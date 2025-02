客戶關係管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 索馬利亞

Second CRM

Second CRM 是一款屢獲殊榮的業務自動化解決方案,旨在利用互聯網和行動技術實現業務營運自動化,從而使中小型企業獲利。 Second CRM 專注於改善銷售和行銷、客戶支援和營運。 Second CRM 透過提供靈活、經濟高效且易於使用的應用程序,輕鬆適應大多數業務環境。 Second CRM 提供了跨銷售、行銷、支援和後端營運的客戶互動的單一視圖。 Second CRM 減少了工作量並加速成長,同時使公司能夠將 100% 的精力集中在重要的事情上——客戶。