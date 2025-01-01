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CPQ軟體 - 最受歡迎的應用程式

配置、定價、報價 (CPQ) 軟體簡化了公司的整個報價和提案流程生命週期。它從客戶傳達他們對公司產品的要求開始，到向客戶或潛在客戶提供全面的報價結束。 CPQ 軟體在銷售部門中使用，可提高銷售週期的速度、提高報價準確性並加強客戶關係。這些軟體解決方案使公司能夠有效地識別客戶需求，並提供與這些特定要求完全一致的客製化報價。 CPQ 產品通常與現有 CRM 軟體整合或設計為與一個或多個 CRM 工具無縫集成，為優化銷售流程提供了強大的解決方案。

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot是一個全面的CRM平台，提供營銷、銷售和客戶服務工具，幫助企業簡化流程並促進增長。

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Zoho CRM是一款客戶關係管理工具，幫助企業管理客戶互動，提供潛在客戶管理、銷售跟蹤和客戶支持自動化功能。

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce是一個雲端客戶關係管理平台，幫助企業管理銷售、營銷、客戶服務、分析及電子商務解決方案。

PandaDoc

PandaDoc

pandadoc.com

PandaDoc是一個文檔管理平台，提供文件創建、簽署及工作流程管理功能，支持電子簽名和自動化，旨在提升業務效率。

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Zoho CRM Plus是一個統一的客戶體驗平台，整合銷售、營銷和支持團隊的工作，提供客戶管理和自動化工具。

Accelo

Accelo

accelo.com

Accelo是一個雲端平台，用於管理客戶工作、項目和財務，提供集中化的數據和工具以提高效率。

Qwilr

Qwilr

qwilr.com

Qwilr 是一款提案和報價軟體，通過創建互動式網頁來增強客戶體驗，支援品牌自訂與實時分析。

DealHub.io

DealHub.io

dealhub.io

DealHub.io是一個自動化的報價和訂閱管理平台，幫助企業簡化銷售流程和管理合同，提高客戶滿意度。

Quoter

Quoter

quoter.com

引號是一款針對IT服務供應商的報價軟件，簡化報價生成和管理流程，提升業務效率和客戶溝通。

Proposify

Proposify

proposify.com

Proposify是一款線上提案管理軟體，用於簡化銷售提案的創建、管理和追蹤工作，並提供分析和電子簽名等功能。

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

FastSpring IQ 提供一個清晰、客製化的私密頁面，讓潛在客戶了解定價及方案，改善銷售提案體驗。

EZLynx

EZLynx

ezlynx.com

EZLynx是一個綜合保險管理平台，幫助保險代理商管理報價、客戶資料和業務運營，提高效率和客戶滿意度。

Pricefx

Pricefx

pricefx.com

Pricefx是一個雲端定價優化平台，幫助企業實時調整定價策略，以提高利潤和效率，並提供精確的價格分析。

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

BlueSnap 是一個自動化平台，整合會計、CRM 系統，提供財務、銷售及人力資源的工作流程、自動化和數據分析功能。

Zendo

Zendo

getzendo.io

Zendo 是一款整合銷售服務的軟體，支持自訂、產品化和訂閱服務，透過自動化簡化內部流程，並提供專業的服務目錄。

Zoura

Zoura

zuora.com

Zuora Billing 是一款自動化計費系統，支持多種定價模型和集成，助力企業快速實現貨幣化和擴展業務。

Apparound

Apparound

apparound.com

Apparound 是一款綜合銷售工具，幫助企業數位化銷售流程，提供內容共享、報價配置和電子簽署等功能，以支持銷售團隊的需求。

Paperless Parts

Paperless Parts

paperlessparts.com

無紙化零件是一款雲端報價系統，簡化機械製造商的報價流程，支持多種製造工藝並與其他系統整合，提高運營效率。

DigiFabster

DigiFabster

digifabster.com

DigiFabster 是一個基於訂閱的即時報價和電子商務解決方案，專為CNC和增材製造商設計，支持自動報價和在線支付。

Elfsquad

Elfsquad

elfsquad.io

Elfsquad是一款CPQ軟件，幫助製造業簡化產品配置與報價流程，無需編程知識，提升銷售效率和客戶滿意度。

vloxq

vloxq

vloxq.com

vloxq 是一款可自訂的報價生成工具，能自動化報價過程，節省時間並提高準確性，可與多種系統集成。

Subskribe

Subskribe

subskribe.com

Subskribe是一個用於現代SaaS公司的報價、計費和收益平台，旨在簡化從報價到收益的過程，支持靈活的訂單變更。

GeoQuotes

GeoQuotes

geoquotes.com

GeoQuotes是一款報價管理工具，支持創建報價、追踪修改、定制格式，並可與項目管理、CRM及會計工具整合。

Hive CPQ

Hive CPQ

hivecpq.com

Hive CPQ是一個B2B電子商務平台，幫助企業簡化銷售流程，提供產品配置、報價生成和BOM管理功能。

MonetizeNow

MonetizeNow

monetizenow.io

MonetizeNow 是一款針對 B2B SaaS 的收入自動化平台，提供整合的報價、計費與使用管理，簡化整個報價到收款的過程。

Revv

Revv

revv.so

Revv 是一個文件自動化平台，允許用戶創建和簽署文件，提供多種簽名選擇、即時通知和安全保障，簡化業務流程。

WorkRails

WorkRails

workrails.com

WorkRails 是一款服務 CPQ 平台，幫助企業快速準確地生成專業服務報價，提升銷售效率和準確性，簡化工作流程。

In Mind Cloud

In Mind Cloud

inmindcloud.com

In Mind Cloud是一個為製造商設計的數字銷售平台，整合銷售流程，提升銷售效率，並優化客戶目標與生產能力的對接。

Orgzit

Orgzit

orgzit.com

Orgzit是一個集中式業務管理平台，提供客戶管理、服務請求和計費功能，幫助企業簡化運營流程，提高效率。

Miraworks.io

Miraworks.io

miraworks.io

Miraworks.io 是一款 SaaS 多供應商 IT 基礎設施設計與工作流程工具，幫助系統整合商和企業自動化報價與估算，提升效率。

MiClient

MiClient

miclient.ai

MiClient 是一款提案管理應用程式，提供從創建提案到關閉的完整解決方案，並優化客戶入門流程以提升轉換率。

ScopeStack

ScopeStack

scopestack.io

ScopeStack 是為 IT 行業的管理服務提供商和增值轉售商設計的 CPQ 軟體，旨在提高售前過程的效率、一致性和準確性。

Salesbricks

Salesbricks

salesbricks.com

Salesbricks是一款多合一的收入解決方案，簡化企業的報價管理及銷售流程，提高效率並減少錯誤。

iQuoteXpress

iQuoteXpress

iquotexpress.com

iQuoteXpress是一款網頁式SaaS應用，幫助企業自動化銷售報價流程，快速生成準確的報價和提案。

Connectbase

Connectbase

connectbase.com

Connectbase 是一個全球連接服務平台，簡化購買與銷售，提供網絡管理和相關數據的透明度，支持多個供應商和地點的運營。

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