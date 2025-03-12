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配置、定價、報價 (CPQ) 軟體簡化了公司的整個報價和提案流程生命週期。它從客戶傳達他們對公司產品的要求開始，到向客戶或潛在客戶提供全面的報價結束。 CPQ 軟體在銷售部門中使用，可提高銷售週期的速度、提高報價準確性並加強客戶關係。這些軟體解決方案使公司能夠有效地識別客戶需求，並提供與這些特定要求完全一致的客製化報價。 CPQ 產品通常與現有 CRM 軟體整合或設計為與一個或多個 CRM 工具無縫集成，為優化銷售流程提供了強大的解決方案。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一個全面的CRM平台，提供營銷、銷售和客戶服務工具，幫助企業簡化流程並促進增長。
Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM是一款客戶關係管理工具，幫助企業管理客戶互動，提供潛在客戶管理、銷售跟蹤和客戶支持自動化功能。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一個雲端客戶關係管理平台，幫助企業管理銷售、營銷、客戶服務、分析及電子商務解決方案。
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc是一個文檔管理平台，提供文件創建、簽署及工作流程管理功能，支持電子簽名和自動化，旨在提升業務效率。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus是一個統一的客戶體驗平台，整合銷售、營銷和支持團隊的工作，提供客戶管理和自動化工具。
Accelo
accelo.com
Accelo是一個雲端平台，用於管理客戶工作、項目和財務，提供集中化的數據和工具以提高效率。
Qwilr
qwilr.com
Qwilr 是一款提案和報價軟體，通過創建互動式網頁來增強客戶體驗，支援品牌自訂與實時分析。
DealHub.io
dealhub.io
DealHub.io是一個自動化的報價和訂閱管理平台，幫助企業簡化銷售流程和管理合同，提高客戶滿意度。
Quoter
quoter.com
引號是一款針對IT服務供應商的報價軟件，簡化報價生成和管理流程，提升業務效率和客戶溝通。
Proposify
proposify.com
Proposify是一款線上提案管理軟體，用於簡化銷售提案的創建、管理和追蹤工作，並提供分析和電子簽名等功能。
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ 提供一個清晰、客製化的私密頁面，讓潛在客戶了解定價及方案，改善銷售提案體驗。
EZLynx
ezlynx.com
EZLynx是一個綜合保險管理平台，幫助保險代理商管理報價、客戶資料和業務運營，提高效率和客戶滿意度。
Pricefx
pricefx.com
Pricefx是一個雲端定價優化平台，幫助企業實時調整定價策略，以提高利潤和效率，並提供精確的價格分析。
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap 是一個自動化平台，整合會計、CRM 系統，提供財務、銷售及人力資源的工作流程、自動化和數據分析功能。
Zendo
getzendo.io
Zendo 是一款整合銷售服務的軟體，支持自訂、產品化和訂閱服務，透過自動化簡化內部流程，並提供專業的服務目錄。
Zoura
zuora.com
Zuora Billing 是一款自動化計費系統，支持多種定價模型和集成，助力企業快速實現貨幣化和擴展業務。
Apparound
apparound.com
Apparound 是一款綜合銷售工具，幫助企業數位化銷售流程，提供內容共享、報價配置和電子簽署等功能，以支持銷售團隊的需求。
Paperless Parts
paperlessparts.com
無紙化零件是一款雲端報價系統，簡化機械製造商的報價流程，支持多種製造工藝並與其他系統整合，提高運營效率。
DigiFabster
digifabster.com
DigiFabster 是一個基於訂閱的即時報價和電子商務解決方案，專為CNC和增材製造商設計，支持自動報價和在線支付。
Elfsquad
elfsquad.io
Elfsquad是一款CPQ軟件，幫助製造業簡化產品配置與報價流程，無需編程知識，提升銷售效率和客戶滿意度。
vloxq
vloxq.com
vloxq 是一款可自訂的報價生成工具，能自動化報價過程，節省時間並提高準確性，可與多種系統集成。
Subskribe
subskribe.com
Subskribe是一個用於現代SaaS公司的報價、計費和收益平台，旨在簡化從報價到收益的過程，支持靈活的訂單變更。
GeoQuotes
geoquotes.com
GeoQuotes是一款報價管理工具，支持創建報價、追踪修改、定制格式，並可與項目管理、CRM及會計工具整合。
Hive CPQ
hivecpq.com
Hive CPQ是一個B2B電子商務平台，幫助企業簡化銷售流程，提供產品配置、報價生成和BOM管理功能。
MonetizeNow
monetizenow.io
MonetizeNow 是一款針對 B2B SaaS 的收入自動化平台，提供整合的報價、計費與使用管理，簡化整個報價到收款的過程。
Revv
revv.so
Revv 是一個文件自動化平台，允許用戶創建和簽署文件，提供多種簽名選擇、即時通知和安全保障，簡化業務流程。
WorkRails
workrails.com
WorkRails 是一款服務 CPQ 平台，幫助企業快速準確地生成專業服務報價，提升銷售效率和準確性，簡化工作流程。
In Mind Cloud
inmindcloud.com
In Mind Cloud是一個為製造商設計的數字銷售平台，整合銷售流程，提升銷售效率，並優化客戶目標與生產能力的對接。
Orgzit
orgzit.com
Orgzit是一個集中式業務管理平台，提供客戶管理、服務請求和計費功能，幫助企業簡化運營流程，提高效率。
Miraworks.io
miraworks.io
Miraworks.io 是一款 SaaS 多供應商 IT 基礎設施設計與工作流程工具，幫助系統整合商和企業自動化報價與估算，提升效率。
MiClient
miclient.ai
MiClient 是一款提案管理應用程式，提供從創建提案到關閉的完整解決方案，並優化客戶入門流程以提升轉換率。
ScopeStack
scopestack.io
ScopeStack 是為 IT 行業的管理服務提供商和增值轉售商設計的 CPQ 軟體，旨在提高售前過程的效率、一致性和準確性。
Salesbricks
salesbricks.com
Salesbricks是一款多合一的收入解決方案，簡化企業的報價管理及銷售流程，提高效率並減少錯誤。
iQuoteXpress
iquotexpress.com
iQuoteXpress是一款網頁式SaaS應用，幫助企業自動化銷售報價流程，快速生成準確的報價和提案。
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Connectbase 是一個全球連接服務平台，簡化購買與銷售，提供網絡管理和相關數據的透明度，支持多個供應商和地點的運營。
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