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配置、定價、報價 (CPQ) 軟體簡化了公司的整個報價和提案流程生命週期。它從客戶傳達他們對公司產品的要求開始，到向客戶或潛在客戶提供全面的報價結束。 CPQ 軟體在銷售部門中使用，可提高銷售週期的速度、提高報價準確性並加強客戶關係。這些軟體解決方案使公司能夠有效地識別客戶需求，並提供與這些特定要求完全一致的客製化報價。 CPQ 產品通常與現有 CRM 軟體整合或設計為與一個或多個 CRM 工具無縫集成，為優化銷售流程提供了強大的解決方案。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一個全面的CRM平台，提供營銷、銷售和客戶服務工具，幫助企業簡化流程並促進增長。
Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM是一款客戶關係管理工具，幫助企業管理客戶互動，提供潛在客戶管理、銷售跟蹤和客戶支持自動化功能。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一個雲端客戶關係管理平台，幫助企業管理銷售、營銷、客戶服務、分析及電子商務解決方案。
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc是一個文檔管理平台，提供文件創建、簽署及工作流程管理功能，支持電子簽名和自動化，旨在提升業務效率。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus是一個統一的客戶體驗平台，整合銷售、營銷和支持團隊的工作，提供客戶管理和自動化工具。
Accelo
accelo.com
Accelo是一個雲端平台，用於管理客戶工作、項目和財務，提供集中化的數據和工具以提高效率。
Qwilr
qwilr.com
Qwilr 是一款提案和報價軟體，通過創建互動式網頁來增強客戶體驗，支援品牌自訂與實時分析。
DealHub.io
dealhub.io
DealHub.io是一個自動化的報價和訂閱管理平台，幫助企業簡化銷售流程和管理合同，提高客戶滿意度。
Quoter
quoter.com
引號是一款針對IT服務供應商的報價軟件，簡化報價生成和管理流程，提升業務效率和客戶溝通。
Proposify
proposify.com
Proposify是一款線上提案管理軟體，用於簡化銷售提案的創建、管理和追蹤工作，並提供分析和電子簽名等功能。
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ 提供一個清晰、客製化的私密頁面，讓潛在客戶了解定價及方案，改善銷售提案體驗。
Pricefx
pricefx.com
Pricefx是一個雲端定價優化平台，幫助企業實時調整定價策略，以提高利潤和效率，並提供精確的價格分析。
EZLynx
ezlynx.com
EZLynx是一個綜合保險管理平台，幫助保險代理商管理報價、客戶資料和業務運營，提高效率和客戶滿意度。
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap 是一個自動化平台，整合會計、CRM 系統，提供財務、銷售及人力資源的工作流程、自動化和數據分析功能。
Zendo
getzendo.io
Zendo 是一款整合銷售服務的軟體，支持自訂、產品化和訂閱服務，透過自動化簡化內部流程，並提供專業的服務目錄。
Zoura
zuora.com
Zuora Billing 是一款自動化計費系統，支持多種定價模型和集成，助力企業快速實現貨幣化和擴展業務。
Apparound
apparound.com
Apparound 是一款綜合銷售工具，幫助企業數位化銷售流程，提供內容共享、報價配置和電子簽署等功能，以支持銷售團隊的需求。
Paperless Parts
paperlessparts.com
無紙化零件是一款雲端報價系統，簡化機械製造商的報價流程，支持多種製造工藝並與其他系統整合，提高運營效率。
DigiFabster
digifabster.com
DigiFabster 是一個基於訂閱的即時報價和電子商務解決方案，專為CNC和增材製造商設計，支持自動報價和在線支付。
Elfsquad
elfsquad.io
Elfsquad是一款CPQ軟件，幫助製造業簡化產品配置與報價流程，無需編程知識，提升銷售效率和客戶滿意度。
vloxq
vloxq.com
vloxq 是一款可自訂的報價生成工具，能自動化報價過程，節省時間並提高準確性，可與多種系統集成。
Subskribe
subskribe.com
Subskribe是一個用於現代SaaS公司的報價、計費和收益平台，旨在簡化從報價到收益的過程，支持靈活的訂單變更。
GeoQuotes
geoquotes.com
GeoQuotes是一款報價管理工具，支持創建報價、追踪修改、定制格式，並可與項目管理、CRM及會計工具整合。
Hive CPQ
hivecpq.com
Hive CPQ是一個B2B電子商務平台，幫助企業簡化銷售流程，提供產品配置、報價生成和BOM管理功能。
MonetizeNow
monetizenow.io
MonetizeNow 是一款針對 B2B SaaS 的收入自動化平台，提供整合的報價、計費與使用管理，簡化整個報價到收款的過程。
Revv
revv.so
Revv 是一個文件自動化平台，允許用戶創建和簽署文件，提供多種簽名選擇、即時通知和安全保障，簡化業務流程。
WorkRails
workrails.com
WorkRails 是一款服務 CPQ 平台，幫助企業快速準確地生成專業服務報價，提升銷售效率和準確性，簡化工作流程。
In Mind Cloud
inmindcloud.com
製造過程很複雜。賣掉不該有的。 In Mind Cloud 是專為製造商打造的可擴展數位銷售平台。我們的端到端銷售軟體可以完美地將您的客戶目標與您的生產能力結合起來，並將您的所有銷售流程整合到一個平台上。 In Mind Cloud 數位銷售平台利用 CRM、CPQ 和 Commerce 的尖端效能，利用您豐富的產品知識和智慧分析的力量來提高銷售。 In Mind Cloud（www.inmindcloud.com）是一家獨立的製造銷售平台供應商，其使命是為製造商賦能。我們透過在新加坡、德國、美國的辦事處和高價值合作夥伴網路在全球開展業務。
Orgzit
orgzit.com
Orgzit 提供企業 CRM 的強大功能和 Excel 的靈活性。 Orgzit 是一個面向製造商代表和分銷商的一體化銷售系統。它可以幫助您從分散的電子表格遷移到單一集中式應用程序，從而幫助簡化銷售、報價、服務和財務。
Miraworks.io
miraworks.io
Miraworks 是一款 SaaS 多供應商 IT 基礎架構設計與工作流程工具。我們透過自動化日常報價和估算任務，幫助系統整合商和企業加快解決方案準備、降低成本並加快實現價值的速度。
MiClient
miclient.ai
MiClient提供完整的提案管理解決方案；從提出提案到結束。透過納入自動化客戶入職流程，確保更高的轉換率和改善的客戶體驗。這也可以幫助您了解您的建議並獲得所有細節以增加您的成交量。減少流失並將更多提案轉換為活動發票。
ScopeStack
scopestack.io
ScopeStack 專為 IT 產業的託管服務供應商和加值經銷商而設計。我們的服務 CPQ 軟體為售前流程的每一步帶來了效率、一致性和準確性。
Salesbricks
salesbricks.com
為您的企業管理報價到現金、內部銷售和自助服務上市動議的更好方法
iQuoteXpress
iquotexpress.com
iQuote Xpress 是一款基於 Web 的 SaaS 應用程序，可讓企業使用最新的互聯網技術自動化其銷售估算流程。銷售人員能夠輕鬆、快速地產生更詳細、準確並包含產品行銷訊息的銷售建議。由於始終如一地向客戶提供專業溝通，iQuote Xpress 用戶可享受增強的形象。
Connectbase
connectbase.com
Connectbase 是用來連接的產業雲。 Connectbase 是行業合作夥伴，支援下一代連接購買和銷售，包括自動報價，並提供深入、值得信賴的見解。 Connectbase 的業界領先平台 The Connected World 為全球近 300 家供應商提供服務，管理超過 150 個國家的 27 億個地點。 Connectbase 團隊建立了一個互聯的生態系統，改變了網路購買和銷售流程。請造訪 Connectbase connectbase.com 並在 LinkedIn 上關注我們：linkedin.com/company/connectbase-us/
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