客戶關係管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 烏克蘭

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
CRM軟體是客戶關係管理的簡稱，旨在有效地追蹤和管理客戶關係。它是一個記錄和組織企業、潛在客戶和現有客戶之間互動的綜合系統。該軟體將重要的客戶資料（包括聯絡資訊、互動歷史記錄和交易摘要）整合到集中的最新記錄中。 CRM 軟體主要用於銷售部門，可作為銷售人員自動化 (SFA) 的中心樞紐。它可以與各種其他業務應用程式無縫集成，例如電子商務平台、行銷自動化軟體、客戶服務軟體和CPQ軟體。這種整合可確保在整個客戶旅程中同步且增強的客戶體驗。 一些 CRM 解決方案提供廣泛的整合客戶相關功能，提供一體化功能，包括行銷自動化、幫助台、電子商務工具、ERP、專案管理或網站管理。這種全面的方法無需額外的解決方案，對中小型企業特別有利。另一方面，獨立的 CRM 解決方案主要專注於與銷售相關的功能，例如聯絡人、帳戶和管道管理，沒有廣泛的營銷、幫助台或其他非銷售相關的功能。
提議新的應用程式
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一個多合一的生產力平台。這是團隊聚集在一起計劃，組織和合作使用任務，文檔，聊天，目標，白板等工作的樞紐。只需單擊幾下即可輕鬆自定義，ClickUp可以讓各種類型和尺寸的團隊更有效地提供工作，從而提高生產力到新的高度。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot提供了一個完整的營銷，銷售，客戶服務和CRM軟件的平台，以及方法，資源和支持，以幫助企業發展更好。開始使用免費工具，並隨著成長而升級。 借助營銷中心，您的所有營銷工具和數據都在一個易於使用，功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間，並獲得所需的所有上下文，以提供個性化的體驗，以吸引和轉換合適的客戶。另外，營銷人員可以將數據保持在他們所做的一切的中心，因為營銷中心是作為HubSpot CRM平台的一部分而建造的。當使用完整的CRM平台時，營銷人員可以實現與銷售的無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗証投資。無論是策略，服務還是軟件，HubSpot都可以使您擴展公司，而不是複雜性。 HubSpot擁有您需要更好成長的一切。
Zoho CRM
zoho.com
使用Zoho的在線生產力工具和SaaS應用程序進行整個業務。超過5000萬用戶在全球範圍內信任我們。嘗試我們永遠的免費計劃！
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com，Inc。是一家總部位於加利福尼亞州舊金山的美國雲軟件公司。它提供（CRM）客戶關係管理服務，還出售了一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務，營銷自動化，分析和應用程序開發。 2020年，根據員工的滿意度調查，《財富》雜誌在其“工作前100名公司列表”中排名第六。
Planfix
planfix.com
Planfix 平台可讓組織在線上管理其整個業務。無論公司規模和行業如何，Planfix 都能提供出色的專案和工作管理工具。借助 Planfix，您的公司可以獲得從流程設計到外觀的完全可自訂的管理系統。整合的 Planfix 平台讓使用者可以同時管理任務和專案、CRM、銷售、行銷、生產、物流、支援服務、財務和人力資源。團隊之間的資料傳輸是無縫的——例如，實施階段的交易變成項目，然後轉移到支援部門。靈活的存取設定允許使用者僅查看保持工作效率所需的信息，而管理人員則可以查看整個業務流程。無需編程即可配置和控制公司內的各種業務流程。該平台提供了廣泛的強大功能，包括專案管理、客戶會計、任務管理、線上甘特圖、電子郵件整合、日曆、即時事件編年史、分析和報告、連接外部用戶、連結帳戶等等。無論您是新手還是精通科技的用戶，Planfix 都將是您的完美選擇。有經驗的使用者會發現 Planfix 中的功能在其他服務和系統中不可用。這些功能包括廣泛的客製化、複雜業務流程的高級自動化以及靈活的專案建置。或者，即用型配置和自動化程序有助於入門和實施。我們相信 Planfix 適合私人企業、非營利組織、公共組織和任何其他致力於共同目標的團體。超過 68,000 名使用者使用 Planfix 來自動化 7,000 多家公司的業務工作流程。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
HighLevel
gohighlevel.com
Highlevel是一個白色標籤的銷售和營銷平台，適用於數字代理商和顧問。功能包括帶有智能清單的CRM，電子郵件，2向SMS，合併的SMS/Messenger/Instagram DM/WhatsApp/GMB聊天，出口通話，呼叫跟踪，呼叫錄音，電源撥號器，表單構建器，調查構建器，調查構建器，漏斗構建器，漏斗構建器，網站構建器，網站構建器，網站構建器，網站構建器，，網站構建器，，網站構建器，，網站構建器，，網站構建器，網站構建器，，構建器，網站構建器，網站構建器，，構建器在線調度，工作流程自動化，報告，Webhooks等！代理商帳戶包括可以克隆的無限子（位置）帳戶，以加快設置的速度。將自己的Twilio＆SMTP憑據帶給您的帳戶供電，使您可以通過電子郵件，電話和短信訪問批發費率。從14天的免費試用期開始！
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一個多通路行銷自動化平台，用於多方面的業務推廣和客戶保留。 SendPulse 讓您可以發送電子郵件和簡訊行銷活動，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天機器人與客戶合作，並在短短 15 分鐘內建立登陸頁面。 SendPulse 還提供了一個用於創建線上課程的平台。您可以使用 SendPulse 的免費 CRM 輕鬆追蹤所有行銷活動和客戶資訊。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是全球排名第一、經濟實惠的一體化行銷、銷售和支援 CRM 軟體，為全球 29500 多家成長型公司提供支援。 EngageBay 幫助公司獲取、吸引、培育網路訪客，並將他們轉化為滿意的客戶，並將業務增長 5 倍甚至更多。 EngageBay 提供一系列功能，包括： - 簡單而強大的一體化CRM - 易於使用的營銷自動化軟體- 電子郵件營銷- 免費實時聊天軟體- 強大的幫助台軟體- 電子郵件序列- 登陸頁面- 用於捕獲在線潛在客戶的Web 表單- 跨行銷、銷售和支援部門的 360 度客戶視圖 - 預約安排軟體 - 聯絡人管理軟體 - 免費 CRM 軟體等等。
NetHunt
nethunt.com
Nethunt是一種銷售自動化工具，實際上生活在您的Gmail和其他Google Workspace應用中。它可以幫助銷售團隊管理潛在客戶，培養客戶關係，監控銷售進度並完成更多交易。 有關Nethunt CRM的更多信息 🙂組織您的客戶群 使用Nethunt的Core CRM功能以最有效的方式組織您的客戶群。 ✓告別乏味的數據輸入。 ✓使用Nethunt的重複預防功能，始終保持數據清潔。 ✓所需的字段功能手錶覆蓋您的數據，以確保您擁有所需的東西。 ✓您的客戶群被牢固地存儲在一個地方，可通過適當的訪問管理來保護免受洩漏或撬動的眼睛。 📞通過多個渠道捕獲新線索 Nethunt CRM與多種工具集成在一起，可讓您從不同來源獲取新的潛在客戶，並在CRM記錄中存儲通信。 ✓從入站和出站呼叫中創建新線索 ✓將網站聊天變成新的線索 ✓從社交媒體平台獲取新線索 ✓從信使的CRM添加新線索 ✓從自定義網絡表格中捕獲潛在客戶 📋細分領導者和客戶群 將您的客戶群分解為有針對性的細分市場，以使用各種宏（工作標題，需求，公司規模等）發送個性化的音調。 ✓使用自定義過濾器和視圖來細分您的聯繫人。 ✓為自己保存無限數量的細分市場或與團隊分享。 ✓在新用戶匹配某些參數時會自動更新這些段。 💲建立銷售管道 將觸點變成線索，然後將其推向美麗的功能性管道。 ✓添加新交易，其價值，關閉的可能性和預期的關閉日期。 ✓跟踪交易通過管道階段的進度。 ✓知道陷入管道的每個階段的收入 ✓現場阻塞的線索以及如何將其推向購買。 ✓為您的產品和服務創建一個或幾個自定義管道。 ✓建立您可以信任的預測。 ⭕管理任務 組織您的工作日並管理團隊的工作量。全部在Gmail中。 ✓管理任務並與Gmail內部的團隊合作。 ✓通過某些標准或圓形旋轉算法自動分配任務。 ✓將任務鏈接到電子郵件和CRM記錄。 ✓收到日常任務消化以計劃您的一天。 🤖在Gmail中自動化銷售流程 Nethunt CRM允許用戶自動化整個銷售流程 - 從鉛捕獲到Deals的管道階段再到通知。 ✓從不同來源捕獲潛在客戶，並將其添加到您的CRM中。 ✓將經理分配領導並設置個性化的自動修復。 ✓根據其行為自動優先考慮線索 ✓將序列設置為培養鉛。 ✓自動將電子郵件對話，聊天，呼叫鏈接到CRM配置文件。 ✓根據鉛的響應，將算法移動到下一個管道階段。 ✓為團隊創建自動任務。 ✓在管道中發生重要更改時，請向團隊設置通知。 ✓自動數據輸入。 ✉️電子郵件自動化 ✓在Gmail中創建個人和共享的電子郵件模板。 ✓輕鬆，快速地編寫重複電子郵件。 ✓用自定義字段個性化電子郵件模板。 ✓在每日電子郵件通信，電子郵件廣告系列或自動化電子郵件序列中使用電子郵件模板。 📩電子郵件跟踪 跟踪您的電子郵件打開並點擊Gmail。 ✓知道接收器是否實時查看您的電子郵件是否頻率。 ✓知道何時打開您的電子郵件以為您的團隊提供見解。 ✓根據打開電子郵件或單擊鏈接的次數確定潛在客戶的優先級。 ✓使用電子郵件跟踪進行常規電子郵件，電子郵件廣告系列和自動化電子郵件序列。 🔁電子郵件廣告系列 在Gmail發送電子郵件活動和後續活動。 ✓向自定義細分市場或所有客戶群發送電子郵件活動。 ✓將後續電子郵件設置為以前的電子郵件廣告系列。 ✓監視廣告系列統計信息：打開，點擊，取消訂閱，反彈和答复。 ✓通過Gmail，Nethunt SMTP或您自己的SMTP服務器發送電子郵件廣告系列。 📊銷售報告 在Nethunt CRM中跟踪關鍵業務指標和團隊績效。 ✓單獨跟踪整個團隊和每個經理的有效性 - 發送的電子郵件，演示文稿，撥打電話等的數量。 ✓與以前的時期相比分析業務增長 - 封閉交易的數量以及產生的收入。 ✓通過經理，某個產品，國家 /地區分解收入來分析收入。 ✓跟踪您的配額達到。 ✓分析損失交易的原因。 ✓建立您可以信任的銷售預測。
Pipedrive
pipedrive.com
每個公司都需要正確的工具來開花。為了擴展您的業務，您需要可訪問的軟件，提供正確的功能，快速掌握並突出關鍵機會。 PipEdrive是一種以銷售為中心的CRM（客戶關係管理）工具，該工具具有各種大小的愛使用。有100,000多個付費客戶跨越179個國家，我們的CRM簡單而強大的設計將銷售團隊吸引到優先級的可用性。當使用Pipedrive時，沒有什麼可以落在裂縫中，可以使您的團隊花費更少的時間歸檔和更多的時間銷售，而CRM軟件既敏捷又強大。 Pipedrive旨在幫助小型企業發展。十多年來，我們一直致力於建立最好的CRM - 銷售人員和銷售人員的CRM。結果是一種易於使用，有效的銷售工具，可以集中您的數據，幫助您可視化整個銷售流程並贏得更多交易。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center是一種具有語音和30多個數字頻道的全渠道客戶參與解決方案，用於自機器人的自助服務的高級AI選項，例如機器人，主動的外展工具以及了解客戶意圖的智能虛擬代理。它提供了300多個預建立（包括領先的CRM）以及完全集成的，AI驅動的勞動力參與管理和分析解決方案。 RingCentral接觸中心與RingCentral MVP解決方案緊密集成，為客戶提供了企業級語音基礎架構的好處，並綜合的統一通信能夠實現無縫的跨職能協作。
Coretal
coretal.co
Coretal 可協助您節省時間、金錢並減少挫折感。使用核心業務管理平台簡化您的流程。 Coretal - coretal.co - 是一個創新的一體化平台，可用於經營您的業務；包括專案管理、發票、提案、CRM、支援和票務、日曆、日程安排等等。我們正在建立滿足您核心業務需求的首選平台。節省您的時間、金錢和壓力。使用我們的儀表板和小工具始終了解您的業務。板 - 靈活。可客製化。強大的。按照您的方式建立、設定和管理看板。任務板、項目板、追蹤流程的板。管理員工的董事會。任何解決方案或問題的板子。將看板連結到項目。擁有獨立董事會。真正的選擇是您的 項目 - 在一個地方追蹤所有項目，將簡報、任務、時間表、時間追蹤、對話、決策、發票、提案和合約放在一起。發票 - 使用我們的發票功能發送、追蹤並獲取付款。人員 - 保存聯絡人並追蹤您與他們的互動和通信。
Accelo
accelo.com
Accelo 受到世界各地專業服務企業的使用和喜愛，用於管理其客戶工作並實現盈利。基於端到端雲端的平台可以管理客戶工作交付的各個方面，從潛在客戶到付款，包括銷售、專案、票據、保留、時間表、資源等，無論您身在何處。客戶工作管理平台著重時間和金錢，讓您全面了解最新的業務數據和財務績效。將客戶通訊、活動和工作集中在一個平台上，您始終知道事情在哪裡，而無需請求狀態更新。 Accelo 簡化了整個業務和團隊的工作流程並提高了效率，以增強可見度和協調性，幫助領導者經營業務，幫助專業人員專注於最重要的工作。透過利用強大的自動化功能，管理人員能夠輕鬆地在預算範圍內按時交付專案。 Accelo 的最新且安全的分析使領導者有信心做出明智的決策，確保業務的成長和繁榮。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 連接您在業務中使用的每個工具和管道，以便在客戶生命週期的每個狀態下吸引客戶。利用來自電子郵件行銷、社交媒體、數位廣告和您的網站的數據，與您的聯絡人量身定制個人化的接觸點，確保您的行銷有效、有吸引力且令人難忘，而不會浪費您的時間。我們讓自動化為您服務，讓您可以專注於使您的業務與眾不同的個人風格，並確保您沒有錯過與任何客戶的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 執行哪些操作？ - 在所有客戶接觸點上實現自動化個人化體驗- 追蹤整個客戶生命週期中的買家偏好、行為和許多自訂屬性，以進行更深入的細分和更有效的推廣- 基於幾乎任何參數自訂發送，以便您的訊息始終針對正確的目標受眾- 使用整個客戶生命週期的數據為每個客戶選擇最佳內容、發送時間和交付渠道- 以最小的努力創建完全定制的營銷活動，然後根據客戶行為即時改善您的發送策略- 複製1-無論您的業務有多大，為每位客戶提供 1 種個人體驗
Apptivo
apptivo.com
Apptivo 是一個整合業務應用程式的雲端平台，專為各種類型和規模的公司而設計。它允許您使用 Apptivo 的應用程式管理幾乎所有業務任務，從銷售和行銷到計費和支持，以及其間的一切。 Apptivo 沒有按應用程式定價；每位用戶每月僅需 10 美元即可存取整個平台。無論您將 Apptivo 用於單一應用程式還是管理整個業務，它都將為組織帶來難以置信的價值。 其應用涵蓋了整個客戶生命週期： * 行銷：建立有針對性的聯絡人清單、建立和發送電子郵件活動以及追蹤分析。 * 銷售：完整的 CRM 功能，具有強大的聯絡人管理、銷售管道、自動化和報告功能。 * 幫助台：功能強大的票務系統，具有電子郵件整合、入口網站和時間追蹤功能。 * 專案管理：透過甘特圖管理專案進度，追蹤時間和里程碑，並為所花費的精力開立發票。 * 現場服務：工單分配和調度、移動照片、時間和材料收集以及計費。 * 報價和計費：建立專業報價並透過整合的計費和定期發票功能透過電子郵件發送給您的客戶。 * 訂單管理：將報價轉化為訂單，追蹤庫存和出貨，並向客戶收取產品費用。 * 採購和供應鏈：管理供應商、追蹤採購訂單和發票以及管理庫存。 Apptivo 被來自全球 193 個國家的數十萬家企業使用，可容納高達數十億美元的企業的獨立顧問。 Apptivo 的靈活性是其三大優勢之一：可負擔性、靈活性和功能。它以單一價格提供整套業務應用程序，在一系列廣泛的應用程式中提供了豐富而強大的功能，這些應用程式提供了無與倫比的功能，具有一流的配置功能，使系統能夠靈活地適應任何類型的業務。
VBOUT
vbout.com
VBOUT 是一個由人工智慧驅動的行銷平台，受到全球 1000 家企業的信賴，可實現行銷自動化和集中化，同時為受眾提供引人入勝的個人化體驗。機構和合作夥伴直接或透過白標設定使用 VBOUT 來建立自訂計劃、管理子帳戶以及將一個客戶帳戶的資產共享給多個客戶帳戶。 使用 VBOUT，您可以： * 從一處管理您的所有社交媒體。 * 透過建立和發送獲勝的電子郵件活動與您的客戶互動。 * 無需編碼即可設計令人驚嘆的個人化動態登陸頁面。 * 使用直覺的視覺生成器創建自動化。 * 培養潛在客戶，從點擊到成交，甚至更進一步。 * 輕鬆增加和維護您的受眾群體清單。 * 在可自訂的儀表板上追蹤和分析您的所有行銷活動。 該平台具有簡單的拖放登陸頁面和表單、直覺的視覺自動化建構器、社交媒體管理、電子郵件行銷工具以及用於各種行銷活動的不斷增長的預先建立範本庫。深入的本地分析和潛在客戶追蹤使行銷人員能夠全面了解他們的管道、清單參與度和行銷活動績效。 成長型企業和機構信賴 VBOUT 的靈活平台和屢獲殊榮的免費高級支持，幫助他們吸引合適的客戶、將更多訪客轉化為客戶，並在一個易於使用的平台上開展完整的營銷活動。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24是可幫助公司和企業家內部和外部提高效率的軟件。我們的平台提供CRM，聯絡中心，網站建設者，在線商店，營銷活動和其他銷售工具。此外，還有安全的Intranet，任務和項目管理，實時文件共享和存儲，通信工具和組織。 HR Essentials和AI內置在Bitrix24結構中。 Bitrix24是Bitrix，Inc。的一項計劃，該計劃於2012年4月作為基於雲的服務啟動。現在，它可以在雲和本地中使用。 2024年，我們公司擁有超過1200萬個組織。 Bitrix24為從小型組織到財富500家公司的客戶而感到自豪。
Snov.io
snov.io
Snov.io 是您發展業務所需的一切！憑藉其屢獲殊榮的潛在客戶開發、電子郵件驗證、自動電子郵件推廣、電子郵件預熱和客戶管理工具，您可以自動化並加速大規模銷售。
Scoro
scoro.com
Scoro 是一款綜合工作管理軟體，專為滿足服務企業的獨特需求而設計，這些企業已經厭倦了處理脫節的系統、不可預測的工作負載和不斷縮小的利潤率。憑藉其強大的功能和直覺的介面，Scoro 旨在簡化和優化代理商、顧問公司和其他專業服務企業的整個工作流程，為他們提供一個統一的平台來管理從報價到現金的各個方面的營運。透過將專案管理、時間追蹤、協作、發票和報告等基本功能整合到一個解決方案中，Scoro 消除了在不同工具之間切換的麻煩，並帶來了工作流程的一致性。它使企業能夠更好地控制專案、有效分配資源並即時監控進度，從而提高生產力並確保專案及時交付。 Scoro 的數據驅動洞察和分析使企業能夠做出明智的決策，確定需要改進的領域，並推動整體成長和獲利能力。在服務企業面臨日益複雜性和競爭的世界中，Scoro 是您可靠的盟友，提供整體解決方案來優化營運、提高獲利能力並推動長期成功。
Teamwork
teamwork.com
團隊合作是一個世界領先的項目管理平台，旨在為組織自由計劃，跟踪，管理和交付各種複雜項目。 全球有20,000多家企業和6,000個機構信任。該團隊通過提供市場上最先進的產品管理平台來不斷與客戶合作。 無論您是公司所有者，團隊負責人，項目經理還是個人貢獻者，團隊合作都可以為您提供所有無縫管理日常活動的工具。該應用程序提供了與同事在項目上合作的功能，保持工作流程的整體視圖，管理任務，跟踪資源，日誌時間以及最重要的是，按時交付項目。
Insightly
insightly.com
Insightly 是深受團隊喜愛的現代化、經濟實惠的 CRM。它易於使用、易於自訂，並可隨著公司的發展而擴展，解決傳統 CRM 無法解決的常見痛點。 Insightly 協助團隊建立和轉換銷售管道、提高生產力並建立持久的客戶關係。在一款易於使用、靈活且安全且可隨您的業務擴展的CRM 中集中管理您的所有客戶、銷售和業務數據（潛在客戶、聯絡人、電子郵件、事件、報價、項目、任務、機會和業務報告） 。利用 Insightly 的企業級產品、價格手冊和報價 (PPQ) 功能提高銷售效率和透明度。在 Insightly 平台內快速搜尋、追蹤和管理數百萬種不同的產品和服務。將產品和服務與個人機會連結起來，消除人為錯誤、瓶頸和不一致。借助 Insightly 的 PPQ，您的現場團隊只需點擊幾下即可為其機會產生自訂報價、合約和建議。完全控制並了解您銷售的產品、銷售對象、銷售時間和價格。使用 Insightly 的自訂物件和應用程式根據您獨特的業務需求和偏好自訂工作流程和流程，確保高採用率和滿意度。使用 AppConnect 將 Insightly 與 500 多個流行應用程式整合。 Insightly 的本機CRM 整合包括： Gmail Google Workspace 和Google Apps Google Drive Quickbooks Online Xero Slack Dropbox Box MailChimp Evernote Zapier Facebook Lead Ads 等等...使用適用於Android 和iOS 的屢獲殊榮的行動應用程式隨時隨地管理一切。掃描名片並一鍵上傳所有信息，即時更新項目和記錄，並使您的現場團隊能夠在客戶所在地創建和更新機會。 Insightly CRM 在任何垂直領域都很強大，客戶可以在同一平台中添加用於行銷自動化、客戶服務和整合的配套產品。
Keap
keap.com
Keap 是一款一體式 CRM 以及銷售和行銷自動化平台，旨在發展您的業務。透過 Keap，您可以輕鬆捕捉、組織、追蹤和培養所有潛在客戶，以增加銷售額和收入。為了確保您的成功，Keap 還提供專家指導、深入培訓、出色的支援和專門的企業家社群。
Teamleader
teamleader.eu
Teamleader 消除了日常營運企業的麻煩。我們的工作管理軟體可讓您在一個地方銷售、計費和組織工作。透過集中所有這些訊息，您可以避免分散在不同收件匣、Excel 工作表和工具中的混亂訊息。您可以全面了解正在進行的銷售機會、項目和付款，並深入了解您的業務的實際表現。超過 60,000 人每天透過我們的工作管理解決方案掌控自己的工作。從 IT 機構和數位行銷人員一直到管道工和建築公司。準備好迎接更多業務並減少麻煩了嗎？
User.com
user.com
User.com 是一個一體化行銷自動化平台，旨在透過為客戶使用單一資料來源來提高參與度並提高轉換率。透過廣泛的溝通管道接觸客戶：電子郵件、即時聊天、聊天機器人、推播通知、動態頁面內容等等 - 所有這些都可以在一個地方獲得。對行銷自動化有興趣？取得我們的14 天免費試用版，無需預付款：http://bit.ly/2wrc3Ax 我們提供各種整合- 輕鬆連接到Google 追蹤程式碼管理器、Zapier、Segment、Google Analytics、Wordpress、Magento、PrestaShop、 JavaScript、CSV、 Gmail、Freshmail、電子郵件實驗室以及一系列更多！有關完整列表，請參閱我們的整合頁面：http://bit.ly/38Dsxn2 作為適用於小型和大型企業的即時客戶和互動工具，User.com 旨在最大限度地提高轉換率並提高用戶滿意度。透過直覺的拖放工具，您可以建立行銷自動化流程、行銷活動並建立持續吸引客戶的自動化行動路徑。使用觸發器、條件和操作在正確的時間向使用者傳遞個人化訊息。我們了解與您的用戶持續即時互動的重要性 - 透過整合我們的即時聊天工具，您可以在全球範圍內進行即時聯繫。所有對話都會被儲存和連接。隨時查找最新消息 - 並透過電子郵件將更新發送給用戶，並在用戶之間建立簡單的聯繫。
Knack
knack.com
十多年來，Knack 一直是無程式碼領域的先驅，擁有 5000 多家客戶，從中小企業到財富 500 強中的最大企業。透過利用 Knack 直覺的無程式碼平台和專家建構器網絡，團隊可以快速建立自訂應用程式來收集和管理資料、自動化流程以及線上行動工作流程。這可以節省您的時間，因為業務建構者可以創建和修改工作流程，並有權解決自己的挑戰。 Knack 協助解決各種功能用例，例如客戶和供應商入口網站、客製化CRM 和專案管理應用程式、LMS 系統、發票和合約管理、物流和供應鏈、航空公司調度、會員名錄和志工管理、房地產和租戶管理、醫療保健 (HIPAA)、州和地方政府通訊應用程式等。 Knack 幫助非程式設計師輕鬆建立美觀的、數據驅動的 Web 應用程式。數據可以從電子表格匯入並轉換為線上資料庫。搜尋、表單和表格等工具用於建立處理資料的 Web 應用程式。我們提供醫療保健 (HIPAA)、政府 (GovCloud) 和 SOC2 合規性特別版本。應用程式可以發佈到任何網站並適應周圍的設計。可以將多個版本發佈到不同的網站並針對不同的受眾。開發人員可以使用 RESTful API、自訂 CSS 和 JS 事件處理程序來擴充這些應用程式。
SEO CRM
seocrm.com
SEOCRM.com 專為數位行銷代理商設計。它提供一站式平台，您可以在其中管理搜尋引擎優化、點擊付費、網頁設計和開發以及其他項目，管理銷售、客戶關係發票和帳單以及整體支援。
Snapforce CRM
snapforce.com
Snapforce CRM 是一款針對中小型企業的軟體，提供電話功能，也是市場上唯一為所有新客戶提供虛擬 PBX 電話系統作為標準模組的 CRM。
Refrens
refrens.com
Refrens ABC 是在一個地方捕捉、管理、追蹤和轉換潛在客戶的最簡單方法。 1. 透過潛在客戶捕獲和網站聯絡表單自動捕獲潛在客戶2. 管理多個銷售管道的潛在客戶3. 將正確的潛在客戶分配給合適的銷售主管並跟踪他們的活動4. 透過電子郵件和WhatsApp 與潛在客戶溝通5. 取得銷售人員的詳細資訊報告和未來收入潛力 6. 只需點擊幾下即可發送報價單、發票、銷售訂單 7. 還有更多功能可以簡化您的銷售工作流程...
Pega
pega.com
Pega 是一個強大的低程式碼平台，可為世界領先的組織建立敏捷性，以便他們能夠適應變化。客戶使用我們的人工智慧決策和工作流程自動化來解決他們最緊迫的業務挑戰——從個人化參與到自動化服務再到簡化營運。自 1983 年以來，我們建立了可擴展且靈活的架構，幫助人們專注於最重要的事情，從而滿足當今的客戶需求，同時為未來不斷轉型。
Kylas
kylas.io
Kylas Sales CRM 協助成長型企業簡化銷售工作。它很直觀並且具有完整的功能。免費試用 15 天！
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一個統一的 CX 平台，使您的銷售、行銷和支援團隊能夠在單一介面上協同工作。
Vtiger
vtiger.com
Vtiger是領先的CRM解決方案，該解決方案在行業領先的開源核心上進行了架構。超過300,000家公司信任其核心銷售，營銷和支持功能。 Vtiger一直被頂級評論網站始終被認為是CRM領域的領導者。 借助新的Vtiger Cloud CRM V9，公司可以以一小部分成本訪問AI/ML驅動的企業級CRM功能。使您的團隊能夠在Vtiger的整個客戶購買旅程中提供出色的客戶體驗。註冊無義務15天的自由試驗，以測試平台。 Vtiger的使命是構建軟件，該軟件為中小型企業的面向客戶團隊提供了與客戶建立富有成果和持久關係的能力。 Vtiger CRM在一個地方為您提供了360度的所有客戶信息，並通過實時操作和對話見解來幫助您優化銷售，支持和營銷接觸點。 Vtiger CRM可幫助團隊在整個客戶生命週期中創造令人愉快的體驗 - AI驅動的CRM和強大的自動化工具可幫助銷售團隊專注於合適的交易並實現增長。 借助Vtiger，請獲得統一的CRM打破孤島，並在同一頁面上以單一的真實來源獲得營銷，銷售和支持。 通過多個渠道與客戶互動來提供卓越的客戶體驗和支持。 使用Android和iOS的移動應用程序來管理您的工作。
Thryv
thryv.com
Thryv 是一款一體化小型企業管理軟體，可協助您簡化業務，以便您可以重新做自己喜歡的事情。借助 Thryv，小企業主可以更好地溝通、解決更多業務挑戰並變得更有條理。與 Thryv 合作，超越客戶的期望並增強您的線上形象，這一切只需一次登入即可完成。 Thryv 提供一流的支持，全天候 24/7 提供，專家了解小型企業主的目標和獨特需求。 Thryv 手把： * 客戶溝通 * 估價、發票和付款 * 預約安排 * 聲譽管理 * 社群媒體管理等等！ Thryv 可以自動執行任務，並將客戶置於業務中心，透過一款易於使用的軟體，可輕鬆接觸更多客戶、保持井然有序、更快獲得付款並自動產生評論。 Thryv 讓客戶可以輕鬆地： * 透過評分和評論、社交存在和準確的搜尋結果在線找到您。 * 輕鬆即時地互動、接收提醒、發送簡訊和電子郵件以及安排約會。 * 輕鬆付款，立即收到收據，知道它是安全可靠的並選擇付款方式。 * 與要求他們回覆的自動訊息保持聯繫，保持聯繫並要求評論。 Thryv 屢獲殊榮的軟體正在幫助美國、加拿大和澳洲的 45,000 多家企業轉變其開展業務和管理客戶的方式。
Simply CRM
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使用 Simply CRM 贏得更多客戶、優化您的業務並賺取更多錢。這是您將實際使用的 CRM：易於使用，具有視覺化概覽。一體化平台 - 包括 CRM、幫助台、財務和專案管理。此外，我們還提供 24/7 的免費支援（您的本地語言！）。您無需註冊信用卡即可免費試用 :) 如有任何疑問，請發送郵件至 [email protected] 與我們聯繫。
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養現有客戶，以在當今的競爭格局中實現收入最大化。 效率觸手可及 透過包含最新變數的預設回覆來節省時間。建立全面的幫助中心來解決常見問題並減少重複查詢。利用自助服務和自動化工具進行更有意義的對話。隨時隨地使用適用於 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 行動應用程式。 無縫整合和數據整合 Conversations by Brevo 無縫整合了 Brevo 產品及其他產品，為您提供統一的客戶指揮中心。透過與 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，輕鬆管理您的行銷管道等。簡化運輸、退貨、評論、忠誠度計劃和其他基本業務功能。透過將所有相關數據收集並整合到一處，全面了解每位客戶。 加入超過 50 萬家選擇 Brevo 的企業，體驗 Conversations by Brevo 的強大功能和簡單性。無論您是小型企業還是大型企業，我們都有量身訂製的方案來滿足您的需求。
Podio
podio.com
Progress Podio是一個靈活的自定義協作數據庫，使您能夠加速並簡化工作。一個多合一的解決方案，可加速生產率，數字化基本過程，簡化數據收集並在一個安全工具中自動化文檔工作流程。 Progress Podio可以自動化，運營並確保重要的業務並記錄降低體力勞動並提高效率的過程。通過多功能表單，功能強大的數據收集以及自動化的客戶端和文檔工作流程轉換工作方式，並通過幾個簡單的單擊來自定義。 從創意機構，法律服務，會計師事務所，房地產，建築 /製造業等關鍵行業，再到主要部門領域 - 銷售，人力資源，市場營銷，法律，財務。波迪奧（Podio）連接不同團隊和不同流程的能力有助於成千上萬的公司在一個地方優化其整個運營。 使用Progress Podio，為您的團隊提供一個單個工具，以使及時在一個工具中統一的過程自動化。從簡化客戶端數據收集到自動化客戶端互動和協議，Progress Podio簡化了您的業務最核心活動。
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise PSA（以前稱為 ConnectWise Manage）專為銷售、服務和支援技術的公司而設計，是全球領先的業務管理平台。技術解決方案提供者 (TSP) 依靠 ConnectWise PSA 來實現更大的責任感、營運效率和獲利能力。 ConnectWise PSA 利用雲端促進業務流程自動化、幫助台管理和客戶服務、銷售、行銷、專案管理和業務分析，從而大大簡化公司的營運。 ConnectWise PSA 是一個集中式樞紐，為 TSP 提供端對端視圖並完全控制其業務。 ConnectWise PSA 也為其用戶提供了強大的創意、專家和解決方案網路。身為科技服務業的資深人士，ConnectWise PSA 15 年來一直是科技公司的首要業務管理平台。
LeadSquared
leadsquared.com
為企業提供完整的行銷自動化和 CRM 軟體。在一個平台上組織您的潛在客戶捕獲、潛在客戶管理、銷售管理和分析。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 是一款完全整合的 CRM，具有銷售追蹤、聯絡人管理、行銷自動化、網路分析、雙向電子郵件、電話、幫助台以及簡潔的現代介面。透過敏捷 CRM，中小型企業現在可以： * 使用簡單而強大的拖放編輯器自動化行銷、銷售和客戶保留流程 * 將網站訪客直接轉換為 CRM 中的潛在客戶 - 根據網路或電子郵件活動自動培養、追蹤和評分潛在客戶 * 啟用多管道通信，能夠從同一頁面打電話給聯絡人、發送電子郵件或推文 * 監控客戶行為並獲取客戶活動的即時警報 * 在一個地方管理幫助台票證以及所有客戶歷史記錄 * 在一頁中詳細記錄所有客戶的詳細資料和通訊歷史記錄，並按時間順序排序 * 使用廣泛的整合在一個頁面上查看來自各種其他業務應用程式的客戶數據
Freshsales
freshworks.com
通過上下文驅動的銷售加速您的收入 個性化參與度，縮短銷售週期並通過Freshsales發展業務 功能包裝的產品套件，適用於各種尺寸的企業。您的團隊會喜歡的令人耳目一新的雲軟件。支持|銷售| ITSM |雲PBX
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss 是一款一體化銷售、行銷、通訊和自動化軟體平台，適用於各行業的本地企業，包括家庭服務、零售、汽車、房地產、專業服務等。 SalesBoss 將銷售、行銷、簡訊、電子郵件、電話、日曆、網路聊天、收件匣、管道、評論、付款、網站、管道和自動化的功能結合在一個人工智慧驅動的解決方案中。從潛在客戶捕獲和培育到交易完成和客戶保留，Salesboss 可協助您在一個易於使用的平台上管理整個銷售管道。此外，其內建的自動化功能透過自動執行重複任務來節省時間並提高效率。本地企業可以組織資料、產生更多潛在客戶、創建強大的管道並更快地完成更多交易。
Bloom
bloom.io
Bloom 是一個為獨立企業主、自由工作者和服務專業人員而設的商業工作區。它以專業體驗連接所有客戶接觸點，包括數位表格、報價、合約、發票、數位支付、通訊、日程安排，甚至客戶入口網站。 Bloom 是一整套適合現代創意人士、自由工作者和小型企業的商業工具。
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd 是第一個也是最好的產品，可以幫助品牌根據品牌條款透過影響者商店更好地為創作者貨幣化。 LoudCrowd 為電子商務領域的頂級品牌（Gymshark、boohoo 等）提供了一種創作者商務解決方案，可與 TikTok Shop、Amazon Influencer Storefronts 等爆炸性的第 3 方參與者進行實際競爭。 LoudCrowd 的客戶不僅從第3 方參與者那裡贏回了重要的收入，而且還看到了創作者附屬轉換率(CVR) 和平均訂單價值(AOV) 的大幅提高，以及客戶獲取(CPA) 成本的顯著降低。 LoudCrowd 的影響者商店的工作原理是允許品牌為任何創作者提供白標個人化頁面。創作者可以 DIY 產品捆綁、整合 Instagram 和 TikTok 的內容，並從他們推動的銷售中賺取佣金。個人化登陸頁面是自動建立的，無需品牌的任何開發資源。 LoudCrowd 的影響者商店代表了有利於品牌的創作者聯盟行銷的未來。
Gincore
gincore.net
Gincore 是一個在服務中心保存記錄的程序，它可以節省時間，為車間帶來秩序，最重要的是 - 增加您的利潤
Bigin
bigin.com
Bigin 是專為小型企業打造的輕量級 CRM。它配備了易於使用的介面，使管理管道、添加註釋、更新記錄和安排後續行動變得容易，並有助於專注於最重要的事情 - 完成更多交易。
Salesbox
salesbox.com
面向銷售人員的 CRM。每位用戶每月 2.90 歐元即可獲得。連結 MS 團隊、Office 365、Gsuite、LinkedIn、Dropbox 或 Mailchimp，售價為 1.90 歐元。
Taskeo
taskeo.co
Taskeo 的客戶關係管理解決方案簡化了公司聯絡人管理，並協助您達成更成功的交易。憑藉其先進的功能，您現在可以專注於最佳的收入來源。 Taskeo 的 CRM 配備了您的團隊會喜歡的所有標準功能，與外部工具集成，並且與 Taskeo 的電子郵件行銷解決方案配合得特別好。
Simply C2
simplyc2.com
Simply C2 是一個基於應用程式的平台，可讓您在十分鐘內根據您的需求設定客戶服務入口網站和服務 CRM。它適用於所有類型的產品 - 在客戶所在地或您的服務中心，Simply C2 將客戶和服務提供者帶到同一平台上。 * 自動確認投訴 為您的客戶啟用 Simply C2，並確保記錄所有投訴並發送自動確認。 * 2-方式聊天和修復更新 您的客戶會以他們選擇的語言收到訊息。義大利語、僧伽羅語或孟加拉語。 您可以繼續用英語留言。 * 狀態更新、估計、核准 您的客戶將持續獲得有關維修階段的最新資訊、逐項估價和付款選項。
TeamGram
teamgram.com
TeamGram 是一款基於雲端的一體化工具，可協助業務團隊合作、管理任務、客戶關係和銷售。 憑藉即時部署、極其易於使用的介面、Web、Android 和 iOS 應用程式、零管理和合理的定價，它是任何規模企業的理想業務工具。
Venntive
venntive.com
Venntive 提供整合行銷、銷售和客戶成功平台。
Beetle Eye
beetle-eye.com
Beetle Eye 簡化了 CRM 和行銷工具，以提供一個強大的平台來幫助您發展業務。 作為行銷自動化平台，借助 Beetle Eye，您可以： * 自動化電子郵件行銷活動 * 建立個人化電子郵件模板 * A/B 比較測試 * 託管活動資產 * 管理電子郵件訂閱 * 制定、部署和分析調查 * 追蹤客戶參與度 Beetle Eye CRM 的一些功能包括： * 聚合潛在客戶來源 * 管理和鑑定潛在客戶 * 產生潛在客戶名單和細分 8 發送觸發式銷售回复 * 記錄先進的線索數據 * 利用自訂資料建模
CloudOffix
cloudoffix.com
CloudOffix 是全球領先的統一低程式碼整體體驗平台供應商，旨在徹底改變企業自動化和簡化客戶與員工互動的方式。 CloudOffix 的平台植根於客製化自由和自動化的強大功能，使組織能夠數位化工作流程、增強體驗並提高商業和營運團隊的效率。 CloudOffix 的核心是我們的低程式碼應用程式產生器，以及全面的客戶體驗 (CX) 和員工體驗 (EX) 應用程式。這些工具使我們的客戶能夠利用大量即用型模板和連接器輕鬆建立自訂應用程式。這增強了協作和自動化，使企業能夠快速適應市場變化並有效地擴展營運。 CloudOffix 對真誠關懷的承諾定義了我們的方法，將真誠的關係置於商業交易之上。 CloudOffix 與客戶和合作夥伴透明地互動，傾聽並調整以提供尊重每個組織獨特性的客製化價值。 CloudOffix不僅是科技供應商，更是創新合作夥伴。透過 CloudOffix 的一體化平台，世界各地的公司可以透過單一整合解決方案管理銷售、行銷、人力資源、CRM、專案管理、電子商務、協作、發票和幫助台。這消除了對多個不同系統的需求，從而顯著降低了成本並提高了生產力。 CloudOffix 深受全球信賴，致力於協助客戶成功，我們建立的強大、持續的關係證明了這一點。 CloudOffix 強大的合作夥伴網路和全球影響力使我們能夠提供具有普遍吸引力的在地化解決方案，確保每位客戶都能獲得專門的支援和卓越所需的資源。借助 CloudOffix，企業可以獲得敏捷性、工具和自由，以更少的投入獲得更多的成果，從而增強整體體驗管理並確保卓越營運。
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz是一款專為VSE/SME創建的線上管理軟體。易於使用的管理解決方案可滿足您的所有需求，從而節省時間：發票、銷售管理、會計、客戶關係管理、專案管理、庫存管理。
SYDLE ONE
sydle.com
SYDLE ONE 是一款一體化企業數位平台，可在一個位置提供多種解決方案，讓您能夠跟上數位轉型的步伐。 該平台為您提供本機無縫整合的解決方案、連接其他企業系統和應用程式的靈活架構，以及許多額外的資源來豐富您的使用者體驗。 看看不同方案中提供的一些 SYDLE ONE 解決方案： * BPM：業務流程自動化與工作流程。 * ECM：集中資料和完整的內容和文件管理。 * 分析：即時業務指標。 * CRM：360度客戶關係管理。 * 服務台：全面管理您的門票和客戶服務。 * 服務入口網站：下一級自助服務和關係入口網站。 * SYBOX：共享服務解決方案，例如人力資源、採購、財務等。 * 電子商務：前後端一體化的線上銷售平台。 * 計費：計費管理，含定價、開立發票、收款等。
Insale CRM
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為您的團隊提供簡單、智慧且輕鬆的銷售 CRM。管理銷售流程成為一種令人愉快的體驗，讓您的銷售團隊愛上這個流程。
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您所需的一切盡在一處 利用我們強大的 CRM、工作流程自動化以及電子郵件 + SMS 行銷工具來發展您的業務，將更多潛在客戶轉化為客戶。
EventTitans
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EventTitans 是一款強大且可自訂的解決方案，適用於各種規模的活動，包括現場活動、混合活動和 3D/2D 虛擬體驗活動。它是一個以贊助商為中心的平台，具有 150 多個功能和自訂功能，專為活動自動化而建置。我們的平台簡化了從活動前階段到活動後每一步的管理，並使整個流程自動化，為您節省了近 50% 的管理成本和時間。我們的使命是推動參與—首先也是最重要的—為您帶來更大的業務成果。 EventTitans 是一款一體化活動管理平台，可簡化所有重要功能，包括票務、簡化的與會者/贊助商/演講者自助註冊流程、遊戲化、來賓簽到/步入、與會者參與以及捕獲重要的實時資訊事件分析。我們內建的 CRM 可協助您匯入或匯出聯絡人、追蹤訂單、發送大量電子郵件、記錄調查等等。與您的深度品牌體驗相結合，與我們積極主動的全職客戶成功團隊相結合，確保在我們平台上執行的每項活動每次都是完美的。詢問我們有關自訂活動儀表板開發和功能定制的信息，它們可以幫助簡化您的流程、提高與會者的參與度並提高活動的整體成功率。我們的團隊隨時準備協助您創建量身定制的解決方案，以滿足您的特定需求並最大限度地發揮您的活動潛力。
Leadsales
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適用於 WhatsApp、Facebook 和 Instagram 的 CRM 將您的聊天集中在列中，自動將它們分配給您的銷售和客戶服務團隊