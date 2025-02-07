客戶關係管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 斯洛伐克

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
CRM軟體是客戶關係管理的簡稱，旨在有效地追蹤和管理客戶關係。它是一個記錄和組織企業、潛在客戶和現有客戶之間互動的綜合系統。該軟體將重要的客戶資料（包括聯絡資訊、互動歷史記錄和交易摘要）整合到集中的最新記錄中。 CRM 軟體主要用於銷售部門，可作為銷售人員自動化 (SFA) 的中心樞紐。它可以與各種其他業務應用程式無縫集成，例如電子商務平台、行銷自動化軟體、客戶服務軟體和CPQ軟體。這種整合可確保在整個客戶旅程中同步且增強的客戶體驗。 一些 CRM 解決方案提供廣泛的整合客戶相關功能，提供一體化功能，包括行銷自動化、幫助台、電子商務工具、ERP、專案管理或網站管理。這種全面的方法無需額外的解決方案，對中小型企業特別有利。另一方面，獨立的 CRM 解決方案主要專注於與銷售相關的功能，例如聯絡人、帳戶和管道管理，沒有廣泛的營銷、幫助台或其他非銷售相關的功能。
提議新的應用程式
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養現有客戶，以在當今的競爭格局中實現收入最大化。 效率觸手可及 透過包含最新變數的預設回覆來節省時間。建立全面的幫助中心來解決常見問題並減少重複查詢。利用自助服務和自動化工具進行更有意義的對話。隨時隨地使用適用於 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 行動應用程式。 無縫整合和數據整合 Conversations by Brevo 無縫整合了 Brevo 產品及其他產品，為您提供統一的客戶指揮中心。透過與 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，輕鬆管理您的行銷管道等。簡化運輸、退貨、評論、忠誠度計劃和其他基本業務功能。透過將所有相關數據收集並整合到一處，全面了解每位客戶。 加入超過 50 萬家選擇 Brevo 的企業，體驗 Conversations by Brevo 的強大功能和簡單性。無論您是小型企業還是大型企業，我們都有量身訂製的方案來滿足您的需求。
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款以銷售為中心的 CRM（客戶關係管理）工具，各種規模的團隊都喜歡使用。我們的 CRM 簡單而強大，優先考慮可用性，在 179 個國家/地區擁有超過 100,000 名付費客戶，銷售團隊被其簡單而強大的設計所吸引。使用 Pipedrive 時，不會有任何遺漏，借助靈活且功能強大的 CRM 軟體，您的團隊可以花更少的時間歸檔，花更多的時間進行銷售。
Teamleader
teamleader.eu
Teamleader 消除了日常營運企業的麻煩。我們的工作管理軟體可讓您在一個地方銷售、計費和組織工作。透過集中所有這些訊息，您可以避免分散在不同收件匣、Excel 工作表和工具中的混亂訊息。您可以全面了解正在進行的銷售機會、項目和付款，並深入了解您的業務的實際表現。超過 60,000 人每天透過我們的工作管理解決方案掌控自己的工作。從 IT 機構和數位行銷人員一直到管道工和建築公司。準備好迎接更多業務並減少麻煩了嗎？
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel 是一個以數位代理商和顧問為導向的白標銷售和行銷平台。功能包括帶有SmartLists 的CRM、電子郵件、2 向SMS、整合SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB 聊天、出站呼叫、呼叫追蹤、通話錄音、強力撥號器、表單產生器、調查產生器、漏斗產生器、網站產生器、線上排程、工作流程自動化、報告、Webhooks 等等！代理帳戶包括為您的客戶提供的無限子（位置）帳戶，可以克隆這些帳戶以加快設定速度。使用您自己的 Twilio 和 SMTP 憑證來支援您的帳戶，讓您能夠獲得電子郵件、電話和簡訊的批發費率。從 14 天免費試用開始！
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。
Podio
podio.com
Podio 是一個靈活的自訂協作資料庫，可讓您加速和簡化您的工作。一體化解決方案，可在安全的工具中提高生產力、數位化基本流程、簡化資料收集並自動化文件工作流程。 Podio 可以實現重要業務和文件流程的自動化、可操作性和安全性，從而減少手動工作並提高效率。透過多功能表單、強大的資料收集以及自動化的客戶和文件工作流程來改變工作方式—只需點擊幾下即可由您自訂。從創意機構、法律服務、會計師事務所、房地產、建築/製造等關鍵行業，到銷售、人力資源、行銷、法律、財務等關鍵部門領域。 Podio 能夠連接不同的團隊和不同的流程，幫助數千家公司在一個地方優化其整個營運。借助 Podio，為您的團隊提供單一工具，將及時的流程自動化並統一到一個工具中。從簡化客戶資料收集到自動化客戶互動和協議，Podio 簡化了您企業最核心的活動。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是全球排名第一、經濟實惠的一體化行銷、銷售和支援 CRM 軟體，為全球 29500 多家成長型公司提供支援。 EngageBay 幫助公司獲取、吸引、培育網路訪客，並將他們轉化為滿意的客戶，並將業務增長 5 倍甚至更多。 EngageBay 提供一系列功能，包括： - 簡單而強大的一體化CRM - 易於使用的營銷自動化軟體- 電子郵件營銷- 免費實時聊天軟體- 強大的幫助台軟體- 電子郵件序列- 登陸頁面- 用於捕獲在線潛在客戶的Web 表單- 跨行銷、銷售和支援部門的 360 度客戶視圖 - 預約安排軟體 - 聯絡人管理軟體 - 免費 CRM 軟體等等。
Markate
markate.com
Markate.com：家庭服務提供者強大的 CRM、工作管理和行銷自動化工具 Markate 應用程式非常適合每個尋求經濟實惠、行動就緒、易於使用的端到端管理解決方案的服務企業。了解 Markate 如何幫助您的業務。 * 您的業務，Markate 為您服務 Markate 與您合作，共同努力實現您的業務目標。 * 簡化您的營運以提高效率 旨在減少文書工作、自動化流程並節省您的時間。 * 經濟實惠、靈活的解決方案，滿足您的需求 旨在為小型企業提供支持，幫助他們更有效率地運營，同時最大限度地減少開支。 * 最大化時間、資源和利潤 它可以簡化您的運營，以便您可以專注於真正推動業務發展的事情。 * 終身留住客戶 配備旨在提高客戶保留率的行銷工具，這是您業務成功的關鍵因素。
Native AI
gonative.ai
Native Ai 是一個始終在線的市場情報平台，可幫助品牌和組織追蹤、管理、優化和創新。它使用最先進的自然語言處理和人工智慧技術在大型資料集中進行發現，使品牌能夠簡化產品並更好地了解消費者。
Figpii
figpii.com
FigPii 是一個轉換優化平台，可讓您識別網站上的問題區域並測試您的解決方案以確保它們提高轉換率。該平台包括熱圖、會話重播影片、線上投票和 AB 測試 更多轉化。更高的收入。更好的客戶體驗。 全面了解使用者互動、消除客戶的不滿、啟動測試並釋放網站未開發的收入潛力。
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore 是一種高級實驗工具，主要由想要啟動高級實驗的機構、開發和產品團隊以及需要 IT 部門幫助最少的營銷人員使用。我們脫穎而出：我們真正關心我們的客戶 - 在支援和超額交付方面付出更多努力，因為我們還有內部實驗團隊、CRO 和數據專家為您服務。功能： A/B 測試：使用市場上先進的細分引擎之一創建實驗，具有41 個數據點：網站行為、流量來源、CRM 數據、GTM、天氣API 等。統計 >按特定目標過濾結果 > 輔助轉換或線性分佈 > 累積視圖 > 僅共享與您的團隊重要的內容：pdf 報告 > 跟踪任何事件 現場調查： > 作為彈出窗口或小部件觸發 > 滾動、加載、退出時觸發器> 邏輯分支> 多項選擇、唯一選擇、網格、NPS、CSAT 等> 細分行為> 潛在客戶捕獲> 高級報告疊加> 觸發各種廣告素材> 創意構建器> 退出時/加載時/載入時捲動整合：Google Analytics 4 Piwik Pro Hotjar Zapier - Hubspot、Marketo、Salesforce Shopify Woopra
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd 是第一個也是最好的產品，可以幫助品牌根據品牌條款透過影響者商店更好地為創作者貨幣化。 LoudCrowd 為電子商務領域的頂級品牌（Gymshark、boohoo 等）提供了一種創作者商務解決方案，可與 TikTok Shop、Amazon Influencer Storefronts 等爆炸性的第 3 方參與者進行實際競爭。 LoudCrowd 的客戶不僅從第3 方參與者那裡贏回了重要的收入，而且還看到了創作者附屬轉換率(CVR) 和平均訂單價值(AOV) 的大幅提高，以及客戶獲取(CPA) 成本的顯著降低。 LoudCrowd 的影響者商店的工作原理是允許品牌為任何創作者提供白標個人化頁面。創作者可以 DIY 產品捆綁、整合 Instagram 和 TikTok 的內容，並從他們推動的銷售中賺取佣金。個人化登陸頁面是自動建立的，無需品牌的任何開發資源。 LoudCrowd 的影響者商店代表了有利於品牌的創作者聯盟行銷的未來。
Intandemly
intandemly.com
Intandemly 提供以客戶為基礎的行銷和銷售軟體 + 專家，以從目標客戶產生需求、參與度和收入。您將獲得人員、流程和我們的銷售平台的組合 400 多家組織信任 Intandemly 來推動銷售參與。如今，擁有 1 到 10,000 人的組織都在使用基於 SaaS 的軟體。識別：Intandemly 提供了一個 Chrome 擴展，使識別變得超級簡單，同時消除了代表的資料輸入。研究您的客戶和潛在客戶，獲取最新的聯絡資料並將其推送到潛在客戶模組中。前景：透過我們內建的 CRM 增強銷售，該 CRM 提供見解、帳戶管理、通話、電子郵件自動化等。建立經過優化的銷售工作流程，以協助您達成更多交易。參與：建立帳戶受眾並透過廣告、Linkedin、重新導向直郵和電子郵件進行播放。將行銷與組織的其他部門保持一致，並以最個人化的方式接觸客戶。
Ramper
ramper.com.br
唯一完整的B2B行銷與銷售平台 Ramper 透過整合了勘探（出站）、行銷（入站）和 B2B 銷售 (CRM) 的平台，幫助您的公司產生並吸引更多潛在客戶，將其轉化為銷售並增加收入。
Setupad
setupad.com
Setupad 是一個綜合性的獲利平台，旨在透過靈活的解決方案和行業專業知識幫助發布商最大限度地提高廣告收入。作為 Google 認證發布商合作夥伴 (GCPP) 和 Prebid 成員，Setupad 為所有類型的發布商提供值得信賴的高效能選項。自助服務平台允許親力親為的發布商在沒有 IT 支援的情況下獨立管理 Prebid 設置，而 Setupad Bidder 可以添加到現有的廣告堆疊中，整合優質需求來源以促進競爭和收入。對於尋求完全託管體驗的人來說，Managed Prebid 提供由 Setupad 專家團隊管理的端到端最佳化。借助 Setupad 的多樣化產品，發行商可以充滿信心地有效地擴展其獲利策略。
Pega
pega.com
Pega 是一個強大的低程式碼平台，可為世界領先的組織建立敏捷性，以便他們能夠適應變化。客戶使用我們的人工智慧決策和工作流程自動化來解決他們最緊迫的業務挑戰——從個人化參與到自動化服務再到簡化營運。自 1983 年以來，我們建立了可擴展且靈活的架構，幫助人們專注於最重要的事情，從而滿足當今的客戶需求，同時為未來不斷轉型。
Refrens
refrens.com
Refrens ABC 是在一個地方捕捉、管理、追蹤和轉換潛在客戶的最簡單方法。 1. 透過潛在客戶捕獲和網站聯絡表單自動捕獲潛在客戶2. 管理多個銷售管道的潛在客戶3. 將正確的潛在客戶分配給合適的銷售主管並跟踪他們的活動4. 透過電子郵件和WhatsApp 與潛在客戶溝通5. 取得銷售人員的詳細資訊報告和未來收入潛力 6. 只需點擊幾下即可發送報價單、發票、銷售訂單 7. 還有更多功能可以簡化您的銷售工作流程...
Quiverflow
quiverflow.com
您所需的一切盡在一處 利用我們強大的 CRM、工作流程自動化以及電子郵件 + SMS 行銷工具來發展您的業務，將更多潛在客戶轉化為客戶。
Insale CRM
insale.io
為您的團隊提供簡單、智慧且輕鬆的銷售 CRM。管理銷售流程成為一種令人愉快的體驗，讓您的銷售團隊愛上這個流程。
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz是一款專為VSE/SME創建的線上管理軟體。易於使用的管理解決方案可滿足您的所有需求，從而節省時間：發票、銷售管理、會計、客戶關係管理、專案管理、庫存管理。
CloudOffix
cloudoffix.com
CloudOffix 是全球領先的統一低程式碼整體體驗平台供應商，旨在徹底改變企業自動化和簡化客戶與員工互動的方式。 CloudOffix 的平台植根於客製化自由和自動化的強大功能，使組織能夠數位化工作流程、增強體驗並提高商業和營運團隊的效率。 CloudOffix 的核心是我們的低程式碼應用程式產生器，以及全面的客戶體驗 (CX) 和員工體驗 (EX) 應用程式。這些工具使我們的客戶能夠利用大量即用型模板和連接器輕鬆建立自訂應用程式。這增強了協作和自動化，使企業能夠快速適應市場變化並有效地擴展營運。 CloudOffix 對真誠關懷的承諾定義了我們的方法，將真誠的關係置於商業交易之上。 CloudOffix 與客戶和合作夥伴透明地互動，傾聽並調整以提供尊重每個組織獨特性的客製化價值。 CloudOffix不僅是科技供應商，更是創新合作夥伴。透過 CloudOffix 的一體化平台，世界各地的公司可以透過單一整合解決方案管理銷售、行銷、人力資源、CRM、專案管理、電子商務、協作、發票和幫助台。這消除了對多個不同系統的需求，從而顯著降低了成本並提高了生產力。 CloudOffix 深受全球信賴，致力於協助客戶成功，我們建立的強大、持續的關係證明了這一點。 CloudOffix 強大的合作夥伴網路和全球影響力使我們能夠提供具有普遍吸引力的在地化解決方案，確保每位客戶都能獲得專門的支援和卓越所需的資源。借助 CloudOffix，企業可以獲得敏捷性、工具和自由，以更少的投入獲得更多的成果，從而增強整體體驗管理並確保卓越營運。
Beetle Eye
beetle-eye.com
Beetle Eye 簡化了 CRM 和行銷工具，以提供一個強大的平台來幫助您發展業務。 作為行銷自動化平台，借助 Beetle Eye，您可以： * 自動化電子郵件行銷活動 * 建立個人化電子郵件模板 * A/B 比較測試 * 託管活動資產 * 管理電子郵件訂閱 * 制定、部署和分析調查 * 追蹤客戶參與度 Beetle Eye CRM 的一些功能包括： * 聚合潛在客戶來源 * 管理和鑑定潛在客戶 * 產生潛在客戶名單和細分 8 發送觸發式銷售回复 * 記錄先進的線索數據 * 利用自訂資料建模
Venntive
venntive.com
Venntive 提供整合行銷、銷售和客戶成功平台。
TeamGram
teamgram.com
TeamGram 是一款基於雲端的一體化工具，可協助業務團隊合作、管理任務、客戶關係和銷售。 憑藉即時部署、極其易於使用的介面、Web、Android 和 iOS 應用程式、零管理和合理的定價，它是任何規模企業的理想業務工具。
Taskeo
taskeo.co
Taskeo 的客戶關係管理解決方案簡化了公司聯絡人管理，並協助您達成更成功的交易。憑藉其先進的功能，您現在可以專注於最佳的收入來源。 Taskeo 的 CRM 配備了您的團隊會喜歡的所有標準功能，與外部工具集成，並且與 Taskeo 的電子郵件行銷解決方案配合得特別好。
SpinOffice CRM
spinoffice-crm.com
真正節省您時間的 CRM。使用 SpinOffice，您可以為所有電子郵件、業務聯絡人、約會、任務、專案、資料夾、文件、文件和筆記建立一個中心位置。 無論您正在做什麼，任務有多大或多小，SpinOffice 都可以讓您輕鬆完成工作。最重要的是，您可以與同事分享資料庫中的所有資訊。這使得 SpinOffice CRM 成為任何中小型企業的終極團隊應用程式。 SpinOffice CRM 適用於 macOS、Windows PC 和行動裝置（iOS 和 Android）。
Snapforce CRM
snapforce.com
Snapforce CRM 是一款針對中小型企業的軟體，提供電話功能，也是市場上唯一為所有新客戶提供虛擬 PBX 電話系統作為標準模組的 CRM。
ShootQ
shootq.com
ShootQ 是一個基於雲端的 CRM 系統，適用於創意人士，包括專業攝影師、攝影師、婚禮行業專業人士以及更多創意類型。該平台允許您管理聯絡人、所有工作、發送提案、合約、追蹤您的日曆等等。
SEO CRM
seocrm.com
SEOCRM.com 專為數位行銷代理商設計。它提供一站式平台，您可以在其中管理搜尋引擎優化、點擊付費、網頁設計和開發以及其他項目，管理銷售、客戶關係發票和帳單以及整體支援。
Second CRM
secondcrm.com
Second CRM 是一款屢獲殊榮的業務自動化解決方案，旨在利用互聯網和行動技術實現業務營運自動化，從而使中小型企業獲利。 Second CRM 專注於改善銷售和行銷、客戶支援和營運。 Second CRM 透過提供靈活、經濟高效且易於使用的應用程序，輕鬆適應大多數業務環境。 Second CRM 提供了跨銷售、行銷、支援和後端營運的客戶互動的單一視圖。 Second CRM 減少了工作量並加速成長，同時使公司能夠將 100% 的精力集中在重要的事情上——客戶。
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss 是一款一體化銷售、行銷、通訊和自動化軟體平台，適用於各行業的本地企業，包括家庭服務、零售、汽車、房地產、專業服務等。 SalesBoss 將銷售、行銷、簡訊、電子郵件、電話、日曆、網路聊天、收件匣、管道、評論、付款、網站、管道和自動化的功能結合在一個人工智慧驅動的解決方案中。從潛在客戶捕獲和培育到交易完成和客戶保留，Salesboss 可協助您在一個易於使用的平台上管理整個銷售管道。此外，其內建的自動化功能透過自動執行重複任務來節省時間並提高效率。本地企業可以組織資料、產生更多潛在客戶、創建強大的管道並更快地完成更多交易。
Ploomes
ploomes.com
Ploomes 是第一個將 CRM、流程自動化和提案產生結合的平台。控制整個商業運營，從潛在客戶的產生到轉換和忠誠度，統一銷售人員的工作環境並實現 360° 的客戶視圖。我們透過將更傳統的 CRM 的穩健性與更簡單的 CRM 的易於實施、使用和維護相結合來填補市場空白。憑藉這一定位，我們已成為拉丁美洲最大的 CRM 公司，為 Philips Healthcare、Intelbras、Grupo Moura 和 Unimed 等客戶提供服務。
Pepper Cloud
peppercloud.com
Pepper Cloud 是一款易於使用的一體式銷售 CRM，適合中小型企業。 Pepper Cloud CRM 透過無縫管理銷售線索、銷售機會、客戶互動和收入預測來幫助中小企業。 Pepper Cloud 與 WhatsApp、Facebook、Zoom、Xero、G-suite、Office 365、Mailchimp 和許多其他工具完全整合。使用 Pepper Cloud，您無需在多個 Excel 工作表、電話留言或電子郵件中管理銷售資料。 CRM 為您提供了一個單一平台，您可以在其中管理您的銷售和客戶。
Onpipeline
onpipeline.com
Onpipeline.com 是一款銷售 CRM 軟體，用於管理您的銷售流程並組織您的客戶資料。零學習曲線、便宜且可擴展。 Onpipeline 提供了一個簡單的介面，確實有助於專注於正確的交易。旨在不錯過任何機會並在更短的時間內帶來更多銷售額的工具。它包括與 Google 或 Microsoft 日曆、mailchimp、Quickbooks 等的本機整合。還包括強大的 API、Webhooks 以及創建小部件以整合外部應用程式的能力。
Birdy
mybirdy.co.uk
MyBirdy 是一個集中式 CRM 解決方案，可在多個裝置上使用，從世界任何地方管理您的銷售、任務、客戶等。
ContactWise
contactwise.io
CRM - 聯絡人、選民或客戶關係管理，是一種跨行業和垂直領域的應用程序，從州和地方政府到銷售組織再到高等教育機構。 ContactWise 是一個基於雲端的創新聯絡中心平台，具有先進的資料驅動路由引擎，可協助公司提高銷售額、客戶滿意度和保留率。
Karma CRM
karmacrm.com
karmaCRM 是完全可自訂的解決方案，可透過清晰度和效率建立更好的客戶關係
Soffront
soffront.com
Soffront 提供屢獲殊榮的 CRM 和行銷平台以及全面管理的行銷服務。 25 年來，Soffront 已幫助數千家企業建立品牌、產生更多銷售線索並實現更多銷售。 Soffront 為客戶提供了一個專業的行銷團隊，作為他們自己的擴展團隊。提供的管理行銷服務包括網站設計、搜尋引擎優化、數位廣告和社交行銷服務。 Soffront 平台完全基於網絡，無需安裝任何東西，包括銷售線索管理、電子郵件和社交行銷、聲譽管理、銷售前景和預測、客戶服務等。此平台可使用拖放工具進行配置，無需編程或需要外部 IT 知識。
CentralStationCRM
centralstationcrm.com
適合中小企業和小型團隊的完美客戶關係管理工具。使用者友好，基於網絡，60 秒內即可啟動。如需無任何義務的 30 天免費試用，請使用下面的連結。
Zixflow
zixflow.com
利用人工智慧管理、吸引和留住客戶的新方式 透過一體化工作空間推動成功。打造自己的 CRM、工作流程自動化以及透過電子郵件、簡訊或 WhatsApp 進行參與。
Teamgate
teamgate.com
Teamgate 是一款簡單的智慧銷售 CRM，能夠幫助您取得成功。配備一系列智慧整合功能；屢獲殊榮的 Teamgate 軟體（例如 Mailchimp、Zendesk、Quickbooks、Zapier 等）為您的銷售團隊提供了簡單性和有機發展業務的力量。 Teamgate 連續三年獲得國際認可，並因其卓越的客戶服務和支援、用戶友好的介面而獲得了一系列獎項，並且還被列為銷售 CRM 軟體領域的領導者之一。
Metrilo
metrilo.com
Metrilo 透過讓行銷和客戶資料具有可操作性，並專注於保留率和更高的 CLTV，幫助電子商務品牌成長。這些工具包括即時報告、客戶資料庫、細分、電子郵件行銷和自動化。主要電子商務平台的整合是無縫的。
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – 您的企業銷售、支援和行銷所需的唯一軟體 有網站訪客但未將其轉換為客戶？讓我們改變這一點！ Serviceform 幫助世界各地的企業將網站訪客轉化為收入。這是透過結合潛在客戶生成工具、識別網站訪客行為的分析和 CRM 來實現的，為網站轉換和客戶管理提供單一解決方案。我們的願景是成為一家全球領先的公司，致力於突破線上潛在客戶開發和溝通的界限。我們希望成為您的企業銷售、支援和行銷所需的唯一軟體。 Serviceform 是一家總部位於芬蘭的 SaaS 公司。我們致力於開發最好的潛在客戶生成工具和分析工具。我們希望讓企業主做出明智的決策並可預測地發展他們的業務。關於我們的技術，我們提供一個一體化的軟體平台，幫助公司簡化其銷售、行銷和客戶支援流程。 • 您只需要 6 種網站轉換工具：聊天機器人、即時聊天、動態表單、會話登入頁面、參與聊天機器人、彈出視窗和浮動欄。 • 管理工具：Flex xRM、Ourly 會議安排程序、網站分析和 Cookie 橫幅。 • 通訊工具：社交收件匣、電子郵件和簡訊活動產生器。
SmartSearch
smartsearch.com
SmartSearch 的使命是透過創新的軟體解決方案（包括申請人追蹤(ATS)、供應商管理(VMS)、客戶關係管理(CRM) 和電子簽名）設計一個以人為本的未來工作方式，從而更快、更好、更聰明地招募。它是一個完整、敏捷的軟體解決方案，為您的人才招募工作帶來強大的候選人搜尋和協作工具。透過與您目前的技術和獨特的業務流程集成，SmartSearch 減少了文書工作，消除了重複工作，簡化了入職流程，縮短了填補職位空缺的時間，並降低了招聘成本。
CrmOne
crmone.com
缺乏集中式 CRM 系統可能會導致資料混亂、溝通無效、錯失銷售機會以及客戶洞察有限。許多中小型公司在不支付不同基本功能或多個訂閱的高昂價格的情況下，都在管理客戶關係方面遇到困難。然而，事實並非一定如此。 借助 CrmOne，企業可以透過一種無縫解決方案來增強自己的能力，該解決方案可以在一個地方管理所有客戶關係，而不會影響銷售和行銷可能需要的任何功能，而無需花費大量資金。從潛在客戶管理和銷售管道追蹤到客戶支援和分析，CrmOne 提供了多功能工具包，可滿足各行業企業的多樣化需求。 CrmOne 擁有豐富的歷史，為全球 4000 多家新創公司、成長型企業和企業提供支持，展現了對卓越和創新的承諾。
Tall Emu CRM
tallemucrm.com
Tall Emu CRM 是一款全面的客戶關係管理 (CRM) 軟體系統，旨在簡化業務運作並增強客戶互動。 Tall Emu CRM 提供廣泛的功能和優勢，旨在滿足各行業企業的需求。 * 聯絡人管理：Tall Emu CRM 讓企業在一個集中平台中有效地管理其聯絡人，包括客戶、潛在客戶和供應商。用戶可以輕鬆存取聯絡資訊、通訊歷史記錄和互動。 * 銷售自動化：CRM 提供強大的銷售自動化工具，例如銷售線索管理、機會追蹤和銷售預測。這有助於銷售團隊確定銷售線索的優先順序、追蹤銷售管道並發現成長機會。 * 行銷自動化：Tall Emu CRM 讓企業能夠自動化行銷活動，包括電子郵件行銷、社群媒體整合和潛在客戶培育。用戶可以創建個人化的行銷策略來吸引客戶並推動轉換。 * 客戶服務：借助內建的客戶服務功能，企業可以有效管理客戶查詢、支援票證和服務請求。 CRM 提供了一個統一的平台來解決問題並提供卓越的客戶支援。 好處： * 提高效率：Tall Emu CRM 簡化了業務流程，自動執行重複性任務，並消除了手動資料輸入，從而提高了效率和生產力。與 MYOB 和 Xero 會計軟體的無縫整合意味著無需重複輸入並減少出錯的機會。 * 增強的客戶關係：透過集中客戶資料和交互，企業可以提供個人化體驗、建立更牢固的關係並提高客戶滿意度。 * 增加銷售收入：CRM 的銷售自動化功能可協助銷售團隊確定潛在客戶的優先順序、更快達成交易並最大限度地提高收入機會，從而提高銷售業績。 * 有效的行銷活動：Tall Emu CRM 讓企業能夠創造有針對性的行銷活動、追蹤活動績效並衡量投資報酬率，從而製定更有效的行銷策略和更高的轉換率。
Team365 CRM
team365.io
什麼是 Team365 CRM？ Team365 CRM 是一個基於雲端的整合式客戶關係管理平台，可滿足各種規模和類型的企業和產業的需求。全球超過 150,000 家企業使用 Team365 CRM 來建立持久的客戶關係並最大限度地提高團隊生產力。我們對電話、電子郵件、即時聊天和麵對面會議的擴展支援使 Team365 CRM 成為市場上整合最緊密的系統。 Team365 的人工智慧銷售助手，人工智慧為銷售人員提供高階解釋、解決方案和預測。借助工作流程自動化、潛在客戶評分、即時通知和內建遊戲化功能，您的銷售團隊可以將更多時間用於銷售，而不是輸入資料。我們的主要功能包括： - 銷售線索管理 - 工作流程自動化 - 進階分析 - 流程管理 - 行銷自動化 - 通路管理 使用 Team365 CRM 自動執行日常銷售、行銷和支援功能，讓您有更多時間專注於客戶。建立優化的工作流程，幫助您減少手動資料輸入、消除冗餘並加快整體流程。透過準確預測潛在收入來提高銷售團隊的生產力，並利用生產力遊戲來超越您的銷售配額。設定多種貨幣，使用人工智慧預測來優先考慮可能轉換的潛在客戶和交易，並追蹤網站訪客以轉換更多潛在客戶。讓您的行銷和銷售團隊達成共識。使用 Google Ads 整合產生新的潛在客戶、執行有針對性的電子郵件行銷活動以及比較廣告支出與銷售收入。您的安全是我們的首要任務。我們瞭解，每個組織都需要在保護客戶資料和賦予員工完成工作的自由之間取得適當的平衡。 Team365 CRM 成功滿足了這兩個要求。
Barantum
barantum.com
Barantum 是印尼領先的面向現場銷售團隊的雲端 CRM，旨在透過充當銷售人員的私人助理來幫助他們處理日常生活。將其視為銷售團隊的 Siri，旨在提高行動銷售效率。
Cratio CRM
cratiocrm.com
Cratio CRM 軟體是一款雲端和行動 CRM 軟體，使組織能夠從單一平台高效管理整個銷售流程。 Cratio CRM 使用簡單、價格實惠且可自訂。該軟體具有完整銷售自動化所需的所有功能。 產品特點： ** 線索管理系統 -> 自動捕獲線索 -> 將銷售線索分配給銷售團隊 -> 向客戶發送個人化電子郵件和簡訊 -> 辨識並追蹤熱門/獲勝線索 -> 自訂引導螢幕以適合您的業務 -> 透過時間軸和使用者活動監控潛在客戶狀態 ** 銷售活動管理 -> 規劃、分配、追蹤審核 - 通話、任務和訪問 -> 按時向銷售團隊發送電子郵件/簡訊提醒 -> 一鍵發送電子郵件/簡訊給客戶 -> 透過電子郵件取得每日活動和銷售報告 -> 查看錯過、逾期或升級的活動 -> 追蹤每日、每週、每月團隊生產力報告 ** 行動客戶關係管理軟體 -> 行動端每日活動計劃 -> 一鍵存取更新 -> 直接從應用程式致電、發送電子郵件給客戶 -> 客戶地址及地圖 -> 基於 GPS 位置的活動更新 -> 行動 CRM 可在 Android 和 IOS 上運行 ** 客戶溝通 -> 自動簡訊和電子郵件警報 -> 使用範本批次發送電子郵件和簡訊 -> 雲端電話集成 -> 點選呼叫服務 -> 音訊格式的通話錄音 -> 整合電子郵件、簡訊和語音 選擇 Cratio CRM 的 5 大理由： * 價格實惠。節省至少 50% 的 CRM 成本。 * 使用簡單，但具有所有所需的 CRM 功能 * 安全、可擴展且世界一流的雲端解決方案 * 最佳支援和專門的客戶成功團隊 * 完全可客製化以適合您的業務 公司簡介：Cratio Software 是一家位於印度金奈的軟體產品開發公司。該公司專注於以更少的時間和成本提供特定領域的行動銷售 CRM 軟體。創始團隊由擁有超過15年軟體開發和產品經驗的人士組成。
Zendo
getzendo.io
Zendo 是一款一體化軟體，用於簡化從客製化、產品化到訂閱的銷售服務。它可以幫助企業家和機構在自動化的幫助下加快內部流程。建立您自己的工作流程、自動產生發票並擁有專業外觀的服務目錄，您的客戶可以在其中輕鬆購買。這是一個簡單而優雅的解決方案，它不是儀表板，而是建議將聊天作為操作中心，其中每個新客戶的請求都會建立一個對話線程。您可以在其中發送報價、發票、付款和訊息。完全忘記在選項卡或應用程式之間切換，並在一個地方完成所有操作。 Zendo 可以透過各種白標選項打造自己的，從自訂網域到品牌顏色，甚至是您自己的個人化聊天機器人！聚集您的團隊，讓您的業務在這款易於使用、直覺的軟體中蓬勃發展。
BASCRM
bascrm.com
BASCRM 提供 CRM 軟體和專業服務，透過流程和技術幫助企業提升敏捷性和業務績效。
Centrium CRM
centriumcrm.com
適合您企業的簡單 CRM 軟體。 Centrium 將幫助您和您的團隊管理聯絡人、達成交易並追蹤需要完成的工作。
Qebot
qebot.com
Qebot Marketplace 與最好的軟體公司合作，讓業務經理可以購買數位工具和應用程式來幫助管理和發展業務。購買後，可以直接透過 Qebot 平台存取這些工具。一次登入即可管理您的整個業務。目前產品： - 網站建立器 - 社群媒體管理器 - 目錄清單管理器 - 評論/聲譽管理器 - 電子郵件行銷管理員 - 雲端儲存 - CRM - 廣告活動管理器 - 內容行銷
Inperium
inperium.com
Inperium Sell 是一款完美平衡的銷售 CRM。您可以獲得擴展業務所需的功能，而不會遇到不必要的複雜性，而成本只是傳統 CRM 的一小部分。 Inperium Sell 讓您的銷售團隊能夠專注於達成交易，而不是與複雜的菜單和介面作鬥爭。透過可輕鬆整合到現有IT 生態系統的解決方案來協調您的銷售流程，享受完全的管道透明度，統一客戶溝通管道，並自動執行報價、開票和計費，確保快速實現價值和持續的投資回報。
Kinabase
kinabase.com
Kinabase 是管理您的業務資訊、流程等的更聰明方式，受到高成長團隊的信賴。輕鬆管理複雜性從公司和聯絡人，到流程、銷售訂單和基礎設施，Kinabase 可讓您追蹤整個組織中發生的情況。提高速度和效率 輕鬆取得所需資訊。提高效率、降低風險並更快找到您需要的資訊。將多種數據工具整合到一個易於使用的系統中。獲得靈活性的力量 Kinabase 擁有獨特且智慧的資料結構，可讓您以思想的速度行動。沒有傳統CRM和ERP系統的僵化。從人員、流程到完美 - Kinabase 可以輕鬆配置來管理對您重要的資訊。適應性強且有效，適用於從製造、招募到諮詢的各種用途。
Oncourse CRM
tryoncourse.com
OnCourse 是未來企業的直覺式軟體，是一個銷售自動化平台和 CRM，由 Zibtek 團隊建構。
Osmos Sales CRM
osmoscloud.com
Osmos Cloud 是一款雲端業務管理軟體 (ERP)，整合了客戶關係管理 (CRM) 和報告部分，其中包括面向微型和小型企業主的會計 (BI)。
FunnelMaker
funnelmaker.com
Funnel Maker 只需登入一次即可為小型企業提供數百種 CRM、通訊、銷售和行銷軟體工具。