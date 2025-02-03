客戶關係管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 新加坡

Interacty

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行銷人員（自由工作者和代理商）、製作工作室、出版商 Interacty 讓行銷人員可以透過互動體驗和遊戲吸引受眾並增加銷售量。遊戲化行銷內容可以增加參與度和注意力時間，並產生更多潛在客戶。 Interactive 可讓您創建 20 多種不同的遊戲活動。透過一次訂閱，您可以隨時建立測驗、記憶、配對遊戲、隱藏物件遊戲、找不同、拼圖、前後、星座、幸運餅乾、幻燈片等。您可以使用內容區塊和直覺且靈活的編輯器在幾分鐘內建立專案或遊戲。 Interacty 提供了大量節省時間的業務模板，而且它還是一個很棒的創意庫 - 您一定會在這裡找到適合您下一次行銷活動的概念。 Interacty 與 Unsplash 集成，讓您可以存取數千張免費圖像。透過簡單的複製貼上，完成的項目可以輕鬆嵌入您的網站。您也可以使用連結在社交網路上分享您的項目。 Interacty 支援 CNAME 和 Whitelabel，並且帶有 CSS 樣式的附加設計選項有助於保持您的品牌知名度。您可以透過與 CRM 整合的互動式內容表單來產生潛在客戶。 Interacty 可讓您將潛在客戶表單直接合併到遊戲中，因此收集客戶資訊是流程不可或缺的一部分。您可以在完成遊戲後設定自動重定向，這將顯著提高轉換率。您可以創建排行榜遊戲並在遊戲中添加計時器或倒數計時，以激勵觀眾獲得最佳分數。這在舉辦比賽或抽獎或為活動創建遊戲時非常有用。如果您是活動的演講者，請在演講結束時添加一個遊戲，觀眾就會記住您的演講。您可以查看每場比賽的統計數據並從儀表板下載潛在客戶列表，同時與 Mailchimp 等行銷工具整合可讓您將潛在客戶直接發送到現有的 CRM。 Interacty 的遊戲化功能使行銷人員能夠吸引用戶並取得較高的業務成果。