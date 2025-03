客戶關係管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 烏拉圭

Cratio CRM

cratiocrm.com

Cratio CRM軟件是一種雲和移動CRM軟件,它使組織能夠從單個平台有效地管理整個銷售流程。 Cratio CRM易於使用,負擔得起且可定制。該軟件具有完整銷售自動化的所有必需功能。 Product Features: ** Lead Management System -> Capture Lead Automatically -> Distribute Leads to Sales Team -> Send Personalized Email & SMS to Clients -> Identify & Focus on Hot/Winning Leads -> Customize Lead Screen to Suit Your Business -> Monitor Lead Status with Timeline & User Activities ** Sales Activities Management -> Plan, Assign, Track Review - Calls, Tasks & Visits -> Send Email/SMS Reminders to Sales Team on Due Time -> Send Email/SMS to Clients in One Click -> Get Daily Activity & Sales Reports in Email -> Review Missed or Overdue or Escalated Activities -> Track Daily, Weekly, Monthly Team Productivity Reports ** Mobile CRM Software -> Daily Activity Plan in Mobile -> One Click Visit Updates -> Call, Email Clients directly from App -> Customer Address with Maps -> GPS Location based Activity Updates -> Mobile CRM Works on Android & IOS ** Customer Communications -> Automatic SMS & Email Alerts -> Mass Email & SMS With Templates -> Cloud Telephony Integration -> Click to Call Service -> Call Recordings in Audio format -> Integrated Email, SMS & Voice 5 Reasons to Choose Cratio CRM: * Affordable.節省至少50%的CRM成本。 *易於使用的所有需要​​的CRM功能 *安全,可擴展和世界級雲解決方案 *最佳支持和專用客戶成功團隊 *完全可以自定義,以適合您的公司:Cratio Software是位於印度欽奈的軟件產品開發公司。該公司專門提供特定於域的移動銷售CRM軟件的時間和成本較小。創始團隊由擁有超過15年的軟件開發和產品經驗的人組成。