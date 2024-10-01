客戶關係管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 印度

StarterCRM

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StarterCRM 是一套專為小型企業設計的基於 Web 的應用程式。這些工具將幫助您管理客戶和潛在客戶訊息，與客戶建立更好的關係並達成更多交易。 * 管理您的潛在客戶 - 如果您對「老式」客戶關係管理解決方案的成本和複雜性感到沮喪，並希望有一種更簡單的方法來管理和追蹤您的客戶數據，我們有答案。聯絡人管理應用程式可協助您保持業務井井有條。使用它來安排約會、追蹤銷售數據、建立客製化報告、管理您的客戶和潛在客戶資訊等等。 * 達成更多交易 - 您是否厭倦了浪費時間嘗試起草自己的銷售文件？您希望您的銷售信和提案更加專業嗎？您想更好地與主要客戶和潛在客戶保持聯繫嗎？如果是這樣，我們就有答案了。行...