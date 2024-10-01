客戶關係管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 印度

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
CRM軟體是客戶關係管理的簡稱，旨在有效地追蹤和管理客戶關係。它是一個記錄和組織企業、潛在客戶和現有客戶之間互動的綜合系統。該軟體將重要的客戶資料（包括聯絡資訊、互動歷史記錄和交易摘要）整合到集中的最新記錄中。 CRM 軟體主要用於銷售部門，可作為銷售人員自動化 (SFA) 的中心樞紐。它可以與各種其他業務應用程式無縫集成，例如電子商務平台、行銷自動化軟體、客戶服務軟體和CPQ軟體。這種整合可確保在整個客戶旅程中同步且增強的客戶體驗。 一些 CRM 解決方案提供廣泛的整合客戶相關功能，提供一體化功能，包括行銷自動化、幫助台、電子商務工具、ERP、專案管理或網站管理。這種全面的方法無需額外的解決方案，對中小型企業特別有利。另一方面，獨立的 CRM 解決方案主要專注於與銷售相關的功能，例如聯絡人、帳戶和管道管理，沒有廣泛的營銷、幫助台或其他非銷售相關的功能。
提議新的應用程式
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
LeadSquared
leadsquared.com
適合企業的完整行銷自動化和 CRM 軟體。在一個平台上組織您的潛在客戶捕獲、潛在客戶管理、銷售管理和分析。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體...
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel 是一個以數位代理商和顧問為導向的白標銷售和行銷平台。功能包括帶有SmartLists 的CRM、電子郵件、2 向SMS、整合SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB 聊天、出站呼叫、呼叫追蹤、通話錄音、強力撥號器、表單產生器、調查產生器、漏斗產生器、網站產生器、線上排程、工作流程自動化、報告、Webhooks 等等！代理帳戶包括為您的客戶提供的無限子（位置）帳戶，可以克隆這些帳戶以加快設定速度。使用您自己的 Twilio 和 SMTP 憑證來支援您的帳戶，讓您能夠獲得電子郵件、電話和簡訊的批發費率。從 14 天免費試用開始！
ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一個一體化的生產力平台。它是團隊聚集在一起使用任務、文件、聊天、目標、白板等來規劃、組織和協作工作的中心。只需點擊幾下即可輕鬆定制，ClickUp 使各種類型和規模的團隊能夠更有效地交付工作，將生產力提高到新的高度。
Bigin
bigin.com
Bigin 是專為小型企業打造的輕量級 CRM。它配備了易於使用的介面，使管理管道、添加註釋、更新記錄和安排後續行動變得容易，並有助於專注於最重要的事情 - 完成更多交易。
Kylas
kylas.io
Kylas Sales CRM 協助成長型企業簡化銷售工作。它很直觀並且具有完整的功能。免費試用 15 天！
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Floww.ai
floww.ai
Floww.ai 是一款 GenAI 支援的軟體套件，可為 B2C 和 B2B2C 企業進行高速銷售。 Floww.ai 的整合銷售平台提供與現代通訊堆疊整合的銷售執行 CRM、NoCode 即時分析、行銷和工作流程自動化。 Floww.ai 先進的生成式人工智慧工具 Sales Co-Pliot 和 Analytics Co-Pliot 透過即時分析和深入洞察，實現高效、高品質的銷售方法。大多數 CRM 主要針對 B2B 用例而構建，無法有效適應 B2C 和 B2B2C 業務。現代 B2C 銷售的高速度和高容量需要一個整合的銷售平台來實現敏捷的銷售管理，以快速適應動態的市場環境。
Deskera
deskera.com
Deskera 是一個屢獲殊榮的整合平台，讓中小型企業能夠使用更少的工具更快地擴展規模。從便利商店到製造工廠，數十萬中小企業使用 Deskera 來管理會計、庫存、薪資、銷售和行銷自動化。
Softr Studio
softr.io
Softr.io 可讓您在幾分鐘內為您的企業建立用戶端入口網站和內部工具，無需編寫程式碼。它可與 Airtable 和 Google Sheets 搭配使用。加入超過 90,000 個團隊，為其客戶或合作夥伴建立入口網站、員工內部網路、專案管理工具、儀表板、CRM 等。
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise PSA（以前稱為 ConnectWise Manage）專為銷售、服務和支援技術的公司而設計，是全球領先的業務管理平台。技術解決方案提供者 (TSP) 依靠 ConnectWise PSA 來實現更大的責任感、營運效率和獲利能力。 ConnectWise PSA 利用雲端促進業務流程自動化、幫助台管理和客戶服務、銷售、行銷、專案管理和業務分析，從而大大簡化公司的營運。 ConnectWise PSA 是一個集中式樞紐，為 TSP 提供端對端視圖並完全控制其業務。 ConnectWise PSA 也為其用戶提供了強大的創意、專家和解決方案網路。身為科技服務業的資深人士，C...
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款以銷售為中心的 CRM（客戶關係管理）工具，各種規模的團隊都喜歡使用。我們的 CRM 簡單而強大，優先考慮可用性，在 179 個國家/地區擁有超過 100,000 名付費客戶，銷售團隊被其簡單而強大的設計所吸引。使用 Pipedrive 時，不會有任何遺漏，借助靈活且功能強大的 CRM 軟體，您的團隊可以花更少的時間歸檔，花更多的時間進行銷售。
Freshsales
freshworks.com
透過情境驅動的銷售加速您的收入 透過 Freshsales 實現個人化參與、縮短銷售週期並發展您的業務 功能齊全的產品套件適合各種規模的企業。您的團隊一定會喜歡的令人耳目一新的雲端軟體。支持|銷售|資訊科技管理 |雲PBX
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養...
Refrens
refrens.com
Refrens ABC 是在一個地方捕捉、管理、追蹤和轉換潛在客戶的最簡單方法。 1. 透過潛在客戶捕獲和網站聯絡表單自動捕獲潛在客戶2. 管理多個銷售管道的潛在客戶3. 將正確的潛在客戶分配給合適的銷售主管並跟踪他們的活動4. 透過電子郵件和WhatsApp 與潛在客戶溝通5. 取得銷售人員的詳細資訊報告和未來收入潛力 6. 只需點擊幾下即可發送報價單、發票、銷售訂單 7. 還有更多功能可以簡化您的銷售工作流程...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一個統一的 CX 平台，使您的銷售、行銷和支援團隊能夠在單一介面上協同工作。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一款幫助公司和企業家提高內部和外部效率的軟體。我們的平台提供 CRM、聯絡中心、網站建立器、線上商店、行銷活動和其他銷售工具。此外，還有安全的內部網路、任務和專案管理、即時文件共享和儲存、通訊工具和組織。人力資源要素和人工智慧內建於 Bitrix24 結構中。 Bitrix24 是 Bitrix, Inc. 於 2012 年 4 月作為基於雲端的服務推出的計劃。到 2024 年，我們公司的組織數量將超過 1,200 萬個。 Bitrix24 為能夠為從小型組織到財富 500 強公司的客戶提供服務而感到自豪。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 聯絡中心是一種全通路客戶互動解決方案，具有語音和 30 多個數位管道、用於自助服務的高級 AI 選項（例如機器人）、主動外展工具以及了解客戶意圖的智慧虛擬代理。它提供 300 多個預先建置的整合（包括領先的 CRM）以及完全整合的、由人工智慧驅動的員工敬業度管理和分析解決方案。 RingCentral 聯絡中心與 RingCentral MVP 解決方案緊密整合，為客戶提供企業級語音基礎設施和整合統一通訊的優勢，從而實現無縫的跨職能協作。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. 是一家美國雲端運算公司，成立於 1998 年，總部位於加州聖馬刁，提供用於管理企業財務、營運和客戶關係的軟體和服務。其軟體和服務專為小型、中型和大型企業量身定制，具有 ERP、CRM、PSA 和電子商務模組。甲骨文公司於2016年11月以約93億美元收購了NetSuite。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 是一款完全整合的 CRM，具有銷售追蹤、聯絡人管理、行銷自動化、網路分析、雙向電子郵件、電話、幫助台以及簡潔的現代介面。透過敏捷 CRM，中小型企業現在可以： * 使用簡單而強大的拖放編輯器自動化行銷、銷售和客戶保留流程 * 將網站訪客直接轉換為 CRM 中的潛在客戶 - 根據網路或電子郵件活動自動培養、追蹤和評分潛在客戶 * 啟用多管道通信，能夠從同一頁面打電話給聯絡人、發送電子郵件或推文 * 監控客戶行為並獲取客戶活動的即時警報 * 在一個地方管理幫助台票證以及所有客戶歷史記錄 * 在一頁中詳細記錄所有客戶的詳細資料和通訊歷史記錄，並按時間順序排序 * 使用廣泛的整合在...
Teamleader
teamleader.eu
Teamleader 消除了日常營運企業的麻煩。我們的工作管理軟體可讓您在一個地方銷售、計費和組織工作。透過集中所有這些訊息，您可以避免分散在不同收件匣、Excel 工作表和工具中的混亂訊息。您可以全面了解正在進行的銷售機會、項目和付款，並深入了解您的業務的實際表現。超過 60,000 人每天透過我們的工作管理解決方案掌控自己的工作。從 IT 機構和數位行銷人員一直到管道工和建築公司。準備好迎接更多業務並減少麻煩了嗎？
TeamWave
teamwave.com
TeamWave 是最好的小型企業 CRM、專案管理和 HRMS 軟體。管理專案、團隊和銷售的更好方法。
Cratio CRM
cratiocrm.com
Cratio CRM 軟體是一款雲端和行動 CRM 軟體，使組織能夠從單一平台高效管理整個銷售流程。 Cratio CRM 使用簡單、價格實惠且可自訂。該軟體具有完整銷售自動化所需的所有功能。 產品特點： ** 線索管理系統 -> 自動捕獲線索 -> 將銷售線索分配給銷售團隊 -> 向客戶發送個人化電子郵件和簡訊 -> 辨識並追蹤熱門/獲勝線索 -> 自訂引導螢幕以適合您的業務 -> 透過時間軸和使用者活動監控潛在客戶狀態 ** 銷售活動管理 -> 規劃、分配、追蹤審核 - 通話、任務和訪問 -> 按時向銷售團隊發送電子郵件/簡訊提醒 -> 一鍵發送電子郵件/簡訊給客戶 -> 透過...
NeoDove
neodove.com
您唯一需要的電話撥號器和 CRM。 功能齊全的撥號器和電話呼叫 CRM，可提高生產力並促進銷售。
Sangam CRM
sangamcrm.com
Sangam CRM 是一種基於雲端的 CRM，具有 Web 和行動應用程序，旨在讓銷售主管的生活盡可能輕鬆。透過 Sangam CRM，用戶可以在一處管理銷售線索、商機、銷售漏斗、活動、銷售報告等。 Sangam CRM 是一個與行業無關的平台，有超過 25 個行業的 450 多家公司使用，每天有超過 8000 名用戶使用。
Keap
keap.com
Keap 是一款一體式 CRM 以及銷售和行銷自動化平台，旨在發展您的業務。透過 Keap，您可以輕鬆捕捉、組織、追蹤和培養所有潛在客戶，以增加銷售額和收入。為了確保您的成功，Keap 還提供專家指導、深入培訓、出色的支援和專門的企業家社群。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是全球排名第一、經濟實惠的一體化行銷、銷售和支援 CRM 軟體，為全球 29500 多家成長型公司提供支援。 EngageBay 幫助公司獲取、吸引、培育網路訪客，並將他們轉化為滿意的客戶，並將業務增長 5 倍甚至更多。 EngageBay 提供一系列功能，包括： - 簡單而強大的一體化CRM - 易於使用的營銷自動化軟體- 電子郵件營銷- 免費實時聊天軟體- 強大的幫助台軟體- 電子郵件序列- 登陸頁面- 用於捕獲在線潛在客戶的Web 表單- 跨行銷、銷售和支援部門的 360 度客戶視圖 - 預約安排軟體 - 聯絡人管理軟體 - 免費 CRM 軟體等等。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一個多通路行銷自動化平台，用於多方面的業務推廣和客戶保留。 SendPulse 讓您可以發送電子郵件和簡訊行銷活動，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天機器人與客戶合作，並在短短 15 分鐘內建立登陸頁面。 SendPulse 還提供了一個用於創建線上課程的平台。您可以使用 SendPulse 的免費 CRM 輕鬆追蹤所有行銷活動和客戶資訊。
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM 是一個申請人追蹤系統。 Recruit CRM 在 60 多個國家/地區使用，具有強大的功能，如簡歷解析器、行動應用程式、API 整合、電子郵件用戶端和數百個免費招聘板。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 Constant Contact 提供電子郵件、社群媒體和活動行銷工具，協助小型企業擴大客戶群。
Clientjoy
clientjoy.io
Clientjoy 是一款一體化 CRM 解決方案和成長引擎，供自由工作者和企業在一個地方管理潛在客戶、提案、客戶、發票和收入。
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM 是一款功能齊全的 CRM，可協助您的團隊組織起來，了解日常工作，並透過您的銷售團隊真正喜歡的強大、易於使用的銷售平台完成更多工作。透過即時可見性更聰明、更快速地工作，使銷售團隊能夠事半功倍。透過將所有工具集中在一處，加快週期時間、達成更多交易、節省時間、改進業務流程並確保不會出現任何遺漏。透過 FreeAgent CRM，讓您的業務擺脫電子表格和電子郵件的束縛，贏得您的工作日。
Canopy
canopytax.com
Canopy 是一款基於雲端的會計實務管理軟體，包括 CRM、文件管理、客戶入口網站應用程式、工作流程、付款、時間和計費。
Snov.io
snov.io
Snov.io 是您發展業務所需的一切！憑藉其屢獲殊榮的潛在客戶開發、電子郵件驗證、自動電子郵件推廣、電子郵件預熱和客戶管理工具，您可以自動化並加速大規模銷售。
Shape Software
setshape.com
Shape 是專門建置的銷售和行銷自動化軟體，具有可針對任何企業進行配置的預先建置功能。易於使用的介面為您的團隊提供支持，並將您業務的各個方面整合到一個人工智慧平台中。 Shape Software 為您的團隊提供了一個協作空間，讓他們在所做的一切事情上保持一致和高效，無論是簡化銷售管道、透過行銷序列和數位廣告吸引更多潛在客戶、培養客戶關係、無縫溝通還是追蹤項目。立即開始透過 Shape 增加您的收入。
Osmos Sales CRM
osmoscloud.com
Osmos Cloud 是一款雲端業務管理軟體 (ERP)，整合了客戶關係管理 (CRM) 和報告部分，其中包括面向微型和小型企業主的會計 (BI)。
webCRM
webcrm.com
整合的業務成長和客戶管理解決方案。 利用我們屢獲殊榮的 CRM 平台增加收入、培養客戶關係並分析績效。
Breakcold
breakcold.com
Breakcold 是一款銷售 CRM，您可以透過電子郵件、LinkedIn 和 Twitter 與 B2B 聯絡人互動和聯繫。這是一款針對中小型企業和新創企業的社交銷售 CRM。
Oncourse CRM
tryoncourse.com
OnCourse 是未來企業的直覺式軟體，是一個銷售自動化平台和 CRM，由 Zibtek 團隊建構。
StarterCRM
startercrm.com
StarterCRM 是一套專為小型企業設計的基於 Web 的應用程式。這些工具將幫助您管理客戶和潛在客戶訊息，與客戶建立更好的關係並達成更多交易。 * 管理您的潛在客戶 - 如果您對「老式」客戶關係管理解決方案的成本和複雜性感到沮喪，並希望有一種更簡單的方法來管理和追蹤您的客戶數據，我們有答案。聯絡人管理應用程式可協助您保持業務井井有條。使用它來安排約會、追蹤銷售數據、建立客製化報告、管理您的客戶和潛在客戶資訊等等。 * 達成更多交易 - 您是否厭倦了浪費時間嘗試起草自己的銷售文件？您希望您的銷售信和提案更加專業嗎？您想更好地與主要客戶和潛在客戶保持聯繫嗎？如果是這樣，我們就有答案了。行...
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise PSA（以前稱為 ConnectWise Manage）專為銷售、服務和支援技術的公司而設計，是全球領先的業務管理平台。技術解決方案提供者 (TSP) 依靠 ConnectWise PSA 來實現更大的責任感、營運效率和獲利能力。 ConnectWise PSA 利用雲端促進業務流程自動化、幫助台管理和客戶服務、銷售、行銷、專案管理和業務分析，從而大大簡化公司的營運。 ConnectWise PSA 是一個集中式樞紐，為 TSP 提供端對端視圖並完全控制其業務。 ConnectWise PSA 也為其用戶提供了強大的創意、專家和解決方案網路。身為科技服務業的資深人士，C...
Vtiger
vtiger.com
Vtiger 的使命是建立軟體，使中小型企業中面向客戶的團隊能夠與客戶建立富有成效且持久的關係。 Vtiger CRM 為您提供所有客戶資訊的 360 度視圖，並透過即時操作和對話式見解幫助您優化銷售、支援和行銷接觸點。 Vtiger CRM 可協助團隊在整個客戶生命週期中創造令人愉悅的體驗 - AI 支援的 CRM 和強大的自動化工具可協助銷售團隊專注於正確的交易並實現成長。透過 Vtiger，獲得統一的 CRM，打破孤島，並透過單一事實來源在同一頁上獲得行銷、銷售和支援。透過跨多種管道與客戶互動，提供卓越的客戶體驗和支援。使用我們的 Android 和 iOS 行動應用程式隨時隨地管理您的...
Method CRM
method.me
Method:CRM 是 QuickBooks 桌面和線上用戶排名第一的 CRM，在 Intuit 的 apps.com 上擁有 1,300 多條五星級評論。使用 Method:CRM 的專利 QuickBooks 整合可實現客戶資訊、發票、付款等的即時雙向同步，讓您的資料始終保持最新！更好的是，您可以將時間重新投入到日常工作中，因為 Method:CRM 可以自動執行銷售線索收集以及估算和發票建立流程。透過 Method:CRM，您的工作效率將大幅提升，並且可以一勞永逸地告別重複資料輸入！方法：CRM 的內建線上客戶入口網站旨在提升您的客戶服務並讓您的客戶回頭客更多。透過 Method:CR...
CloudCC
cloudcc.com
CloudCC 提供完整的 CRM 平台，價格極具競爭力，其業務應用程式涵蓋行銷自動化、銷售人員自動化、服務管理、可擴展平台和產業 CRM 解決方案等。 CloudCC 提供 SaaS 和 PaaS，讓您可以找到我們可以為您提供的 CRM 解決方案。
Simply CRM
simply-crm.com
使用 Simply CRM 贏得更多客戶、優化您的業務並賺取更多錢。這是您將實際使用的 CRM：易於使用，具有視覺化概覽。一體化平台 - 包括 CRM、幫助台、財務和專案管理。此外，我們還提供 24/7 的免費支援（您的本地語言！）。您無需註冊信用卡即可免費試用 :) 如有任何疑問，請發送郵件至 [email protected] 與我們聯繫。
SEO CRM
seocrm.com
SEOCRM.com 專為數位行銷代理商設計。它提供一站式平台，您可以在其中管理搜尋引擎優化、點擊付費、網頁設計和開發以及其他項目，管理銷售、客戶關係發票和帳單以及整體支援。
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
最好的 CRM，一切都與銷售有關！銷售支援工具，一個簡單、成功的公式。專注於通路管理、銷售流程和分析，以最大限度地提高收入。
SpinOffice CRM
spinoffice-crm.com
真正節省您時間的 CRM。使用 SpinOffice，您可以為所有電子郵件、業務聯絡人、約會、任務、專案、資料夾、文件、文件和筆記建立一個中心位置。 無論您正在做什麼，任務有多大或多小，SpinOffice 都可以讓您輕鬆完成工作。最重要的是，您可以與同事分享資料庫中的所有資訊。這使得 SpinOffice CRM 成為任何中小型企業的終極團隊應用程式。 SpinOffice CRM 適用於 macOS、Windows PC 和行動裝置（iOS 和 Android）。
Pipeline CRM
pipelinecrm.com
銷售人員為銷售人員提供的 CRM 取得一個銷售 CRM 平台，提供簡單的設定、無縫整合、完全客製化和直覺的工具。透過 Pipeline CRM 軟體，您將擁有加速銷售所需的一切。
1CRM
1crm.com
1CRM 使企業能夠利用市場上最直觀、可自訂且經濟高效的客戶關係管理 (CRM) 解決方案來創建持久的客戶關係和體驗。透過專注於全面且易於自訂的 CRM 解決方案，1CRM 正在為世界各地的企業提供量身定制的 CRM。有這麼多可用的 CRM，哪種類型適合您？您會看到僅限銷售和行銷的 CRM 產品，其他 CRM 擅長群發電子郵件，還有一些包括訂單管理、服務管理或專案管理。對於擁有約 250 名用戶的企業來說，一體式 CRM 已被證明很受歡迎，而這正是 1CRM 的用武之地。但它還包括非常全面的訂單管理（報價、發票、付款 - 以及採購方面）、服務管理和專案管理。再加上時間表、費用報告、假期和病假追...
RealtimeCRM
realtimecrm.co.uk
RealtimeCRM 可以節省您在研究和資料輸入方面的時間。我們會自動找到您需要的資訊。
Tall Emu CRM
tallemucrm.com
Tall Emu CRM 是一款全面的客戶關係管理 (CRM) 軟體系統，旨在簡化業務運作並增強客戶互動。 Tall Emu CRM 提供廣泛的功能和優勢，旨在滿足各行業企業的需求。 * 聯絡人管理：Tall Emu CRM 讓企業在一個集中平台中有效地管理其聯絡人，包括客戶、潛在客戶和供應商。用戶可以輕鬆存取聯絡資訊、通訊歷史記錄和互動。 * 銷售自動化：CRM 提供強大的銷售自動化工具，例如銷售線索管理、機會追蹤和銷售預測。這有助於銷售團隊確定銷售線索的優先順序、追蹤銷售管道並發現成長機會。 * 行銷自動化：Tall Emu CRM 讓企業能夠自動化行銷活動，包括電子郵件行銷、社群媒體整合...
Deputy CRM
deputycrm.com
Vice CRM 是一個完整的解決方案，適合各種規模的企業。它將人力資源、專案、員工和財務管理整合到一個平台中。透過 Vice CRM，您可以簡化業務管理、提高效率並獲得即時見解以推動業務發展。該平台提供無縫協作，使團隊更輕鬆地共同努力實現目標。
Insale CRM
insale.io
為您的團隊提供簡單、智慧且輕鬆的銷售 CRM。管理銷售流程成為一種令人愉快的體驗，讓您的銷售團隊愛上這個流程。
SolvCRM
solvcrm.co
忘記處理電子表格和碎片資料吧。新創公司的銷售格局已經發生變化，SolvCRM 可以推動您前進。想像一個強大的工具，旨在簡化您的銷售管道，透過個人化自動化培養潛在客戶，並閃電般地完成交易。這不僅僅是任何 CRM 軟體；這是您的銷售團隊需要表現出色的缺失部分。 SolvCRM 專為新創公司的動態需求量身定制，在印度提供尖端的 CRM 解決方案，讓您的團隊能夠控制銷售流程。提高轉換率，獲得可行的見解，並以雷射般的效率完成交易。無論您是自力更生的團隊還是規模不斷擴大的企業，SolvCRM 都會與您一起適應和成長，使其成為新創公司應對不斷變化的領域的最佳 CRM 軟體。擺脫銷售混亂，擁抱未來。 Solv...
SellCRM
sellcrm.net
SellCRM 是一個簡單且現代的 CRM 平台，可協助企業組織其活動和數據，從而更簡單、更快速地回應更多潛在客戶。 SellCRM 是一款銷售軟體，一款追蹤您的公司、客戶和合作夥伴的 CRM，可協助您追蹤您的機會、活動等。
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com 是唯一一個擁有一流的客戶營運以及團隊喜愛的易於使用的專案管理的平台。在一個平台上按時按預算交付工作、消除客戶混亂並了解盈利能力。 Teamwork.com 總部位於愛爾蘭科克，由先前經營代理商的團隊創立，在全球擁有超過 20,000 名客戶，全球團隊由 350 多名員工組成。請造訪 teamwork.com 以了解更多資訊。