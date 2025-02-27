客戶關係管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 突尼西亞

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
CRM軟體是客戶關係管理的簡稱，旨在有效地追蹤和管理客戶關係。它是一個記錄和組織企業、潛在客戶和現有客戶之間互動的綜合系統。該軟體將重要的客戶資料（包括聯絡資訊、互動歷史記錄和交易摘要）整合到集中的最新記錄中。 CRM 軟體主要用於銷售部門，可作為銷售人員自動化 (SFA) 的中心樞紐。它可以與各種其他業務應用程式無縫集成，例如電子商務平台、行銷自動化軟體、客戶服務軟體和CPQ軟體。這種整合可確保在整個客戶旅程中同步且增強的客戶體驗。 一些 CRM 解決方案提供廣泛的整合客戶相關功能，提供一體化功能，包括行銷自動化、幫助台、電子商務工具、ERP、專案管理或網站管理。這種全面的方法無需額外的解決方案，對中小型企業特別有利。另一方面，獨立的 CRM 解決方案主要專注於與銷售相關的功能，例如聯絡人、帳戶和管道管理，沒有廣泛的營銷、幫助台或其他非銷售相關的功能。
提議新的應用程式
Pipedrive
pipedrive.com
每個公司都需要正確的工具來開花。為了擴展您的業務，您需要可訪問的軟件，提供正確的功能，快速掌握並突出關鍵機會。 PipEdrive是一種以銷售為中心的CRM（客戶關係管理）工具，該工具具有各種大小的愛使用。有100,000多個付費客戶跨越179個國家，我們的CRM簡單而強大的設計將銷售團隊吸引到優先級的可用性。當使用Pipedrive時，沒有什麼可以落在裂縫中，可以使您的團隊花費更少的時間歸檔和更多的時間銷售，而CRM軟件既敏捷又強大。 Pipedrive旨在幫助小型企業發展。十多年來，我們一直致力於建立最好的CRM - 銷售人員和銷售人員的CRM。結果是一種易於使用，有效的銷售工具，可以集中您的數據，幫助您可視化整個銷售流程並贏得更多交易。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot提供了一個完整的營銷，銷售，客戶服務和CRM軟件的平台，以及方法，資源和支持，以幫助企業發展更好。開始使用免費工具，並隨著成長而升級。 借助營銷中心，您的所有營銷工具和數據都在一個易於使用，功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間，並獲得所需的所有上下文，以提供個性化的體驗，以吸引和轉換合適的客戶。另外，營銷人員可以將數據保持在他們所做的一切的中心，因為營銷中心是作為HubSpot CRM平台的一部分而建造的。當使用完整的CRM平台時，營銷人員可以實現與銷售的無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗証投資。無論是策略，服務還是軟件，HubSpot都可以使您擴展公司，而不是複雜性。 HubSpot擁有您需要更好成長的一切。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com，Inc。是一家總部位於加利福尼亞州舊金山的美國雲軟件公司。它提供（CRM）客戶關係管理服務，還出售了一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務，營銷自動化，分析和應用程序開發。 2020年，根據員工的滿意度調查，《財富》雜誌在其“工作前100名公司列表”中排名第六。
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一個多合一的生產力平台。這是團隊聚集在一起計劃，組織和合作使用任務，文檔，聊天，目標，白板等工作的樞紐。只需單擊幾下即可輕鬆自定義，ClickUp可以讓各種類型和尺寸的團隊更有效地提供工作，從而提高生產力到新的高度。
Divalto
divalto.com
Divalto infinity 是一個完整的可自訂解決方案，在獨特的環境中整合了業務管理所需的所有應用領域和功能。 Divalto Infinity 涉及您業務的各個層面。它可以降低成本（例如庫存優化、準備、規劃）並提供詳細的利潤分析。無論您的企業營運規模為何，Divalto Infinity 都是一體化管理解決方案！
HighLevel
gohighlevel.com
Highlevel是一個白色標籤的銷售和營銷平台，適用於數字代理商和顧問。功能包括帶有智能清單的CRM，電子郵件，2向SMS，合併的SMS/Messenger/Instagram DM/WhatsApp/GMB聊天，出口通話，呼叫跟踪，呼叫錄音，電源撥號器，表單構建器，調查構建器，調查構建器，漏斗構建器，漏斗構建器，網站構建器，網站構建器，網站構建器，網站構建器，，網站構建器，，網站構建器，，網站構建器，，網站構建器，網站構建器，，構建器，網站構建器，網站構建器，，構建器在線調度，工作流程自動化，報告，Webhooks等！代理商帳戶包括可以克隆的無限子（位置）帳戶，以加快設置的速度。將自己的Twilio＆SMTP憑據帶給您的帳戶供電，使您可以通過電子郵件，電話和短信訪問批發費率。從14天的免費試用期開始！
Thryv
thryv.com
Thryv 是一款一體化小型企業管理軟體，可協助您簡化業務，以便您可以重新做自己喜歡的事情。借助 Thryv，小企業主可以更好地溝通、解決更多業務挑戰並變得更有條理。與 Thryv 合作，超越客戶的期望並增強您的線上形象，這一切只需一次登入即可完成。 Thryv 提供一流的支持，全天候 24/7 提供，專家了解小型企業主的目標和獨特需求。 Thryv 手把： * 客戶溝通 * 估價、發票和付款 * 預約安排 * 聲譽管理 * 社群媒體管理等等！ Thryv 可以自動執行任務，並將客戶置於業務中心，透過一款易於使用的軟體，可輕鬆接觸更多客戶、保持井然有序、更快獲得付款並自動產生評論。 Thryv 讓客戶可以輕鬆地： * 透過評分和評論、社交存在和準確的搜尋結果在線找到您。 * 輕鬆即時地互動、接收提醒、發送簡訊和電子郵件以及安排約會。 * 輕鬆付款，立即收到收據，知道它是安全可靠的並選擇付款方式。 * 與要求他們回覆的自動訊息保持聯繫，保持聯繫並要求評論。 Thryv 屢獲殊榮的軟體正在幫助美國、加拿大和澳洲的 45,000 多家企業轉變其開展業務和管理客戶的方式。
Bigin
bigin.com
Bigin 是專為小型企業打造的輕量級 CRM。它配備了易於使用的介面，使管理管道、添加註釋、更新記錄和安排後續行動變得容易，並有助於專注於最重要的事情 - 完成更多交易。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center是一種具有語音和30多個數字頻道的全渠道客戶參與解決方案，用於自機器人的自助服務的高級AI選項，例如機器人，主動的外展工具以及了解客戶意圖的智能虛擬代理。它提供了300多個預建立（包括領先的CRM）以及完全集成的，AI驅動的勞動力參與管理和分析解決方案。 RingCentral接觸中心與RingCentral MVP解決方案緊密集成，為客戶提供了企業級語音基礎架構的好處，並綜合的統一通信能夠實現無縫的跨職能協作。
Deskera
deskera.com
Deskera是一個屢獲殊榮的集成平台，使SMB可以使用更少的工具更快地擴展。從便利店到製造工廠，成千上萬的中小型企業使用Deskera來管理會計，庫存，工資單，銷售和營銷自動化。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
FunnelMaker
funnelmaker.com
Funnel Maker 只需登入一次即可為小型企業提供數百種 CRM、通訊、銷售和行銷軟體工具。
Interacty
interacty.me
行銷人員（自由工作者和代理商）、製作工作室、出版商 Interacty 讓行銷人員可以透過互動體驗和遊戲吸引受眾並增加銷售量。遊戲化行銷內容可以增加參與度和注意力時間，並產生更多潛在客戶。 Interactive 可讓您創建 20 多種不同的遊戲活動。透過一次訂閱，您可以隨時建立測驗、記憶、配對遊戲、隱藏物件遊戲、找不同、拼圖、前後、星座、幸運餅乾、幻燈片等。您可以使用內容區塊和直覺且靈活的編輯器在幾分鐘內建立專案或遊戲。 Interacty 提供了大量節省時間的業務模板，而且它還是一個很棒的創意庫 - 您一定會在這裡找到適合您下一次行銷活動的概念。 Interacty 與 Unsplash 集成，讓您可以存取數千張免費圖像。透過簡單的複製貼上，完成的項目可以輕鬆嵌入您的網站。您也可以使用連結在社交網路上分享您的項目。 Interacty 支援 CNAME 和 Whitelabel，並且帶有 CSS 樣式的附加設計選項有助於保持您的品牌知名度。您可以透過與 CRM 整合的互動式內容表單來產生潛在客戶。 Interacty 可讓您將潛在客戶表單直接合併到遊戲中，因此收集客戶資訊是流程不可或缺的一部分。您可以在完成遊戲後設定自動重定向，這將顯著提高轉換率。您可以創建排行榜遊戲並在遊戲中添加計時器或倒數計時，以激勵觀眾獲得最佳分數。這在舉辦比賽或抽獎或為活動創建遊戲時非常有用。如果您是活動的演講者，請在演講結束時添加一個遊戲，觀眾就會記住您的演講。您可以查看每場比賽的統計數據並從儀表板下載潛在客戶列表，同時與 Mailchimp 等行銷工具整合可讓您將潛在客戶直接發送到現有的 CRM。 Interacty 的遊戲化功能使行銷人員能夠吸引用戶並取得較高的業務成果。
Native AI
gonative.ai
Native Ai 是一個始終在線的市場情報平台，可幫助品牌和組織追蹤、管理、優化和創新。它使用最先進的自然語言處理和人工智慧技術在大型資料集中進行發現，使品牌能夠簡化產品並更好地了解消費者。
Figpii
figpii.com
FigPii 是一個轉換優化平台，可讓您識別網站上的問題區域並測試您的解決方案以確保它們提高轉換率。該平台包括熱圖、會話重播影片、線上投票和 AB 測試 更多轉化。更高的收入。更好的客戶體驗。 全面了解使用者互動、消除客戶的不滿、啟動測試並釋放網站未開發的收入潛力。
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore 是一種高級實驗工具，主要由想要啟動高級實驗的機構、開發和產品團隊以及需要 IT 部門幫助最少的營銷人員使用。我們脫穎而出：我們真正關心我們的客戶 - 在支援和超額交付方面付出更多努力，因為我們還有內部實驗團隊、CRO 和數據專家為您服務。功能： A/B 測試：使用市場上先進的細分引擎之一創建實驗，具有41 個數據點：網站行為、流量來源、CRM 數據、GTM、天氣API 等。統計 >按特定目標過濾結果 > 輔助轉換或線性分佈 > 累積視圖 > 僅共享與您的團隊重要的內容：pdf 報告 > 跟踪任何事件 現場調查： > 作為彈出窗口或小部件觸發 > 滾動、加載、退出時觸發器> 邏輯分支> 多項選擇、唯一選擇、網格、NPS、CSAT 等> 細分行為> 潛在客戶捕獲> 高級報告疊加> 觸發各種廣告素材> 創意構建器> 退出時/加載時/載入時捲動整合：Google Analytics 4 Piwik Pro Hotjar Zapier - Hubspot、Marketo、Salesforce Shopify Woopra
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd 是第一個也是最好的產品，可以幫助品牌根據品牌條款透過影響者商店更好地為創作者貨幣化。 LoudCrowd 為電子商務領域的頂級品牌（Gymshark、boohoo 等）提供了一種創作者商務解決方案，可與 TikTok Shop、Amazon Influencer Storefronts 等爆炸性的第 3 方參與者進行實際競爭。 LoudCrowd 的客戶不僅從第3 方參與者那裡贏回了重要的收入，而且還看到了創作者附屬轉換率(CVR) 和平均訂單價值(AOV) 的大幅提高，以及客戶獲取(CPA) 成本的顯著降低。 LoudCrowd 的影響者商店的工作原理是允許品牌為任何創作者提供白標個人化頁面。創作者可以 DIY 產品捆綁、整合 Instagram 和 TikTok 的內容，並從他們推動的銷售中賺取佣金。個人化登陸頁面是自動建立的，無需品牌的任何開發資源。 LoudCrowd 的影響者商店代表了有利於品牌的創作者聯盟行銷的未來。
Intandemly
intandemly.com
Intandemly 提供以客戶為基礎的行銷和銷售軟體 + 專家，以從目標客戶產生需求、參與度和收入。您將獲得人員、流程和我們的銷售平台的組合 400 多家組織信任 Intandemly 來推動銷售參與。如今，擁有 1 到 10,000 人的組織都在使用基於 SaaS 的軟體。識別：Intandemly 提供了一個 Chrome 擴展，使識別變得超級簡單，同時消除了代表的資料輸入。研究您的客戶和潛在客戶，獲取最新的聯絡資料並將其推送到潛在客戶模組中。前景：透過我們內建的 CRM 增強銷售，該 CRM 提供見解、帳戶管理、通話、電子郵件自動化等。建立經過優化的銷售工作流程，以協助您達成更多交易。參與：建立帳戶受眾並透過廣告、Linkedin、重新導向直郵和電子郵件進行播放。將行銷與組織的其他部門保持一致，並以最個人化的方式接觸客戶。
Ramper
ramper.com.br
唯一完整的B2B行銷與銷售平台 Ramper 透過整合了勘探（出站）、行銷（入站）和 B2B 銷售 (CRM) 的平台，幫助您的公司產生並吸引更多潛在客戶，將其轉化為銷售並增加收入。
Setupad
setupad.com
Setupad 是一個綜合性的獲利平台，旨在透過靈活的解決方案和行業專業知識幫助發布商最大限度地提高廣告收入。作為 Google 認證發布商合作夥伴 (GCPP) 和 Prebid 成員，Setupad 為所有類型的發布商提供值得信賴的高效能選項。自助服務平台允許親力親為的發布商在沒有 IT 支援的情況下獨立管理 Prebid 設置，而 Setupad Bidder 可以添加到現有的廣告堆疊中，整合優質需求來源以促進競爭和收入。對於尋求完全託管體驗的人來說，Managed Prebid 提供由 Setupad 專家團隊管理的端到端最佳化。借助 Setupad 的多樣化產品，發行商可以充滿信心地有效地擴展其獲利策略。
Pega
pega.com
Pega 是一個強大的低程式碼平台，可為世界領先的組織建立敏捷性，以便他們能夠適應變化。客戶使用我們的人工智慧決策和工作流程自動化來解決他們最緊迫的業務挑戰——從個人化參與到自動化服務再到簡化營運。自 1983 年以來，我們建立了可擴展且靈活的架構，幫助人們專注於最重要的事情，從而滿足當今的客戶需求，同時為未來不斷轉型。
Refrens
refrens.com
Refrens ABC 是在一個地方捕捉、管理、追蹤和轉換潛在客戶的最簡單方法。 1. 透過潛在客戶捕獲和網站聯絡表單自動捕獲潛在客戶2. 管理多個銷售管道的潛在客戶3. 將正確的潛在客戶分配給合適的銷售主管並跟踪他們的活動4. 透過電子郵件和WhatsApp 與潛在客戶溝通5. 取得銷售人員的詳細資訊報告和未來收入潛力 6. 只需點擊幾下即可發送報價單、發票、銷售訂單 7. 還有更多功能可以簡化您的銷售工作流程...
Quiverflow
quiverflow.com
您所需的一切盡在一處 利用我們強大的 CRM、工作流程自動化以及電子郵件 + SMS 行銷工具來發展您的業務，將更多潛在客戶轉化為客戶。
Insale CRM
insale.io
為您的團隊提供簡單、智慧且輕鬆的銷售 CRM。管理銷售流程成為一種令人愉快的體驗，讓您的銷售團隊愛上這個流程。
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz是一款專為VSE/SME創建的線上管理軟體。易於使用的管理解決方案可滿足您的所有需求，從而節省時間：發票、銷售管理、會計、客戶關係管理、專案管理、庫存管理。
CloudOffix
cloudoffix.com
CloudOffix 是全球領先的統一低程式碼整體體驗平台供應商，旨在徹底改變企業自動化和簡化客戶與員工互動的方式。 CloudOffix 的平台植根於客製化自由和自動化的強大功能，使組織能夠數位化工作流程、增強體驗並提高商業和營運團隊的效率。 CloudOffix 的核心是我們的低程式碼應用程式產生器，以及全面的客戶體驗 (CX) 和員工體驗 (EX) 應用程式。這些工具使我們的客戶能夠利用大量即用型模板和連接器輕鬆建立自訂應用程式。這增強了協作和自動化，使企業能夠快速適應市場變化並有效地擴展營運。 CloudOffix 對真誠關懷的承諾定義了我們的方法，將真誠的關係置於商業交易之上。 CloudOffix 與客戶和合作夥伴透明地互動，傾聽並調整以提供尊重每個組織獨特性的客製化價值。 CloudOffix不僅是科技供應商，更是創新合作夥伴。透過 CloudOffix 的一體化平台，世界各地的公司可以透過單一整合解決方案管理銷售、行銷、人力資源、CRM、專案管理、電子商務、協作、發票和幫助台。這消除了對多個不同系統的需求，從而顯著降低了成本並提高了生產力。 CloudOffix 深受全球信賴，致力於協助客戶成功，我們建立的強大、持續的關係證明了這一點。 CloudOffix 強大的合作夥伴網路和全球影響力使我們能夠提供具有普遍吸引力的在地化解決方案，確保每位客戶都能獲得專門的支援和卓越所需的資源。借助 CloudOffix，企業可以獲得敏捷性、工具和自由，以更少的投入獲得更多的成果，從而增強整體體驗管理並確保卓越營運。
Beetle Eye
beetle-eye.com
Beetle Eye 簡化了 CRM 和行銷工具，以提供一個強大的平台來幫助您發展業務。 作為行銷自動化平台，借助 Beetle Eye，您可以： * 自動化電子郵件行銷活動 * 建立個人化電子郵件模板 * A/B 比較測試 * 託管活動資產 * 管理電子郵件訂閱 * 制定、部署和分析調查 * 追蹤客戶參與度 Beetle Eye CRM 的一些功能包括： * 聚合潛在客戶來源 * 管理和鑑定潛在客戶 * 產生潛在客戶名單和細分 8 發送觸發式銷售回复 * 記錄先進的線索數據 * 利用自訂資料建模
Venntive
venntive.com
Venntive 提供整合行銷、銷售和客戶成功平台。
TeamGram
teamgram.com
TeamGram 是一款基於雲端的一體化工具，可協助業務團隊合作、管理任務、客戶關係和銷售。 憑藉即時部署、極其易於使用的介面、Web、Android 和 iOS 應用程式、零管理和合理的定價，它是任何規模企業的理想業務工具。
Taskeo
taskeo.co
Taskeo 的客戶關係管理解決方案簡化了公司聯絡人管理，並協助您達成更成功的交易。憑藉其先進的功能，您現在可以專注於最佳的收入來源。 Taskeo 的 CRM 配備了您的團隊會喜歡的所有標準功能，與外部工具集成，並且與 Taskeo 的電子郵件行銷解決方案配合得特別好。
SpinOffice CRM
spinoffice-crm.com
真正節省您時間的 CRM。使用 SpinOffice，您可以為所有電子郵件、業務聯絡人、約會、任務、專案、資料夾、文件、文件和筆記建立一個中心位置。 無論您正在做什麼，任務有多大或多小，SpinOffice 都可以讓您輕鬆完成工作。最重要的是，您可以與同事分享資料庫中的所有資訊。這使得 SpinOffice CRM 成為任何中小型企業的終極團隊應用程式。 SpinOffice CRM 適用於 macOS、Windows PC 和行動裝置（iOS 和 Android）。
Snapforce CRM
snapforce.com
Snapforce CRM 是一款針對中小型企業的軟體，提供電話功能，也是市場上唯一為所有新客戶提供虛擬 PBX 電話系統作為標準模組的 CRM。
ShootQ
shootq.com
ShootQ 是一個基於雲端的 CRM 系統，適用於創意人士，包括專業攝影師、攝影師、婚禮行業專業人士以及更多創意類型。該平台允許您管理聯絡人、所有工作、發送提案、合約、追蹤您的日曆等等。
SEO CRM
seocrm.com
SEOCRM.com 專為數位行銷代理商設計。它提供一站式平台，您可以在其中管理搜尋引擎優化、點擊付費、網頁設計和開發以及其他項目，管理銷售、客戶關係發票和帳單以及整體支援。
Second CRM
secondcrm.com
Second CRM 是一款屢獲殊榮的業務自動化解決方案，旨在利用互聯網和行動技術實現業務營運自動化，從而使中小型企業獲利。 Second CRM 專注於改善銷售和行銷、客戶支援和營運。 Second CRM 透過提供靈活、經濟高效且易於使用的應用程序，輕鬆適應大多數業務環境。 Second CRM 提供了跨銷售、行銷、支援和後端營運的客戶互動的單一視圖。 Second CRM 減少了工作量並加速成長，同時使公司能夠將 100% 的精力集中在重要的事情上——客戶。
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss 是一款一體化銷售、行銷、通訊和自動化軟體平台，適用於各行業的本地企業，包括家庭服務、零售、汽車、房地產、專業服務等。 SalesBoss 將銷售、行銷、簡訊、電子郵件、電話、日曆、網路聊天、收件匣、管道、評論、付款、網站、管道和自動化的功能結合在一個人工智慧驅動的解決方案中。從潛在客戶捕獲和培育到交易完成和客戶保留，Salesboss 可協助您在一個易於使用的平台上管理整個銷售管道。此外，其內建的自動化功能透過自動執行重複任務來節省時間並提高效率。本地企業可以組織資料、產生更多潛在客戶、創建強大的管道並更快地完成更多交易。
Ploomes
ploomes.com
Ploomes 是第一個將 CRM、流程自動化和提案產生結合的平台。控制整個商業運營，從潛在客戶的產生到轉換和忠誠度，統一銷售人員的工作環境並實現 360° 的客戶視圖。我們透過將更傳統的 CRM 的穩健性與更簡單的 CRM 的易於實施、使用和維護相結合來填補市場空白。憑藉這一定位，我們已成為拉丁美洲最大的 CRM 公司，為 Philips Healthcare、Intelbras、Grupo Moura 和 Unimed 等客戶提供服務。
Pepper Cloud
peppercloud.com
Pepper Cloud 是一款易於使用的一體式銷售 CRM，適合中小型企業。 Pepper Cloud CRM 透過無縫管理銷售線索、銷售機會、客戶互動和收入預測來幫助中小企業。 Pepper Cloud 與 WhatsApp、Facebook、Zoom、Xero、G-suite、Office 365、Mailchimp 和許多其他工具完全整合。使用 Pepper Cloud，您無需在多個 Excel 工作表、電話留言或電子郵件中管理銷售資料。 CRM 為您提供了一個單一平台，您可以在其中管理您的銷售和客戶。
Onpipeline
onpipeline.com
Onpipeline.com 是一款銷售 CRM 軟體，用於管理您的銷售流程並組織您的客戶資料。零學習曲線、便宜且可擴展。 Onpipeline 提供了一個簡單的介面，確實有助於專注於正確的交易。旨在不錯過任何機會並在更短的時間內帶來更多銷售額的工具。它包括與 Google 或 Microsoft 日曆、mailchimp、Quickbooks 等的本機整合。還包括強大的 API、Webhooks 以及創建小部件以整合外部應用程式的能力。
Fireberry
fireberry.com
透過使用 Fireberry，您可以透過使用者友好的系統輕鬆管理您的所有業務需求。透過系統直接與您的客戶溝通，並使用客製化的物件和欄位來追蹤您需要的任何業務資訊。讓 Fireberry 為您提供自動化服務，您可以有效率地自動化日常任務。使用人工智慧助理產生的欄位和回應，輕鬆對工單進行分類和回應。儀表板和報告將幫助您做出明智的決策以改善您的業務。 Google、Office 365 和 Facebook 等內建整合可協助您將工作集中到一處。如果系統中尚未包含您需要的任何內容，您可以使用 API 輕鬆整合第三方。
Soffront
soffront.com
Soffront 提供屢獲殊榮的 CRM 和行銷平台以及全面管理的行銷服務。 25 年來，Soffront 已幫助數千家企業建立品牌、產生更多銷售線索並實現更多銷售。 Soffront 為客戶提供了一個專業的行銷團隊，作為他們自己的擴展團隊。提供的管理行銷服務包括網站設計、搜尋引擎優化、數位廣告和社交行銷服務。 Soffront 平台完全基於網絡，無需安裝任何東西，包括銷售線索管理、電子郵件和社交行銷、聲譽管理、銷售前景和預測、客戶服務等。此平台可使用拖放工具進行配置，無需編程或需要外部 IT 知識。
CentralStationCRM
centralstationcrm.com
適合中小企業和小型團隊的完美客戶關係管理工具。使用者友好，基於網絡，60 秒內即可啟動。如需無任何義務的 30 天免費試用，請使用下面的連結。
Zixflow
zixflow.com
利用人工智慧管理、吸引和留住客戶的新方式 透過一體化工作空間推動成功。打造自己的 CRM、工作流程自動化以及透過電子郵件、簡訊或 WhatsApp 進行參與。
Teamgate
teamgate.com
Teamgate 是一款簡單的智慧銷售 CRM，能夠幫助您取得成功。配備一系列智慧整合功能；屢獲殊榮的 Teamgate 軟體（例如 Mailchimp、Zendesk、Quickbooks、Zapier 等）為您的銷售團隊提供了簡單性和有機發展業務的力量。 Teamgate 連續三年獲得國際認可，並因其卓越的客戶服務和支援、用戶友好的介面而獲得了一系列獎項，並且還被列為銷售 CRM 軟體領域的領導者之一。
Metrilo
metrilo.com
Metrilo 透過讓行銷和客戶資料具有可操作性，並專注於保留率和更高的 CLTV，幫助電子商務品牌成長。這些工具包括即時報告、客戶資料庫、細分、電子郵件行銷和自動化。主要電子商務平台的整合是無縫的。
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – 您的企業銷售、支援和行銷所需的唯一軟體 有網站訪客但未將其轉換為客戶？讓我們改變這一點！ Serviceform 幫助世界各地的企業將網站訪客轉化為收入。這是透過結合潛在客戶生成工具、識別網站訪客行為的分析和 CRM 來實現的，為網站轉換和客戶管理提供單一解決方案。我們的願景是成為一家全球領先的公司，致力於突破線上潛在客戶開發和溝通的界限。我們希望成為您的企業銷售、支援和行銷所需的唯一軟體。 Serviceform 是一家總部位於芬蘭的 SaaS 公司。我們致力於開發最好的潛在客戶生成工具和分析工具。我們希望讓企業主做出明智的決策並可預測地發展他們的業務。關於我們的技術，我們提供一個一體化的軟體平台，幫助公司簡化其銷售、行銷和客戶支援流程。 • 您只需要 6 種網站轉換工具：聊天機器人、即時聊天、動態表單、會話登入頁面、參與聊天機器人、彈出視窗和浮動欄。 • 管理工具：Flex xRM、Ourly 會議安排程序、網站分析和 Cookie 橫幅。 • 通訊工具：社交收件匣、電子郵件和簡訊活動產生器。
SmartSearch
smartsearch.com
SmartSearch 的使命是透過創新的軟體解決方案（包括申請人追蹤(ATS)、供應商管理(VMS)、客戶關係管理(CRM) 和電子簽名）設計一個以人為本的未來工作方式，從而更快、更好、更聰明地招募。它是一個完整、敏捷的軟體解決方案，為您的人才招募工作帶來強大的候選人搜尋和協作工具。透過與您目前的技術和獨特的業務流程集成，SmartSearch 減少了文書工作，消除了重複工作，簡化了入職流程，縮短了填補職位空缺的時間，並降低了招聘成本。
CrmOne
crmone.com
缺乏集中式 CRM 系統可能會導致資料混亂、溝通無效、錯失銷售機會以及客戶洞察有限。許多中小型公司在不支付不同基本功能或多個訂閱的高昂價格的情況下，都在管理客戶關係方面遇到困難。然而，事實並非一定如此。 借助 CrmOne，企業可以透過一種無縫解決方案來增強自己的能力，該解決方案可以在一個地方管理所有客戶關係，而不會影響銷售和行銷可能需要的任何功能，而無需花費大量資金。從潛在客戶管理和銷售管道追蹤到客戶支援和分析，CrmOne 提供了多功能工具包，可滿足各行業企業的多樣化需求。 CrmOne 擁有豐富的歷史，為全球 4000 多家新創公司、成長型企業和企業提供支持，展現了對卓越和創新的承諾。
Tall Emu CRM
tallemucrm.com
Tall Emu CRM 是一款全面的客戶關係管理 (CRM) 軟體系統，旨在簡化業務運作並增強客戶互動。 Tall Emu CRM 提供廣泛的功能和優勢，旨在滿足各行業企業的需求。 * 聯絡人管理：Tall Emu CRM 讓企業在一個集中平台中有效地管理其聯絡人，包括客戶、潛在客戶和供應商。用戶可以輕鬆存取聯絡資訊、通訊歷史記錄和互動。 * 銷售自動化：CRM 提供強大的銷售自動化工具，例如銷售線索管理、機會追蹤和銷售預測。這有助於銷售團隊確定銷售線索的優先順序、追蹤銷售管道並發現成長機會。 * 行銷自動化：Tall Emu CRM 讓企業能夠自動化行銷活動，包括電子郵件行銷、社群媒體整合和潛在客戶培育。用戶可以創建個人化的行銷策略來吸引客戶並推動轉換。 * 客戶服務：借助內建的客戶服務功能，企業可以有效管理客戶查詢、支援票證和服務請求。 CRM 提供了一個統一的平台來解決問題並提供卓越的客戶支援。 好處： * 提高效率：Tall Emu CRM 簡化了業務流程，自動執行重複性任務，並消除了手動資料輸入，從而提高了效率和生產力。與 MYOB 和 Xero 會計軟體的無縫整合意味著無需重複輸入並減少出錯的機會。 * 增強的客戶關係：透過集中客戶資料和交互，企業可以提供個人化體驗、建立更牢固的關係並提高客戶滿意度。 * 增加銷售收入：CRM 的銷售自動化功能可協助銷售團隊確定潛在客戶的優先順序、更快達成交易並最大限度地提高收入機會，從而提高銷售業績。 * 有效的行銷活動：Tall Emu CRM 讓企業能夠創造有針對性的行銷活動、追蹤活動績效並衡量投資報酬率，從而製定更有效的行銷策略和更高的轉換率。
Team365 CRM
team365.io
什麼是 Team365 CRM？ Team365 CRM 是一個基於雲端的整合式客戶關係管理平台，可滿足各種規模和類型的企業和產業的需求。全球超過 150,000 家企業使用 Team365 CRM 來建立持久的客戶關係並最大限度地提高團隊生產力。我們對電話、電子郵件、即時聊天和麵對面會議的擴展支援使 Team365 CRM 成為市場上整合最緊密的系統。 Team365 的人工智慧銷售助手，人工智慧為銷售人員提供高階解釋、解決方案和預測。借助工作流程自動化、潛在客戶評分、即時通知和內建遊戲化功能，您的銷售團隊可以將更多時間用於銷售，而不是輸入資料。我們的主要功能包括： - 銷售線索管理 - 工作流程自動化 - 進階分析 - 流程管理 - 行銷自動化 - 通路管理 使用 Team365 CRM 自動執行日常銷售、行銷和支援功能，讓您有更多時間專注於客戶。建立優化的工作流程，幫助您減少手動資料輸入、消除冗餘並加快整體流程。透過準確預測潛在收入來提高銷售團隊的生產力，並利用生產力遊戲來超越您的銷售配額。設定多種貨幣，使用人工智慧預測來優先考慮可能轉換的潛在客戶和交易，並追蹤網站訪客以轉換更多潛在客戶。讓您的行銷和銷售團隊達成共識。使用 Google Ads 整合產生新的潛在客戶、執行有針對性的電子郵件行銷活動以及比較廣告支出與銷售收入。您的安全是我們的首要任務。我們瞭解，每個組織都需要在保護客戶資料和賦予員工完成工作的自由之間取得適當的平衡。 Team365 CRM 成功滿足了這兩個要求。
Barantum
barantum.com
Barantum 是印尼領先的面向現場銷售團隊的雲端 CRM，旨在透過充當銷售人員的私人助理來幫助他們處理日常生活。將其視為銷售團隊的 Siri，旨在提高行動銷售效率。
Cratio CRM
cratiocrm.com
Cratio CRM 軟體是一款雲端和行動 CRM 軟體，使組織能夠從單一平台高效管理整個銷售流程。 Cratio CRM 使用簡單、價格實惠且可自訂。該軟體具有完整銷售自動化所需的所有功能。 產品特點： ** 線索管理系統 -> 自動捕獲線索 -> 將銷售線索分配給銷售團隊 -> 向客戶發送個人化電子郵件和簡訊 -> 辨識並追蹤熱門/獲勝線索 -> 自訂引導螢幕以適合您的業務 -> 透過時間軸和使用者活動監控潛在客戶狀態 ** 銷售活動管理 -> 規劃、分配、追蹤審核 - 通話、任務和訪問 -> 按時向銷售團隊發送電子郵件/簡訊提醒 -> 一鍵發送電子郵件/簡訊給客戶 -> 透過電子郵件取得每日活動和銷售報告 -> 查看錯過、逾期或升級的活動 -> 追蹤每日、每週、每月團隊生產力報告 ** 行動客戶關係管理軟體 -> 行動端每日活動計劃 -> 一鍵存取更新 -> 直接從應用程式致電、發送電子郵件給客戶 -> 客戶地址及地圖 -> 基於 GPS 位置的活動更新 -> 行動 CRM 可在 Android 和 IOS 上運行 ** 客戶溝通 -> 自動簡訊和電子郵件警報 -> 使用範本批次發送電子郵件和簡訊 -> 雲端電話集成 -> 點選呼叫服務 -> 音訊格式的通話錄音 -> 整合電子郵件、簡訊和語音 選擇 Cratio CRM 的 5 大理由： * 價格實惠。節省至少 50% 的 CRM 成本。 * 使用簡單，但具有所有所需的 CRM 功能 * 安全、可擴展且世界一流的雲端解決方案 * 最佳支援和專門的客戶成功團隊 * 完全可客製化以適合您的業務 公司簡介：Cratio Software 是一家位於印度金奈的軟體產品開發公司。該公司專注於以更少的時間和成本提供特定領域的行動銷售 CRM 軟體。創始團隊由擁有超過15年軟體開發和產品經驗的人士組成。
Zendo
getzendo.io
Zendo 是一款一體化軟體，用於簡化從客製化、產品化到訂閱的銷售服務。它可以幫助企業家和機構在自動化的幫助下加快內部流程。建立您自己的工作流程、自動產生發票並擁有專業外觀的服務目錄，您的客戶可以在其中輕鬆購買。這是一個簡單而優雅的解決方案，它不是儀表板，而是建議將聊天作為操作中心，其中每個新客戶的請求都會建立一個對話線程。您可以在其中發送報價、發票、付款和訊息。完全忘記在選項卡或應用程式之間切換，並在一個地方完成所有操作。 Zendo 可以透過各種白標選項打造自己的，從自訂網域到品牌顏色，甚至是您自己的個人化聊天機器人！聚集您的團隊，讓您的業務在這款易於使用、直覺的軟體中蓬勃發展。
BASCRM
bascrm.com
BASCRM 提供 CRM 軟體和專業服務，透過流程和技術幫助企業提升敏捷性和業務績效。
Centrium CRM
centriumcrm.com
適合您企業的簡單 CRM 軟體。 Centrium 將幫助您和您的團隊管理聯絡人、達成交易並追蹤需要完成的工作。
ContactWise
contactwise.io
CRM - 聯絡人、選民或客戶關係管理，是一種跨行業和垂直領域的應用程序，從州和地方政府到銷售組織再到高等教育機構。 ContactWise 是一個基於雲端的創新聯絡中心平台，具有先進的資料驅動路由引擎，可協助公司提高銷售額、客戶滿意度和保留率。
Oncourse CRM
tryoncourse.com
OnCourse 是未來企業的直覺式軟體，是一個銷售自動化平台和 CRM，由 Zibtek 團隊建構。
Qebot
qebot.com
Qebot Marketplace 與最好的軟體公司合作，讓業務經理可以購買數位工具和應用程式來幫助管理和發展業務。購買後，可以直接透過 Qebot 平台存取這些工具。一次登入即可管理您的整個業務。目前產品： - 網站建立器 - 社群媒體管理器 - 目錄清單管理器 - 評論/聲譽管理器 - 電子郵件行銷管理員 - 雲端儲存 - CRM - 廣告活動管理器 - 內容行銷
Osmos Sales CRM
osmoscloud.com
Osmos Cloud 是一款雲端業務管理軟體 (ERP)，整合了客戶關係管理 (CRM) 和報告部分，其中包括面向微型和小型企業主的會計 (BI)。