找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
CRM軟體是客戶關係管理的簡稱，旨在有效地追蹤和管理客戶關係。它是一個記錄和組織企業、潛在客戶和現有客戶之間互動的綜合系統。該軟體將重要的客戶資料（包括聯絡資訊、互動歷史記錄和交易摘要）整合到集中的最新記錄中。 CRM 軟體主要用於銷售部門，可作為銷售人員自動化 (SFA) 的中心樞紐。它可以與各種其他業務應用程式無縫集成，例如電子商務平台、行銷自動化軟體、客戶服務軟體和CPQ軟體。這種整合可確保在整個客戶旅程中同步且增強的客戶體驗。 一些 CRM 解決方案提供廣泛的整合客戶相關功能，提供一體化功能，包括行銷自動化、幫助台、電子商務工具、ERP、專案管理或網站管理。這種全面的方法無需額外的解決方案，對中小型企業特別有利。另一方面，獨立的 CRM 解決方案主要專注於與銷售相關的功能，例如聯絡人、帳戶和管道管理，沒有廣泛的營銷、幫助台或其他非銷售相關的功能。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot提供了一個完整的營銷，銷售，客戶服務和CRM軟件的平台，以及方法，資源和支持，以幫助企業發展更好。開始使用免費工具，並隨著成長而升級。 借助營銷中心，您的所有營銷工具和數據都在一個易於使用，功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間，並獲得所需的所有上下文，以提供個性化的體驗，以吸引和轉換合適的客戶。另外，營銷人員可以將數據保持在他們所做的一切的中心，因為營銷中心是作為HubSpot CRM平台的一部分而建造的。當使用完整的CRM平台時，營銷人員可以實現與銷售的無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗証投資。無論是策略，服務還是軟件，HubSpot都可以使您擴展公司，而不是複雜性。 HubSpot擁有您需要更好成長的一切。
Teamwork
teamwork.com
團隊合作是一個世界領先的項目管理平台，旨在為組織自由計劃，跟踪，管理和交付各種複雜項目。 全球有20,000多家企業和6,000個機構信任。該團隊通過提供市場上最先進的產品管理平台來不斷與客戶合作。 無論您是公司所有者，團隊負責人，項目經理還是個人貢獻者，團隊合作都可以為您提供所有無縫管理日常活動的工具。該應用程序提供了與同事在項目上合作的功能，保持工作流程的整體視圖，管理任務，跟踪資源，日誌時間以及最重要的是，按時交付項目。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com，Inc。是一家總部位於加利福尼亞州舊金山的美國雲軟件公司。它提供（CRM）客戶關係管理服務，還出售了一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務，營銷自動化，分析和應用程序開發。 2020年，根據員工的滿意度調查，《財富》雜誌在其“工作前100名公司列表”中排名第六。
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一個多合一的生產力平台。這是團隊聚集在一起計劃，組織和合作使用任務，文檔，聊天，目標，白板等工作的樞紐。只需單擊幾下即可輕鬆自定義，ClickUp可以讓各種類型和尺寸的團隊更有效地提供工作，從而提高生產力到新的高度。
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore 是一種高級實驗工具，主要由想要啟動高級實驗的機構、開發和產品團隊以及需要 IT 部門幫助最少的營銷人員使用。我們脫穎而出：我們真正關心我們的客戶 - 在支援和超額交付方面付出更多努力，因為我們還有內部實驗團隊、CRO 和數據專家為您服務。功能： A/B 測試：使用市場上先進的細分引擎之一創建實驗，具有41 個數據點：網站行為、流量來源、CRM 數據、GTM、天氣API 等。統計 >按特定目標過濾結果 > 輔助轉換或線性分佈 > 累積視圖 > 僅共享與您的團隊重要的內容：pdf 報告 > 跟踪任何事件 現場調查： > 作為彈出窗口或小部件觸發 > 滾動、加載、退出時觸發器> 邏輯分支> 多項選擇、唯一選擇、網格、NPS、CSAT 等> 細分行為> 潛在客戶捕獲> 高級報告疊加> 觸發各種廣告素材> 創意構建器> 退出時/加載時/載入時捲動整合：Google Analytics 4 Piwik Pro Hotjar Zapier - Hubspot、Marketo、Salesforce Shopify Woopra
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24是可幫助公司和企業家內部和外部提高效率的軟件。我們的平台提供CRM，聯絡中心，網站建設者，在線商店，營銷活動和其他銷售工具。此外，還有安全的Intranet，任務和項目管理，實時文件共享和存儲，通信工具和組織。 HR Essentials和AI內置在Bitrix24結構中。 Bitrix24是Bitrix，Inc。的一項計劃，該計劃於2012年4月作為基於雲的服務啟動。現在，它可以在雲和本地中使用。 2024年，我們公司擁有超過1200萬個組織。 Bitrix24為從小型組織到財富500家公司的客戶而感到自豪。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養現有客戶，以在當今的競爭格局中實現收入最大化。 效率觸手可及 透過包含最新變數的預設回覆來節省時間。建立全面的幫助中心來解決常見問題並減少重複查詢。利用自助服務和自動化工具進行更有意義的對話。隨時隨地使用適用於 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 行動應用程式。 無縫整合和數據整合 Conversations by Brevo 無縫整合了 Brevo 產品及其他產品，為您提供統一的客戶指揮中心。透過與 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，輕鬆管理您的行銷管道等。簡化運輸、退貨、評論、忠誠度計劃和其他基本業務功能。透過將所有相關數據收集並整合到一處，全面了解每位客戶。 加入超過 50 萬家選擇 Brevo 的企業，體驗 Conversations by Brevo 的強大功能和簡單性。無論您是小型企業還是大型企業，我們都有量身訂製的方案來滿足您的需求。
Leadsales
leadsales.io
適用於 WhatsApp、Facebook 和 Instagram 的 CRM 將您的聊天集中在列中，自動將它們分配給您的銷售和客戶服務團隊
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash 不僅是客戶端軟體，它還是一個完全整合的雲端的平台，將完全滿足大多數中小型企業的軟體需求。不幸的是，許多企業主對軟體感到非常沮喪，因為他們花了太多的時間和金錢來嘗試學習多個系統，然後讓這些多個系統一起工作。 SuiteDash 透過將最常用的商業工具合而為一來解決這個問題。
Knack
knack.com
十多年來，Knack 一直是無程式碼領域的先驅，擁有 5000 多家客戶，從中小企業到財富 500 強中的最大企業。透過利用 Knack 直覺的無程式碼平台和專家建構器網絡，團隊可以快速建立自訂應用程式來收集和管理資料、自動化流程以及線上行動工作流程。這可以節省您的時間，因為業務建構者可以創建和修改工作流程，並有權解決自己的挑戰。 Knack 協助解決各種功能用例，例如客戶和供應商入口網站、客製化CRM 和專案管理應用程式、LMS 系統、發票和合約管理、物流和供應鏈、航空公司調度、會員名錄和志工管理、房地產和租戶管理、醫療保健 (HIPAA)、州和地方政府通訊應用程式等。 Knack 幫助非程式設計師輕鬆建立美觀的、數據驅動的 Web 應用程式。數據可以從電子表格匯入並轉換為線上資料庫。搜尋、表單和表格等工具用於建立處理資料的 Web 應用程式。我們提供醫療保健 (HIPAA)、政府 (GovCloud) 和 SOC2 合規性特別版本。應用程式可以發佈到任何網站並適應周圍的設計。可以將多個版本發佈到不同的網站並針對不同的受眾。開發人員可以使用 RESTful API、自訂 CSS 和 JS 事件處理程序來擴充這些應用程式。
Salestack
salestack.in
Salestack 是自動化 CRM 軟體，可增加您的企業銷售額。
Freshsales
freshworks.com
通過上下文驅動的銷售加速您的收入 個性化參與度，縮短銷售週期並通過Freshsales發展業務 功能包裝的產品套件，適用於各種尺寸的企業。您的團隊會喜歡的令人耳目一新的雲軟件。支持|銷售| ITSM |雲PBX
HighLevel
gohighlevel.com
Highlevel是一個白色標籤的銷售和營銷平台，適用於數字代理商和顧問。功能包括帶有智能清單的CRM，電子郵件，2向SMS，合併的SMS/Messenger/Instagram DM/WhatsApp/GMB聊天，出口通話，呼叫跟踪，呼叫錄音，電源撥號器，表單構建器，調查構建器，調查構建器，漏斗構建器，漏斗構建器，網站構建器，網站構建器，網站構建器，網站構建器，，網站構建器，，網站構建器，，網站構建器，，網站構建器，網站構建器，，構建器，網站構建器，網站構建器，，構建器在線調度，工作流程自動化，報告，Webhooks等！代理商帳戶包括可以克隆的無限子（位置）帳戶，以加快設置的速度。將自己的Twilio＆SMTP憑據帶給您的帳戶供電，使您可以通過電子郵件，電話和短信訪問批發費率。從14天的免費試用期開始！
Indy
weareindy.com
使用 Indy 為自由工作者提供的一體化 CRM 軟體尋找線索、撰寫提案、規劃專案、追蹤工作、與客戶聊天以及發送發票。免費試用！
SaleSmartly
salesmartly.com
全通路客戶溝通平台，整合即時聊天、WhatsApp、Facebook Messenger、Instagram、Telegram、Line、電子郵件、微信。 所有功能可協助您提供更快、更好的支援： * 將所有多通路訊息集中在一個地方 - 透過即時聊天、Messenger、WhatsApp、Telegram、Instagram、Line、電子郵件、微信等無縫參與銷售、行銷或服務，確保統一的客戶體驗。 * 在幾秒鐘而不是幾小時內完成客戶支援 - 透過我們的內建自動化消除重複性任務，減少回應時間並提高效率。更聰明地工作，而不是更努力地工作，這樣您就可以專注於發展您的業務。 * 共享聊天使團隊能夠透過紀律和規劃進行高效協作 - 將所有訊息傳遞管道整合到一個後端，並透過自動聊天分發和內部會話分發在團隊之間高效協作。 * 在一個地方有效且方便地細分、追蹤和分析您的客戶 - 建立聯絡人資料庫，存取完整的聯絡人活動歷史記錄、瀏覽歷史記錄並將您的資料與您的資訊系統同步。 * 追蹤關鍵指標和趨勢 - 多維度視覺化指標清楚顯示查詢類型、通路、客戶、產品、銷售等之間的聯繫。使數據易於衡量和共享，以幫助您制定業務計劃。 * 說客戶的語言，即使它不是您的母語 - 我們的即時翻譯使您能夠自信地與客戶溝通並進入國際市場。
Attio
attio.com
Attio 是未來的 CRM。 Attio 以數據驅動、完全可自訂且直覺的協作方式提供客戶關係管理，推動您的業務發展。各種規模的公司——從當今發展最快的新創公司到世界上最大的企業——都使用 Attio 來建立他們想要的 CRM。
Markate
markate.com
Markate.com：家庭服務提供者強大的 CRM、工作管理和行銷自動化工具 Markate 應用程式非常適合每個尋求經濟實惠、行動就緒、易於使用的端到端管理解決方案的服務企業。了解 Markate 如何幫助您的業務。 * 您的業務，Markate 為您服務 Markate 與您合作，共同努力實現您的業務目標。 * 簡化您的營運以提高效率 旨在減少文書工作、自動化流程並節省您的時間。 * 經濟實惠、靈活的解決方案，滿足您的需求 旨在為小型企業提供支持，幫助他們更有效率地運營，同時最大限度地減少開支。 * 最大化時間、資源和利潤 它可以簡化您的運營，以便您可以專注於真正推動業務發展的事情。 * 終身留住客戶 配備旨在提高客戶保留率的行銷工具，這是您業務成功的關鍵因素。
Native AI
gonative.ai
Native Ai 是一個始終在線的市場情報平台，可幫助品牌和組織追蹤、管理、優化和創新。它使用最先進的自然語言處理和人工智慧技術在大型資料集中進行發現，使品牌能夠簡化產品並更好地了解消費者。
Figpii
figpii.com
FigPii 是一個轉換優化平台，可讓您識別網站上的問題區域並測試您的解決方案以確保它們提高轉換率。該平台包括熱圖、會話重播影片、線上投票和 AB 測試 更多轉化。更高的收入。更好的客戶體驗。 全面了解使用者互動、消除客戶的不滿、啟動測試並釋放網站未開發的收入潛力。
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd 是第一個也是最好的產品，可以幫助品牌根據品牌條款透過影響者商店更好地為創作者貨幣化。 LoudCrowd 為電子商務領域的頂級品牌（Gymshark、boohoo 等）提供了一種創作者商務解決方案，可與 TikTok Shop、Amazon Influencer Storefronts 等爆炸性的第 3 方參與者進行實際競爭。 LoudCrowd 的客戶不僅從第3 方參與者那裡贏回了重要的收入，而且還看到了創作者附屬轉換率(CVR) 和平均訂單價值(AOV) 的大幅提高，以及客戶獲取(CPA) 成本的顯著降低。 LoudCrowd 的影響者商店的工作原理是允許品牌為任何創作者提供白標個人化頁面。創作者可以 DIY 產品捆綁、整合 Instagram 和 TikTok 的內容，並從他們推動的銷售中賺取佣金。個人化登陸頁面是自動建立的，無需品牌的任何開發資源。 LoudCrowd 的影響者商店代表了有利於品牌的創作者聯盟行銷的未來。
Intandemly
intandemly.com
Intandemly 提供以客戶為基礎的行銷和銷售軟體 + 專家，以從目標客戶產生需求、參與度和收入。您將獲得人員、流程和我們的銷售平台的組合 400 多家組織信任 Intandemly 來推動銷售參與。如今，擁有 1 到 10,000 人的組織都在使用基於 SaaS 的軟體。識別：Intandemly 提供了一個 Chrome 擴展，使識別變得超級簡單，同時消除了代表的資料輸入。研究您的客戶和潛在客戶，獲取最新的聯絡資料並將其推送到潛在客戶模組中。前景：透過我們內建的 CRM 增強銷售，該 CRM 提供見解、帳戶管理、通話、電子郵件自動化等。建立經過優化的銷售工作流程，以協助您達成更多交易。參與：建立帳戶受眾並透過廣告、Linkedin、重新導向直郵和電子郵件進行播放。將行銷與組織的其他部門保持一致，並以最個人化的方式接觸客戶。
Ramper
ramper.com.br
唯一完整的B2B行銷與銷售平台 Ramper 透過整合了勘探（出站）、行銷（入站）和 B2B 銷售 (CRM) 的平台，幫助您的公司產生並吸引更多潛在客戶，將其轉化為銷售並增加收入。
Setupad
setupad.com
Setupad 是一個綜合性的獲利平台，旨在透過靈活的解決方案和行業專業知識幫助發布商最大限度地提高廣告收入。作為 Google 認證發布商合作夥伴 (GCPP) 和 Prebid 成員，Setupad 為所有類型的發布商提供值得信賴的高效能選項。自助服務平台允許親力親為的發布商在沒有 IT 支援的情況下獨立管理 Prebid 設置，而 Setupad Bidder 可以添加到現有的廣告堆疊中，整合優質需求來源以促進競爭和收入。對於尋求完全託管體驗的人來說，Managed Prebid 提供由 Setupad 專家團隊管理的端到端最佳化。借助 Setupad 的多樣化產品，發行商可以充滿信心地有效地擴展其獲利策略。
Pega
pega.com
Pega 是一個強大的低程式碼平台，可為世界領先的組織建立敏捷性，以便他們能夠適應變化。客戶使用我們的人工智慧決策和工作流程自動化來解決他們最緊迫的業務挑戰——從個人化參與到自動化服務再到簡化營運。自 1983 年以來，我們建立了可擴展且靈活的架構，幫助人們專注於最重要的事情，從而滿足當今的客戶需求，同時為未來不斷轉型。
Refrens
refrens.com
Refrens ABC 是在一個地方捕捉、管理、追蹤和轉換潛在客戶的最簡單方法。 1. 透過潛在客戶捕獲和網站聯絡表單自動捕獲潛在客戶2. 管理多個銷售管道的潛在客戶3. 將正確的潛在客戶分配給合適的銷售主管並跟踪他們的活動4. 透過電子郵件和WhatsApp 與潛在客戶溝通5. 取得銷售人員的詳細資訊報告和未來收入潛力 6. 只需點擊幾下即可發送報價單、發票、銷售訂單 7. 還有更多功能可以簡化您的銷售工作流程...
Quiverflow
quiverflow.com
您所需的一切盡在一處 利用我們強大的 CRM、工作流程自動化以及電子郵件 + SMS 行銷工具來發展您的業務，將更多潛在客戶轉化為客戶。
Insale CRM
insale.io
為您的團隊提供簡單、智慧且輕鬆的銷售 CRM。管理銷售流程成為一種令人愉快的體驗，讓您的銷售團隊愛上這個流程。
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz是一款專為VSE/SME創建的線上管理軟體。易於使用的管理解決方案可滿足您的所有需求，從而節省時間：發票、銷售管理、會計、客戶關係管理、專案管理、庫存管理。
CloudOffix
cloudoffix.com
CloudOffix 是全球領先的統一低程式碼整體體驗平台供應商，旨在徹底改變企業自動化和簡化客戶與員工互動的方式。 CloudOffix 的平台植根於客製化自由和自動化的強大功能，使組織能夠數位化工作流程、增強體驗並提高商業和營運團隊的效率。 CloudOffix 的核心是我們的低程式碼應用程式產生器，以及全面的客戶體驗 (CX) 和員工體驗 (EX) 應用程式。這些工具使我們的客戶能夠利用大量即用型模板和連接器輕鬆建立自訂應用程式。這增強了協作和自動化，使企業能夠快速適應市場變化並有效地擴展營運。 CloudOffix 對真誠關懷的承諾定義了我們的方法，將真誠的關係置於商業交易之上。 CloudOffix 與客戶和合作夥伴透明地互動，傾聽並調整以提供尊重每個組織獨特性的客製化價值。 CloudOffix不僅是科技供應商，更是創新合作夥伴。透過 CloudOffix 的一體化平台，世界各地的公司可以透過單一整合解決方案管理銷售、行銷、人力資源、CRM、專案管理、電子商務、協作、發票和幫助台。這消除了對多個不同系統的需求，從而顯著降低了成本並提高了生產力。 CloudOffix 深受全球信賴，致力於協助客戶成功，我們建立的強大、持續的關係證明了這一點。 CloudOffix 強大的合作夥伴網路和全球影響力使我們能夠提供具有普遍吸引力的在地化解決方案，確保每位客戶都能獲得專門的支援和卓越所需的資源。借助 CloudOffix，企業可以獲得敏捷性、工具和自由，以更少的投入獲得更多的成果，從而增強整體體驗管理並確保卓越營運。
Beetle Eye
beetle-eye.com
Beetle Eye 簡化了 CRM 和行銷工具，以提供一個強大的平台來幫助您發展業務。 作為行銷自動化平台，借助 Beetle Eye，您可以： * 自動化電子郵件行銷活動 * 建立個人化電子郵件模板 * A/B 比較測試 * 託管活動資產 * 管理電子郵件訂閱 * 制定、部署和分析調查 * 追蹤客戶參與度 Beetle Eye CRM 的一些功能包括： * 聚合潛在客戶來源 * 管理和鑑定潛在客戶 * 產生潛在客戶名單和細分 8 發送觸發式銷售回复 * 記錄先進的線索數據 * 利用自訂資料建模
Venntive
venntive.com
Venntive 提供整合行銷、銷售和客戶成功平台。
TeamGram
teamgram.com
TeamGram 是一款基於雲端的一體化工具，可協助業務團隊合作、管理任務、客戶關係和銷售。 憑藉即時部署、極其易於使用的介面、Web、Android 和 iOS 應用程式、零管理和合理的定價，它是任何規模企業的理想業務工具。
Taskeo
taskeo.co
Taskeo 的客戶關係管理解決方案簡化了公司聯絡人管理，並協助您達成更成功的交易。憑藉其先進的功能，您現在可以專注於最佳的收入來源。 Taskeo 的 CRM 配備了您的團隊會喜歡的所有標準功能，與外部工具集成，並且與 Taskeo 的電子郵件行銷解決方案配合得特別好。
SpinOffice CRM
spinoffice-crm.com
真正節省您時間的 CRM。使用 SpinOffice，您可以為所有電子郵件、業務聯絡人、約會、任務、專案、資料夾、文件、文件和筆記建立一個中心位置。 無論您正在做什麼，任務有多大或多小，SpinOffice 都可以讓您輕鬆完成工作。最重要的是，您可以與同事分享資料庫中的所有資訊。這使得 SpinOffice CRM 成為任何中小型企業的終極團隊應用程式。 SpinOffice CRM 適用於 macOS、Windows PC 和行動裝置（iOS 和 Android）。
Snapforce CRM
snapforce.com
Snapforce CRM 是一款針對中小型企業的軟體，提供電話功能，也是市場上唯一為所有新客戶提供虛擬 PBX 電話系統作為標準模組的 CRM。
ShootQ
shootq.com
ShootQ 是一個基於雲端的 CRM 系統，適用於創意人士，包括專業攝影師、攝影師、婚禮行業專業人士以及更多創意類型。該平台允許您管理聯絡人、所有工作、發送提案、合約、追蹤您的日曆等等。
SEO CRM
seocrm.com
SEOCRM.com 專為數位行銷代理商設計。它提供一站式平台，您可以在其中管理搜尋引擎優化、點擊付費、網頁設計和開發以及其他項目，管理銷售、客戶關係發票和帳單以及整體支援。
Second CRM
secondcrm.com
Second CRM 是一款屢獲殊榮的業務自動化解決方案，旨在利用互聯網和行動技術實現業務營運自動化，從而使中小型企業獲利。 Second CRM 專注於改善銷售和行銷、客戶支援和營運。 Second CRM 透過提供靈活、經濟高效且易於使用的應用程序，輕鬆適應大多數業務環境。 Second CRM 提供了跨銷售、行銷、支援和後端營運的客戶互動的單一視圖。 Second CRM 減少了工作量並加速成長，同時使公司能夠將 100% 的精力集中在重要的事情上——客戶。
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss 是一款一體化銷售、行銷、通訊和自動化軟體平台，適用於各行業的本地企業，包括家庭服務、零售、汽車、房地產、專業服務等。 SalesBoss 將銷售、行銷、簡訊、電子郵件、電話、日曆、網路聊天、收件匣、管道、評論、付款、網站、管道和自動化的功能結合在一個人工智慧驅動的解決方案中。從潛在客戶捕獲和培育到交易完成和客戶保留，Salesboss 可協助您在一個易於使用的平台上管理整個銷售管道。此外，其內建的自動化功能透過自動執行重複任務來節省時間並提高效率。本地企業可以組織資料、產生更多潛在客戶、創建強大的管道並更快地完成更多交易。
Ploomes
ploomes.com
Ploomes 是第一個將 CRM、流程自動化和提案產生結合的平台。控制整個商業運營，從潛在客戶的產生到轉換和忠誠度，統一銷售人員的工作環境並實現 360° 的客戶視圖。我們透過將更傳統的 CRM 的穩健性與更簡單的 CRM 的易於實施、使用和維護相結合來填補市場空白。憑藉這一定位，我們已成為拉丁美洲最大的 CRM 公司，為 Philips Healthcare、Intelbras、Grupo Moura 和 Unimed 等客戶提供服務。
Salesdash CRM
salesdashcrm.com
Salesdash CRM 軟體可協助物流公司（貨運經紀公司、3PL）發展新的托運人關係。 Salesdash 協助物流銷售團隊簡化銷售流程，以增加銷售和收入。由前貨運經紀人銷售負責人為貨運經紀人打造。該產品最適合那些採用諮詢式銷售方式、擁有更大的聯絡人清單、需要防止錯過跟進、努力注重細節、可能有較長的交易週期、需要多個接觸點並保持一致的外展的人留在客戶面前。任務管理、聯絡人管理、管道管理和自訂報告是 Salesdash 的核心元件。自訂欄位、新增團隊成員以及從電子表格匯入潛在客戶的實施都可以在幾分鐘內完成。透過 Gmail 和 Outlook 的電子郵件和日曆整合與潛在客戶和潛在客戶互動。從 Salesdash 向您的聯絡人發送電子郵件、建立電子郵件範本、追蹤開啟情況並發送自動序列。輕鬆存取公司網站、公司 LinkedIn 頁面和個人 LinkedIn 頁面，供在外展之前進行研究的人員使用。 Salesdash 透過我們的任務管理系統防止錯過後續任務，該系統將今天的任務和過期的任務保留在您的面前。 Salesdash 也為您忘記設定跟進的潛在客戶建議任務，系統根據可能在銷售流程中進一步進行的潛在客戶指標對它們進行排名。 Salesdash 的回饋是，與其他專為貨運經紀人量身打造的供應商相比，CRM 是一種更精簡、更用戶友善的 CRM。
Zixflow
zixflow.com
利用人工智慧管理、吸引和留住客戶的新方式 透過一體化工作空間推動成功。打造自己的 CRM、工作流程自動化以及透過電子郵件、簡訊或 WhatsApp 進行參與。
Teamgate
teamgate.com
Teamgate 是一款簡單的智慧銷售 CRM，能夠幫助您取得成功。配備一系列智慧整合功能；屢獲殊榮的 Teamgate 軟體（例如 Mailchimp、Zendesk、Quickbooks、Zapier 等）為您的銷售團隊提供了簡單性和有機發展業務的力量。 Teamgate 連續三年獲得國際認可，並因其卓越的客戶服務和支援、用戶友好的介面而獲得了一系列獎項，並且還被列為銷售 CRM 軟體領域的領導者之一。
Metrilo
metrilo.com
Metrilo 透過讓行銷和客戶資料具有可操作性，並專注於保留率和更高的 CLTV，幫助電子商務品牌成長。這些工具包括即時報告、客戶資料庫、細分、電子郵件行銷和自動化。主要電子商務平台的整合是無縫的。
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – 您的企業銷售、支援和行銷所需的唯一軟體 有網站訪客但未將其轉換為客戶？讓我們改變這一點！ Serviceform 幫助世界各地的企業將網站訪客轉化為收入。這是透過結合潛在客戶生成工具、識別網站訪客行為的分析和 CRM 來實現的，為網站轉換和客戶管理提供單一解決方案。我們的願景是成為一家全球領先的公司，致力於突破線上潛在客戶開發和溝通的界限。我們希望成為您的企業銷售、支援和行銷所需的唯一軟體。 Serviceform 是一家總部位於芬蘭的 SaaS 公司。我們致力於開發最好的潛在客戶生成工具和分析工具。我們希望讓企業主做出明智的決策並可預測地發展他們的業務。關於我們的技術，我們提供一個一體化的軟體平台，幫助公司簡化其銷售、行銷和客戶支援流程。 • 您只需要 6 種網站轉換工具：聊天機器人、即時聊天、動態表單、會話登入頁面、參與聊天機器人、彈出視窗和浮動欄。 • 管理工具：Flex xRM、Ourly 會議安排程序、網站分析和 Cookie 橫幅。 • 通訊工具：社交收件匣、電子郵件和簡訊活動產生器。
SmartSearch
smartsearch.com
SmartSearch 的使命是透過創新的軟體解決方案（包括申請人追蹤(ATS)、供應商管理(VMS)、客戶關係管理(CRM) 和電子簽名）設計一個以人為本的未來工作方式，從而更快、更好、更聰明地招募。它是一個完整、敏捷的軟體解決方案，為您的人才招募工作帶來強大的候選人搜尋和協作工具。透過與您目前的技術和獨特的業務流程集成，SmartSearch 減少了文書工作，消除了重複工作，簡化了入職流程，縮短了填補職位空缺的時間，並降低了招聘成本。
CrmOne
crmone.com
缺乏集中式 CRM 系統可能會導致資料混亂、溝通無效、錯失銷售機會以及客戶洞察有限。許多中小型公司在不支付不同基本功能或多個訂閱的高昂價格的情況下，都在管理客戶關係方面遇到困難。然而，事實並非一定如此。 借助 CrmOne，企業可以透過一種無縫解決方案來增強自己的能力，該解決方案可以在一個地方管理所有客戶關係，而不會影響銷售和行銷可能需要的任何功能，而無需花費大量資金。從潛在客戶管理和銷售管道追蹤到客戶支援和分析，CrmOne 提供了多功能工具包，可滿足各行業企業的多樣化需求。 CrmOne 擁有豐富的歷史，為全球 4000 多家新創公司、成長型企業和企業提供支持，展現了對卓越和創新的承諾。
Tall Emu CRM
tallemucrm.com
Tall Emu CRM 是一款全面的客戶關係管理 (CRM) 軟體系統，旨在簡化業務運作並增強客戶互動。 Tall Emu CRM 提供廣泛的功能和優勢，旨在滿足各行業企業的需求。 * 聯絡人管理：Tall Emu CRM 讓企業在一個集中平台中有效地管理其聯絡人，包括客戶、潛在客戶和供應商。用戶可以輕鬆存取聯絡資訊、通訊歷史記錄和互動。 * 銷售自動化：CRM 提供強大的銷售自動化工具，例如銷售線索管理、機會追蹤和銷售預測。這有助於銷售團隊確定銷售線索的優先順序、追蹤銷售管道並發現成長機會。 * 行銷自動化：Tall Emu CRM 讓企業能夠自動化行銷活動，包括電子郵件行銷、社群媒體整合和潛在客戶培育。用戶可以創建個人化的行銷策略來吸引客戶並推動轉換。 * 客戶服務：借助內建的客戶服務功能，企業可以有效管理客戶查詢、支援票證和服務請求。 CRM 提供了一個統一的平台來解決問題並提供卓越的客戶支援。 好處： * 提高效率：Tall Emu CRM 簡化了業務流程，自動執行重複性任務，並消除了手動資料輸入，從而提高了效率和生產力。與 MYOB 和 Xero 會計軟體的無縫整合意味著無需重複輸入並減少出錯的機會。 * 增強的客戶關係：透過集中客戶資料和交互，企業可以提供個人化體驗、建立更牢固的關係並提高客戶滿意度。 * 增加銷售收入：CRM 的銷售自動化功能可協助銷售團隊確定潛在客戶的優先順序、更快達成交易並最大限度地提高收入機會，從而提高銷售業績。 * 有效的行銷活動：Tall Emu CRM 讓企業能夠創造有針對性的行銷活動、追蹤活動績效並衡量投資報酬率，從而製定更有效的行銷策略和更高的轉換率。
Team365 CRM
team365.io
什麼是 Team365 CRM？ Team365 CRM 是一個基於雲端的整合式客戶關係管理平台，可滿足各種規模和類型的企業和產業的需求。全球超過 150,000 家企業使用 Team365 CRM 來建立持久的客戶關係並最大限度地提高團隊生產力。我們對電話、電子郵件、即時聊天和麵對面會議的擴展支援使 Team365 CRM 成為市場上整合最緊密的系統。 Team365 的人工智慧銷售助手，人工智慧為銷售人員提供高階解釋、解決方案和預測。借助工作流程自動化、潛在客戶評分、即時通知和內建遊戲化功能，您的銷售團隊可以將更多時間用於銷售，而不是輸入資料。我們的主要功能包括： - 銷售線索管理 - 工作流程自動化 - 進階分析 - 流程管理 - 行銷自動化 - 通路管理 使用 Team365 CRM 自動執行日常銷售、行銷和支援功能，讓您有更多時間專注於客戶。建立優化的工作流程，幫助您減少手動資料輸入、消除冗餘並加快整體流程。透過準確預測潛在收入來提高銷售團隊的生產力，並利用生產力遊戲來超越您的銷售配額。設定多種貨幣，使用人工智慧預測來優先考慮可能轉換的潛在客戶和交易，並追蹤網站訪客以轉換更多潛在客戶。讓您的行銷和銷售團隊達成共識。使用 Google Ads 整合產生新的潛在客戶、執行有針對性的電子郵件行銷活動以及比較廣告支出與銷售收入。您的安全是我們的首要任務。我們瞭解，每個組織都需要在保護客戶資料和賦予員工完成工作的自由之間取得適當的平衡。 Team365 CRM 成功滿足了這兩個要求。
Barantum
barantum.com
Barantum 是印尼領先的面向現場銷售團隊的雲端 CRM，旨在透過充當銷售人員的私人助理來幫助他們處理日常生活。將其視為銷售團隊的 Siri，旨在提高行動銷售效率。
Cratio CRM
cratiocrm.com
Cratio CRM 軟體是一款雲端和行動 CRM 軟體，使組織能夠從單一平台高效管理整個銷售流程。 Cratio CRM 使用簡單、價格實惠且可自訂。該軟體具有完整銷售自動化所需的所有功能。 產品特點： ** 線索管理系統 -> 自動捕獲線索 -> 將銷售線索分配給銷售團隊 -> 向客戶發送個人化電子郵件和簡訊 -> 辨識並追蹤熱門/獲勝線索 -> 自訂引導螢幕以適合您的業務 -> 透過時間軸和使用者活動監控潛在客戶狀態 ** 銷售活動管理 -> 規劃、分配、追蹤審核 - 通話、任務和訪問 -> 按時向銷售團隊發送電子郵件/簡訊提醒 -> 一鍵發送電子郵件/簡訊給客戶 -> 透過電子郵件取得每日活動和銷售報告 -> 查看錯過、逾期或升級的活動 -> 追蹤每日、每週、每月團隊生產力報告 ** 行動客戶關係管理軟體 -> 行動端每日活動計劃 -> 一鍵存取更新 -> 直接從應用程式致電、發送電子郵件給客戶 -> 客戶地址及地圖 -> 基於 GPS 位置的活動更新 -> 行動 CRM 可在 Android 和 IOS 上運行 ** 客戶溝通 -> 自動簡訊和電子郵件警報 -> 使用範本批次發送電子郵件和簡訊 -> 雲端電話集成 -> 點選呼叫服務 -> 音訊格式的通話錄音 -> 整合電子郵件、簡訊和語音 選擇 Cratio CRM 的 5 大理由： * 價格實惠。節省至少 50% 的 CRM 成本。 * 使用簡單，但具有所有所需的 CRM 功能 * 安全、可擴展且世界一流的雲端解決方案 * 最佳支援和專門的客戶成功團隊 * 完全可客製化以適合您的業務 公司簡介：Cratio Software 是一家位於印度金奈的軟體產品開發公司。該公司專注於以更少的時間和成本提供特定領域的行動銷售 CRM 軟體。創始團隊由擁有超過15年軟體開發和產品經驗的人士組成。
Zendo
getzendo.io
Zendo 是一款一體化軟體，用於簡化從客製化、產品化到訂閱的銷售服務。它可以幫助企業家和機構在自動化的幫助下加快內部流程。建立您自己的工作流程、自動產生發票並擁有專業外觀的服務目錄，您的客戶可以在其中輕鬆購買。這是一個簡單而優雅的解決方案，它不是儀表板，而是建議將聊天作為操作中心，其中每個新客戶的請求都會建立一個對話線程。您可以在其中發送報價、發票、付款和訊息。完全忘記在選項卡或應用程式之間切換，並在一個地方完成所有操作。 Zendo 可以透過各種白標選項打造自己的，從自訂網域到品牌顏色，甚至是您自己的個人化聊天機器人！聚集您的團隊，讓您的業務在這款易於使用、直覺的軟體中蓬勃發展。
BASCRM
bascrm.com
BASCRM 提供 CRM 軟體和專業服務，透過流程和技術幫助企業提升敏捷性和業務績效。
Centrium CRM
centriumcrm.com
適合您企業的簡單 CRM 軟體。 Centrium 將幫助您和您的團隊管理聯絡人、達成交易並追蹤需要完成的工作。
ContactWise
contactwise.io
CRM - 聯絡人、選民或客戶關係管理，是一種跨行業和垂直領域的應用程序，從州和地方政府到銷售組織再到高等教育機構。 ContactWise 是一個基於雲端的創新聯絡中心平台，具有先進的資料驅動路由引擎，可協助公司提高銷售額、客戶滿意度和保留率。
Fireberry
fireberry.com
透過使用 Fireberry，您可以透過使用者友好的系統輕鬆管理您的所有業務需求。透過系統直接與您的客戶溝通，並使用客製化的物件和欄位來追蹤您需要的任何業務資訊。讓 Fireberry 為您提供自動化服務，您可以有效率地自動化日常任務。使用人工智慧助理產生的欄位和回應，輕鬆對工單進行分類和回應。儀表板和報告將幫助您做出明智的決策以改善您的業務。 Google、Office 365 和 Facebook 等內建整合可協助您將工作集中到一處。如果系統中尚未包含您需要的任何內容，您可以使用 API 輕鬆整合第三方。
Salescamp CRM
salescamp.app
Salescamp 提供基於雲端的銷售 CRM 軟體解決方案，用於管理銷售報告、管理、行銷、改善客戶關係等。為您的企業取得最好的免費 CRM 系統。
Qebot
qebot.com
Qebot Marketplace 與最好的軟體公司合作，讓業務經理可以購買數位工具和應用程式來幫助管理和發展業務。購買後，可以直接透過 Qebot 平台存取這些工具。一次登入即可管理您的整個業務。目前產品： - 網站建立器 - 社群媒體管理器 - 目錄清單管理器 - 評論/聲譽管理器 - 電子郵件行銷管理員 - 雲端儲存 - CRM - 廣告活動管理器 - 內容行銷
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