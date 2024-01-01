客戶關係管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 英國

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
CRM軟體是客戶關係管理的簡稱，旨在有效地追蹤和管理客戶關係。它是一個記錄和組織企業、潛在客戶和現有客戶之間互動的綜合系統。該軟體將重要的客戶資料（包括聯絡資訊、互動歷史記錄和交易摘要）整合到集中的最新記錄中。 CRM 軟體主要用於銷售部門，可作為銷售人員自動化 (SFA) 的中心樞紐。它可以與各種其他業務應用程式無縫集成，例如電子商務平台、行銷自動化軟體、客戶服務軟體和CPQ軟體。這種整合可確保在整個客戶旅程中同步且增強的客戶體驗。 一些 CRM 解決方案提供廣泛的整合客戶相關功能，提供一體化功能，包括行銷自動化、幫助台、電子商務工具、ERP、專案管理或網站管理。這種全面的方法無需額外的解決方案，對中小型企業特別有利。另一方面，獨立的 CRM 解決方案主要專注於與銷售相關的功能，例如聯絡人、帳戶和管道管理，沒有廣泛的營銷、幫助台或其他非銷售相關的功能。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體...
ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一個一體化的生產力平台。它是團隊聚集在一起使用任務、文件、聊天、目標、白板等來規劃、組織和協作工作的中心。只需點擊幾下即可輕鬆定制，ClickUp 使各種類型和規模的團隊能夠更有效地交付工作，將生產力提高到新的高度。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel 是一個以數位代理商和顧問為導向的白標銷售和行銷平台。功能包括帶有SmartLists 的CRM、電子郵件、2 向SMS、整合SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB 聊天、出站呼叫、呼叫追蹤、通話錄音、強力撥號器、表單產生器、調查產生器、漏斗產生器、網站產生器、線上排程、工作流程自動化、報告、Webhooks 等等！代理帳戶包括為您的客戶提供的無限子（位置）帳戶，可以克隆這些帳戶以加快設定速度。使用您自己的 Twilio 和 SMTP 憑證來支援您的帳戶，讓您能夠獲得電子郵件、電話和簡訊的批發費率。從 14 天免費試用開始！
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款以銷售為中心的 CRM（客戶關係管理）工具，各種規模的團隊都喜歡使用。我們的 CRM 簡單而強大，優先考慮可用性，在 179 個國家/地區擁有超過 100,000 名付費客戶，銷售團隊被其簡單而強大的設計所吸引。使用 Pipedrive 時，不會有任何遺漏，借助靈活且功能強大的 CRM 軟體，您的團隊可以花更少的時間歸檔，花更多的時間進行銷售。
Less Annoying CRM
lessannoyingcrm.com
成千上萬的小型企業使用 Less Annoying CRM 來管理聯絡人、追蹤銷售線索並掌握後續情況。免費客戶服務讓設定變得簡單。
Capsule
capsulecrm.com
簡單但功能強大的 CRM。加入超過 10,000 家全球企業，發現管理聯絡人、銷售和發展持久關係的更簡單方法。
Attio
attio.com
Attio 是未來的 CRM。 Attio 以數據驅動、完全可自訂且直覺的協作方式提供客戶關係管理，推動您的業務發展。各種規模的公司——從當今發展最快的新創公司到世界上最大的企業——都使用 Attio 來建立他們想要的 CRM。
Softr Studio
softr.io
Softr.io 可讓您在幾分鐘內為您的企業建立用戶端入口網站和內部工具，無需編寫程式碼。它可與 Airtable 和 Google Sheets 搭配使用。加入超過 90,000 個團隊，為其客戶或合作夥伴建立入口網站、員工內部網路、專案管理工具、儀表板、CRM 等。
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise PSA（以前稱為 ConnectWise Manage）專為銷售、服務和支援技術的公司而設計，是全球領先的業務管理平台。技術解決方案提供者 (TSP) 依靠 ConnectWise PSA 來實現更大的責任感、營運效率和獲利能力。 ConnectWise PSA 利用雲端促進業務流程自動化、幫助台管理和客戶服務、銷售、行銷、專案管理和業務分析，從而大大簡化公司的營運。 ConnectWise PSA 是一個集中式樞紐，為 TSP 提供端對端視圖並完全控制其業務。 ConnectWise PSA 也為其用戶提供了強大的創意、專家和解決方案網路。身為科技服務業的資深人士，C...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一個統一的 CX 平台，使您的銷售、行銷和支援團隊能夠在單一介面上協同工作。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 連接您在業務中使用的每個工具和管道，以便在客戶生命週期的每個狀態下吸引客戶。利用來自電子郵件行銷、社交媒體、數位廣告和您的網站的數據，與您的聯絡人量身定制個人化的接觸點，確保您的行銷有效、有吸引力且令人難忘，而不會浪費您的時間。我們讓自動化為您服務，讓您可以專注於使您的業務與眾不同的個人風格，並確保您沒有錯過與任何客戶的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 執行哪些操作？ - 在所有客戶接觸點上實現自動化個人化體驗- 追蹤整個客戶生命週期中的買家偏好、行為和許多自訂屬性，以進行更深入的細分和更有效的推廣- 基於幾乎任何參數...
Podio
podio.com
Podio 是一個靈活的自訂協作資料庫，可讓您加速和簡化您的工作。一體化解決方案，可在安全的工具中提高生產力、數位化基本流程、簡化資料收集並自動化文件工作流程。 Podio 可以實現重要業務和文件流程的自動化、可操作性和安全性，從而減少手動工作並提高效率。透過多功能表單、強大的資料收集以及自動化的客戶和文件工作流程來改變工作方式 - 只需點擊幾下即可由您自訂。從創意機構、法律服務、會計師事務所、房地產、建築/製造等關鍵行業，到銷售、人力資源、行銷、法律、財務等關鍵部門領域。 Podio 能夠連接不同的團隊和不同的流程，幫助數千家公司在一個地方優化其整個營運。借助 Podio，為您的團隊提供單一...
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 聯絡中心是一種全通路客戶互動解決方案，具有語音和 30 多個數位管道、用於自助服務的高級 AI 選項（例如機器人）、主動外展工具以及了解客戶意圖的智慧虛擬代理。它提供 300 多個預先建置的整合（包括領先的 CRM）以及完全整合的、由人工智慧驅動的員工敬業度管理和分析解決方案。 RingCentral 聯絡中心與 RingCentral MVP 解決方案緊密整合，為客戶提供企業級語音基礎設施和整合統一通訊的優勢，從而實現無縫的跨職能協作。
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養...
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. 是一家美國雲端運算公司，成立於 1998 年，總部位於加州聖馬刁，提供用於管理企業財務、營運和客戶關係的軟體和服務。其軟體和服務專為小型、中型和大型企業量身定制，具有 ERP、CRM、PSA 和電子商務模組。甲骨文公司於2016年11月以約93億美元收購了NetSuite。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Bigin
bigin.com
Bigin 是專為小型企業打造的輕量級 CRM。它配備了易於使用的介面，使管理管道、添加註釋、更新記錄和安排後續行動變得容易，並有助於專注於最重要的事情 - 完成更多交易。
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise PSA（以前稱為 ConnectWise Manage）專為銷售、服務和支援技術的公司而設計，是全球領先的業務管理平台。技術解決方案提供者 (TSP) 依靠 ConnectWise PSA 來實現更大的責任感、營運效率和獲利能力。 ConnectWise PSA 利用雲端促進業務流程自動化、幫助台管理和客戶服務、銷售、行銷、專案管理和業務分析，從而大大簡化公司的營運。 ConnectWise PSA 是一個集中式樞紐，為 TSP 提供端對端視圖並完全控制其業務。 ConnectWise PSA 也為其用戶提供了強大的創意、專家和解決方案網路。身為科技服務業的資深人士，C...
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash 不僅是客戶端軟體，它還是一個完全整合的雲端的平台，將完全滿足大多數中小型企業的軟體需求。不幸的是，許多企業主對軟體感到非常沮喪，因為他們花了太多的時間和金錢來嘗試學習多個系統，然後讓這些多個系統一起工作。 SuiteDash 透過將最常用的商業工具合而為一來解決這個問題。
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com 是唯一一個擁有一流的客戶營運以及團隊喜愛的易於使用的專案管理的平台。在一個平台上按時按預算交付工作、消除客戶混亂並了解盈利能力。 Teamwork.com 總部位於愛爾蘭科克，由先前經營代理商的團隊創立，在全球擁有超過 20,000 名客戶，全球團隊由 350 多名員工組成。請造訪 teamwork.com 以了解更多資訊。
Salesflare
salesflare.com
試試 Salesflare，這是一款適用於銷售 B2B 的小型企業的排名第一的簡單 CRM。與 Google 和 Outlook 整合。充分移動。根據現有數據自動化您的 CRM。
Scoro
scoro.com
Scoro 是一款綜合工作管理軟體，專為滿足服務企業的獨特需求而設計，這些企業已經厭倦了處理脫節的系統、不可預測的工作負載和不斷縮小的利潤率。憑藉其強大的功能和直覺的介面，Scoro 旨在簡化和優化代理商、顧問公司和其他專業服務企業的整個工作流程，為他們提供一個統一的平台來管理從報價到現金的各個方面的營運。透過將專案管理、時間追蹤、協作、發票和報告等基本功能整合到一個解決方案中，Scoro 消除了在不同工具之間切換的麻煩，並帶來了工作流程的一致性。它使企業能夠更好地控制專案、有效分配資源並即時監控進度，從而提高生產力並確保專案及時交付。 Scoro 的數據驅動洞察和分析使企業能夠做出明智的決策...
Freshsales
freshworks.com
透過情境驅動的銷售加速您的收入 透過 Freshsales 實現個人化參與、縮短銷售週期並發展您的業務 功能齊全的產品套件適合各種規模的企業。您的團隊一定會喜歡的令人耳目一新的雲端軟體。支持|銷售|資訊科技管理 |雲PBX
Insightly
insightly.com
Insightly 是深受團隊喜愛的現代化、經濟實惠的 CRM。它易於使用、易於自訂，並可隨著公司的發展而擴展，解決傳統 CRM 無法解決的常見痛點。 Insightly 協助團隊建立和轉換銷售管道、提高生產力並建立持久的客戶關係。在一款易於使用、靈活且安全且可隨您的業務擴展的CRM 中集中管理您的所有客戶、銷售和業務數據（潛在客戶、聯絡人、電子郵件、事件、報價、項目、任務、機會和業務報告） 。利用 Insightly 的企業級產品、價格手冊和報價 (PPQ) 功能提高銷售效率和透明度。在 Insightly 平台內快速搜尋、追蹤和管理數百萬種不同的產品和服務。將產品和服務與個人機會連結起來，...
Zendesk Sell
zendesk.com
在提供出色的客戶體驗的同時實現收入目標非常困難。 Zendesk Sell 讓一切變得簡單。 Zendesk Sell 是一款現代銷售 CRM，可協助您增加收入，設定快速、直覺且易於喜愛。 Sell 具有生產力工具、高級分析以及從銷售到服務的完整客戶視圖，透過一個集中的工具提供您的銷售團隊所需的一切。 Zendesk Sell 是 Zendesk 產品組合的一部分，旨在創造更好的客戶體驗。 Zendesk 以 30 多種語言為多個行業的超過 160,000 名客戶提供服務。 Zendesk 總部位於舊金山，並在全球設有辦公室。
vcita
vcita.com
vcita 讓您能夠透過直覺的管理平台專注於發展業務、保持井井有條並提供卓越的客戶體驗。自動執行耗時的管理任務，例如收款和計費、日程安排、客戶提醒和管理 - 透過記錄筆記並從友好的儀表板查看客戶付款歷史記錄來追蹤您與客戶的互動。
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM 是一款功能齊全的 CRM，可協助您的團隊組織起來，了解日常工作，並透過您的銷售團隊真正喜歡的強大、易於使用的銷售平台完成更多工作。透過即時可見性更聰明、更快速地工作，使銷售團隊能夠事半功倍。透過將所有工具集中在一處，加快週期時間、達成更多交易、節省時間、改進業務流程並確保不會出現任何遺漏。透過 FreeAgent CRM，讓您的業務擺脫電子表格和電子郵件的束縛，贏得您的工作日。
noCRM.io
nocrm.io
專為銷售人員打造的無障礙銷售線索管理軟體。透過noCRM，您可以專注於完成交易，而無需無休止的資料輸入與傳統CRM 軟體不同，noCRM.io 將潛在客戶置於其係統的中心，使銷售人員可以輕鬆地以更少的精力完成更多交易。精確測量、追蹤和計劃，絕不讓任何線索從裂縫中溜走。簡化您的勘探和銷售流程，並自訂您的銷售管道以管理整個銷售週期。透過 noCRM.io 完成更多工作並達成更多交易。輕鬆擴展您的管道並提高工作效率 - 在幾秒鐘內從任何來源（例如名片、電子表格、電子郵件、網站或應用程式）創建潛在客戶。不再失去潛在客戶，並始終知道下一步該做什麼。
Keap
keap.com
Keap 是一款一體式 CRM 以及銷售和行銷自動化平台，旨在發展您的業務。透過 Keap，您可以輕鬆捕捉、組織、追蹤和培養所有潛在客戶，以增加銷售額和收入。為了確保您的成功，Keap 還提供專家指導、深入培訓、出色的支援和專門的企業家社群。
Raynet CRM
raynet.cz
簡化您的 CRM。所有聯絡人、交易、您的行事曆、您的銷售管道分析 – 全部集中在一個地方。組織完美的數據可以簡化您的工作並讓您全面了解您的業務。 RAYNET CRM 可以幫助您的銷售人員和經理：它為銷售代表提供評分工具，為經理提供監控業務及其未來前景的工具。誰、何時、與誰、金額…有關公開交易的所有資訊都集中在一個地方：只需一眼即可讓您很好地了解銷售人員的工作情況。您可以 100% 控制您的銷售，並節省會議或客製化提案的時間。為什麼選擇雷內特？ ● 與行事曆、電子郵件、電話和其他應用程式順利集成， ● 將所有資料集中在一處， ● 您的團隊可以在任何地方工作， ● 立即分析您的銷售分數， ● 提...
CompanyHub
companyhub.com
除了聯絡人管理、銷售通路管理、報價和產品管理等一般 CRM 功能外，CompanyHub 在 CRM 的以下方面也非常強大。可針對不同行業進行客製化 通常，當 CRM 說它們是可自訂的時，它們只是讓您儲存一些欄位。 CompanyHub 的角色遠不止於此。您還可以建立自訂表來儲存任何類型的數據，例如項目、付款、學校、屬性、課程等。您可以變更標籤（例如將「本公司」變更為「醫院」）、按任何條件篩選記錄、變更列以及對任何表格/欄位進行報告。強大的報告您可以在幾秒鐘內獲得報告。您可以在任何時間段內對任何資料（包括自訂欄位）進行報告。也可以套用過濾器。它還支援各種類型的圖表和表格。強大的電子郵件自動化銷...
Hummingbird
hummingbird.co
Hummingbird 設計了現代工具以提高合規性。我們的智慧合規 CRM 使調查更有效率、準確和有效。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一款幫助公司和企業家提高內部和外部效率的軟體。我們的平台提供 CRM、聯絡中心、網站建立器、線上商店、行銷活動和其他銷售工具。此外，還有安全的內部網路、任務和專案管理、即時文件共享和儲存、通訊工具和組織。人力資源要素和人工智慧內建於 Bitrix24 結構中。 Bitrix24 是 Bitrix, Inc. 於 2012 年 4 月作為基於雲端的服務推出的計劃。到 2024 年，我們公司的組織數量將超過 1,200 萬個。 Bitrix24 為能夠為從小型組織到財富 500 強公司的客戶提供服務而感到自豪。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 該公司成立於1995年，後於2015年出售給Endurance International。
Copper
prosperworks.com
當您需要與 G Suite 搭配使用的 CRM 軟體時，您需要 Copper。請嘗試一下，看看我們如何幫助您的企業建立更牢固的客戶關係。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是全球排名第一、經濟實惠的一體化行銷、銷售和支援 CRM 軟體，為全球 29500 多家成長型公司提供支援。 EngageBay 幫助公司獲取、吸引、培養網路訪客，並將他們轉化為滿意的客戶，並將業務增長 5 倍甚至更多。 EngageBay 提供一系列功能，包括： - 簡單而強大的一體化CRM - 易於使用的營銷自動化軟體- 電子郵件營銷- 免費實時聊天軟體- 強大的幫助台軟體- 電子郵件序列- 登陸頁面- 用於捕獲在線潛在客戶的Web 表單- 跨行銷、銷售和支援部門的 360 度客戶視圖 - 預約安排軟體 - 聯絡人管理軟體 - 免費 CRM 軟體等等。
Planfix
planfix.com
Planfix 協助組織和管理人們的合作工作。我們的客戶使用 Planfix 作為 CRM、控制室和技術支援系統，在其協助下管理公司、分配和控制任務、運行專案活動、來源會計和財務規劃。
Nimble
nimble.com
Nimble 是一款面向整個團隊的以關係為中心的 CRM。借助可自訂的聯絡人記錄和易於使用的看板式工作流程，管理客戶資訊從未如此簡單。 Nimble 可以輕鬆地與 Microsoft 365 和 Google Workspace 集成，從您的所有平台收集聯絡人和潛在客戶，而我們的自動化工具則可以處理繁忙的工作。專注於最重要的事情 - 發展業務和培養關係，因為 Nimble 可以簡化您的工作流程以實現最大生產力。
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM 是排名第一的以行動為中心的銷售 CRM，可協助中小型企業控制其銷售。專注於下一步需要做什麼，跟進每一個線索，讓團隊保持一致，並完成更多交易，一次一項銷售行動。節省時間並自動化您的管理和資料輸入。從網路上的任何地方點擊即可產生潛在客戶。透過 iOS 和 Android 行動應用程式隨時隨地獲得 CRM 的優勢。在 37 秒內建立交易並發送銷售報價。有什麼問題嗎？我們透過電子郵件、電話和聊天提供支援。
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM 是一個申請人追蹤系統。 Recruit CRM 在 60 多個國家/地區使用，具有強大的功能，如簡歷解析器、行動應用程式、API 整合、電子郵件用戶端和數百個免費招聘板。
NetHunt
nethunt.com
NetHunt 是一款銷售自動化工具，實際上存在於您的 Gmail 和其他 Google Workspace 應用中。它幫助銷售團隊管理潛在客戶、培養客戶關係、監控銷售進度並達成更多交易。透過 NetHunt CRM，企業成長五倍，查看客戶案例 - https://nethunt.com/case-studies
Simply CRM
simply-crm.com
使用 Simply CRM 贏得更多客戶、優化您的業務並賺取更多錢。這是您將實際使用的 CRM：易於使用，具有視覺化概覽。一體化平台 - 包括 CRM、幫助台、財務和專案管理。此外，我們還提供 24/7 的免費支援（您的本地語言！）。您無需註冊信用卡即可免費試用 :) 如有任何疑問，請發送郵件至 [email protected] 與我們聯繫。
SEO CRM
seocrm.com
SEOCRM.com 專為數位行銷代理商設計。它提供一站式平台，您可以在其中管理搜尋引擎優化、點擊付費、網頁設計和開發以及其他項目，管理銷售、客戶關係發票和帳單以及整體支援。
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore 是一種高級實驗工具，主要由想要啟動高級實驗的機構、開發和產品團隊以及需要 IT 部門幫助最少的營銷人員使用。我們脫穎而出：我們真正關心我們的客戶 - 在支援和超額交付方面付出更多努力，因為我們還有內部實驗團隊、CRO 和數據專家為您服務。功能： A/B 測試：使用市場上先進的細分引擎之一創建實驗，具有41 個數據點：網站行為、流量來源、CRM 數據、GTM、天氣API 等。統計 >按特定目標過濾結果 > 輔助轉換或線性分佈 > 累積視圖 > 僅共享與您的團隊重要的內容：pdf 報告 > 跟踪任何事件 現場調查： > 作為彈出窗口或小部件觸發 > 滾動、加...
Interacty
interacty.me
行銷人員（自由工作者和代理商）、製作工作室、出版商 Interacty 讓行銷人員可以透過互動體驗和遊戲吸引受眾並增加銷售量。遊戲化行銷內容可以增加參與度和注意力時間，並產生更多潛在客戶。 Interactive 可讓您創建 20 多種不同的遊戲活動。透過一次訂閱，您可以隨時建立測驗、記憶、配對遊戲、隱藏物件遊戲、找不同、拼圖、前後、星座、幸運餅乾、幻燈片等。您可以使用內容區塊和直覺且靈活的編輯器在幾分鐘內建立專案或遊戲。 Interacty 提供了大量節省時間的業務模板，而且它還是一個很棒的創意庫 - 您一定會在這裡找到適合您下一次行銷活動的概念。 Interacty 與 Unsplash ...
sales-i
sales-i.com
sales-i 是一個屢獲殊榮的數據驅動收入優化平台，專為想要提高銷售職能績效但無法獲得所需客戶可見性的製造商、批發商和分銷企業而設計。 - 提醒您的銷售團隊注意隱藏的、易於關閉的機會，並讓他們更了解客戶的購買模式。 - 加快銷售團隊的會議準備、通話計劃和聯絡人管理速度，同時讓他們能夠輕鬆存取關鍵銷售數據。 - 僱用一名銷售人員平均每天花費 500 美元，多花 4 美元，sales-i 將為他們提供有利可圖的銷售活動重點，這樣就不會浪費銷售時間。簡單的銷售效率軟體可以創造價值並增加收入。
Livespace
livespace.io
下一代。以 B2B 流程為中心的 CRM，具有任務和銷售自動化功能 - Livespace 是一個直覺且適應性強、基於雲端的 CRM 平台，由業內人士為專業人士建立。簡化您的銷售流程、設定目標並保持所有客戶資訊最新。利用其適應性強的潛在客戶評分系統及其自動化銷售流程，Livespace 使用者能夠從每個潛在客戶中獲得最大收益。憑藉其用於無縫整合的開放 API 以及行動/平板電腦訪問，Livespace 允許用戶優先考慮並將時間花在重要的事情上。
MyClients CRM
services.gomyclients.com
MyClients CRM 是一個綜合性一體化平台，旨在為小型企業、教練和個人企業家提供支援。它提供了一系列強大的功能，包括潛在客戶管理、客戶關係培養、行銷自動化、分析和人工智慧驅動的工具。透過 MyClients CRM，使用者可以簡化業務運作、吸引更多客戶並提高整體效率。該平台直覺的介面、可自訂的工作流程和無縫整合使其成為優化業務成長和成功的寶貴工具
Breakcold
breakcold.com
Breakcold 是一款銷售 CRM，您可以透過電子郵件、LinkedIn 和 Twitter 與 B2B 聯絡人互動和聯繫。這是一款針對中小型企業和新創企業的社交銷售 CRM。
Payaca
payaca.com
適用於雄心勃勃的現場服務業務的客戶關係管理。 透過簡單且強大的 CRM 解決方案提升您的現場服務業務，這些解決方案旨在增強客戶參與度、優化工作流程並推動成長。
Wice CRM
wice.de
免費試用 Wice CRM 軟體系統。來自雲端的 CRM On Demand 或作為 CRM On Premise 在您的本地託管。現在就找出來吧。
Salesdash CRM
salesdashcrm.com
Salesdash CRM 軟體可協助物流公司（貨運經紀公司、3PL）發展新的托運人關係。 Salesdash 協助物流銷售團隊簡化銷售流程，以增加銷售和收入。由前貨運經紀人銷售負責人為貨運經紀人打造。該產品最適合那些採用諮詢式銷售方式、擁有更大的聯絡人清單、需要防止錯過跟進、努力注重細節、可能有較長的交易週期、需要多個接觸點並保持一致的外展的人留在客戶面前。任務管理、聯絡人管理、管道管理和自訂報告是 Salesdash 的核心元件。自訂欄位、新增團隊成員以及從電子表格匯入潛在客戶的實施都可以在幾分鐘內完成。透過 Gmail 和 Outlook 的電子郵件和日曆整合與潛在客戶和潛在客戶互動。從...
Kinabase
kinabase.com
Kinabase 是管理您的業務資訊、流程等的更聰明方式，受到高成長團隊的信賴。輕鬆管理複雜性從公司和聯絡人，到流程、銷售訂單和基礎設施，Kinabase 可讓您追蹤整個組織中發生的情況。提高速度和效率 輕鬆取得所需資訊。提高效率、降低風險並更快找到您需要的資訊。將多種數據工具整合到一個易於使用的系統中。獲得靈活性的力量 Kinabase 擁有獨特且智慧的資料結構，可讓您以思想的速度行動。沒有傳統CRM和ERP系統的僵化。從人員、流程到完美 - Kinabase 可以輕鬆配置來管理對您重要的資訊。適應性強且有效，適用於從製造、招募到諮詢的各種用途。
Teamgate
teamgate.com
Teamgate 是一款簡單的智慧銷售 CRM，能夠幫助您取得成功。配備一系列智慧整合功能；屢獲殊榮的 Teamgate 軟體（例如 Mailchimp、Zendesk、Quickbooks、Zapier 等）為您的銷售團隊提供了簡單性和有機發展業務的力量。 Teamgate 連續三年獲得國際認可，並因其卓越的客戶服務和支援、用戶友好的介面而獲得了一系列獎項，並且還被列為銷售 CRM 軟體領域的領導者之一。
ClientTether
clienttether.com
透過我們的銷售參與自動化平台和 CRM，立即與透過行銷活動產生的潛在客戶建立聯繫。當您收到潛在客戶時，請在 29 秒內發送個人化簡訊、接聽電話、發送電子郵件甚至一盒布朗尼蛋糕，以最大限度地提高潛在客戶轉換率。我們的特許經營客戶喜歡使用我們的平台保證他們的網路中 100% 的潛在客戶跟進。透過我們的自動跟進和排程技術輕鬆轉換潛在客戶。根據您所需的時間範圍和頻率，為您的客戶安排預約、電話、簡訊和電子郵件。此外，請確保您的團隊始終如一地跟進每個報價、每個失去的機會以及每個轉換的潛在客戶。透過我們的自動保留計畫建立長期關係並留住客戶。只需您最少的努力即可與您的客戶互動。安排電子郵件、簡訊和電話，並發送...
LeadSquared
leadsquared.com
適合企業的完整行銷自動化和 CRM 軟體。在一個平台上組織您的潛在客戶捕獲、潛在客戶管理、銷售管理和分析。
Teamleader
teamleader.eu
Teamleader 消除了日常營運企業的麻煩。我們的工作管理軟體可讓您在一個地方銷售、計費和組織工作。透過集中所有這些訊息，您可以避免分散在不同收件匣、Excel 工作表和工具中的混亂訊息。您可以全面了解正在進行的銷售機會、項目和付款，並深入了解您的業務的實際表現。超過 60,000 人每天透過我們的工作管理解決方案掌控自己的工作。從 IT 機構和數位行銷人員一直到管道工和建築公司。準備好迎接更多業務並減少麻煩了嗎？