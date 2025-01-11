客戶關係管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 巴基斯坦

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
CRM軟體是客戶關係管理的簡稱，旨在有效地追蹤和管理客戶關係。它是一個記錄和組織企業、潛在客戶和現有客戶之間互動的綜合系統。該軟體將重要的客戶資料（包括聯絡資訊、互動歷史記錄和交易摘要）整合到集中的最新記錄中。 CRM 軟體主要用於銷售部門，可作為銷售人員自動化 (SFA) 的中心樞紐。它可以與各種其他業務應用程式無縫集成，例如電子商務平台、行銷自動化軟體、客戶服務軟體和CPQ軟體。這種整合可確保在整個客戶旅程中同步且增強的客戶體驗。 一些 CRM 解決方案提供廣泛的整合客戶相關功能，提供一體化功能，包括行銷自動化、幫助台、電子商務工具、ERP、專案管理或網站管理。這種全面的方法無需額外的解決方案，對中小型企業特別有利。另一方面，獨立的 CRM 解決方案主要專注於與銷售相關的功能，例如聯絡人、帳戶和管道管理，沒有廣泛的營銷、幫助台或其他非銷售相關的功能。
提議新的應用程式
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel 是一個以數位代理商和顧問為導向的白標銷售和行銷平台。功能包括帶有SmartLists 的CRM、電子郵件、2 向SMS、整合SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB 聊天、出站呼叫、呼叫追蹤、通話錄音、強力撥號器、表單產生器、調查產生器、漏斗產生器、網站產生器、線上排程、工作流程自動化、報告、Webhooks 等等！代理帳戶包括為您的客戶提供的無限子（位置）帳戶，可以克隆這些帳戶以加快設定速度。使用您自己的 Twilio 和 SMTP 憑證來支援您的帳戶，讓您能夠獲得電子郵件、電話和簡訊的批發費率。從 14 天免費試用開始！
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 聯絡中心是一種全通路客戶互動解決方案，具有語音和 30 多個數位管道、用於自助服務的高級 AI 選項（例如機器人）、主動外展工具以及了解客戶意圖的智慧虛擬代理。它提供 300 多個預先建置的整合（包括領先的 CRM）以及完全整合的、由人工智慧驅動的員工敬業度管理和分析解決方案。 RingCentral 聯絡中心與 RingCentral MVP 解決方案緊密整合，為客戶提供企業級語音基礎設施和整合統一通訊的優勢，從而實現無縫的跨職能協作。
ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一個一體化的生產力平台。它是團隊聚集在一起使用任務、文件、聊天、目標、白板等來規劃、組織和協作工作的中心。只需點擊幾下即可輕鬆定制，ClickUp 使各種類型和規模的團隊能夠更有效地交付工作，將生產力提高到新的高度。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體，HubSpot 都能讓您擴大公司規模，而不是複雜化。 HubSpot 擁有您更好成長所需的一切。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一款幫助公司和企業家提高內部和外部效率的軟體。我們的平台提供 CRM、聯絡中心、網站建立器、線上商店、行銷活動和其他銷售工具。此外，還有安全的內部網路、任務和專案管理、即時文件共享和儲存、通訊工具和組織。人力資源要素和人工智慧內建於 Bitrix24 結構中。 Bitrix24 是 Bitrix, Inc. 於 2012 年 4 月作為基於雲端的服務推出的計劃。到 2024 年，我們公司的組織數量將超過 1,200 萬個。 Bitrix24 為能夠為從小型組織到財富 500 強公司的客戶提供服務而感到自豪。
Intandemly
intandemly.com
Intandemly 提供以客戶為基礎的行銷和銷售軟體 + 專家，以從目標客戶產生需求、參與度和收入。您將獲得人員、流程和我們的銷售平台的組合 400 多家組織信任 Intandemly 來推動銷售參與。如今，擁有 1 到 10,000 人的組織都在使用基於 SaaS 的軟體。識別：Intandemly 提供了一個 Chrome 擴展，使識別變得超級簡單，同時消除了代表的資料輸入。研究您的客戶和潛在客戶，獲取最新的聯絡資料並將其推送到潛在客戶模組中。前景：透過我們內建的 CRM 增強銷售，該 CRM 提供見解、帳戶管理、通話、電子郵件自動化等。建立經過優化的銷售工作流程，以協助您達成更多交易。參與：建立帳戶受眾並透過廣告、Linkedin、重新導向直郵和電子郵件進行播放。將行銷與組織的其他部門保持一致，並以最個人化的方式接觸客戶。
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養現有客戶，以在當今的競爭格局中實現收入最大化。 效率觸手可及 透過包含最新變數的預設回覆來節省時間。建立全面的幫助中心來解決常見問題並減少重複查詢。利用自助服務和自動化工具進行更有意義的對話。隨時隨地使用適用於 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 行動應用程式。 無縫整合和數據整合 Conversations by Brevo 無縫整合了 Brevo 產品及其他產品，為您提供統一的客戶指揮中心。透過與 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，輕鬆管理您的行銷管道等。簡化運輸、退貨、評論、忠誠度計劃和其他基本業務功能。透過將所有相關數據收集並整合到一處，全面了解每位客戶。 加入超過 50 萬家選擇 Brevo 的企業，體驗 Conversations by Brevo 的強大功能和簡單性。無論您是小型企業還是大型企業，我們都有量身訂製的方案來滿足您的需求。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. 是一家美國雲端運算公司，成立於 1998 年，總部位於加州聖馬刁，提供用於管理企業財務、營運和客戶關係的軟體和服務。其軟體和服務專為小型、中型和大型企業量身定制，具有 ERP、CRM、PSA 和電子商務模組。甲骨文公司於2016年11月以約93億美元收購了NetSuite。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 是一款完全整合的 CRM，具有銷售追蹤、聯絡人管理、行銷自動化、網路分析、雙向電子郵件、電話、幫助台以及簡潔的現代介面。透過敏捷 CRM，中小型企業現在可以： * 使用簡單而強大的拖放編輯器自動化行銷、銷售和客戶保留流程 * 將網站訪客直接轉換為 CRM 中的潛在客戶 - 根據網路或電子郵件活動自動培養、追蹤和評分潛在客戶 * 啟用多管道通信，能夠從同一頁面打電話給聯絡人、發送電子郵件或推文 * 監控客戶行為並獲取客戶活動的即時警報 * 在一個地方管理幫助台票證以及所有客戶歷史記錄 * 在一頁中詳細記錄所有客戶的詳細資料和通訊歷史記錄，並按時間順序排序 * 使用廣泛的整合在一個頁面上查看來自各種其他業務應用程式的客戶數據
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一個統一的 CX 平台，使您的銷售、行銷和支援團隊能夠在單一介面上協同工作。
Cinode
cinode.com
誰知道什麼，誰有空，我可以賣什麼？我們提供有關您目前缺少的銷售、交付和技能的重要見解。 Cinode 是一款促進顧問公司發展的一體化平台。我們成為北歐地區的首選是有原因的。
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss 是一款一體化銷售、行銷、通訊和自動化軟體平台，適用於各行業的本地企業，包括家庭服務、零售、汽車、房地產、專業服務等。 SalesBoss 將銷售、行銷、簡訊、電子郵件、電話、日曆、網路聊天、收件匣、管道、評論、付款、網站、管道和自動化的功能結合在一個人工智慧驅動的解決方案中。從潛在客戶捕獲和培育到交易完成和客戶保留，Salesboss 可協助您在一個易於使用的平台上管理整個銷售管道。此外，其內建的自動化功能透過自動執行重複任務來節省時間並提高效率。本地企業可以組織資料、產生更多潛在客戶、創建強大的管道並更快地完成更多交易。
Deskera
deskera.com
Deskera是一個屢獲殊榮的集成平台，使SMB可以使用更少的工具更快地擴展。從便利店到製造工廠，成千上萬的中小型企業使用Deskera來管理會計，庫存，工資單，銷售和營銷自動化。
Amwork
amwork.com
Amwork 是一個平台，為企業提供強大的建構器來創造獨特的工作空間，從而簡化其業務流程。該公司的建構器旨在使企業能夠使用 CRM、專案管理、人力資源以及與業務工作流程相關的所有內容等模組來建立自訂工作區。這有助於企業更有效、更有效率地協作，讓員工和合作夥伴無縫協作。 使用 Amwork 的主要好處之一是設定流程簡單，不需要編碼知識，使其成為各種規模企業的理想解決方案。該平台提供了一套重要的工具，使企業能夠實現流程自動化並減少手動工作量，從而提高生產力和獲利能力。 透過使用 Amwork，企業可以從有組織且簡化的日常營運方法中受益。此平台的 CRM 模組可協助企業管理客戶交互，而專案管理模組使團隊能夠高效協作和管理專案。人力資源模組有助於管理員工記錄、福利和其他與人力資源相關的任務。借助 Amwork，企業可以在一個中心位置管理所有這些任務，從而簡化工作流程並減少錯誤。 總的來說，Amwork 是一個重要的平台，它為企業提供必要的工具來簡化業務流程並改善協作，從而提高生產力和獲利能力。 簡單的設定流程：Amwork 的平台旨在使設定過程變得簡單，並且不需要編碼知識。這使其成為各種規模企業的理想解決方案，使他們能夠以最少的努力快速入門。 自動化和減少手動工作量：Amwork 提供了一套重要的工具，使企業能夠實現流程自動化並減少手動工作量。
Nutsales
nutsales.co
什麼是堅果銷售？ Nutsales 是一個人工智慧驅動的 CRM 平台，由可擴展的人力團隊提供支援。我們可以先透過與銷售、客戶支援、人力資源等的 Gmail 整合自訂管道，將您的多個郵箱變成互動式管道。透過即時協作、標記和評論增強團隊溝通從入站或出站獲取新線索，立即整合和參與透過 Nutsales，您將擁有一支 24/7 的團隊，確保所有客戶對話都不會被忽視。
Salesmate
salesmate.io
大多數 CRM 都是僵化的、不靈活的，並且會為組織帶來大量資金，而 Salesmate 恰恰解決了這些痛點。 Salesmate 是一種靈活、可自訂且經濟高效的解決方案，適用於組織中的多個團隊。該平台透過提供內建工具、節省整合成本和高度客製化功能來解決這些問題。 Salesmate 的核心是 CRM 模組，銷售、行銷和成功團隊可以在其中輕鬆管理聯絡人、潛在客戶、客戶、訂閱者和日常活動。有了這些要素，CRM 模組附帶了一線團隊每天都可以使用的內建工具，例如通話、簡訊、管道管理、交易、對話等等。更高銷售業績的核心原因之一是能夠自動化營運並節省更多銷售時間。這是 Salesmate 提供工作流程和序列的地方。工作流程可自動執行交易分配、任務分配或基於日期的溝通等任務。而序列可以根據您的條款和條件自動進行後續操作。借助業界首款人工智慧副駕駛，銷售團隊中的每個人都可以獲得個人協助。 「Sandy AI」可以為您預訂會議、起草電子郵件或添加註釋。您所需要做的就是 – 只需詢問即可！我們知道，只有當行銷團隊產生高品質的銷售線索時，銷售團隊才能發揮作用。這就是 Salesmate 幫助行銷團隊建立和執行高度個人化的行銷活動並覆蓋更廣泛的受眾的地方。不僅如此，行銷團隊還可以追蹤網站訪客，使用表單或潛在客戶生成機器人收集潛在客戶，對每個潛在客戶進行評分，建立行銷旅程，並將最好的MQL 發送給銷售團隊以獲得更大的成功。最後，優秀的客戶服務團隊可以真正控制企業的留任率、參與度和收入。因此，Salesmate 提供即時聊天、聊天機器人和共享收件匣等工具，為您的客戶提供最佳體驗。當然，您需要洞察力來預測趨勢、保持敏捷並在成長之旅中做出決策。在這裡，儀表板、範本、自訂報告和見解將提供您所需的一切，幫助您了解團隊和業務的進展。從潛在客戶開發到一流的客戶體驗，Salesmate 可以滿足您團隊中每個人的需求。 Salesmate 有 15 天免費試用期，您可以探索平台的每個角落，而無需透露信用卡詳細資訊。它安全可靠，可供團隊中的每個人嘗試。
Erpisto
erpisto.com
Erpisto 是專為大中型企業設計的雲端的企業資源規劃 (ERP) 平台。它服務於多個行業，包括製造業、消費品、教育和製藥。主要功能包括會計、商業智慧、客戶關係管理 (CRM)、人力資源 (HR)、庫存管理、製造和供應鏈管理 (SCM)。 它擁有一個電子商務平台，允許用戶將系統與其線上商店和實體商店的銷售點 (POS) 系統整合。其他功能包括財務管理、預算、銷售管理、帳戶管理、活動管理、倉庫管理、生產管理和流程管理。 它允許使用者在單一視窗窗格中管理工作流程和資源。商業智慧和分析功能提供流程自動化、資料收集、財務分析和預測。 它與 Windows、Mac 和 Linux 作業系統相容。它還具有適用於 Android、iOS、Windows 和 Blackberry 裝置的行動應用程式。支援選項包括知識庫、電子郵件和電話。
EQUP
equp.com
EQUP 是一款一體化軟體，可協助企業主簡化行銷、銷售、計費、溝通等業務流程。它為他們的業務問題提供特定行業的解決方案，無論他們是在服務、SAAS 還是電子商務行業。 EQUP 是市場上唯一的 CRM+行銷自動化軟體，讓您可以選擇使用單一帳戶和單一訂閱來管理多個公司。無需購買新計劃來管理您的其他業務。 EQUP 的庫存池功能可讓您在公司之間池化您的電子郵件、使用者、交易、標籤、任務、約會等，這樣就不會遺漏任何功能。在 EQUP 中，您管理和發展業務所需的所有工具都集中在一處，使您可以更輕鬆地管理業務，而無需學習多個程式並在它們之間切換以獲取必要的資訊。您也可以聯絡專門的客戶經理，他不僅可以幫助您入職，還可以幫助您滿足您的軟體需求。
Scoro
scoro.com
Scoro 是一款綜合工作管理軟體，專為滿足服務企業的獨特需求而設計，這些企業已經厭倦了處理脫節的系統、不可預測的工作負載和不斷縮小的利潤率。憑藉其強大的功能和直覺的介面，Scoro 旨在簡化和優化代理商、顧問公司和其他專業服務企業的整個工作流程，為他們提供一個統一的平台來管理從報價到現金的各個方面的營運。透過將專案管理、時間追蹤、協作、發票和報告等基本功能整合到一個解決方案中，Scoro 消除了在不同工具之間切換的麻煩，並帶來了工作流程的一致性。它使企業能夠更好地控制專案、有效分配資源並即時監控進度，從而提高生產力並確保專案及時交付。 Scoro 的數據驅動洞察和分析使企業能夠做出明智的決策，確定需要改進的領域，並推動整體成長和獲利能力。在服務企業面臨日益複雜性和競爭的世界中，Scoro 是您可靠的盟友，提供整體解決方案來優化營運、提高獲利能力並推動長期成功。
Workbooks
workbooks.com
Workbooks CRM 將您的整個業務結合起來，幫助每個人更好地工作、協同工作，並透過單一基於雲端的系統以正確的方式工作。行銷可以產生更多高品質的銷售線索，銷售可以達成更多交易，財務可以快速輕鬆地開立發票，支援可以提供卓越的服務。 Workbooks 可以隨時隨地在所有設備上進行安全訪問，並與您當前的系統無縫集成，為您的團隊提供360 度客戶的單一視圖，幫助他們專注於正確的事情並獲得做出決策所需的實時見解。 Workbooks 可協助您將客戶置於業務的核心，並建立持久、有利可圖的關係，從而以可持續的方式增加長期收入。
User.com
user.com
User.com 是一個一體化行銷自動化平台，旨在透過為客戶使用單一資料來源來提高參與度並提高轉換率。透過廣泛的溝通管道接觸客戶：電子郵件、即時聊天、聊天機器人、推播通知、動態頁面內容等等 - 所有這些都可以在一個地方獲得。對行銷自動化有興趣？取得我們的14 天免費試用版，無需預付款：http://bit.ly/2wrc3Ax 我們提供各種整合- 輕鬆連接到Google 追蹤程式碼管理器、Zapier、Segment、Google Analytics、Wordpress、Magento、PrestaShop、 JavaScript、CSV、 Gmail、Freshmail、電子郵件實驗室以及一系列更多！有關完整列表，請參閱我們的整合頁面：http://bit.ly/38Dsxn2 作為適用於小型和大型企業的即時客戶和互動工具，User.com 旨在最大限度地提高轉換率並提高用戶滿意度。透過直覺的拖放工具，您可以建立行銷自動化流程、行銷活動並建立持續吸引客戶的自動化行動路徑。使用觸發器、條件和操作在正確的時間向使用者傳遞個人化訊息。我們了解與您的用戶持續即時互動的重要性 - 透過整合我們的即時聊天工具，您可以在全球範圍內進行即時聯繫。所有對話都會被儲存和連接。隨時查找最新消息 - 並透過電子郵件將更新發送給用戶，並在用戶之間建立簡單的聯繫。
Ramper
ramper.com.br
唯一完整的B2B行銷與銷售平台 Ramper 透過整合了勘探（出站）、行銷（入站）和 B2B 銷售 (CRM) 的平台，幫助您的公司產生並吸引更多潛在客戶，將其轉化為銷售並增加收入。
TeamWave
teamwave.com
TeamWave 是最好的小型企業 CRM、專案管理和 HRMS 軟體。管理專案、團隊和銷售的更好方法。
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash 不僅是客戶端軟體，它還是一個完全整合的雲端的平台，將完全滿足大多數中小型企業的軟體需求。不幸的是，許多企業主對軟體感到非常沮喪，因為他們花了太多的時間和金錢來嘗試學習多個系統，然後讓這些多個系統一起工作。 SuiteDash 透過將最常用的商業工具合而為一來解決這個問題。
Solid Performers
solidperformers.com
Solid Performers CRM 是極少數能夠執行多種功能的SAAS CRM 軟體之一，其中包括潛在客戶管理、潛在客戶跟進管理、客戶管理、客戶跟進管理、一鍵將潛在客戶轉換為客戶、提案管理、形式發票管理、發票管理、產品管理、財務管理、專案管理等多種所需功能。我們還提供自訂模組建立選項，使客戶能夠根據自己的業務需求建立任何附加功能。
sales-i
sales-i.com
sales-i 是一個屢獲殊榮的數據驅動收入優化平台，專為想要提高銷售職能績效但無法獲得所需客戶可見性的製造商、批發商和分銷企業而設計。 - 提醒您的銷售團隊注意隱藏的、易於關閉的機會，並讓他們更了解客戶的購買模式。 - 加快銷售團隊的會議準備、通話計劃和聯絡人管理速度，同時讓他們能夠輕鬆存取關鍵銷售數據。 - 僱用一名銷售人員平均每天花費 500 美元，多花 4 美元，sales-i 將為他們提供有利可圖的銷售活動重點，這樣就不會浪費銷售時間。簡單的銷售效率軟體可以創造價值並增加收入。
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM 是排名第一的以行動為中心的銷售 CRM，可協助中小型企業控制其銷售。專注於下一步需要做什麼，跟進每一個線索，讓團隊保持一致，並完成更多交易，一次一項銷售行動。節省時間並自動化您的管理和資料輸入。從網路上的任何地方點擊即可產生潛在客戶。透過 iOS 和 Android 行動應用程式隨時隨地獲得 CRM 的優勢。在 37 秒內建立交易並發送銷售報價。有什麼問題嗎？我們透過電子郵件、電話和聊天提供支援。
NetHunt
nethunt.com
NetHunt 是一款銷售自動化工具，實際上存在於您的 Gmail 和其他 Google Workspace 應用中。它幫助銷售團隊管理潛在客戶、培養客戶關係、監控銷售進度並達成更多交易。透過 NetHunt CRM，企業成長五倍，查看客戶案例 - https://nethunt.com/case-studies
SalesNexus
salesnexus.com
適用於中型企業的 CRM 和行銷自動化一體化平台 透過易於操作的 CRM、SMS 和電子郵件行銷自動化來簡化您的銷售流程。在一個螢幕中快速輕鬆：專為銷售團隊設計，無需程式設計師即可處理您的業務流程。
LeadSquared
leadsquared.com
適合企業的完整行銷自動化和 CRM 軟體。在一個平台上組織您的潛在客戶捕獲、潛在客戶管理、銷售管理和分析。
Intrix CRM
intrixcrm.com
為了更智能的業務。在一個地方全面了解客戶和所有銷售活動。 CRM 和專案管理 Intrix。
Keap
keap.com
Keap 是一款一體式 CRM 以及銷售和行銷自動化平台，旨在發展您的業務。透過 Keap，您可以輕鬆捕捉、組織、追蹤和培養所有潛在客戶，以增加銷售額和收入。為了確保您的成功，Keap 還提供專家指導、深入培訓、出色的支援和專門的企業家社群。
Insightly
insightly.com
Insightly 是深受團隊喜愛的現代化、經濟實惠的 CRM。它易於使用、易於自訂，並可隨著公司的發展而擴展，解決傳統 CRM 無法解決的常見痛點。 Insightly 協助團隊建立和轉換銷售管道、提高生產力並建立持久的客戶關係。在一款易於使用、靈活且安全且可隨您的業務擴展的CRM 中集中管理您的所有客戶、銷售和業務數據（潛在客戶、聯絡人、電子郵件、事件、報價、項目、任務、機會和業務報告） 。利用 Insightly 的企業級產品、價格手冊和報價 (PPQ) 功能提高銷售效率和透明度。在 Insightly 平台內快速搜尋、追蹤和管理數百萬種不同的產品和服務。將產品和服務與個人機會連結起來，消除人為錯誤、瓶頸和不一致。借助 Insightly 的 PPQ，您的現場團隊只需點擊幾下即可為其機會產生自訂報價、合約和建議。完全控制並了解您銷售的產品、銷售對象、銷售時間和價格。使用 Insightly 的自訂物件和應用程式根據您獨特的業務需求和偏好自訂工作流程和流程，確保高採用率和滿意度。使用 AppConnect 將 Insightly 與 500 多個流行應用程式整合。 Insightly 的本機CRM 整合包括： Gmail Google Workspace 和Google Apps Google Drive Quickbooks Online Xero Slack Dropbox Box MailChimp Evernote Zapier Facebook Lead Ads 等等...使用適用於Android 和iOS 的屢獲殊榮的行動應用程式隨時隨地管理一切。掃描名片並一鍵上傳所有信息，即時更新項目和記錄，並使您的現場團隊能夠在客戶所在地創建和更新機會。 Insightly CRM 在任何垂直領域都很強大，客戶可以在同一平台中添加用於行銷自動化、客戶服務和整合的配套產品。
Nimble
nimble.com
Nimble 是一款面向整個團隊的以關係為中心的 CRM。借助可自訂的聯絡人記錄和易於使用的看板式工作流程，管理客戶資訊從未如此簡單。 Nimble 可以輕鬆地與 Microsoft 365 和 Google Workspace 集成，從您的所有平台收集聯絡人和潛在客戶，而我們的自動化工具則可以處理繁忙的工作。專注於最重要的事情 - 發展您的業務和培養關係，因為 Nimble 可以簡化您的工作流程以實現最大生產力。
Freshsales
freshworks.com
透過情境驅動的銷售加速您的收入 透過 Freshsales 實現個人化參與、縮短銷售週期並發展您的業務 功能齊全的產品套件適合各種規模的企業。您的團隊一定會喜歡的令人耳目一新的雲端軟體。支持|銷售|資訊科技管理 |雲PBX
Canopy
canopytax.com
擺脫會計師事務所的束縛，從單一的中央中心管理您的團隊、客戶和任務。 Canopy 是一款基於雲端的會計實務管理軟體，專為稅務、簿記和會計師事務所建置。發送提案、接受付款以及介於兩者之間的一切 - 無需額外登入、過多點擊或壓力。實踐管理套件專為適合您的公司而構建，提供運營現代會計師事務所所需的一切，包括客戶管理、時間和計費、文件管理、稅務解決方案（僅舉幾例）以及工作流程和自動化，讓一切變得更加輕鬆。釋放效率。解鎖有意義的客戶關係。解鎖輕鬆上傳的文件、自動化、更快的支付，甚至是人工智慧。使用 Canopy，您可以解鎖您一直想要的公司。免費試用 Canopy 15 天，或與客戶經理聯繫以獲得客製化簡報。
Breakcold
breakcold.com
Breakcold 是一款銷售 CRM，您可以透過電子郵件、LinkedIn 和 Twitter 與 B2B 聯絡人互動和聯繫。這是一款針對中小型企業和新創企業的社交銷售 CRM。
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise PSA（以前稱為 ConnectWise Manage）專為銷售、服務和支援技術的公司而設計，是全球領先的業務管理平台。技術解決方案提供者 (TSP) 依靠 ConnectWise PSA 來實現更大的責任感、營運效率和獲利能力。 ConnectWise PSA 利用雲端促進業務流程自動化、幫助台管理和客戶服務、銷售、行銷、專案管理和業務分析，從而大大簡化公司的營運。 ConnectWise PSA 是一個集中式樞紐，為 TSP 提供端對端視圖並完全控制其業務。 ConnectWise PSA 也為其用戶提供了強大的創意、專家和解決方案網路。身為科技服務業的資深人士，ConnectWise PSA 15 年來一直是科技公司的首要業務管理平台。
Bigin
bigin.com
Bigin 是專為小型企業打造的輕量級 CRM。它配備了易於使用的介面，使管理管道、添加註釋、更新記錄和安排後續行動變得容易，並有助於專注於最重要的事情 - 完成更多交易。
BenchmarkONE
hatchbuck.com
BenchmarkONE 透過銷售和行銷軟體幫助企業發展。我們是 CRM、電子郵件行銷和行銷自動化的一體化解決方案 - 專為您的工作方式而建立。透過我們易於使用的 SaaS 平台吸引客戶並增加收入。
Insale CRM
insale.io
為您的團隊提供簡單、智慧且輕鬆的銷售 CRM。管理銷售流程成為一種令人愉快的體驗，讓您的銷售團隊愛上這個流程。
CloudOffix
cloudoffix.com
CloudOffix 是全球領先的統一低程式碼整體體驗平台供應商，旨在徹底改變企業自動化和簡化客戶與員工互動的方式。 CloudOffix 的平台植根於客製化自由和自動化的強大功能，使組織能夠數位化工作流程、增強體驗並提高商業和營運團隊的效率。 CloudOffix 的核心是我們的低程式碼應用程式產生器，以及全面的客戶體驗 (CX) 和員工體驗 (EX) 應用程式。這些工具使我們的客戶能夠利用大量即用型模板和連接器輕鬆建立自訂應用程式。這增強了協作和自動化，使企業能夠快速適應市場變化並有效地擴展營運。 CloudOffix 對真誠關懷的承諾定義了我們的方法，將真誠的關係置於商業交易之上。 CloudOffix 與客戶和合作夥伴透明地互動，傾聽並調整以提供尊重每個組織獨特性的客製化價值。 CloudOffix不僅是科技供應商，更是創新合作夥伴。透過 CloudOffix 的一體化平台，世界各地的公司可以透過單一整合解決方案管理銷售、行銷、人力資源、CRM、專案管理、電子商務、協作、發票和幫助台。這消除了對多個不同系統的需求，從而顯著降低了成本並提高了生產力。 CloudOffix 深受全球信賴，致力於協助客戶成功，我們建立的強大、持續的關係證明了這一點。 CloudOffix 強大的合作夥伴網路和全球影響力使我們能夠提供具有普遍吸引力的在地化解決方案，確保每位客戶都能獲得專門的支援和卓越所需的資源。借助 CloudOffix，企業可以獲得敏捷性、工具和自由，以更少的投入獲得更多的成果，從而增強整體體驗管理並確保卓越營運。
Adviai
adviai.com
Adviai 是一個 CRM 平台，提供連接行銷、銷售和客戶服務所需的所有軟體、整合和資源。
Quiverflow
quiverflow.com
您所需的一切盡在一處 利用我們強大的 CRM、工作流程自動化以及電子郵件 + SMS 行銷工具來發展您的業務，將更多潛在客戶轉化為客戶。
Refrens
refrens.com
Refrens ABC 是在一個地方捕捉、管理、追蹤和轉換潛在客戶的最簡單方法。 1. 透過潛在客戶捕獲和網站聯絡表單自動捕獲潛在客戶2. 管理多個銷售管道的潛在客戶3. 將正確的潛在客戶分配給合適的銷售主管並跟踪他們的活動4. 透過電子郵件和WhatsApp 與潛在客戶溝通5. 取得銷售人員的詳細資訊報告和未來收入潛力 6. 只需點擊幾下即可發送報價單、發票、銷售訂單 7. 還有更多功能可以簡化您的銷售工作流程...
Pega
pega.com
Pega 是一個強大的低程式碼平台，可為世界領先的組織建立敏捷性，以便他們能夠適應變化。客戶使用我們的人工智慧決策和工作流程自動化來解決他們最緊迫的業務挑戰——從個人化參與到自動化服務再到簡化營運。自 1983 年以來，我們建立了可擴展且靈活的架構，幫助人們專注於最重要的事情，從而滿足當今的客戶需求，同時為未來不斷轉型。
Setupad
setupad.com
Setupad 是一個綜合性的獲利平台，旨在透過靈活的解決方案和行業專業知識幫助發布商最大限度地提高廣告收入。作為 Google 認證發布商合作夥伴 (GCPP) 和 Prebid 成員，Setupad 為所有類型的發布商提供值得信賴的高效能選項。自助服務平台允許親力親為的發布商在沒有 IT 支援的情況下獨立管理 Prebid 設置，而 Setupad Bidder 可以添加到現有的廣告堆疊中，整合優質需求來源以促進競爭和收入。對於尋求完全託管體驗的人來說，Managed Prebid 提供由 Setupad 專家團隊管理的端到端最佳化。借助 Setupad 的多樣化產品，發行商可以充滿信心地有效地擴展其獲利策略。
Wice CRM
wice.de
免費試用 Wice CRM 軟體系統。來自雲端的 CRM On Demand 或作為 CRM On Premise 在您的本地託管。現在就找出來吧。
Fireberry
fireberry.com
透過使用 Fireberry，您可以透過使用者友好的系統輕鬆管理您的所有業務需求。透過系統直接與您的客戶溝通，並使用客製化的物件和欄位來追蹤您需要的任何業務資訊。讓 Fireberry 為您提供自動化服務，您可以有效率地自動化日常任務。使用人工智慧助理產生的欄位和回應，輕鬆對工單進行分類和回應。儀表板和報告將幫助您做出明智的決策以改善您的業務。 Google、Office 365 和 Facebook 等內建整合可協助您將工作集中到一處。如果系統中尚未包含您需要的任何內容，您可以使用 API 輕鬆整合第三方。
PracticeSuite
practicesuite.com
PracticeSuite 是一款基於雲端的端到端醫療計費、收入週期管理、電子健康記錄軟體、實踐入口網站和實踐行銷 CRM 軟體。
Leadsales
leadsales.io
適用於 WhatsApp、Facebook 和 Instagram 的 CRM 將您的聊天集中在列中，自動將它們分配給您的銷售和客戶服務團隊
PhingooCRM
phingoocrm.com
PhingooCRM 是一款專為現代呼叫中心量身定制的基於雲端的 CRM 解決方案，配備了用於有效資源管理的先進工具。 所有 CRM 系統都具有高度適應性，旨在滿足您組織的獨特需求和流程。如果您希望實施 PhingooCRM 或已經使用它，請務必注意，隨著時間的推移，更新、修補程式和設定變更可能會使事情變得複雜。確保您的自訂修改在這些更新後仍然有效至關重要。 傳統上，品質保證團隊或指定成員手動執行這些檢查。然而，隨著您的組織的發展，PhingooCRM 工作流程可能會變得複雜，資料量也會顯著增加。手動測試可能是勞動密集的並且容易出錯，使得覆蓋系統的所有方面變得具有挑戰性。 這就是測試自動化發揮作用的地方，幫助您有效地應對驗證挑戰。它可以節省大量時間並確保以最少的努力順利運行。然而，有一些挑戰需要考慮： * 持續更新和維護：PhingooCRM 等 CRM 系統正在不斷發展，這意味著您的自動化腳本可能會隨著新版本的發布而中斷。追蹤這些變更並更新測試腳本可能會變得很繁重。 * 複雜的使用者介面：CRM 系統的優勢在於其管理複雜業務工作流程的能力，這可能會導致複雜的使用者介面，具有動態物件 ID、嵌套 iFrame 和詳細的物件樹。使用傳統工具自動化這些元素就像拼湊一個拼圖。 * 自訂報告：報告是根據您的特定要求量身定制的，並且使用傳統工具將其自動化通常需要工程師具備程式設計專業知識。 * 測試資料管理：管理大量資料和敏感資訊需要謹慎的方法。有效的測試資料管理對於安全地提取、屏蔽、編輯和維護測試資料至關重要。 * 熟練的人員：尋找並留住精通自動化工具和編碼的知識淵博的工程師可能是一項重大挑戰。
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans 是一款強大且可自訂的解決方案，適用於各種規模的活動，包括現場活動、混合活動和 3D/2D 虛擬體驗活動。它是一個以贊助商為中心的平台，具有 150 多個功能和自訂功能，專為活動自動化而建置。我們的平台簡化了從活動前階段到活動後每一步的管理，並使整個流程自動化，為您節省了近 50% 的管理成本和時間。我們的使命是推動參與—首先也是最重要的—為您帶來更大的業務成果。 EventTitans 是一款一體化活動管理平台，可簡化所有重要功能，包括票務、簡化的與會者/贊助商/演講者自助註冊流程、遊戲化、來賓簽到/步入、與會者參與以及捕獲重要的實時資訊事件分析。我們內建的 CRM 可協助您匯入或匯出聯絡人、追蹤訂單、發送大量電子郵件、記錄調查等等。與您的深度品牌體驗相結合，與我們積極主動的全職客戶成功團隊相結合，確保在我們平台上執行的每項活動每次都是完美的。詢問我們有關自訂活動儀表板開發和功能定制的信息，它們可以幫助簡化您的流程、提高與會者的參與度並提高活動的整體成功率。我們的團隊隨時準備協助您創建量身定制的解決方案，以滿足您的特定需求並最大限度地發揮您的活動潛力。
Centrium CRM
centriumcrm.com
適合您企業的簡單 CRM 軟體。 Centrium 將幫助您和您的團隊管理聯絡人、達成交易並追蹤需要完成的工作。
ContactWise
contactwise.io
CRM - 聯絡人、選民或客戶關係管理，是一種跨行業和垂直領域的應用程序，從州和地方政府到銷售組織再到高等教育機構。 ContactWise 是一個基於雲端的創新聯絡中心平台，具有先進的資料驅動路由引擎，可協助公司提高銷售額、客戶滿意度和保留率。
Figpii
figpii.com
FigPii 是一個轉換優化平台，可讓您識別網站上的問題區域並測試您的解決方案以確保它們提高轉換率。該平台包括熱圖、會話重播影片、線上投票和 AB 測試 更多轉化。更高的收入。更好的客戶體驗。 全面了解使用者互動、消除客戶的不滿、啟動測試並釋放網站未開發的收入潛力。