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最受歡迎 最近新增 CPQ軟體 - 最受歡迎的應用程式

配置、定價、報價 (CPQ) 軟體簡化了公司的整個報價和提案流程生命週期。它從客戶傳達他們對公司產品的要求開始，到向客戶或潛在客戶提供全面的報價結束。 CPQ 軟體在銷售部門中使用，可提高銷售週期的速度、提高報價準確性並加強客戶關係。這些軟體解決方案使公司能夠有效地識別客戶需求，並提供與這些特定要求完全一致的客製化報價。 CPQ 產品通常與現有 CRM 軟體整合或設計為與一個或多個 CRM 工具無縫集成，為優化銷售流程提供了強大的解決方案。