應用程式簡化國際商務，準確計算跨境交易成本，並管理相關稅費，幫助企業符合國際貿易規範。
ShopBase
shopbase.com
ShopBase是一個電子商務平台，幫助用戶建立及管理網上商店，提供產品管理、訂單處理及客戶參與工具等功能。
Passport
passportshipping.com
護照應用程序簡化國際電商的運輸流程，提供物流、合規管理及本地化支持，幫助企業擴展全球業務。
ShipMonk
shipmonk.com
ShipMonk是一個專注於電子商務的訂單履行解決方案，提供物流、庫存管理及運輸跟踪服務，幫助企業提升運營效率。
GLOSKU
glosku.com
GLOSKU是一個跨境電子商務平台，提供定制解決方案，包括支付處理、物流管理及數據分析，幫助品牌在國際市場上銷售。
FlavorCloud
flavorcloud.com
FlavorCloud 是一個跨境運輸網絡，提供快速送貨和最佳運費。可支援200多國的國際運輸，簡化整個運送流程。
Webinterpret
webinterpret.com
Webinterpret幫助eBay和Amazon的在線賣家突破語言障礙，快速拓展全球市場並提升銷售。
Glopal
merchants.glopal.com
Glopal是一款提供跨境電子商務解決方案的應用，幫助企業簡化國際銷售、支付和合規流程，提升客戶體驗。
ShopiVerse
shopiverse.com
ShopiVerse 是一款 AI 驅動的跨境電子商務整合解決方案，提供庫存、訂單、物流等多項管理功能，方便用戶集中控制。