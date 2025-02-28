找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
CRM軟體是客戶關係管理的簡稱，旨在有效地追蹤和管理客戶關係。它是一個記錄和組織企業、潛在客戶和現有客戶之間互動的綜合系統。該軟體將重要的客戶資料（包括聯絡資訊、互動歷史記錄和交易摘要）整合到集中的最新記錄中。 CRM 軟體主要用於銷售部門，可作為銷售人員自動化 (SFA) 的中心樞紐。它可以與各種其他業務應用程式無縫集成，例如電子商務平台、行銷自動化軟體、客戶服務軟體和CPQ軟體。這種整合可確保在整個客戶旅程中同步且增強的客戶體驗。 一些 CRM 解決方案提供廣泛的整合客戶相關功能，提供一體化功能，包括行銷自動化、幫助台、電子商務工具、ERP、專案管理或網站管理。這種全面的方法無需額外的解決方案，對中小型企業特別有利。另一方面，獨立的 CRM 解決方案主要專注於與銷售相關的功能，例如聯絡人、帳戶和管道管理，沒有廣泛的營銷、幫助台或其他非銷售相關的功能。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot提供了一個完整的營銷，銷售，客戶服務和CRM軟件的平台，以及方法，資源和支持，以幫助企業發展更好。開始使用免費工具，並隨著成長而升級。 借助營銷中心，您的所有營銷工具和數據都在一個易於使用，功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間，並獲得所需的所有上下文，以提供個性化的體驗，以吸引和轉換合適的客戶。另外，營銷人員可以將數據保持在他們所做的一切的中心，因為營銷中心是作為HubSpot CRM平台的一部分而建造的。當使用完整的CRM平台時，營銷人員可以實現與銷售的無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗証投資。無論是策略，服務還是軟件，HubSpot都可以使您擴展公司，而不是複雜性。 HubSpot擁有您需要更好成長的一切。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是全球排名第一、經濟實惠的一體化行銷、銷售和支援 CRM 軟體，為全球 29500 多家成長型公司提供支援。 EngageBay 幫助公司獲取、吸引、培育網路訪客，並將他們轉化為滿意的客戶，並將業務增長 5 倍甚至更多。 EngageBay 提供一系列功能，包括： - 簡單而強大的一體化CRM - 易於使用的營銷自動化軟體- 電子郵件營銷- 免費實時聊天軟體- 強大的幫助台軟體- 電子郵件序列- 登陸頁面- 用於捕獲在線潛在客戶的Web 表單- 跨行銷、銷售和支援部門的 360 度客戶視圖 - 預約安排軟體 - 聯絡人管理軟體 - 免費 CRM 軟體等等。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Teamwork
teamwork.com
團隊合作是一個世界領先的項目管理平台，旨在為組織自由計劃，跟踪，管理和交付各種複雜項目。 全球有20,000多家企業和6,000個機構信任。該團隊通過提供市場上最先進的產品管理平台來不斷與客戶合作。 無論您是公司所有者，團隊負責人，項目經理還是個人貢獻者，團隊合作都可以為您提供所有無縫管理日常活動的工具。該應用程序提供了與同事在項目上合作的功能，保持工作流程的整體視圖，管理任務，跟踪資源，日誌時間以及最重要的是，按時交付項目。
Deskera
deskera.com
Deskera是一個屢獲殊榮的集成平台，使SMB可以使用更少的工具更快地擴展。從便利店到製造工廠，成千上萬的中小型企業使用Deskera來管理會計，庫存，工資單，銷售和營銷自動化。
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一個多合一的生產力平台。這是團隊聚集在一起計劃，組織和合作使用任務，文檔，聊天，目標，白板等工作的樞紐。只需單擊幾下即可輕鬆自定義，ClickUp可以讓各種類型和尺寸的團隊更有效地提供工作，從而提高生產力到新的高度。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com，Inc。是一家總部位於加利福尼亞州舊金山的美國雲軟件公司。它提供（CRM）客戶關係管理服務，還出售了一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務，營銷自動化，分析和應用程序開發。 2020年，根據員工的滿意度調查，《財富》雜誌在其“工作前100名公司列表”中排名第六。
HighLevel
gohighlevel.com
Highlevel是一個白色標籤的銷售和營銷平台，適用於數字代理商和顧問。功能包括帶有智能清單的CRM，電子郵件，2向SMS，合併的SMS/Messenger/Instagram DM/WhatsApp/GMB聊天，出口通話，呼叫跟踪，呼叫錄音，電源撥號器，表單構建器，調查構建器，調查構建器，漏斗構建器，漏斗構建器，網站構建器，網站構建器，網站構建器，網站構建器，，網站構建器，，網站構建器，，網站構建器，，網站構建器，網站構建器，，構建器，網站構建器，網站構建器，，構建器在線調度，工作流程自動化，報告，Webhooks等！代理商帳戶包括可以克隆的無限子（位置）帳戶，以加快設置的速度。將自己的Twilio＆SMTP憑據帶給您的帳戶供電，使您可以通過電子郵件，電話和短信訪問批發費率。從14天的免費試用期開始！
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 連接您在業務中使用的每個工具和管道，以便在客戶生命週期的每個狀態下吸引客戶。利用來自電子郵件行銷、社交媒體、數位廣告和您的網站的數據，與您的聯絡人量身定制個人化的接觸點，確保您的行銷有效、有吸引力且令人難忘，而不會浪費您的時間。我們讓自動化為您服務，讓您可以專注於使您的業務與眾不同的個人風格，並確保您沒有錯過與任何客戶的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 執行哪些操作？ - 在所有客戶接觸點上實現自動化個人化體驗- 追蹤整個客戶生命週期中的買家偏好、行為和許多自訂屬性，以進行更深入的細分和更有效的推廣- 基於幾乎任何參數自訂發送，以便您的訊息始終針對正確的目標受眾- 使用整個客戶生命週期的數據為每個客戶選擇最佳內容、發送時間和交付渠道- 以最小的努力創建完全定制的營銷活動，然後根據客戶行為即時改善您的發送策略- 複製1-無論您的業務有多大，為每位客戶提供 1 種個人體驗
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 Constant Contact 提供電子郵件、社群媒體和活動行銷工具，協助小型企業擴大客戶群。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一個多通路行銷自動化平台，用於多方面的業務推廣和客戶保留。 SendPulse 讓您可以發送電子郵件和簡訊行銷活動，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天機器人與客戶合作，並在短短 15 分鐘內建立登陸頁面。 SendPulse 還提供了一個用於創建線上課程的平台。您可以使用 SendPulse 的免費 CRM 輕鬆追蹤所有行銷活動和客戶資訊。
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss 是一款一體化銷售、行銷、通訊和自動化軟體平台，適用於各行業的本地企業，包括家庭服務、零售、汽車、房地產、專業服務等。 SalesBoss 將銷售、行銷、簡訊、電子郵件、電話、日曆、網路聊天、收件匣、管道、評論、付款、網站、管道和自動化的功能結合在一個人工智慧驅動的解決方案中。從潛在客戶捕獲和培育到交易完成和客戶保留，Salesboss 可協助您在一個易於使用的平台上管理整個銷售管道。此外，其內建的自動化功能透過自動執行重複任務來節省時間並提高效率。本地企業可以組織資料、產生更多潛在客戶、創建強大的管道並更快地完成更多交易。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. 是一家美國雲端運算公司，成立於 1998 年，總部位於加州聖馬刁，提供用於管理企業財務、營運和客戶關係的軟體和服務。其軟體和服務專為小型、中型和大型企業量身定制，具有 ERP、CRM、PSA 和電子商務模組。甲骨文公司於2016年11月以約93億美元收購了NetSuite。
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養現有客戶，以在當今的競爭格局中實現收入最大化。 效率觸手可及 透過包含最新變數的預設回覆來節省時間。建立全面的幫助中心來解決常見問題並減少重複查詢。利用自助服務和自動化工具進行更有意義的對話。隨時隨地使用適用於 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 行動應用程式。 無縫整合和數據整合 Conversations by Brevo 無縫整合了 Brevo 產品及其他產品，為您提供統一的客戶指揮中心。透過與 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，輕鬆管理您的行銷管道等。簡化運輸、退貨、評論、忠誠度計劃和其他基本業務功能。透過將所有相關數據收集並整合到一處，全面了解每位客戶。 加入超過 50 萬家選擇 Brevo 的企業，體驗 Conversations by Brevo 的強大功能和簡單性。無論您是小型企業還是大型企業，我們都有量身訂製的方案來滿足您的需求。
Metrilo
metrilo.com
Metrilo 透過讓行銷和客戶資料具有可操作性，並專注於保留率和更高的 CLTV，幫助電子商務品牌成長。這些工具包括即時報告、客戶資料庫、細分、電子郵件行銷和自動化。主要電子商務平台的整合是無縫的。
Coretal
coretal.co
Coretal 可協助您節省時間、金錢並減少挫折感。使用核心業務管理平台簡化您的流程。 Coretal - coretal.co - 是一個創新的一體化平台，可用於經營您的業務；包括專案管理、發票、提案、CRM、支援和票務、日曆、日程安排等等。我們正在建立滿足您核心業務需求的首選平台。節省您的時間、金錢和壓力。使用我們的儀表板和小工具始終了解您的業務。板 - 靈活。可客製化。強大的。按照您的方式建立、設定和管理看板。任務板、項目板、追蹤流程的板。管理員工的董事會。任何解決方案或問題的板子。將看板連結到項目。擁有獨立董事會。真正的選擇是您的 項目 - 在一個地方追蹤所有項目，將簡報、任務、時間表、時間追蹤、對話、決策、發票、提案和合約放在一起。發票 - 使用我們的發票功能發送、追蹤並獲取付款。人員 - 保存聯絡人並追蹤您與他們的互動和通信。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24是可幫助公司和企業家內部和外部提高效率的軟件。我們的平台提供CRM，聯絡中心，網站建設者，在線商店，營銷活動和其他銷售工具。此外，還有安全的Intranet，任務和項目管理，實時文件共享和存儲，通信工具和組織。 HR Essentials和AI內置在Bitrix24結構中。 Bitrix24是Bitrix，Inc。的一項計劃，該計劃於2012年4月作為基於雲的服務啟動。現在，它可以在雲和本地中使用。 2024年，我們公司擁有超過1200萬個組織。 Bitrix24為從小型組織到財富500家公司的客戶而感到自豪。
NeoDove
neodove.com
您唯一需要的電話撥號器和 CRM。 功能齊全的撥號器和電話呼叫 CRM，可提高生產力並促進銷售。
Zoho CRM
zoho.com
使用Zoho的在線生產力工具和SaaS應用程序進行整個業務。超過5000萬用戶在全球範圍內信任我們。嘗試我們永遠的免費計劃！
500apps
500apps.com
Crm.io by 500Apps是一種高級CRM軟件，可通過最佳的基於雲的客戶關係管理軟件來推動更多銷售額，並更快地發展業務。每位用戶以$ 14.99的價格訪問50個應用程序。 特徵： 1。潛在客戶管理：潛在客戶管理軟件可以在一個中心位置添加和管理所有潛在客戶。使用一流的聯繫人管理功能輕鬆管理客戶信息並培養客戶關係。結束更多的工作。 2.聯繫管理軟件：CRM.IO的聯繫管理軟件可以管理客戶信息，並從一個中心位置發展更牢固的客戶關係。 3.帳戶管理軟件：智能帳戶管理軟件了解您的客戶的業務需求，並贏得更多的交易，並在您的銷售追求中對關鍵帳戶進行戰略性觀點。 4。交易管理：交易管理軟件可以跟踪，管理和贏得與不斷增長的業務的更多交易。 5。銷售自動化軟件：用於成長的企業的銷售自動化軟件，以輕鬆自動化複雜的銷售流程。智能，強大的銷售自動化，節省時間，簡化您的銷售流程，並通過幾分鐘內自動化銷售和業務工作流程來擴展業務。
Floww.ai
floww.ai
Floww.ai 是一款 GenAI 支援的軟體套件，可為 B2C 和 B2B2C 企業進行高速銷售。 Floww.ai 的整合銷售平台提供與現代通訊堆疊整合的銷售執行 CRM、NoCode 即時分析、行銷和工作流程自動化。 Floww.ai 先進的生成式人工智慧工具 Sales Co-Pliot 和 Analytics Co-Pliot 透過即時分析和深入洞察，實現高效、高品質的銷售方法。大多數 CRM 主要針對 B2B 用例而構建，無法有效適應 B2C 和 B2B2C 業務。現代 B2C 銷售的高速度和高容量需要一個整合的銷售平台來實現敏捷的銷售管理，以快速適應動態的市場環境。
ForceManager
forcemanager.com
ForceManager 是銷售團隊選擇的 CRM，用於加速他們的活動並增加銷售。從您的 PC 或行動裝置免費試用。
Intandemly
intandemly.com
Intandemly 提供以客戶為基礎的行銷和銷售軟體 + 專家，以從目標客戶產生需求、參與度和收入。您將獲得人員、流程和我們的銷售平台的組合 400 多家組織信任 Intandemly 來推動銷售參與。如今，擁有 1 到 10,000 人的組織都在使用基於 SaaS 的軟體。識別：Intandemly 提供了一個 Chrome 擴展，使識別變得超級簡單，同時消除了代表的資料輸入。研究您的客戶和潛在客戶，獲取最新的聯絡資料並將其推送到潛在客戶模組中。前景：透過我們內建的 CRM 增強銷售，該 CRM 提供見解、帳戶管理、通話、電子郵件自動化等。建立經過優化的銷售工作流程，以協助您達成更多交易。參與：建立帳戶受眾並透過廣告、Linkedin、重新導向直郵和電子郵件進行播放。將行銷與組織的其他部門保持一致，並以最個人化的方式接觸客戶。
Keap
keap.com
Keap 是一款一體式 CRM 以及銷售和行銷自動化平台，旨在發展您的業務。透過 Keap，您可以輕鬆捕捉、組織、追蹤和培養所有潛在客戶，以增加銷售額和收入。為了確保您的成功，Keap 還提供專家指導、深入培訓、出色的支援和專門的企業家社群。
Signpost
signpost.com
Signpost 是完整的自動化解決方案，用於收集客戶回饋、獲得更多更好的評論、贏得新客戶、獲得推薦並增加回頭客業務。
Leadsales
leadsales.io
適用於 WhatsApp、Facebook 和 Instagram 的 CRM 將您的聊天集中在列中，自動將它們分配給您的銷售和客戶服務團隊
NetHunt
nethunt.com
Nethunt是一種銷售自動化工具，實際上生活在您的Gmail和其他Google Workspace應用中。它可以幫助銷售團隊管理潛在客戶，培養客戶關係，監控銷售進度並完成更多交易。 有關Nethunt CRM的更多信息 🙂組織您的客戶群 使用Nethunt的Core CRM功能以最有效的方式組織您的客戶群。 ✓告別乏味的數據輸入。 ✓使用Nethunt的重複預防功能，始終保持數據清潔。 ✓所需的字段功能手錶覆蓋您的數據，以確保您擁有所需的東西。 ✓您的客戶群被牢固地存儲在一個地方，可通過適當的訪問管理來保護免受洩漏或撬動的眼睛。 📞通過多個渠道捕獲新線索 Nethunt CRM與多種工具集成在一起，可讓您從不同來源獲取新的潛在客戶，並在CRM記錄中存儲通信。 ✓從入站和出站呼叫中創建新線索 ✓將網站聊天變成新的線索 ✓從社交媒體平台獲取新線索 ✓從信使的CRM添加新線索 ✓從自定義網絡表格中捕獲潛在客戶 📋細分領導者和客戶群 將您的客戶群分解為有針對性的細分市場，以使用各種宏（工作標題，需求，公司規模等）發送個性化的音調。 ✓使用自定義過濾器和視圖來細分您的聯繫人。 ✓為自己保存無限數量的細分市場或與團隊分享。 ✓在新用戶匹配某些參數時會自動更新這些段。 💲建立銷售管道 將觸點變成線索，然後將其推向美麗的功能性管道。 ✓添加新交易，其價值，關閉的可能性和預期的關閉日期。 ✓跟踪交易通過管道階段的進度。 ✓知道陷入管道的每個階段的收入 ✓現場阻塞的線索以及如何將其推向購買。 ✓為您的產品和服務創建一個或幾個自定義管道。 ✓建立您可以信任的預測。 ⭕管理任務 組織您的工作日並管理團隊的工作量。全部在Gmail中。 ✓管理任務並與Gmail內部的團隊合作。 ✓通過某些標准或圓形旋轉算法自動分配任務。 ✓將任務鏈接到電子郵件和CRM記錄。 ✓收到日常任務消化以計劃您的一天。 🤖在Gmail中自動化銷售流程 Nethunt CRM允許用戶自動化整個銷售流程 - 從鉛捕獲到Deals的管道階段再到通知。 ✓從不同來源捕獲潛在客戶，並將其添加到您的CRM中。 ✓將經理分配領導並設置個性化的自動修復。 ✓根據其行為自動優先考慮線索 ✓將序列設置為培養鉛。 ✓自動將電子郵件對話，聊天，呼叫鏈接到CRM配置文件。 ✓根據鉛的響應，將算法移動到下一個管道階段。 ✓為團隊創建自動任務。 ✓在管道中發生重要更改時，請向團隊設置通知。 ✓自動數據輸入。 ✉️電子郵件自動化 ✓在Gmail中創建個人和共享的電子郵件模板。 ✓輕鬆，快速地編寫重複電子郵件。 ✓用自定義字段個性化電子郵件模板。 ✓在每日電子郵件通信，電子郵件廣告系列或自動化電子郵件序列中使用電子郵件模板。 📩電子郵件跟踪 跟踪您的電子郵件打開並點擊Gmail。 ✓知道接收器是否實時查看您的電子郵件是否頻率。 ✓知道何時打開您的電子郵件以為您的團隊提供見解。 ✓根據打開電子郵件或單擊鏈接的次數確定潛在客戶的優先級。 ✓使用電子郵件跟踪進行常規電子郵件，電子郵件廣告系列和自動化電子郵件序列。 🔁電子郵件廣告系列 在Gmail發送電子郵件活動和後續活動。 ✓向自定義細分市場或所有客戶群發送電子郵件活動。 ✓將後續電子郵件設置為以前的電子郵件廣告系列。 ✓監視廣告系列統計信息：打開，點擊，取消訂閱，反彈和答复。 ✓通過Gmail，Nethunt SMTP或您自己的SMTP服務器發送電子郵件廣告系列。 📊銷售報告 在Nethunt CRM中跟踪關鍵業務指標和團隊績效。 ✓單獨跟踪整個團隊和每個經理的有效性 - 發送的電子郵件，演示文稿，撥打電話等的數量。 ✓與以前的時期相比分析業務增長 - 封閉交易的數量以及產生的收入。 ✓通過經理，某個產品，國家 /地區分解收入來分析收入。 ✓跟踪您的配額達到。 ✓分析損失交易的原因。 ✓建立您可以信任的銷售預測。
Insightly
insightly.com
Insightly 是深受團隊喜愛的現代化、經濟實惠的 CRM。它易於使用、易於自訂，並可隨著公司的發展而擴展，解決傳統 CRM 無法解決的常見痛點。 Insightly 協助團隊建立和轉換銷售管道、提高生產力並建立持久的客戶關係。在一款易於使用、靈活且安全且可隨您的業務擴展的CRM 中集中管理您的所有客戶、銷售和業務數據（潛在客戶、聯絡人、電子郵件、事件、報價、項目、任務、機會和業務報告） 。利用 Insightly 的企業級產品、價格手冊和報價 (PPQ) 功能提高銷售效率和透明度。在 Insightly 平台內快速搜尋、追蹤和管理數百萬種不同的產品和服務。將產品和服務與個人機會連結起來，消除人為錯誤、瓶頸和不一致。借助 Insightly 的 PPQ，您的現場團隊只需點擊幾下即可為其機會產生自訂報價、合約和建議。完全控制並了解您銷售的產品、銷售對象、銷售時間和價格。使用 Insightly 的自訂物件和應用程式根據您獨特的業務需求和偏好自訂工作流程和流程，確保高採用率和滿意度。使用 AppConnect 將 Insightly 與 500 多個流行應用程式整合。 Insightly 的本機CRM 整合包括： Gmail Google Workspace 和Google Apps Google Drive Quickbooks Online Xero Slack Dropbox Box MailChimp Evernote Zapier Facebook Lead Ads 等等...使用適用於Android 和iOS 的屢獲殊榮的行動應用程式隨時隨地管理一切。掃描名片並一鍵上傳所有信息，即時更新項目和記錄，並使您的現場團隊能夠在客戶所在地創建和更新機會。 Insightly CRM 在任何垂直領域都很強大，客戶可以在同一平台中添加用於行銷自動化、客戶服務和整合的配套產品。
Attio
attio.com
Attio 是未來的 CRM。 Attio 以數據驅動、完全可自訂且直覺的協作方式提供客戶關係管理，推動您的業務發展。各種規模的公司——從當今發展最快的新創公司到世界上最大的企業——都使用 Attio 來建立他們想要的 CRM。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center是一種具有語音和30多個數字頻道的全渠道客戶參與解決方案，用於自機器人的自助服務的高級AI選項，例如機器人，主動的外展工具以及了解客戶意圖的智能虛擬代理。它提供了300多個預建立（包括領先的CRM）以及完全集成的，AI驅動的勞動力參與管理和分析解決方案。 RingCentral接觸中心與RingCentral MVP解決方案緊密集成，為客戶提供了企業級語音基礎架構的好處，並綜合的統一通信能夠實現無縫的跨職能協作。
Freshsales
freshworks.com
通過上下文驅動的銷售加速您的收入 個性化參與度，縮短銷售週期並通過Freshsales發展業務 功能包裝的產品套件，適用於各種尺寸的企業。您的團隊會喜歡的令人耳目一新的雲軟件。支持|銷售| ITSM |雲PBX
TeamGram
teamgram.com
TeamGram 是一款基於雲端的一體化工具，可協助業務團隊合作、管理任務、客戶關係和銷售。 憑藉即時部署、極其易於使用的介面、Web、Android 和 iOS 應用程式、零管理和合理的定價，它是任何規模企業的理想業務工具。
Pipedrive
pipedrive.com
每個公司都需要正確的工具來開花。為了擴展您的業務，您需要可訪問的軟件，提供正確的功能，快速掌握並突出關鍵機會。 PipEdrive是一種以銷售為中心的CRM（客戶關係管理）工具，該工具具有各種大小的愛使用。有100,000多個付費客戶跨越179個國家，我們的CRM簡單而強大的設計將銷售團隊吸引到優先級的可用性。當使用Pipedrive時，沒有什麼可以落在裂縫中，可以使您的團隊花費更少的時間歸檔和更多的時間銷售，而CRM軟件既敏捷又強大。 Pipedrive旨在幫助小型企業發展。十多年來，我們一直致力於建立最好的CRM - 銷售人員和銷售人員的CRM。結果是一種易於使用，有效的銷售工具，可以集中您的數據，幫助您可視化整個銷售流程並贏得更多交易。
PracticeSuite
practicesuite.com
實踐套件是基於端到端的雲醫療計費，收入周期管理，電子健康記錄軟件，實踐門戶網站和營銷CRM軟件。
Podio
podio.com
Progress Podio是一個靈活的自定義協作數據庫，使您能夠加速並簡化工作。一個多合一的解決方案，可加速生產率，數字化基本過程，簡化數據收集並在一個安全工具中自動化文檔工作流程。 Progress Podio可以自動化，運營並確保重要的業務並記錄降低體力勞動並提高效率的過程。通過多功能表單，功能強大的數據收集以及自動化的客戶端和文檔工作流程轉換工作方式，並通過幾個簡單的單擊來自定義。 從創意機構，法律服務，會計師事務所，房地產，建築 /製造業等關鍵行業，再到主要部門領域 - 銷售，人力資源，市場營銷，法律，財務。波迪奧（Podio）連接不同團隊和不同流程的能力有助於成千上萬的公司在一個地方優化其整個運營。 使用Progress Podio，為您的團隊提供一個單個工具，以使及時在一個工具中統一的過程自動化。從簡化客戶端數據收集到自動化客戶端互動和協議，Progress Podio簡化了您的業務最核心活動。
Thryv
thryv.com
Thryv 是一款一體化小型企業管理軟體，可協助您簡化業務，以便您可以重新做自己喜歡的事情。借助 Thryv，小企業主可以更好地溝通、解決更多業務挑戰並變得更有條理。與 Thryv 合作，超越客戶的期望並增強您的線上形象，這一切只需一次登入即可完成。 Thryv 提供一流的支持，全天候 24/7 提供，專家了解小型企業主的目標和獨特需求。 Thryv 手把： * 客戶溝通 * 估價、發票和付款 * 預約安排 * 聲譽管理 * 社群媒體管理等等！ Thryv 可以自動執行任務，並將客戶置於業務中心，透過一款易於使用的軟體，可輕鬆接觸更多客戶、保持井然有序、更快獲得付款並自動產生評論。 Thryv 讓客戶可以輕鬆地： * 透過評分和評論、社交存在和準確的搜尋結果在線找到您。 * 輕鬆即時地互動、接收提醒、發送簡訊和電子郵件以及安排約會。 * 輕鬆付款，立即收到收據，知道它是安全可靠的並選擇付款方式。 * 與要求他們回覆的自動訊息保持聯繫，保持聯繫並要求評論。 Thryv 屢獲殊榮的軟體正在幫助美國、加拿大和澳洲的 45,000 多家企業轉變其開展業務和管理客戶的方式。
Wice CRM
wice.de
免費試用 Wice CRM 軟體系統。來自雲端的 CRM On Demand 或作為 CRM On Premise 在您的本地託管。現在就找出來吧。
CloudCC
cloudcc.com
CloudCC 提供完整的 CRM 平台，價格極具競爭力，其業務應用程式涵蓋行銷自動化、銷售人員自動化、服務管理、可擴展平台和產業 CRM 解決方案等。 CloudCC 提供 SaaS 和 PaaS，讓您可以找到我們可以為您提供的 CRM 解決方案。
Inperium
inperium.com
Inperium Sell 是一款完美平衡的銷售 CRM。您可以獲得擴展業務所需的功能，而不會遇到不必要的複雜性，而成本只是傳統 CRM 的一小部分。 Inperium Sell 讓您的銷售團隊能夠專注於達成交易，而不是與複雜的菜單和介面作鬥爭。透過可輕鬆整合到現有IT 生態系統的解決方案來協調您的銷售流程，享受完全的管道透明度，統一客戶溝通管道，並自動執行報價、開票和計費，確保快速實現價值和持續的投資回報。
FunnelMaker
funnelmaker.com
Funnel Maker 只需登入一次即可為小型企業提供數百種 CRM、通訊、銷售和行銷軟體工具。
SEO CRM
seocrm.com
SEOCRM.com 專為數位行銷代理商設計。它提供一站式平台，您可以在其中管理搜尋引擎優化、點擊付費、網頁設計和開發以及其他項目，管理銷售、客戶關係發票和帳單以及整體支援。
CloudOffix
cloudoffix.com
CloudOffix 是全球領先的統一低程式碼整體體驗平台供應商，旨在徹底改變企業自動化和簡化客戶與員工互動的方式。 CloudOffix 的平台植根於客製化自由和自動化的強大功能，使組織能夠數位化工作流程、增強體驗並提高商業和營運團隊的效率。 CloudOffix 的核心是我們的低程式碼應用程式產生器，以及全面的客戶體驗 (CX) 和員工體驗 (EX) 應用程式。這些工具使我們的客戶能夠利用大量即用型模板和連接器輕鬆建立自訂應用程式。這增強了協作和自動化，使企業能夠快速適應市場變化並有效地擴展營運。 CloudOffix 對真誠關懷的承諾定義了我們的方法，將真誠的關係置於商業交易之上。 CloudOffix 與客戶和合作夥伴透明地互動，傾聽並調整以提供尊重每個組織獨特性的客製化價值。 CloudOffix不僅是科技供應商，更是創新合作夥伴。透過 CloudOffix 的一體化平台，世界各地的公司可以透過單一整合解決方案管理銷售、行銷、人力資源、CRM、專案管理、電子商務、協作、發票和幫助台。這消除了對多個不同系統的需求，從而顯著降低了成本並提高了生產力。 CloudOffix 深受全球信賴，致力於協助客戶成功，我們建立的強大、持續的關係證明了這一點。 CloudOffix 強大的合作夥伴網路和全球影響力使我們能夠提供具有普遍吸引力的在地化解決方案，確保每位客戶都能獲得專門的支援和卓越所需的資源。借助 CloudOffix，企業可以獲得敏捷性、工具和自由，以更少的投入獲得更多的成果，從而增強整體體驗管理並確保卓越營運。
Pipeline CRM
pipelinecrm.com
銷售人員的CRM用於銷售人員 Pipeline成立於2006年，是中小型企業最受收養的CRM，賦予了整個行業的銷售團隊的能力，以建立改變遊戲的關係。管道圍繞易於使用且可自定義的用戶體驗，以銷售為中心的功能以及領先的客戶支持和服務構建。如今，60個國家 /地區的18,000多名用戶使用管道來吸引其銷售，加速機會並完成更多交易。 Pipelinecrm是一家全方位的銷售CRM，以其簡單，強大的功能和世界一流的客戶支持而聞名，沒有高價標籤。 這種高級可自定義和自動化的CRM系統幫助許多基於服務的企業輕鬆地管理聯繫人，潛在客戶，廣告系列和團隊合作，以消除用戶消除摩擦，加速銷售並將一次性購買者轉變為終身客戶。 獲取銷售CRM平台，可提供簡單的設置，無縫集成，完整的自定義和直觀的工具。使用Pipeline CRM軟件，您將擁有加速銷售所需的一切。
EQUP
equp.com
EQUP 是一款一體化軟體，可協助企業主簡化行銷、銷售、計費、溝通等業務流程。它為他們的業務問題提供特定行業的解決方案，無論他們是在服務、SAAS 還是電子商務行業。 EQUP 是市場上唯一的 CRM+行銷自動化軟體，讓您可以選擇使用單一帳戶和單一訂閱來管理多個公司。無需購買新計劃來管理您的其他業務。 EQUP 的庫存池功能可讓您在公司之間池化您的電子郵件、使用者、交易、標籤、任務、約會等，這樣就不會遺漏任何功能。在 EQUP 中，您管理和發展業務所需的所有工具都集中在一處，使您可以更輕鬆地管理業務，而無需學習多個程式並在它們之間切換以獲取必要的資訊。您也可以聯絡專門的客戶經理，他不僅可以幫助您入職，還可以幫助您滿足您的軟體需求。
Vendasta
vendasta.com
Vendasta 為 60,000 多家合作夥伴提供端到端電子商務平台，這些合作夥伴向全球超過 550 萬家中小企業 (SMB) 銷售數位產品和服務。這些合作夥伴包括行銷機構、獨立軟體供應商 (ISV) 和媒體公司。 Vendasta 平台使這些團體能夠輕鬆地從基於雲端的技術市場採用新的解決方案，並以自己的品牌向中小型企業客戶銷售這些解決方案。該平台提供由人工智慧驅動的行銷自動化、銷售工具和整合的 CRM，以促進產品進入市場。它還包括項目、訂單和計費管理系統，以幫助透過機器人流程自動化進行擴展。中小型企業只需一次登入即可存取以 Vendasta 客戶品牌購買的所有解決方案。他們喜歡一個包含處方、上下文和追蹤的整合式儀表板。使用業務應用程式儀表板，中小型企業能夠管理使其業務在網路上取得成功的資訊和解決方案。
Teamleader
teamleader.eu
Teamleader 消除了日常營運企業的麻煩。我們的工作管理軟體可讓您在一個地方銷售、計費和組織工作。透過集中所有這些訊息，您可以避免分散在不同收件匣、Excel 工作表和工具中的混亂訊息。您可以全面了解正在進行的銷售機會、項目和付款，並深入了解您的業務的實際表現。超過 60,000 人每天透過我們的工作管理解決方案掌控自己的工作。從 IT 機構和數位行銷人員一直到管道工和建築公司。準備好迎接更多業務並減少麻煩了嗎？
Sangam CRM
sangamcrm.com
Sangam CRM 是一種基於雲端的 CRM，具有 Web 和行動應用程序，旨在讓銷售主管的生活盡可能輕鬆。透過 Sangam CRM，用戶可以在一處管理銷售線索、商機、銷售漏斗、活動、銷售報告等。 Sangam CRM 是一個與行業無關的平台，有超過 25 個行業的 450 多家公司使用，每天有超過 8000 名用戶使用。
Softr Studio
softr.io
Softr.io 可讓您在幾分鐘內為您的企業建立用戶端入口網站和內部工具，無需編寫程式碼。它可與 Airtable 和 Google Sheets 搭配使用。加入超過 90,000 個團隊，為其客戶或合作夥伴建立入口網站、員工內部網路、專案管理工具、儀表板、CRM 等。
Salesflare
salesflare.com
試試 Salesflare，這是一款適用於銷售 B2B 的小型企業的排名第一的簡單 CRM。與 Google 和 Outlook 整合。充分移動。根據現有數據自動化您的 CRM。
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise PSA（以前稱為 ConnectWise Manage）專為銷售、服務和支援技術的公司而設計，是全球領先的業務管理平台。技術解決方案提供者 (TSP) 依靠 ConnectWise PSA 來實現更大的責任感、營運效率和獲利能力。 ConnectWise PSA 利用雲端促進業務流程自動化、幫助台管理和客戶服務、銷售、行銷、專案管理和業務分析，從而大大簡化公司的營運。 ConnectWise PSA 是一個集中式樞紐，為 TSP 提供端對端視圖並完全控制其業務。 ConnectWise PSA 也為其用戶提供了強大的創意、專家和解決方案網路。身為科技服務業的資深人士，ConnectWise PSA 15 年來一直是科技公司的首要業務管理平台。
Atollon
atollon.com
CRM 平台將激發您的客戶並提高公司績效。借助 Atollon，您將獲得一個自動化並連接所有客戶相關流程（從採購到訂單履行、服務交付到計費）的平台。您只需要一個應用程序，而不是 10 個單獨的應用程序，這將提高公司的整體績效。借助 Atollon，公司在實施短短三個月後，其生產力將平均提高 15%。特別是對於服務和銷售領域的中小型公司來說，它是一個理想的工具。
Saleswah CRM
saleswah.com
無論大小，啟用您的銷售，市場營銷和現場支持團隊，無論大小。如果您的企業向其他企業出售，您的團隊需要Saleswah。在Web，Windows 8桌面和Android手機等多個平台上使用您的帳戶。 Saleswah Full的特色可以免費為個人嘗試15天。將其他用戶添加到團隊需要一個付費帳戶。 主要特徵：銷售角色 培養關係，管理時間表，田徑訪問，團隊合作。在及時支持的情況下，增長銷售和苛刻客戶的樂趣。 Saleswah通過專注於重要和緊急的工作來幫助您保持整日的組織。將您的聯繫人，任務和約會與您的鏈接的Google帳戶同步。將手機聯繫人移至CRM並開始。 日誌訪問，記筆記，甚至通過GPS跟踪會議的街道地址。 - 管理您的端到端銷售週期，可訪問交易，聯繫人，帳戶，任務，約會，電話。 CRM中的建議。 - 通過發表評論實時與團隊合作 - 安排和跟踪您的所有約會，任務和活動。與Google日曆同步。 關鍵特徵：服務角色 對於搬家的服務技術人員，Saleswah CRM服務提供了參加和關閉服務門票的能力，以進行安裝，計劃和糾正性維護和加油。 對於多種現場服務方案 - 用於維護DG集，冷水機，壓縮機，ACS等資產。 完全可自定義，並具有非常強大的後端，可讓您，管理員，配置CRM的能力： - 維修任何資產課程 - 為網站創建自己的字段，產品規格 - 定制訪問表格 - 可自定義的門票表格。 所有訪問，就像在GPS上跟踪銷售角色一樣。可以捕獲圖像和客戶簽名以關閉門票。
Simply C2
simplyc2.com
Simply C2 是一個基於應用程式的平台，可讓您在十分鐘內根據您的需求設定客戶服務入口網站和服務 CRM。它適用於所有類型的產品 - 在客戶所在地或您的服務中心，Simply C2 將客戶和服務提供者帶到同一平台上。 * 自動確認投訴 為您的客戶啟用 Simply C2，並確保記錄所有投訴並發送自動確認。 * 2-方式聊天和修復更新 您的客戶會以他們選擇的語言收到訊息。義大利語、僧伽羅語或孟加拉語。 您可以繼續用英語留言。 * 狀態更新、估計、核准 您的客戶將持續獲得有關維修階段的最新資訊、逐項估價和付款選項。
Beetle Eye
beetle-eye.com
Beetle Eye 簡化了 CRM 和行銷工具，以提供一個強大的平台來幫助您發展業務。 作為行銷自動化平台，借助 Beetle Eye，您可以： * 自動化電子郵件行銷活動 * 建立個人化電子郵件模板 * A/B 比較測試 * 託管活動資產 * 管理電子郵件訂閱 * 制定、部署和分析調查 * 追蹤客戶參與度 Beetle Eye CRM 的一些功能包括： * 聚合潛在客戶來源 * 管理和鑑定潛在客戶 * 產生潛在客戶名單和細分 8 發送觸發式銷售回复 * 記錄先進的線索數據 * 利用自訂資料建模
Twenty
twenty.com
#1 開源 CRM。 現代、強大、經濟實惠的平台來管理您的客戶關係
Venntive
venntive.com
Venntive 提供整合行銷、銷售和客戶成功平台。
Mokapen
mokapen.com
Mokapen 是一個獨立的線上協作 CRM 平台，使組織能夠管理專案、任務以及與團隊成員以及外部客戶、合作夥伴或供應商的聯繫。
Taskeo
taskeo.co
Taskeo 的客戶關係管理解決方案簡化了公司聯絡人管理，並協助您達成更成功的交易。憑藉其先進的功能，您現在可以專注於最佳的收入來源。 Taskeo 的 CRM 配備了您的團隊會喜歡的所有標準功能，與外部工具集成，並且與 Taskeo 的電子郵件行銷解決方案配合得特別好。
Koban
koban.cloud
Koban 是一家法國公司，總部位於里昂附近，為中小企業提供 CRM 平台。我們的目標？提供 100% 整合的平台來管理公司客戶關係的各個方面。 （最後）將您的所有團隊聚集在一個軟體上：銷售團隊促進您的商業發展，行銷團隊創建超有針對性的活動並產生潛在客戶，銷售管理團隊促進贏得的報價的傳輸並監控計費和支援團隊保留並利用現有客戶。 是的，所有這些都在符合人體工學的軟體上實現，易於使用，符合 GDPR，並且可以在行動裝置上使用。 但 Koban 不僅僅是功能。這也是一個堅信支持是 CRM 專案成功的關鍵因素的團隊。自 2012 年以來，我們的願望一直是支持每位客戶取得成功。
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