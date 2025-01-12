客戶關係管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 波蘭

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
CRM軟體是客戶關係管理的簡稱，旨在有效地追蹤和管理客戶關係。它是一個記錄和組織企業、潛在客戶和現有客戶之間互動的綜合系統。該軟體將重要的客戶資料（包括聯絡資訊、互動歷史記錄和交易摘要）整合到集中的最新記錄中。 CRM 軟體主要用於銷售部門，可作為銷售人員自動化 (SFA) 的中心樞紐。它可以與各種其他業務應用程式無縫集成，例如電子商務平台、行銷自動化軟體、客戶服務軟體和CPQ軟體。這種整合可確保在整個客戶旅程中同步且增強的客戶體驗。 一些 CRM 解決方案提供廣泛的整合客戶相關功能，提供一體化功能，包括行銷自動化、幫助台、電子商務工具、ERP、專案管理或網站管理。這種全面的方法無需額外的解決方案，對中小型企業特別有利。另一方面，獨立的 CRM 解決方案主要專注於與銷售相關的功能，例如聯絡人、帳戶和管道管理，沒有廣泛的營銷、幫助台或其他非銷售相關的功能。
提議新的應用程式
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體，HubSpot 都能讓您擴大公司規模，而不是複雜化。 HubSpot 擁有您更好成長所需的一切。
ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一個一體化的生產力平台。它是團隊聚集在一起使用任務、文件、聊天、目標、白板等來規劃、組織和協作工作的中心。只需點擊幾下即可輕鬆定制，ClickUp 使各種類型和規模的團隊能夠更有效地交付工作，將生產力提高到新的高度。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款以銷售為中心的 CRM（客戶關係管理）工具，各種規模的團隊都喜歡使用。我們的 CRM 簡單而強大，優先考慮可用性，在 179 個國家/地區擁有超過 100,000 名付費客戶，銷售團隊被其簡單而強大的設計所吸引。使用 Pipedrive 時，不會有任何遺漏，借助靈活且功能強大的 CRM 軟體，您的團隊可以花更少的時間歸檔，花更多的時間進行銷售。
Bigin
bigin.com
Bigin 是專為小型企業打造的輕量級 CRM。它配備了易於使用的介面，使管理管道、添加註釋、更新記錄和安排後續行動變得容易，並有助於專注於最重要的事情 - 完成更多交易。
Livespace
livespace.io
下一代。以 B2B 流程為中心的 CRM，具有任務和銷售自動化功能 - Livespace 是一個直覺且適應性強、基於雲端的 CRM 平台，由業內人士為專業人士建立。簡化您的銷售流程、設定目標並保持所有客戶資訊最新。利用其適應性強的潛在客戶評分系統及其自動化銷售流程，Livespace 使用者能夠從每個潛在客戶中獲得最大收益。憑藉其用於無縫整合的開放 API 以及行動/平板電腦訪問，Livespace 允許用戶優先考慮並將時間花在重要的事情上。
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel 是一個以數位代理商和顧問為導向的白標銷售和行銷平台。功能包括帶有SmartLists 的CRM、電子郵件、2 向SMS、整合SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB 聊天、出站呼叫、呼叫追蹤、通話錄音、強力撥號器、表單產生器、調查產生器、漏斗產生器、網站產生器、線上排程、工作流程自動化、報告、Webhooks 等等！代理帳戶包括為您的客戶提供的無限子（位置）帳戶，可以克隆這些帳戶以加快設定速度。使用您自己的 Twilio 和 SMTP 憑證來支援您的帳戶，讓您能夠獲得電子郵件、電話和簡訊的批發費率。從 14 天免費試用開始！
Freshsales
freshworks.com
透過情境驅動的銷售加速您的收入 透過 Freshsales 實現個人化參與、縮短銷售週期並發展您的業務 功能齊全的產品套件適合各種規模的企業。您的團隊一定會喜歡的令人耳目一新的雲端軟體。支持|銷售|資訊科技管理 |雲PBX
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養現有客戶，以在當今的競爭格局中實現收入最大化。 效率觸手可及 透過包含最新變數的預設回覆來節省時間。建立全面的幫助中心來解決常見問題並減少重複查詢。利用自助服務和自動化工具進行更有意義的對話。隨時隨地使用適用於 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 行動應用程式。 無縫整合和數據整合 Conversations by Brevo 無縫整合了 Brevo 產品及其他產品，為您提供統一的客戶指揮中心。透過與 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，輕鬆管理您的行銷管道等。簡化運輸、退貨、評論、忠誠度計劃和其他基本業務功能。透過將所有相關數據收集並整合到一處，全面了解每位客戶。 加入超過 50 萬家選擇 Brevo 的企業，體驗 Conversations by Brevo 的強大功能和簡單性。無論您是小型企業還是大型企業，我們都有量身訂製的方案來滿足您的需求。
Keap
keap.com
Keap 是一款一體式 CRM 以及銷售和行銷自動化平台，旨在發展您的業務。透過 Keap，您可以輕鬆捕捉、組織、追蹤和培養所有潛在客戶，以增加銷售額和收入。為了確保您的成功，Keap 還提供專家指導、深入培訓、出色的支援和專門的企業家社群。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一款幫助公司和企業家提高內部和外部效率的軟體。我們的平台提供 CRM、聯絡中心、網站建立器、線上商店、行銷活動和其他銷售工具。此外，還有安全的內部網路、任務和專案管理、即時文件共享和儲存、通訊工具和組織。人力資源要素和人工智慧內建於 Bitrix24 結構中。 Bitrix24 是 Bitrix, Inc. 於 2012 年 4 月作為基於雲端的服務推出的計劃。到 2024 年，我們公司的組織數量將超過 1,200 萬個。 Bitrix24 為能夠為從小型組織到財富 500 強公司的客戶提供服務而感到自豪。
Insightly
insightly.com
Insightly 是深受團隊喜愛的現代化、經濟實惠的 CRM。它易於使用、易於自訂，並可隨著公司的發展而擴展，解決傳統 CRM 無法解決的常見痛點。 Insightly 協助團隊建立和轉換銷售管道、提高生產力並建立持久的客戶關係。在一款易於使用、靈活且安全且可隨您的業務擴展的CRM 中集中管理您的所有客戶、銷售和業務數據（潛在客戶、聯絡人、電子郵件、事件、報價、項目、任務、機會和業務報告） 。利用 Insightly 的企業級產品、價格手冊和報價 (PPQ) 功能提高銷售效率和透明度。在 Insightly 平台內快速搜尋、追蹤和管理數百萬種不同的產品和服務。將產品和服務與個人機會連結起來，消除人為錯誤、瓶頸和不一致。借助 Insightly 的 PPQ，您的現場團隊只需點擊幾下即可為其機會產生自訂報價、合約和建議。完全控制並了解您銷售的產品、銷售對象、銷售時間和價格。使用 Insightly 的自訂物件和應用程式根據您獨特的業務需求和偏好自訂工作流程和流程，確保高採用率和滿意度。使用 AppConnect 將 Insightly 與 500 多個流行應用程式整合。 Insightly 的本機CRM 整合包括： Gmail Google Workspace 和Google Apps Google Drive Quickbooks Online Xero Slack Dropbox Box MailChimp Evernote Zapier Facebook Lead Ads 等等...使用適用於Android 和iOS 的屢獲殊榮的行動應用程式隨時隨地管理一切。掃描名片並一鍵上傳所有信息，即時更新項目和記錄，並使您的現場團隊能夠在客戶所在地創建和更新機會。 Insightly CRM 在任何垂直領域都很強大，客戶可以在同一平台中添加用於行銷自動化、客戶服務和整合的配套產品。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 聯絡中心是一種全通路客戶互動解決方案，具有語音和 30 多個數位管道、用於自助服務的高級 AI 選項（例如機器人）、主動外展工具以及了解客戶意圖的智慧虛擬代理。它提供 300 多個預先建置的整合（包括領先的 CRM）以及完全整合的、由人工智慧驅動的員工敬業度管理和分析解決方案。 RingCentral 聯絡中心與 RingCentral MVP 解決方案緊密整合，為客戶提供企業級語音基礎設施和整合統一通訊的優勢，從而實現無縫的跨職能協作。
Capsule
capsulecrm.com
簡單但功能強大的 CRM。加入超過 10,000 家全球企業，發現管理聯絡人、銷售和發展持久關係的更簡單方法。
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com 是唯一一個擁有一流的客戶營運以及團隊喜愛的易於使用的專案管理的平台。在一個平台上按時按預算交付工作、消除客戶混亂並了解盈利能力。 Teamwork.com 總部位於愛爾蘭科克，由先前經營代理商的團隊創立，在全球擁有超過 20,000 名客戶，全球團隊由 350 多名員工組成。
CloudCC
cloudcc.com
CloudCC 提供完整的 CRM 平台，價格極具競爭力，其業務應用程式涵蓋行銷自動化、銷售人員自動化、服務管理、可擴展平台和產業 CRM 解決方案等。 CloudCC 提供 SaaS 和 PaaS，讓您可以找到我們可以為您提供的 CRM 解決方案。
Knack
knack.com
十多年來，Knack 一直是無程式碼領域的先驅，擁有 5000 多家客戶，從中小企業到財富 500 強中的最大企業。透過利用 Knack 直覺的無程式碼平台和專家建構器網絡，團隊可以快速建立自訂應用程式來收集和管理資料、自動化流程以及線上行動工作流程。這可以節省您的時間，因為業務建構者可以創建和修改工作流程，並有權解決自己的挑戰。 Knack 協助解決各種功能用例，例如客戶和供應商入口網站、客製化CRM 和專案管理應用程式、LMS 系統、發票和合約管理、物流和供應鏈、航空公司調度、會員名錄和志工管理、房地產和租戶管理、醫療保健 (HIPAA)、州和地方政府通訊應用程式等。 Knack 幫助非程式設計師輕鬆建立美觀的、數據驅動的 Web 應用程式。數據可以從電子表格匯入並轉換為線上資料庫。搜尋、表單和表格等工具用於建立處理資料的 Web 應用程式。我們提供醫療保健 (HIPAA)、政府 (GovCloud) 和 SOC2 合規性特別版本。應用程式可以發佈到任何網站並適應周圍的設計。可以將多個版本發佈到不同的網站並針對不同的受眾。開發人員可以使用 RESTful API、自訂 CSS 和 JS 事件處理程序來擴充這些應用程式。
Teamleader
teamleader.eu
Teamleader 消除了日常營運企業的麻煩。我們的工作管理軟體可讓您在一個地方銷售、計費和組織工作。透過集中所有這些訊息，您可以避免分散在不同收件匣、Excel 工作表和工具中的混亂訊息。您可以全面了解正在進行的銷售機會、項目和付款，並深入了解您的業務的實際表現。超過 60,000 人每天透過我們的工作管理解決方案掌控自己的工作。從 IT 機構和數位行銷人員一直到管道工和建築公司。準備好迎接更多業務並減少麻煩了嗎？
Attio
attio.com
Attio 是未來的 CRM。 Attio 以數據驅動、完全可自訂且直覺的協作方式提供客戶關係管理，推動您的業務發展。各種規模的公司——從當今發展最快的新創公司到世界上最大的企業——都使用 Attio 來建立他們想要的 CRM。
Indy
weareindy.com
使用 Indy 為自由工作者提供的一體化 CRM 軟體尋找線索、撰寫提案、規劃專案、追蹤工作、與客戶聊天以及發送發票。免費試用！
LeadSquared
leadsquared.com
適合企業的完整行銷自動化和 CRM 軟體。在一個平台上組織您的潛在客戶捕獲、潛在客戶管理、銷售管理和分析。
Less Annoying CRM
lessannoyingcrm.com
成千上萬的小型企業使用 Less Annoying CRM 來管理聯絡人、追蹤銷售線索並掌握後續情況。免費客戶服務讓設定變得簡單。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一個多通路行銷自動化平台，用於多方面的業務推廣和客戶保留。 SendPulse 讓您可以發送電子郵件和簡訊行銷活動，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天機器人與客戶合作，並在短短 15 分鐘內建立登陸頁面。 SendPulse 還提供了一個用於創建線上課程的平台。您可以使用 SendPulse 的免費 CRM 輕鬆追蹤所有行銷活動和客戶資訊。
Amwork
amwork.com
Amwork 是一個平台，為企業提供強大的建構器來創造獨特的工作空間，從而簡化其業務流程。該公司的建構器旨在使企業能夠使用 CRM、專案管理、人力資源以及與業務工作流程相關的所有內容等模組來建立自訂工作區。這有助於企業更有效、更有效率地協作，讓員工和合作夥伴無縫協作。 使用 Amwork 的主要好處之一是設定流程簡單，不需要編碼知識，使其成為各種規模企業的理想解決方案。該平台提供了一套重要的工具，使企業能夠實現流程自動化並減少手動工作量，從而提高生產力和獲利能力。 透過使用 Amwork，企業可以從有組織且簡化的日常營運方法中受益。此平台的 CRM 模組可協助企業管理客戶交互，而專案管理模組使團隊能夠高效協作和管理專案。人力資源模組有助於管理員工記錄、福利和其他與人力資源相關的任務。借助 Amwork，企業可以在一個中心位置管理所有這些任務，從而簡化工作流程並減少錯誤。 總的來說，Amwork 是一個重要的平台，它為企業提供必要的工具來簡化業務流程並改善協作，從而提高生產力和獲利能力。 簡單的設定流程：Amwork 的平台旨在使設定過程變得簡單，並且不需要編碼知識。這使其成為各種規模企業的理想解決方案，使他們能夠以最少的努力快速入門。 自動化和減少手動工作量：Amwork 提供了一套重要的工具，使企業能夠實現流程自動化並減少手動工作量。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. 是一家美國雲端運算公司，成立於 1998 年，總部位於加州聖馬刁，提供用於管理企業財務、營運和客戶關係的軟體和服務。其軟體和服務專為小型、中型和大型企業量身定制，具有 ERP、CRM、PSA 和電子商務模組。甲骨文公司於2016年11月以約93億美元收購了NetSuite。
Samdock
samdock.com
Samdock 是一款適合中小型銷售團隊的現代化、易於使用的 CRM 系統。我們的解決方案積極支持從潛在客戶獲取到成交等整個過程。借助 Samdock，客戶管理、行銷和銷售以智慧方式實現數位化和自動化，使公司能夠更有效率、更成功地工作。
Salesbox
salesbox.com
面向銷售人員的 CRM。每位用戶每月 2.90 歐元即可獲得。連結 MS 團隊、Office 365、Gsuite、LinkedIn、Dropbox 或 Mailchimp，售價為 1.90 歐元。
SEO CRM
seocrm.com
SEOCRM.com 專為數位行銷代理商設計。它提供一站式平台，您可以在其中管理搜尋引擎優化、點擊付費、網頁設計和開發以及其他項目，管理銷售、客戶關係發票和帳單以及整體支援。
Planfix
planfix.com
Planfix 平台可讓組織在線上管理其整個業務。無論公司規模和行業如何，Planfix 都能提供出色的專案和工作管理工具。借助 Planfix，您的公司可以獲得從流程設計到外觀的完全可自訂的管理系統。整合的 Planfix 平台讓使用者可以同時管理任務和專案、CRM、銷售、行銷、生產、物流、支援服務、財務和人力資源。團隊之間的資料傳輸是無縫的——例如，實施階段的交易變成項目，然後轉移到支援部門。靈活的存取設定允許使用者僅查看保持工作效率所需的信息，而管理人員則可以查看整個業務流程。無需編程即可配置和控制公司內的各種業務流程。該平台提供了廣泛的強大功能，包括專案管理、客戶會計、任務管理、線上甘特圖、電子郵件整合、日曆、即時事件編年史、分析和報告、連接外部用戶、連結帳戶等等。無論您是新手還是精通科技的用戶，Planfix 都將是您的完美選擇。有經驗的使用者會發現 Planfix 中的功能在其他服務和系統中不可用。這些功能包括廣泛的客製化、複雜業務流程的高級自動化以及靈活的專案建置。或者，即用型配置和自動化程序有助於入門和實施。我們相信 Planfix 適合私人企業、非營利組織、公共組織和任何其他致力於共同目標的團體。超過 68,000 名使用者使用 Planfix 來自動化 7,000 多家公司的業務工作流程。
PracticeSuite
practicesuite.com
PracticeSuite 是一款基於雲端的端到端醫療計費、收入週期管理、電子健康記錄軟體、實踐入口網站和實踐行銷 CRM 軟體。
Team365 CRM
team365.io
什麼是 Team365 CRM？ Team365 CRM 是一個基於雲端的整合式客戶關係管理平台，可滿足各種規模和類型的企業和產業的需求。全球超過 150,000 家企業使用 Team365 CRM 來建立持久的客戶關係並最大限度地提高團隊生產力。我們對電話、電子郵件、即時聊天和麵對面會議的擴展支援使 Team365 CRM 成為市場上整合最緊密的系統。 Team365 的人工智慧銷售助手，人工智慧為銷售人員提供高階解釋、解決方案和預測。借助工作流程自動化、潛在客戶評分、即時通知和內建遊戲化功能，您的銷售團隊可以將更多時間用於銷售，而不是輸入資料。我們的主要功能包括： - 銷售線索管理 - 工作流程自動化 - 進階分析 - 流程管理 - 行銷自動化 - 通路管理 使用 Team365 CRM 自動執行日常銷售、行銷和支援功能，讓您有更多時間專注於客戶。建立優化的工作流程，幫助您減少手動資料輸入、消除冗餘並加快整體流程。透過準確預測潛在收入來提高銷售團隊的生產力，並利用生產力遊戲來超越您的銷售配額。設定多種貨幣，使用人工智慧預測來優先考慮可能轉換的潛在客戶和交易，並追蹤網站訪客以轉換更多潛在客戶。讓您的行銷和銷售團隊達成共識。使用 Google Ads 整合產生新的潛在客戶、執行有針對性的電子郵件行銷活動以及比較廣告支出與銷售收入。您的安全是我們的首要任務。我們瞭解，每個組織都需要在保護客戶資料和賦予員工完成工作的自由之間取得適當的平衡。 Team365 CRM 成功滿足了這兩個要求。
Leadsales
leadsales.io
適用於 WhatsApp、Facebook 和 Instagram 的 CRM 將您的聊天集中在列中，自動將它們分配給您的銷售和客戶服務團隊
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans 是一款強大且可自訂的解決方案，適用於各種規模的活動，包括現場活動、混合活動和 3D/2D 虛擬體驗活動。它是一個以贊助商為中心的平台，具有 150 多個功能和自訂功能，專為活動自動化而建置。我們的平台簡化了從活動前階段到活動後每一步的管理，並使整個流程自動化，為您節省了近 50% 的管理成本和時間。我們的使命是推動參與—首先也是最重要的—為您帶來更大的業務成果。 EventTitans 是一款一體化活動管理平台，可簡化所有重要功能，包括票務、簡化的與會者/贊助商/演講者自助註冊流程、遊戲化、來賓簽到/步入、與會者參與以及捕獲重要的實時資訊事件分析。我們內建的 CRM 可協助您匯入或匯出聯絡人、追蹤訂單、發送大量電子郵件、記錄調查等等。與您的深度品牌體驗相結合，與我們積極主動的全職客戶成功團隊相結合，確保在我們平台上執行的每項活動每次都是完美的。詢問我們有關自訂活動儀表板開發和功能定制的信息，它們可以幫助簡化您的流程、提高與會者的參與度並提高活動的整體成功率。我們的團隊隨時準備協助您創建量身定制的解決方案，以滿足您的特定需求並最大限度地發揮您的活動潛力。
Interacty
interacty.me
行銷人員（自由工作者和代理商）、製作工作室、出版商 Interacty 讓行銷人員可以透過互動體驗和遊戲吸引受眾並增加銷售量。遊戲化行銷內容可以增加參與度和注意力時間，並產生更多潛在客戶。 Interactive 可讓您創建 20 多種不同的遊戲活動。透過一次訂閱，您可以隨時建立測驗、記憶、配對遊戲、隱藏物件遊戲、找不同、拼圖、前後、星座、幸運餅乾、幻燈片等。您可以使用內容區塊和直覺且靈活的編輯器在幾分鐘內建立專案或遊戲。 Interacty 提供了大量節省時間的業務模板，而且它還是一個很棒的創意庫 - 您一定會在這裡找到適合您下一次行銷活動的概念。 Interacty 與 Unsplash 集成，讓您可以存取數千張免費圖像。透過簡單的複製貼上，完成的項目可以輕鬆嵌入您的網站。您也可以使用連結在社交網路上分享您的項目。 Interacty 支援 CNAME 和 Whitelabel，並且帶有 CSS 樣式的附加設計選項有助於保持您的品牌知名度。您可以透過與 CRM 整合的互動式內容表單來產生潛在客戶。 Interacty 可讓您將潛在客戶表單直接合併到遊戲中，因此收集客戶資訊是流程不可或缺的一部分。您可以在完成遊戲後設定自動重定向，這將顯著提高轉換率。您可以創建排行榜遊戲並在遊戲中添加計時器或倒數計時，以激勵觀眾獲得最佳分數。這在舉辦比賽或抽獎或為活動創建遊戲時非常有用。如果您是活動的演講者，請在演講結束時添加一個遊戲，觀眾就會記住您的演講。您可以查看每場比賽的統計數據並從儀表板下載潛在客戶列表，同時與 Mailchimp 等行銷工具整合可讓您將潛在客戶直接發送到現有的 CRM。 Interacty 的遊戲化功能使行銷人員能夠吸引用戶並取得較高的業務成果。
Native AI
gonative.ai
Native Ai 是一個始終在線的市場情報平台，可幫助品牌和組織追蹤、管理、優化和創新。它使用最先進的自然語言處理和人工智慧技術在大型資料集中進行發現，使品牌能夠簡化產品並更好地了解消費者。
Figpii
figpii.com
FigPii 是一個轉換優化平台，可讓您識別網站上的問題區域並測試您的解決方案以確保它們提高轉換率。該平台包括熱圖、會話重播影片、線上投票和 AB 測試 更多轉化。更高的收入。更好的客戶體驗。 全面了解使用者互動、消除客戶的不滿、啟動測試並釋放網站未開發的收入潛力。
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore 是一種高級實驗工具，主要由想要啟動高級實驗的機構、開發和產品團隊以及需要 IT 部門幫助最少的營銷人員使用。我們脫穎而出：我們真正關心我們的客戶 - 在支援和超額交付方面付出更多努力，因為我們還有內部實驗團隊、CRO 和數據專家為您服務。功能： A/B 測試：使用市場上先進的細分引擎之一創建實驗，具有41 個數據點：網站行為、流量來源、CRM 數據、GTM、天氣API 等。統計 >按特定目標過濾結果 > 輔助轉換或線性分佈 > 累積視圖 > 僅共享與您的團隊重要的內容：pdf 報告 > 跟踪任何事件 現場調查： > 作為彈出窗口或小部件觸發 > 滾動、加載、退出時觸發器> 邏輯分支> 多項選擇、唯一選擇、網格、NPS、CSAT 等> 細分行為> 潛在客戶捕獲> 高級報告疊加> 觸發各種廣告素材> 創意構建器> 退出時/加載時/載入時捲動整合：Google Analytics 4 Piwik Pro Hotjar Zapier - Hubspot、Marketo、Salesforce Shopify Woopra
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd 是第一個也是最好的產品，可以幫助品牌根據品牌條款透過影響者商店更好地為創作者貨幣化。 LoudCrowd 為電子商務領域的頂級品牌（Gymshark、boohoo 等）提供了一種創作者商務解決方案，可與 TikTok Shop、Amazon Influencer Storefronts 等爆炸性的第 3 方參與者進行實際競爭。 LoudCrowd 的客戶不僅從第3 方參與者那裡贏回了重要的收入，而且還看到了創作者附屬轉換率(CVR) 和平均訂單價值(AOV) 的大幅提高，以及客戶獲取(CPA) 成本的顯著降低。 LoudCrowd 的影響者商店的工作原理是允許品牌為任何創作者提供白標個人化頁面。創作者可以 DIY 產品捆綁、整合 Instagram 和 TikTok 的內容，並從他們推動的銷售中賺取佣金。個人化登陸頁面是自動建立的，無需品牌的任何開發資源。 LoudCrowd 的影響者商店代表了有利於品牌的創作者聯盟行銷的未來。
Intandemly
intandemly.com
Intandemly 提供以客戶為基礎的行銷和銷售軟體 + 專家，以從目標客戶產生需求、參與度和收入。您將獲得人員、流程和我們的銷售平台的組合 400 多家組織信任 Intandemly 來推動銷售參與。如今，擁有 1 到 10,000 人的組織都在使用基於 SaaS 的軟體。識別：Intandemly 提供了一個 Chrome 擴展，使識別變得超級簡單，同時消除了代表的資料輸入。研究您的客戶和潛在客戶，獲取最新的聯絡資料並將其推送到潛在客戶模組中。前景：透過我們內建的 CRM 增強銷售，該 CRM 提供見解、帳戶管理、通話、電子郵件自動化等。建立經過優化的銷售工作流程，以協助您達成更多交易。參與：建立帳戶受眾並透過廣告、Linkedin、重新導向直郵和電子郵件進行播放。將行銷與組織的其他部門保持一致，並以最個人化的方式接觸客戶。
Ramper
ramper.com.br
唯一完整的B2B行銷與銷售平台 Ramper 透過整合了勘探（出站）、行銷（入站）和 B2B 銷售 (CRM) 的平台，幫助您的公司產生並吸引更多潛在客戶，將其轉化為銷售並增加收入。
Setupad
setupad.com
Setupad 是一個綜合性的獲利平台，旨在透過靈活的解決方案和行業專業知識幫助發布商最大限度地提高廣告收入。作為 Google 認證發布商合作夥伴 (GCPP) 和 Prebid 成員，Setupad 為所有類型的發布商提供值得信賴的高效能選項。自助服務平台允許親力親為的發布商在沒有 IT 支援的情況下獨立管理 Prebid 設置，而 Setupad Bidder 可以添加到現有的廣告堆疊中，整合優質需求來源以促進競爭和收入。對於尋求完全託管體驗的人來說，Managed Prebid 提供由 Setupad 專家團隊管理的端到端最佳化。借助 Setupad 的多樣化產品，發行商可以充滿信心地有效地擴展其獲利策略。
Pega
pega.com
Pega 是一個強大的低程式碼平台，可為世界領先的組織建立敏捷性，以便他們能夠適應變化。客戶使用我們的人工智慧決策和工作流程自動化來解決他們最緊迫的業務挑戰——從個人化參與到自動化服務再到簡化營運。自 1983 年以來，我們建立了可擴展且靈活的架構，幫助人們專注於最重要的事情，從而滿足當今的客戶需求，同時為未來不斷轉型。
Refrens
refrens.com
Refrens ABC 是在一個地方捕捉、管理、追蹤和轉換潛在客戶的最簡單方法。 1. 透過潛在客戶捕獲和網站聯絡表單自動捕獲潛在客戶2. 管理多個銷售管道的潛在客戶3. 將正確的潛在客戶分配給合適的銷售主管並跟踪他們的活動4. 透過電子郵件和WhatsApp 與潛在客戶溝通5. 取得銷售人員的詳細資訊報告和未來收入潛力 6. 只需點擊幾下即可發送報價單、發票、銷售訂單 7. 還有更多功能可以簡化您的銷售工作流程...
Quiverflow
quiverflow.com
您所需的一切盡在一處 利用我們強大的 CRM、工作流程自動化以及電子郵件 + SMS 行銷工具來發展您的業務，將更多潛在客戶轉化為客戶。
Insale CRM
insale.io
為您的團隊提供簡單、智慧且輕鬆的銷售 CRM。管理銷售流程成為一種令人愉快的體驗，讓您的銷售團隊愛上這個流程。
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz是一款專為VSE/SME創建的線上管理軟體。易於使用的管理解決方案可滿足您的所有需求，從而節省時間：發票、銷售管理、會計、客戶關係管理、專案管理、庫存管理。
CloudOffix
cloudoffix.com
CloudOffix 是全球領先的統一低程式碼整體體驗平台供應商，旨在徹底改變企業自動化和簡化客戶與員工互動的方式。 CloudOffix 的平台植根於客製化自由和自動化的強大功能，使組織能夠數位化工作流程、增強體驗並提高商業和營運團隊的效率。 CloudOffix 的核心是我們的低程式碼應用程式產生器，以及全面的客戶體驗 (CX) 和員工體驗 (EX) 應用程式。這些工具使我們的客戶能夠利用大量即用型模板和連接器輕鬆建立自訂應用程式。這增強了協作和自動化，使企業能夠快速適應市場變化並有效地擴展營運。 CloudOffix 對真誠關懷的承諾定義了我們的方法，將真誠的關係置於商業交易之上。 CloudOffix 與客戶和合作夥伴透明地互動，傾聽並調整以提供尊重每個組織獨特性的客製化價值。 CloudOffix不僅是科技供應商，更是創新合作夥伴。透過 CloudOffix 的一體化平台，世界各地的公司可以透過單一整合解決方案管理銷售、行銷、人力資源、CRM、專案管理、電子商務、協作、發票和幫助台。這消除了對多個不同系統的需求，從而顯著降低了成本並提高了生產力。 CloudOffix 深受全球信賴，致力於協助客戶成功，我們建立的強大、持續的關係證明了這一點。 CloudOffix 強大的合作夥伴網路和全球影響力使我們能夠提供具有普遍吸引力的在地化解決方案，確保每位客戶都能獲得專門的支援和卓越所需的資源。借助 CloudOffix，企業可以獲得敏捷性、工具和自由，以更少的投入獲得更多的成果，從而增強整體體驗管理並確保卓越營運。
Beetle Eye
beetle-eye.com
Beetle Eye 簡化了 CRM 和行銷工具，以提供一個強大的平台來幫助您發展業務。 作為行銷自動化平台，借助 Beetle Eye，您可以： * 自動化電子郵件行銷活動 * 建立個人化電子郵件模板 * A/B 比較測試 * 託管活動資產 * 管理電子郵件訂閱 * 制定、部署和分析調查 * 追蹤客戶參與度 Beetle Eye CRM 的一些功能包括： * 聚合潛在客戶來源 * 管理和鑑定潛在客戶 * 產生潛在客戶名單和細分 8 發送觸發式銷售回复 * 記錄先進的線索數據 * 利用自訂資料建模
Venntive
venntive.com
Venntive 提供整合行銷、銷售和客戶成功平台。
TeamGram
teamgram.com
TeamGram 是一款基於雲端的一體化工具，可協助業務團隊合作、管理任務、客戶關係和銷售。 憑藉即時部署、極其易於使用的介面、Web、Android 和 iOS 應用程式、零管理和合理的定價，它是任何規模企業的理想業務工具。
Taskeo
taskeo.co
Taskeo 的客戶關係管理解決方案簡化了公司聯絡人管理，並協助您達成更成功的交易。憑藉其先進的功能，您現在可以專注於最佳的收入來源。 Taskeo 的 CRM 配備了您的團隊會喜歡的所有標準功能，與外部工具集成，並且與 Taskeo 的電子郵件行銷解決方案配合得特別好。
Adviai
adviai.com
Adviai 是一個 CRM 平台，提供連接行銷、銷售和客戶服務所需的所有軟體、整合和資源。
Salescamp CRM
salescamp.app
Salescamp 提供基於雲端的銷售 CRM 軟體解決方案，用於管理銷售報告、管理、行銷、改善客戶關係等。為您的企業取得最好的免費 CRM 系統。
Salesdash CRM
salesdashcrm.com
Salesdash CRM 軟體可協助物流公司（貨運經紀公司、3PL）發展新的托運人關係。 Salesdash 協助物流銷售團隊簡化銷售流程，以增加銷售和收入。由前貨運經紀人銷售負責人為貨運經紀人打造。該產品最適合那些採用諮詢式銷售方式、擁有更大的聯絡人清單、需要防止錯過跟進、努力注重細節、可能有較長的交易週期、需要多個接觸點並保持一致的外展的人留在客戶面前。任務管理、聯絡人管理、管道管理和自訂報告是 Salesdash 的核心元件。自訂欄位、新增團隊成員以及從電子表格匯入潛在客戶的實施都可以在幾分鐘內完成。透過 Gmail 和 Outlook 的電子郵件和日曆整合與潛在客戶和潛在客戶互動。從 Salesdash 向您的聯絡人發送電子郵件、建立電子郵件範本、追蹤開啟情況並發送自動序列。輕鬆存取公司網站、公司 LinkedIn 頁面和個人 LinkedIn 頁面，供在外展之前進行研究的人員使用。 Salesdash 透過我們的任務管理系統防止錯過後續任務，該系統將今天的任務和過期的任務保留在您的面前。 Salesdash 也為您忘記設定跟進的潛在客戶建議任務，系統根據可能在銷售流程中進一步進行的潛在客戶指標對它們進行排名。 Salesdash 的回饋是，與其他專為貨運經紀人量身打造的供應商相比，CRM 是一種更精簡、更用戶友善的 CRM。
Wice CRM
wice.de
免費試用 Wice CRM 軟體系統。來自雲端的 CRM On Demand 或作為 CRM On Premise 在您的本地託管。現在就找出來吧。
Coretal
coretal.co
Coretal 可協助您節省時間、金錢並減少挫折感。使用核心業務管理平台簡化您的流程。 Coretal - coretal.co - 是一個創新的一體化平台，可用於經營您的業務；包括專案管理、發票、提案、CRM、支援和票務、日曆、日程安排等等。我們正在建立滿足您核心業務需求的首選平台。節省您的時間、金錢和壓力。使用我們的儀表板和小工具始終了解您的業務。板 - 靈活。可客製化。強大的。按照您的方式建立、設定和管理看板。任務板、項目板、追蹤流程的板。管理員工的董事會。任何解決方案或問題的板子。將看板連結到項目。擁有獨立董事會。真正的選擇是您的 項目 - 在一個地方追蹤所有項目，將簡報、任務、時間表、時間追蹤、對話、決策、發票、提案和合約放在一起。發票 - 使用我們的發票功能發送、追蹤並獲取付款。人員 - 保存聯絡人並追蹤您與他們的互動和通信。
Inperium
inperium.com
Inperium Sell 是一款完美平衡的銷售 CRM。您可以獲得擴展業務所需的功能，而不會遇到不必要的複雜性，而成本只是傳統 CRM 的一小部分。 Inperium Sell 讓您的銷售團隊能夠專注於達成交易，而不是與複雜的菜單和介面作鬥爭。透過可輕鬆整合到現有IT 生態系統的解決方案來協調您的銷售流程，享受完全的管道透明度，統一客戶溝通管道，並自動執行報價、開票和計費，確保快速實現價值和持續的投資回報。